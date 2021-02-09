За последние годы систему профтехобразования фактически разрушили. Стране катастрофически не хватает кадров, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из важнейших направлений в сфере образования Украины в 2021 году является развитие профессионально-технического образования, поскольку стране катастрофически не хватает квалифицированных кадров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Важным направлением для Украины является профессионально-техническое образование. За эти годы про него фактически забыли. Можно сказать правду – его фактически разрушили. В стране катастрофически не хватает квалифицированных рабочих кадров", - сказал Зеленский во время открытия партнерского форума "Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления".
Зеленский заявил, что при президенте Украины будет создан Совет по развитию общего среднего образования, а в Украине готовится стратегия возрождения профессионального образования, рассчитанная на 10 лет.
"Мы уделяем особенное внимание высшему образованию. Моим указом правительство Украины готовит стратегию развития на следующие 10 лет", - заявил президент.
Он добавил, что в "государственную программу обновления входит строительство сети студенческих общежитий, а также план популяризации образования среди иностранных студентов".
"Украинские ВУЗы должны готовить конкурентоспособного в современном мире человека, но работы на этом пути много", - резюмировал Зеленский.
Также президент добавил, что "в его лице украинское образование будет всегда иметь надежного союзника".
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Сов. заводы без современных технологий - это уже за рамками здравого смысла.
Там напрашивался выход - идти по следам Польши и Балтии. Отстранение сексотов от власти. Ломать основы "коррупции", совковой. Не про нас сказано...
Мало того что сами рабочие профессии не слишком популярны у молодёжи. Так ты ещё и понимаешь что хрен найдёшь работу у себя дома, и тебе придётся куда то ехать.
В России обучение большей частью передали в руки самим предприятиям. Либо поштучно берут учеников, и обучают с нуля на месте. Либо (крупные предприятия вроде Росвертола в Ростове, Завода СЕдина в Краснодаре) - организуют учебный центр при заводе, и там конкретно учат тех кто в данный момент требуется.
Потрібно доводити до кінця впровадження "Болонської системи" з якої у нас зробили покруча.
Держава або підприємство дає кредит випускнику школи, який йде навчатися чи то у виш, чи то в ПТУ, чи то автошколу чи кулінарні курси. Якщо, спеціальність необхідна державі але професія не прибуткова, якто зоряний астроном, археолог, інженер з водопостачання та відводу стоків чи біолог в СЕС то, кредит поступово гаситься 20% за рік роботи за спеціальністю.
Тоді молодь буде більш відповідально ставитися не тільки до вибору професії, а й стане вимогливіша до викладачів. Бо за хабар за оцінку доведеться потім платити з власної кишені роками. Університети, які не здатні надати якісні послуги закриються самі, а коледжі, які надають якісну професійну освіту в сфері виробничих спеціальностей не потребуватимуть державної допомоги. Вже зараз можна отримувати знання на комерційних курсах.
Інший аспект, що робити після курсів? Якщо я отримавши спеціальність токаря не можу знайти роботу, а токарний верстат для відкриття власної справи коштує скаженні гроші? До того ж, потрібно місце для роботи і надання послуг. Більшість земельних ресурсів вже давно прихватизували колишні і діючі мери тому тим, у кого немає власного шматка землі нічого не світить.
В то же время профессии с "кастрюлей" учили быстро...консультация была платной...как правило 5р на бутылочку...практиковалась и такой метод как *******...