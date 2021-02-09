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Новости Политика Украины
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Зеленский (10027) профтехобразование (24)

За последние годы систему профтехобразования фактически разрушили. Стране катастрофически не хватает кадров, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За последние годы систему профтехобразования фактически разрушили. Стране катастрофически не хватает кадров, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из важнейших направлений в сфере образования Украины в 2021 году является развитие профессионально-технического образования, поскольку стране катастрофически не хватает квалифицированных кадров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Важным направлением для Украины является профессионально-техническое образование. За эти годы про него фактически забыли. Можно сказать правду – его фактически разрушили. В стране катастрофически не хватает квалифицированных рабочих кадров", - сказал Зеленский во время открытия партнерского форума "Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления".

Зеленский заявил, что при президенте Украины будет создан Совет по развитию общего среднего образования, а в Украине готовится стратегия возрождения профессионального образования, рассчитанная на 10 лет.

"Мы уделяем особенное внимание высшему образованию. Моим указом правительство Украины готовит стратегию развития на следующие 10 лет", - заявил президент.

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Он добавил, что в "государственную программу обновления входит строительство сети студенческих общежитий, а также план популяризации образования среди иностранных студентов".

"Украинские ВУЗы должны готовить конкурентоспособного в современном мире человека, но работы на этом пути много", - резюмировал Зеленский.

Также президент добавил, что "в его лице украинское образование будет всегда иметь надежного союзника".

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Топ комментарии
+12
Упродовж останніх років систему профтехосвіти фактично зруйнували. Країні катастрофічно бракує кадрів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 123
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09.02.2021 11:41
+10
Как разрушили??? Ничего не разрушили, это система подготовки просто переехала в Польшу и поляки нашими кадрами очень довольны...
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09.02.2021 11:24
+10
ТА ТИ ШО?! Порох построил 9,5 тыс. км дорог за 115 миллиардов, а шмаркля 3,5 тыс км за 120 миллиардов. Топливо подешевело??? Тебя таблом с ценники заправок потыкать? А в шмарклины оффшоры тебя таблом потыкать? Именно те, через которые он беней стыренные деньги из Привата вытаскивал?! Ты, дядя, просыпайся уже. Все зелебобики уже хвосты поджали, бо поняли, что с ними беня сделал. Вас тут 5-6 отмороженных внушаемых дурачков осталось.
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09.02.2021 11:55
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Головы колхозов и разобрали эти колхозы, при участи приближенных ватников-холуев. Пришел колхозный уклад из России. Там любят рабство-крепостничество и помещиков-начальников. Эту жуть пережили.
Сов. заводы без современных технологий - это уже за рамками здравого смысла.
Там напрашивался выход - идти по следам Польши и Балтии. Отстранение сексотов от власти. Ломать основы "коррупции", совковой. Не про нас сказано...
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09.02.2021 15:10 Ответить
"В Украине готовится стратегия возрождения профессионального образования, рассчитанная на 10 лет. " знов будуть зганяти в ПТУ дітей і робити з них дебілів. Всі хто з мого класу пішов в ПТУ отримати вищу освіту не зміг. Нормальна система середньої освіти повинна бути відділена від здобуття професії. За принципом "мухи окремо, а котлети окремо". Людина, яка отримує професію на базі повної середьої освіти працює на свою перспективу, а не на сумнівне відродження якихось тупих чужих забаганок.
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09.02.2021 13:25 Ответить
а якщо не "повної середьої" то, можна і без перспектив на дядю? Здоровий егоїзм має бути навіть у бомжа. Кожен має дивитися "де тут я" і вже бачачи своє місто в суспільстві боротися за якісь загальні цінності.
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09.02.2021 14:34 Ответить
Со времён СССР, и в РФ, и в Украине, значительно снизилась потребность в рабочих профессиях. Теперь далеко не в каждом городе есть потребность хотя бы в 15 молодых станочниках или сварщиках в год (группу меньше 15 человек никто набирать в ПТУ не станет).

Мало того что сами рабочие профессии не слишком популярны у молодёжи. Так ты ещё и понимаешь что хрен найдёшь работу у себя дома, и тебе придётся куда то ехать.

