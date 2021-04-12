Суд дозволив пропагандисту Дудкіну вийти під заставу, - нардеп "ОПЗЖ" Кузьмін
Юрій Дудкін зможе вийти з СІЗО після сплати застави.
Про це повідомив у фейсбуці депутат "ОПЗЖ" Ренат Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ.
За даними ЗМІ, сума застави, яку має сплатити Дудкін, становить 2 млн грн. Ці кошти за нього можуть внести вже завтра.
Нагадаємо, Дудкіна затримали 24 лютого. СБУ оголосила цьому "експерту" підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). 25 лютого суд як запобіжний захід відправив його за ґрати на 2 місяці.
Топ коментарі
+25 vismavista
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+12 Дмитро Черних #470343
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+10 Дмитро Черних #470343
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Донецька область в Слов'янську звільненому в 2014 році від російських фашистів окупантів і місцевих кривавих нелюдей вбивць сепаратистів - терористів, вчора 12 квітня під час засідання сесії міської ради в зал занесли прапор ворожої нам Росії, який потім не поспішаючи прибрала поліція. І що тепер цим проклятім злочинцям буде за прапор лютого кривавого ворога окупанта. А точно що нічого не буде хіба що продажні ЗЕбіли капітулянти просунуть їх депутатами до важко навіть назвати проукраїнською Ради. А ось і затримають і поб'ють ще і посадять і не до Ради а до в'язниці: патріотів, націоналістів, ветеранів учасників русько- української війни за їх українські прапори на проукраїнських, анті -капітуляційних: акціях, мітингах, маршах ...-