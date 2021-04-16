В оккупированной Алуште воду будут подавать вечером 1 раз в сутки
В Крыму оккупационные "власти" Алушты опубликовали новый график подачи воды в городе, период водоснабжения сокращают в два раза: с десяти до пяти часов в сутки и только вечером.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Сегодня, 16 апреля, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации города принято решение о новом графике подачи воды потребителям. С 20 апреля вода будет подаваться один раз в сутки: с 18:00 до 23:00. Единоразовая пятичасовая подача воды позволит как экономить воду, так и дать возможность людям сделать необходимые домашние дела и запас воды до следующей подачи", - сообщила "глава администрации" Алушты Галина Огнева.
Огнева сообщила, что действующий последние месяцы 10-часовой график (5 часов подачи утром и столько же вечером) позволил сэкономить воду, но впереди курортный сезон, потребление вырастет вдвое: с 15-17 тысяч кубометров в сутки до 35 тысяч кубов.
Чиновница сообщила также, что с осени 2020 года "весь санаторно-курортный комплекс" так же, как и школы и детсады, готовился к ухудшению ситуации по водоснабжению, "поэтому отели, гостиницы, дома отдыха, пансионаты установили на своей территории емкости и насосы, чтобы обеспечивать своих гостей водой".
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Конечно, если там помнят что это такое.
Один раз в день делать дела, это жёстко!
О
Это не тур, это новый крымский туалет.
песка в Крыму хватает камни уже с неба начинают лететь
https://www.youtube.com/watch?v=oiMAfBEgdMQ
- Мы усиленно экспериментируем, как из мочи сделать питьевую воду!
Голос из толпы:
- А положительные результаты уже есть?
Путин:- Да! В бутылки уже разливается! Но еще воняет.........
1) бюджетный вариант - подмыться
2) эконом - попить в любое время суток
3) премиум - принять ванну
4) элит - подмыться, попить и принять ванну одновременно
И отдыхающих ещё нет.
стали - высыхаюсчие...
Оптимисты, однако.
Меня бы на "курорт", где такие перебои с водой, и палкой не загнали бы.
в Крыму кацап жену..
детишек
...видать у кошки научился..
08:26 пятница, https://news.allcrimea.net/news/2021/4/16/ 16 апреля 2021 https://news.allcrimea.net/city/alushta/ Алушта Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила о строительстве нового водовода со стороны Партенита.
Об этом она сказала во время заседания форума «Открытый Крым».
«Сейчас строится водовод, который с близлежащих каптажей позволит дополнительно перебрасывать воду в западную часть Алушты», - сказано в сообщении.
Как пояснила журналистам Огнева, данный водовод позволит «нормально работать в курортный сезон».
«Сейчас будет ускоренным темпом строиться шестикилометровая ветка, которая с близлежащих каптажей со стороны Партенита перебросит на западную часть достаточно большое количество воды, которая даст нам возможность нормально работать и в курортный сезон», - цитирует главу Алушты агентство ТАСС.
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https://www.rbc.ru/rbcfreenews/602281b59a794774666314e2
..із пусотого в порожнє...