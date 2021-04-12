Суд дозволив пропагандисту Дудкіну вийти під заставу, - нардеп "ОПЗЖ" Кузьмін

Юрій Дудкін зможе вийти з СІЗО після сплати застави.

Про це повідомив у фейсбуці депутат "ОПЗЖ" Ренат Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, сума застави, яку має сплатити Дудкін, становить 2 млн грн. Ці кошти за нього можуть внести вже завтра.

Нагадаємо, Дудкіна затримали 24 лютого. СБУ оголосила цьому "експерту" підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). 25 лютого суд як запобіжний захід відправив його за ґрати на 2 місяці.

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