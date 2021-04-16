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Повідомлено про підозру "заступнику міністра інформації ДНР", - СБУ

Повідомлено про підозру

За матеріалами кібердепартаменту Служби безпеки України оголошено підозру так званому "заступнику міністра інформації ДНР". Він обвинувачується у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники і слідчі СБ України встановили, що на посаді "заступника міністра інформації" квазідержавного утворення "ДНР" зловмисник координував діяльність місцевих "засобів масової інформації". Ці псевдоЗМІ діяли на тимчасово окупованій території Донецької області і використовувалися російськими кураторами для організації та супроводження інформаційних операцій на шкоду інтересам України.

Задокументовано, що "посадовець" особисто готував і розповсюджував через інтернет дезінформацію та фейки про нашу країну. Він популяризував ідеї "руського миру" і "новоросії", закликав до порушення територіальної цілісності та насильницької зміни конституційного ладу в Україні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

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Автор: 

СБУ (12980) Донбас (22357) кібербезпека (1170) найманці рф (2066)


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Он в любом случае преступник , даже если бы не координировал деятельность местных "средств массовой информации" .
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16.04.2021 16:22 Відповісти
опыт пригодится и в лагере...стенгазету будет выпускать а будет сотрудничать с администратором то и редактором может стать
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16.04.2021 16:50 Відповісти
Неясно, йому підозру вручили особисто, чи відправили кудись в ***** "голубиною поштою"?
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16.04.2021 17:02 Відповісти
На гиляку!
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16.04.2021 17:44 Відповісти
 
 