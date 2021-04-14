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Пропагандист Дудкин вышел под залог: "ОПЗЖ" внесла 2 миллиона. ФОТО

Подозреваемого в госизмене "эксперта" телеканалов Медведчука Юрия Дудкина освободили из-под стражи. Залог в 2 млн грн за него внесли депутаты "Оппозиционной платформы - за жизнь".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Встречать Дудкина под изолятор пришел народный депутат от ОПЗЖ Виктор Черный. Дудкин говорит, что деньги на залог депутаты собрали из своих зарплат.

Между тем под изолятором временного заключения Службы безопасности собрались люди с плакатами: "Дудкин - агент ФСБ", "Юра! Чемодан, вокзал, Россия" и другими.

Напомним, Дудкина задержали 24 февраля. СБУ объявила этом "эксперту" о подозрении по двум статьямУголовного кодекса Украины: ст.111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). 25 февраля суд в качестве меры пресечения отправил его за решетку на 2 месяца. 12 апреля суд разрешил ему выйти под залог.

Также на Цензор.НЕТ: Депутаты ОПЗЖ массово хотят взять на поруки пропагандиста Дудкина, - источник

Пропагандист Дудкин вышел под залог: ОПЗЖ внесла 2 миллиона 01
Пропагандист Дудкин вышел под залог: ОПЗЖ внесла 2 миллиона 02

Автор: 

залог (518) пропаганда (3696) Оппозиционная платформа - За жизнь (453) Дудкин Юрий (6)


