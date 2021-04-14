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Пропагандист Дудкін вийшов під заставу: "ОПЗЖ" внесла 2 мільйони. ФОТО

Підозрюваного в державній зраді "експерта" телеканалів Медведчука Юрія Дудкіна звільнили з-під варти. Заставу в 2 млн грн за нього внесли депутати "Опозиційної платформи - за життя".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Зустрічати Дудкіна під ізолятор прийшов народний депутат від ОПЗЖ Віктор Чорний. Дудкін каже, що гроші на заставу депутати зібрали зі своїх зарплат.

Тим часом під ізолятором тимчасового висновку Служби безпеки зібралися люди з плакатами: "Дудкін - агент ФСБ", "Юра! Чемодан, вокзал, Росія" та іншими.

Нагадаємо, Дудкіна затримали 24 лютого. СБУ оголосила цьому "експерту" підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). 25 лютого суд як запобіжний захід відправив його за ґрати на 2 місяці. 12 квітня суд дозволив йому вийти під заставу.

Читайте також: Депутати ОПЗЖ масово хочуть взяти на поруки пропагандиста Дудкіна, - джерело

Пропагандист Дудкін вийшов під заставу: ОПЗЖ внесла 2 мільйони 01
Пропагандист Дудкін вийшов під заставу: ОПЗЖ внесла 2 мільйони 02

Автор: 

застава (682) пропаганда (2823) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492) Дудкін Юрій (6)


