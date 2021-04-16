Повідомлено про підозру "заступнику міністра інформації ДНР", - СБУ

За матеріалами кібердепартаменту Служби безпеки України оголошено підозру так званому "заступнику міністра інформації ДНР". Він обвинувачується у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники і слідчі СБ України встановили, що на посаді "заступника міністра інформації" квазідержавного утворення "ДНР" зловмисник координував діяльність місцевих "засобів масової інформації". Ці псевдоЗМІ діяли на тимчасово окупованій території Донецької області і використовувалися російськими кураторами для організації та супроводження інформаційних операцій на шкоду інтересам України.

Задокументовано, що "посадовець" особисто готував і розповсюджував через інтернет дезінформацію та фейки про нашу країну. Він популяризував ідеї "руського миру" і "новоросії", закликав до порушення територіальної цілісності та насильницької зміни конституційного ладу в Україні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

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