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Топ комментарии
+20
а чего ж Рифмастера не выпускают под залог???
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14.04.2021 20:27 Ответить
+11
ЧОМУ ПАТРІОТИ УКРАЇНИ СИДЯТЬ У ТЮРМАХ ДОВГО І БЕЗ ЗАЛОГА, А ЛАЙНО
СЕПАРСЬКЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ ВИХОДИТЬ ПІД ЗАЛОГ ? ГАРНЕ ПИТАННЯ ДО
ВАТНОГО РЮКЗАКЕВИЧА ТАКОЖ
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14.04.2021 20:25 Ответить
+10
Зебобики, шо вы там против Пороха вопили? И да, все-таки, почему Медведчук не в тюрьме? Вас же этот вопрос очень интересовал когда-то. Вы захлебывались от желания получить ответ, выли на луну, кляли Пороха, устраивали демонстрации и проклинали барыг. Вой стоял аж до крайних окраин Вселенной. Теперь я вас спрошу: почему же Медведчук не в тюрьме?
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14.04.2021 20:28 Ответить
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Як можна поважати закони і суддів , які дозволяють випускати зрадників під заставу під час війни?
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14.04.2021 20:23 Ответить
Пропагандист Дудкін вийшов під заставу: "ОПЗЖ" внесла 2 мільйони - Цензор.НЕТ 3987
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14.04.2021 21:51 Ответить
Як взагалі можна поважати державу,де не діють закони і є такі судді?
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15.04.2021 04:33 Ответить
ЧОМУ ПАТРІОТИ УКРАЇНИ СИДЯТЬ У ТЮРМАХ ДОВГО І БЕЗ ЗАЛОГА, А ЛАЙНО
СЕПАРСЬКЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ ВИХОДИТЬ ПІД ЗАЛОГ ? ГАРНЕ ПИТАННЯ ДО
ВАТНОГО РЮКЗАКЕВИЧА ТАКОЖ
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14.04.2021 20:25 Ответить
А он тут каким боком?
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14.04.2021 20:34 Ответить
а чего ж Рифмастера не выпускают под залог???
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14.04.2021 20:27 Ответить
Зебобики, шо вы там против Пороха вопили? И да, все-таки, почему Медведчук не в тюрьме? Вас же этот вопрос очень интересовал когда-то. Вы захлебывались от желания получить ответ, выли на луну, кляли Пороха, устраивали демонстрации и проклинали барыг. Вой стоял аж до крайних окраин Вселенной. Теперь я вас спрошу: почему же Медведчук не в тюрьме?
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14.04.2021 20:28 Ответить
А шо, у вас преЗЕдентом до сих пір Порох?
Ой-йой!
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14.04.2021 20:50 Ответить
Досить еківоків в бік попередників, час відповідати за власну діяльність чи бездіяльність !!!)))
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14.04.2021 20:57 Ответить
Ну і !!! Де ,бодай якісь спроби ,лише імітація бурхливої діяльності !!!!)))
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14.04.2021 21:03 Ответить
Немічний ти зебіл,однака !!!)))
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14.04.2021 21:10 Ответить
А шо ты подразумеваешь под "порядком"?
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14.04.2021 21:25 Ответить
Ну и шо сие значит? Перешел на латиницу со словарем? Маленький совет: другим такого не пиши. Они подумают о тебе то же, что и я. А оно тебе надо? Ну вот и ладно. Природа отдохнула и нам велела. Не скучай, и думай. Все-равно придется, даже если не хочешь.
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14.04.2021 22:54 Ответить
Вимий гарно губи,стань на коліна і міцно,дуже міцно поцілуй мене в дупу кацапська гнида.
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14.04.2021 22:58 Ответить
Вот дурик. Редкий. Краснокнижный. Ты ведь даже оскорблять не в состоянии, развитие не позволяет. Для этого нужны мозги, подаренные матерью-природой. А она, как мы уже разобрались, отдыхала в тот момент. Но ничего...Учись, читай, и через много лет может быть что-то и получится. Может быть. А может и нет. Кто может знать...
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14.04.2021 23:02 Ответить
Пропагандист Дудкін вийшов під заставу: "ОПЗЖ" внесла 2 мільйони - Цензор.НЕТ 67 Засунь свій кацапський язик у сраку,туди де йому місце,підсрачник *****.
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14.04.2021 23:11 Ответить
Ладно, зебилоидные. Вот вам ответ: нардеп "Слуги народа" пытается "отжать" акции крупнейшей газодобывающей компании "Нефтегаздобыча", привлекая Полузверя, Нодара, Суто, Молдавана и других криминальных главарей Украины, а также кума Путина Виктора Медведчука("арбитром всей этой ху..ни"). он арбитр, кто ж его посадит
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15.04.2021 12:07 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!!Зелена пліснява наполеглево і послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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14.04.2021 20:31 Ответить
Прикол не в том, сколько внесла. А в том, сколько вынесла...
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14.04.2021 20:33 Ответить
Какой к черту залог по таким статьям обвинения? Кто принимал такое идиотское законодательство?
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14.04.2021 20:33 Ответить
Бездіяльність чи помилкова діяльність попередників не надає чинній владі індульгенцію на бездіяльність !!! Попередники ,це минуле ,яке слід пам"ятати і вчитись на помилках минулого ,а жити слід сьогоденням та майбутнім !!!))
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14.04.2021 20:42 Ответить
Если кацапы нападут - у нас будет развязаны руки. И можно спокойно начинать убивать кацапских коллаборантов прямо на улицах...
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14.04.2021 20:37 Ответить
Вся эта сволочь попрячется и будет ждать "освободительных танков", как после Майдана или выедет в кацапию.
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14.04.2021 20:40 Ответить
Все не спрячутся. Да и ватных и полуватных знакомых целый список есть. Они то точно никуда не денутся.
Хехе...
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14.04.2021 20:45 Ответить
они 7 лет назад напали
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14.04.2021 20:52 Ответить
8, и что?
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14.04.2021 22:11 Ответить
З полегшенням ,недолуге !!!)))
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14.04.2021 20:43 Ответить
При зеразних уси паскуди на коні.
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14.04.2021 20:40 Ответить
Азаров, ты ник сменил?
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14.04.2021 20:49 Ответить
Сразу видно, что ОПЗЖ представляет нищие и угнетенные слои населения.
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14.04.2021 20:55 Ответить
Знедолені ,зубожілі безхатьки з паперті !!!
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14.04.2021 21:01 Ответить
ОПЗЖ гниды, предатели и тд и тп, это понятно, но не путай грешное с праведным, покажи мне хоть ОДНУ партию "нищих", для которых такие "копейки" являются неподъемной суммой. Обычно в политику идут влиятельные и обеспеченные люди( у славян как минимум, да и в других странах не думаю что этого нет)
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14.04.2021 21:18 Ответить
Его бы к тем "специалистам" в Одессу, что греков держали на хате. А то по упырю и не скажешь, что был в казематах.
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14.04.2021 21:21 Ответить
А чому так звана партія опзж не заборонена в Україні і чому медвечук і йому подібні колоборанти не на тюремних нарах ?
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14.04.2021 21:22 Ответить
Возможно по закону нельзя запретить, во многих мировых державах есть разные ответвления сил и партий в правительстве, которые борются с друг другом, ну а Медведчук не стал бы миллиардером с таким влиянием если бы был тупым и жадным хапугой, такие люди знают как все делать так, что бы им за это ничего не было.....Когда обычным мелким жуликам попадает власть в руки, те долго не жируют, их или садят или убивают)
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14.04.2021 21:27 Ответить
Тому що україна не тоталітарна держава. Принаймні поки що.
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14.04.2021 22:16 Ответить
Ага так зажопа взяла и внесла свои кровные ))) ***** внесло из кацапского бюджета
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14.04.2021 21:24 Ответить
Они и 100млн. грн. заплатят, если надо. Благо деньги не свои, а медведчуковские или российские, что наверно одно и тоже.
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14.04.2021 21:28 Ответить
Какой выход под залог по такой статье? Ну что за дичь?
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14.04.2021 21:34 Ответить
нормально
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14.04.2021 22:38 Ответить
а повесить на абрекосе
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14.04.2021 22:39 Ответить
жопошники кремля прекрасно понимают:
лучше за свою гниду сейчас отдать 2 млн.
ведь потом гнида нанесёт вреда Украине на 200 млн.
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14.04.2021 22:43 Ответить
Ну, так це ж не Семенченко.
Ця паскуда для суддівської мерзоти - свій у доску.
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15.04.2021 09:33 Ответить
в Украине самый честный и справедливый суд в мире !
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15.04.2021 13:35 Ответить
 
 