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20 интернет-пропагандистам с начала года запрещен въезд в Украину, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

20 интернет-пропагандистам с начала года запрещен въезд в Украину, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

С начала года киберспециалисты СБУ локализовали почти 350 потенциальных угроз информационной безопасности нашего государства. К уголовной ответственности привлечены 35 хакеров и вражеских пропагандистов, 14 злоумышленников осуждены.

Об этом сообащет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В частности сотрудники СБУ разоблачили масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб РФ. Злоумышленники распространяли через специально созданные Telegram-каналы панические настроения среди населения, а также обостряли общественно-политическую ситуацию в стране.

Установлено, что агенты действовали в интересах так называемого 85 Главного центра специальной службы Главного управления Генерального штаба ВС РФ.

Сотрудники СБУ задержали в Киеве одну из ключевых злоумышленниц. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Заочное подозрение в госизмене сообщено руководителю сети, который скрывается от следствия за рубежом.

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Также киюерспециалисты блокировали масштабную кибератаку подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки "Armageddon". "Кураторы" намеревались получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины.

Кроме того, в рамках сотрудничества с партнерскими органами США и Франции блокирована деятельность транснациональной хакерской группировки. Злоумышленники похищали информацию из электронных баз иностранных компаний, в том числе персональные данные работников и клиентов, а также финансовые показатели и технологические разработки. Убытки от деятельности хакеров составляют более 80 млн долларов. Участникам хакерской группировки, в частности организатору, сообщено о подозрении.

Также киберфахивци СБУ разоблачили схему несанкционированного вмешательства в базы данных украинских правоохранительных и контролирующих органов. Среди организаторов группировки - чиновники госструктур, которые продавали заказчикам информацию с ограниченным доступом.

Кроме того, по материалам СБУ 20 иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизма в интернете, запрещен въезд в Украину. Блокирована деятельность ряда мощных ботоферм с более 23 тыс. аккаунтов, которые распространяли деструктивный контент.

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20 интернет-пропагандистам с начала года запрещен въезд в Украину, - СБУ 01
20 интернет-пропагандистам с начала года запрещен въезд в Украину, - СБУ 02

Автор: 

пропаганда (3698) СБУ (20042) хакер (1191) боты (68) кибербезопасность (675)


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а партия пету-шария есть...
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15.04.2021 11:36 Ответить
Знову у зеботів втрати... Невже Ла-лайку повязали з Лайф?

Сотрудники СБУ задержали в Киеве одну из ключевых злоумышленниц. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Заочное подозрение в госизмене сообщено руководителю сети, который скрывается от следствия за рубежом. Источник: https://censor.net/ru/n3259855
показать весь комментарий
15.04.2021 11:39 Ответить
 
 