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Топ коментарі
+20
а чего ж Рифмастера не выпускают под залог???
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14.04.2021 20:27 Відповісти
+11
ЧОМУ ПАТРІОТИ УКРАЇНИ СИДЯТЬ У ТЮРМАХ ДОВГО І БЕЗ ЗАЛОГА, А ЛАЙНО
СЕПАРСЬКЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ ВИХОДИТЬ ПІД ЗАЛОГ ? ГАРНЕ ПИТАННЯ ДО
ВАТНОГО РЮКЗАКЕВИЧА ТАКОЖ
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14.04.2021 20:25 Відповісти
+10
Зебобики, шо вы там против Пороха вопили? И да, все-таки, почему Медведчук не в тюрьме? Вас же этот вопрос очень интересовал когда-то. Вы захлебывались от желания получить ответ, выли на луну, кляли Пороха, устраивали демонстрации и проклинали барыг. Вой стоял аж до крайних окраин Вселенной. Теперь я вас спрошу: почему же Медведчук не в тюрьме?
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14.04.2021 20:28 Відповісти
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Як можна поважати закони і суддів , які дозволяють випускати зрадників під заставу під час війни?
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14.04.2021 20:23 Відповісти
Пропагандист Дудкін вийшов під заставу: "ОПЗЖ" внесла 2 мільйони - Цензор.НЕТ 3987
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14.04.2021 21:51 Відповісти
Як взагалі можна поважати державу,де не діють закони і є такі судді?
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15.04.2021 04:33 Відповісти
ЧОМУ ПАТРІОТИ УКРАЇНИ СИДЯТЬ У ТЮРМАХ ДОВГО І БЕЗ ЗАЛОГА, А ЛАЙНО
СЕПАРСЬКЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ ВИХОДИТЬ ПІД ЗАЛОГ ? ГАРНЕ ПИТАННЯ ДО
ВАТНОГО РЮКЗАКЕВИЧА ТАКОЖ
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14.04.2021 20:25 Відповісти
А он тут каким боком?
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14.04.2021 20:34 Відповісти
а чего ж Рифмастера не выпускают под залог???
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14.04.2021 20:27 Відповісти
Зебобики, шо вы там против Пороха вопили? И да, все-таки, почему Медведчук не в тюрьме? Вас же этот вопрос очень интересовал когда-то. Вы захлебывались от желания получить ответ, выли на луну, кляли Пороха, устраивали демонстрации и проклинали барыг. Вой стоял аж до крайних окраин Вселенной. Теперь я вас спрошу: почему же Медведчук не в тюрьме?
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14.04.2021 20:28 Відповісти
А шо, у вас преЗЕдентом до сих пір Порох?
Ой-йой!
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14.04.2021 20:50 Відповісти
Досить еківоків в бік попередників, час відповідати за власну діяльність чи бездіяльність !!!)))
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14.04.2021 20:57 Відповісти
Ну і !!! Де ,бодай якісь спроби ,лише імітація бурхливої діяльності !!!!)))
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14.04.2021 21:03 Відповісти
Немічний ти зебіл,однака !!!)))
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14.04.2021 21:10 Відповісти
А шо ты подразумеваешь под "порядком"?
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14.04.2021 21:25 Відповісти
Ну и шо сие значит? Перешел на латиницу со словарем? Маленький совет: другим такого не пиши. Они подумают о тебе то же, что и я. А оно тебе надо? Ну вот и ладно. Природа отдохнула и нам велела. Не скучай, и думай. Все-равно придется, даже если не хочешь.
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14.04.2021 22:54 Відповісти
Вимий гарно губи,стань на коліна і міцно,дуже міцно поцілуй мене в дупу кацапська гнида.
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14.04.2021 22:58 Відповісти
Вот дурик. Редкий. Краснокнижный. Ты ведь даже оскорблять не в состоянии, развитие не позволяет. Для этого нужны мозги, подаренные матерью-природой. А она, как мы уже разобрались, отдыхала в тот момент. Но ничего...Учись, читай, и через много лет может быть что-то и получится. Может быть. А может и нет. Кто может знать...
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14.04.2021 23:02 Відповісти
Пропагандист Дудкін вийшов під заставу: "ОПЗЖ" внесла 2 мільйони - Цензор.НЕТ 67 Засунь свій кацапський язик у сраку,туди де йому місце,підсрачник *****.
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14.04.2021 23:11 Відповісти
Ладно, зебилоидные. Вот вам ответ: нардеп "Слуги народа" пытается "отжать" акции крупнейшей газодобывающей компании "Нефтегаздобыча", привлекая Полузверя, Нодара, Суто, Молдавана и других криминальных главарей Украины, а также кума Путина Виктора Медведчука("арбитром всей этой ху..ни"). он арбитр, кто ж его посадит
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15.04.2021 12:07 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!!Зелена пліснява наполеглево і послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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14.04.2021 20:31 Відповісти
Прикол не в том, сколько внесла. А в том, сколько вынесла...
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14.04.2021 20:33 Відповісти
Какой к черту залог по таким статьям обвинения? Кто принимал такое идиотское законодательство?
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14.04.2021 20:33 Відповісти
Бездіяльність чи помилкова діяльність попередників не надає чинній владі індульгенцію на бездіяльність !!! Попередники ,це минуле ,яке слід пам"ятати і вчитись на помилках минулого ,а жити слід сьогоденням та майбутнім !!!))
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14.04.2021 20:42 Відповісти
Если кацапы нападут - у нас будет развязаны руки. И можно спокойно начинать убивать кацапских коллаборантов прямо на улицах...
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14.04.2021 20:37 Відповісти
Вся эта сволочь попрячется и будет ждать "освободительных танков", как после Майдана или выедет в кацапию.
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14.04.2021 20:40 Відповісти
Все не спрячутся. Да и ватных и полуватных знакомых целый список есть. Они то точно никуда не денутся.
Хехе...
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14.04.2021 20:45 Відповісти
они 7 лет назад напали
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14.04.2021 20:52 Відповісти
8, и что?
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14.04.2021 22:11 Відповісти
З полегшенням ,недолуге !!!)))
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14.04.2021 20:43 Відповісти
При зеразних уси паскуди на коні.
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14.04.2021 20:40 Відповісти
Азаров, ты ник сменил?
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14.04.2021 20:49 Відповісти
Сразу видно, что ОПЗЖ представляет нищие и угнетенные слои населения.
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14.04.2021 20:55 Відповісти
Знедолені ,зубожілі безхатьки з паперті !!!
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14.04.2021 21:01 Відповісти
ОПЗЖ гниды, предатели и тд и тп, это понятно, но не путай грешное с праведным, покажи мне хоть ОДНУ партию "нищих", для которых такие "копейки" являются неподъемной суммой. Обычно в политику идут влиятельные и обеспеченные люди( у славян как минимум, да и в других странах не думаю что этого нет)
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14.04.2021 21:18 Відповісти
Его бы к тем "специалистам" в Одессу, что греков держали на хате. А то по упырю и не скажешь, что был в казематах.
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14.04.2021 21:21 Відповісти
А чому так звана партія опзж не заборонена в Україні і чому медвечук і йому подібні колоборанти не на тюремних нарах ?
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14.04.2021 21:22 Відповісти
Возможно по закону нельзя запретить, во многих мировых державах есть разные ответвления сил и партий в правительстве, которые борются с друг другом, ну а Медведчук не стал бы миллиардером с таким влиянием если бы был тупым и жадным хапугой, такие люди знают как все делать так, что бы им за это ничего не было.....Когда обычным мелким жуликам попадает власть в руки, те долго не жируют, их или садят или убивают)
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14.04.2021 21:27 Відповісти
Тому що україна не тоталітарна держава. Принаймні поки що.
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14.04.2021 22:16 Відповісти
Ага так зажопа взяла и внесла свои кровные ))) ***** внесло из кацапского бюджета
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14.04.2021 21:24 Відповісти
Они и 100млн. грн. заплатят, если надо. Благо деньги не свои, а медведчуковские или российские, что наверно одно и тоже.
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14.04.2021 21:28 Відповісти
Какой выход под залог по такой статье? Ну что за дичь?
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14.04.2021 21:34 Відповісти
нормально
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14.04.2021 22:38 Відповісти
а повесить на абрекосе
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14.04.2021 22:39 Відповісти
жопошники кремля прекрасно понимают:
лучше за свою гниду сейчас отдать 2 млн.
ведь потом гнида нанесёт вреда Украине на 200 млн.
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14.04.2021 22:43 Відповісти
Ну, так це ж не Семенченко.
Ця паскуда для суддівської мерзоти - свій у доску.
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15.04.2021 09:33 Відповісти
в Украине самый честный и справедливый суд в мире !
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15.04.2021 13:35 Відповісти
 
 