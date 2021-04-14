Пропагандист Дудкін вийшов під заставу: "ОПЗЖ" внесла 2 мільйони. ФОТО

Підозрюваного в державній зраді "експерта" телеканалів Медведчука Юрія Дудкіна звільнили з-під варти. Заставу в 2 млн грн за нього внесли депутати "Опозиційної платформи - за життя".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Зустрічати Дудкіна під ізолятор прийшов народний депутат від ОПЗЖ Віктор Чорний. Дудкін каже, що гроші на заставу депутати зібрали зі своїх зарплат.

Тим часом під ізолятором тимчасового висновку Служби безпеки зібралися люди з плакатами: "Дудкін - агент ФСБ", "Юра! Чемодан, вокзал, Росія" та іншими.

Нагадаємо, Дудкіна затримали 24 лютого. СБУ оголосила цьому "експерту" підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). 25 лютого суд як запобіжний захід відправив його за ґрати на 2 місяці. 12 квітня суд дозволив йому вийти під заставу.

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