В России обучение большей частью передали в руки самим предприятиям. Либо поштучно берут учеников, и обучают с нуля на месте. Либо (крупные предприятия вроде Росвертола в Ростове, Завода СЕдина в Краснодаре) - организуют учебный центр при заводе, и там конкретно учат тех кто в данный момент требуется.
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09.02.2021 13:29 Ответить
А ведь выше,ты защищал ГПТУ,а тут говоришь совсем другое...
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09.02.2021 16:09 Ответить
Я сам отучился в ПТУ (а потом - в универе), и у меня о нём самые лучшие воспоминания. Но мир изменился. ПТУ в том виде что были при СССР - в нём с трудом находят место (разве что в больших промышленных городах). Надо что то кардинально менять. Пытаться возродить старое - едва ли получится.
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09.02.2021 20:28 Ответить
Не нужны ГПТУ. Для этого есть интернет или 2-3 месячные курсы разных специальностей.
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10.02.2021 07:05 Ответить
А на хрена мы будем выучивать специалистов разных рангов и в ПТУ и в Университетах, для России, и для Запада??. Что в Украине до хрена лишних финансов?? Или закончилась война на Донбассе??!! Или построили уже все дороги?? Может опять разрешим в Украине работу 50-ти институтов культуры имени вора-гея-Поплавкого?? Дурдом , а не государство!! Одни шарахания из стороны в сторону!! А если олигархам, фермерами и другим вором , на свои наворованые предприятия, фермы и земли нужны хорошие специалисты, пусть подают официальные заявки в МОН или заключают прямые договора с Универами! Пусть платят будущим абитуриенитам и студентам степендию и содержание с обучением и получают себе высококвалифицированные кадры за свои кровные, а не за счёт моей пенсии или за счёт зарплаты учитилей и врачей!! Олигархат, Рынок, фермерство и частная собственность не должны иметь к бесплатному государственному обучению никакого отношения! Пусть за всё платят господа-ворюги!!!
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09.02.2021 13:54 Ответить
Ну і розумний, аж страшно.
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09.02.2021 16:02 Ответить
План популяризации общежитий ПТУ для иностранных студентов - это серьезнейшая программа десятилетия!
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09.02.2021 14:12 Ответить
Не відновлювати ПТУ потрібно, а міняти систему освіти в цілому. Що толку що зараз маємо купу вишів, які випускають за бержбюджет юристів, які потім працюють таксистами?
Потрібно доводити до кінця впровадження "Болонської системи" з якої у нас зробили покруча.
Держава або підприємство дає кредит випускнику школи, який йде навчатися чи то у виш, чи то в ПТУ, чи то автошколу чи кулінарні курси. Якщо, спеціальність необхідна державі але професія не прибуткова, якто зоряний астроном, археолог, інженер з водопостачання та відводу стоків чи біолог в СЕС то, кредит поступово гаситься 20% за рік роботи за спеціальністю.
Тоді молодь буде більш відповідально ставитися не тільки до вибору професії, а й стане вимогливіша до викладачів. Бо за хабар за оцінку доведеться потім платити з власної кишені роками. Університети, які не здатні надати якісні послуги закриються самі, а коледжі, які надають якісну професійну освіту в сфері виробничих спеціальностей не потребуватимуть державної допомоги. Вже зараз можна отримувати знання на комерційних курсах.
Інший аспект, що робити після курсів? Якщо я отримавши спеціальність токаря не можу знайти роботу, а токарний верстат для відкриття власної справи коштує скаженні гроші? До того ж, потрібно місце для роботи і надання послуг. Більшість земельних ресурсів вже давно прихватизували колишні і діючі мери тому тим, у кого немає власного шматка землі нічого не світить.
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09.02.2021 14:29 Ответить
Лозунги и бла бла бла, вам ссут в уши - а на голову давно опорожнились
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09.02.2021 14:54 Ответить
Его и в советское время не было...учили деды на практике...правда был и недостаток спецы приучали к алкоголю...
В то же время профессии с "кастрюлей" учили быстро...консультация была платной...как правило 5р на бутылочку...практиковалась и такой метод как *******...
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09.02.2021 15:25 Ответить
... і тут прийшли спражні професіонали.
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09.02.2021 15:54 Ответить
Каких кадров ему не хватает? Да просто люди не хотят идти работать на зарплату, за которую просто нечем будет заплатить за еду и коммуналку! Особенно это касается женщин. У нас настоящая дискриминация женщин, у них очень низкие зарплаты в Украине.
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09.02.2021 20:44 Ответить
Импортом и разрушили.
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09.02.2021 20:52 Ответить
Вот дебил! Скоро рейтинг упадет до нуля! А клоуна уже итак насмотрелись! ВОВА ИДИ НА МУЛЯРА, пока не позно!
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09.02.2021 21:22 Ответить
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