Суд разрешил пропагандисту Дудкину выйти под залог, - нардеп "ОПЗЖ" Кузьмин
Юрий Дудкин сможет выйти из СИЗО после уплаты залога.
Об этом сообщил в Фейсбуке депутат "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин, информирует Цензор.НЕТ.
По данным СМИ, сумма залога, который должен уплатить Дудкин, составляет 2 млн грн. Эти средства за него могут быть внесены уже завтра.
Напомним, Дудкина задержали 24 февраля. СБУ объявила этом "эксперту" о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). 25 февраля суд в качестве меры пресечения отправил его за решетку на 2 месяца.
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Донецька область в Слов'янську звільненому в 2014 році від російських фашистів окупантів і місцевих кривавих нелюдей вбивць сепаратистів - терористів, вчора 12 квітня під час засідання сесії міської ради в зал занесли прапор ворожої нам Росії, який потім не поспішаючи прибрала поліція. І що тепер цим проклятім злочинцям буде за прапор лютого кривавого ворога окупанта. А точно що нічого не буде хіба що продажні ЗЕбіли капітулянти просунуть їх депутатами до важко навіть назвати проукраїнською Ради. А ось і затримають і поб'ють ще і посадять і не до Ради а до в'язниці: патріотів, націоналістів, ветеранів учасників русько- української війни за їх українські прапори на проукраїнських, анті -капітуляційних: акціях, мітингах, маршах ...-