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Суд разрешил пропагандисту Дудкину выйти под залог, - нардеп "ОПЗЖ" Кузьмин

Суд разрешил пропагандисту Дудкину выйти под залог, - нардеп

Юрий Дудкин сможет выйти из СИЗО после уплаты залога.

Об этом сообщил в Фейсбуке депутат "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин, информирует Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, сумма залога, который должен уплатить Дудкин, составляет 2 млн грн. Эти средства за него могут быть внесены уже завтра.

Напомним, Дудкина задержали 24 февраля. СБУ объявила этом "эксперту" о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). 25 февраля суд в качестве меры пресечения отправил его за решетку на 2 месяца.

Также на Цензор.НЕТ: Депутаты ОПЗЖ массово хотят взять на поруки пропагандиста Дудкина, - источник

Автор: 

залог (518) Кузьмин Ренат (582) пропаганда (3693) мера пресечения (465) Дудкин Юрий (6)


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Топ комментарии
+25
Праильно. Это ж не Антоненко. Тут ОПа быстро своих вытаскивает.
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12.04.2021 23:21
+12
Колаборантська гидота має сидіти під шконкою ,без будь-яких застав !!! Колабораціонизм ,це злочин проти держави , це замах на суверенітет і соборність держави !!!)))
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12.04.2021 23:23
+10
Реванш колабораціоністсько-колорадської гидоти триває !!!)))
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12.04.2021 23:24
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Праильно. Это ж не Антоненко. Тут ОПа быстро своих вытаскивает.
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12.04.2021 23:21 Ответить
Колаборантська гидота має сидіти під шконкою ,без будь-яких застав !!! Колабораціонизм ,це злочин проти держави , це замах на суверенітет і соборність держави !!!)))
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12.04.2021 23:23 Ответить
Так они и сидели тихонько под плинтусами пока 73% мудрава прастова нариду не вытащили их на свет божий.
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13.04.2021 09:09 Ответить
Реванш колабораціоністсько-колорадської гидоти триває !!!)))
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12.04.2021 23:24 Ответить
Вистава кремлівського зеленого балагана триває !!)))
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12.04.2021 23:25 Ответить
Які цікаві і євреїв поизвіща бувають «дудкін». «Здгаствуйте, пгапагандіст Дудкін!».
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12.04.2021 23:28 Ответить
Таких фамилии масса : добкин-мобкин, маркин-шмалкин...
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12.04.2021 23:49 Ответить
Продешевили конечно---минимум 10 стоило ставить. Там бабла валом от газпрома. За такую фамилию конечно берут крепко. Дудкин-прибауткин---немного +бануткин!
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12.04.2021 23:35 Ответить
дудка конченая зарусляченая гнида. его в камере нужно было валить или отправить на прессхату.
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12.04.2021 23:36 Ответить
СВОБОДУ АНТОНЕНКО ! Для коллаборантов иуд не должно быть никаких залогов ! Шапито🤢🤡😈🎪 вы , все кроты и холуи рашистов
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13.04.2021 00:00 Ответить
А де був Еузьмін за часів Порошенка? Га, зебіли?
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13.04.2021 00:08 Ответить
мабуть там де і ведмедчук - у списку поважних осіб?
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13.04.2021 07:10 Ответить
Ти не місцевий, не з України?
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13.04.2021 07:57 Ответить
ні, місцевий і в мене гарна пам'ять на відміну від порохоідіотів.
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13.04.2021 09:18 Ответить
У тебе вибірково пам'ять. Тому і пам'ятаєш лише методичку, підготовлену кацапами. Тренований. 😊
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13.04.2021 10:09 Ответить

Донецька область в Слов'янську звільненому в 2014 році від російських фашистів окупантів і місцевих кривавих нелюдей вбивць сепаратистів - терористів, вчора 12 квітня під час засідання сесії міської ради в зал занесли прапор ворожої нам Росії, який потім не поспішаючи прибрала поліція. І що тепер цим проклятім злочинцям буде за прапор лютого кривавого ворога окупанта. А точно що нічого не буде хіба що продажні ЗЕбіли капітулянти просунуть їх депутатами до важко навіть назвати проукраїнською Ради. А ось і затримають і поб'ють ще і посадять і не до Ради а до в'язниці: патріотів, націоналістів, ветеранів учасників русько- української війни за їх українські прапори на проукраїнських, анті -капітуляційних: акціях, мітингах, маршах ...-
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13.04.2021 04:39 Ответить
Гос. измена? Под залог! Дебилы...
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13.04.2021 07:27 Ответить
У країні де йде війна за зраду повинна бути страта, а не застава.
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13.04.2021 07:42 Ответить
ця довбана країна знищить себе сама!
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13.04.2021 11:01 Ответить
 
 