Суд разрешил пропагандисту Дудкину выйти под залог, - нардеп "ОПЗЖ" Кузьмин

Юрий Дудкин сможет выйти из СИЗО после уплаты залога.

Об этом сообщил в Фейсбуке депутат "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин, информирует Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, сумма залога, который должен уплатить Дудкин, составляет 2 млн грн. Эти средства за него могут быть внесены уже завтра.

Напомним, Дудкина задержали 24 февраля. СБУ объявила этом "эксперту" о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). 25 февраля суд в качестве меры пресечения отправил его за решетку на 2 месяца.

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