20 интернет-пропагандистам с начала года запрещен въезд в Украину, - СБУ. ИНФОГРАФИКА
С начала года киберспециалисты СБУ локализовали почти 350 потенциальных угроз информационной безопасности нашего государства. К уголовной ответственности привлечены 35 хакеров и вражеских пропагандистов, 14 злоумышленников осуждены.
Об этом сообащет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В частности сотрудники СБУ разоблачили масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб РФ. Злоумышленники распространяли через специально созданные Telegram-каналы панические настроения среди населения, а также обостряли общественно-политическую ситуацию в стране.
Установлено, что агенты действовали в интересах так называемого 85 Главного центра специальной службы Главного управления Генерального штаба ВС РФ.
Сотрудники СБУ задержали в Киеве одну из ключевых злоумышленниц. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Заочное подозрение в госизмене сообщено руководителю сети, который скрывается от следствия за рубежом.
Также киюерспециалисты блокировали масштабную кибератаку подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки "Armageddon". "Кураторы" намеревались получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины.
Кроме того, в рамках сотрудничества с партнерскими органами США и Франции блокирована деятельность транснациональной хакерской группировки. Злоумышленники похищали информацию из электронных баз иностранных компаний, в том числе персональные данные работников и клиентов, а также финансовые показатели и технологические разработки. Убытки от деятельности хакеров составляют более 80 млн долларов. Участникам хакерской группировки, в частности организатору, сообщено о подозрении.
Также киберфахивци СБУ разоблачили схему несанкционированного вмешательства в базы данных украинских правоохранительных и контролирующих органов. Среди организаторов группировки - чиновники госструктур, которые продавали заказчикам информацию с ограниченным доступом.
Кроме того, по материалам СБУ 20 иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизма в интернете, запрещен въезд в Украину. Блокирована деятельность ряда мощных ботоферм с более 23 тыс. аккаунтов, которые распространяли деструктивный контент.
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Сотрудники СБУ задержали в Киеве одну из ключевых злоумышленниц. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Заочное подозрение в госизмене сообщено руководителю сети, который скрывается от следствия за рубежом. Источник: https://censor.net/ru/n3259855