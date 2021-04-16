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Сообщено о подозрении "заму министра информации ДНР", - СБУ

Сообщено о подозрении

По материалам кибердепартамента Службы безопасности Украины сообщено о подозрении так называемому "заместителю министра информации ДНР". Он обвиняется в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи СБ Украины установили, что в качестве "заместителя министра информации" квазигосударственного образования "ДНР" злоумышленник координировал деятельность местных "средств массовой информации". Эти псевдоСМИ действовали на временно оккупированной территории Донецкой области и использовались российскими кураторами для организации и сопровождения информационных операций в ущерб интересам Украины.

Задокументировано, что "чиновник" лично готовил и распространял через интернет дезинформацию и фейки о нашей стране. Он популяризировал идеи "русского мира" и "Новороссии", призывал к нарушению территориальной целостности и насильственному изменению конституционного строя в Украине.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

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Автор: 

СБУ (20049) Донбасс (26957) кибербезопасность (675) наемники рф (2092)


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Он в любом случае преступник , даже если бы не координировал деятельность местных "средств массовой информации" .
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16.04.2021 16:22 Ответить
опыт пригодится и в лагере...стенгазету будет выпускать а будет сотрудничать с администратором то и редактором может стать
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16.04.2021 16:50 Ответить
Неясно, йому підозру вручили особисто, чи відправили кудись в ***** "голубиною поштою"?
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16.04.2021 17:02 Ответить
На гиляку!
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16.04.2021 17:44 Ответить
 
 