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Новини
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Суд дозволив пропагандисту Дудкіну вийти під заставу, - нардеп "ОПЗЖ" Кузьмін

Суд дозволив пропагандисту Дудкіну вийти під заставу, - нардеп

Юрій Дудкін зможе вийти з СІЗО після сплати застави.

Про це повідомив у фейсбуці депутат "ОПЗЖ" Ренат Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, сума застави, яку має сплатити Дудкін, становить 2 млн грн. Ці кошти за нього можуть внести вже завтра.

Нагадаємо, Дудкіна затримали 24 лютого. СБУ оголосила цьому "експерту" підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). 25 лютого суд як запобіжний захід відправив його за ґрати на 2 місяці.

Читайте також: Депутати ОПЗЖ масово хочуть взяти на поруки пропагандиста Дудкіна, - джерело

Автор: 

застава (682) Кузьмін Ренат (106) пропаганда (2820) запобіжний захід (496) Дудкін Юрій (6)


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Топ коментарі
+25
Праильно. Это ж не Антоненко. Тут ОПа быстро своих вытаскивает.
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12.04.2021 23:21
+12
Колаборантська гидота має сидіти під шконкою ,без будь-яких застав !!! Колабораціонизм ,це злочин проти держави , це замах на суверенітет і соборність держави !!!)))
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12.04.2021 23:23
+10
Реванш колабораціоністсько-колорадської гидоти триває !!!)))
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12.04.2021 23:24
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Праильно. Это ж не Антоненко. Тут ОПа быстро своих вытаскивает.
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12.04.2021 23:21 Відповісти
Колаборантська гидота має сидіти під шконкою ,без будь-яких застав !!! Колабораціонизм ,це злочин проти держави , це замах на суверенітет і соборність держави !!!)))
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12.04.2021 23:23 Відповісти
Так они и сидели тихонько под плинтусами пока 73% мудрава прастова нариду не вытащили их на свет божий.
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13.04.2021 09:09 Відповісти
Реванш колабораціоністсько-колорадської гидоти триває !!!)))
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12.04.2021 23:24 Відповісти
Вистава кремлівського зеленого балагана триває !!)))
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12.04.2021 23:25 Відповісти
Які цікаві і євреїв поизвіща бувають «дудкін». «Здгаствуйте, пгапагандіст Дудкін!».
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12.04.2021 23:28 Відповісти
Таких фамилии масса : добкин-мобкин, маркин-шмалкин...
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12.04.2021 23:49 Відповісти
Продешевили конечно---минимум 10 стоило ставить. Там бабла валом от газпрома. За такую фамилию конечно берут крепко. Дудкин-прибауткин---немного +бануткин!
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12.04.2021 23:35 Відповісти
дудка конченая зарусляченая гнида. его в камере нужно было валить или отправить на прессхату.
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12.04.2021 23:36 Відповісти
СВОБОДУ АНТОНЕНКО ! Для коллаборантов иуд не должно быть никаких залогов ! Шапито🤢🤡😈🎪 вы , все кроты и холуи рашистов
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13.04.2021 00:00 Відповісти
А де був Еузьмін за часів Порошенка? Га, зебіли?
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13.04.2021 00:08 Відповісти
мабуть там де і ведмедчук - у списку поважних осіб?
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13.04.2021 07:10 Відповісти
Ти не місцевий, не з України?
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13.04.2021 07:57 Відповісти
ні, місцевий і в мене гарна пам'ять на відміну від порохоідіотів.
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13.04.2021 09:18 Відповісти
У тебе вибірково пам'ять. Тому і пам'ятаєш лише методичку, підготовлену кацапами. Тренований. 😊
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13.04.2021 10:09 Відповісти

Донецька область в Слов'янську звільненому в 2014 році від російських фашистів окупантів і місцевих кривавих нелюдей вбивць сепаратистів - терористів, вчора 12 квітня під час засідання сесії міської ради в зал занесли прапор ворожої нам Росії, який потім не поспішаючи прибрала поліція. І що тепер цим проклятім злочинцям буде за прапор лютого кривавого ворога окупанта. А точно що нічого не буде хіба що продажні ЗЕбіли капітулянти просунуть їх депутатами до важко навіть назвати проукраїнською Ради. А ось і затримають і поб'ють ще і посадять і не до Ради а до в'язниці: патріотів, націоналістів, ветеранів учасників русько- української війни за їх українські прапори на проукраїнських, анті -капітуляційних: акціях, мітингах, маршах ...-
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13.04.2021 04:39 Відповісти
Гос. измена? Под залог! Дебилы...
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13.04.2021 07:27 Відповісти
У країні де йде війна за зраду повинна бути страта, а не застава.
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13.04.2021 07:42 Відповісти
ця довбана країна знищить себе сама!
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13.04.2021 11:01 Відповісти
 
 