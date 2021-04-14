Пропагандист Дудкин вышел под залог: "ОПЗЖ" внесла 2 миллиона. ФОТО

Подозреваемого в госизмене "эксперта" телеканалов Медведчука Юрия Дудкина освободили из-под стражи. Залог в 2 млн грн за него внесли депутаты "Оппозиционной платформы - за жизнь".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Встречать Дудкина под изолятор пришел народный депутат от ОПЗЖ Виктор Черный. Дудкин говорит, что деньги на залог депутаты собрали из своих зарплат.

Между тем под изолятором временного заключения Службы безопасности собрались люди с плакатами: "Дудкин - агент ФСБ", "Юра! Чемодан, вокзал, Россия" и другими.

Напомним, Дудкина задержали 24 февраля. СБУ объявила этом "эксперту" о подозрении по двум статьямУголовного кодекса Украины: ст.111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). 25 февраля суд в качестве меры пресечения отправил его за решетку на 2 месяца. 12 апреля суд разрешил ему выйти под залог.

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