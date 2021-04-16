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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированной Алуште воду будут подавать вечером 1 раз в сутки

В оккупированной Алуште воду будут подавать вечером 1 раз в сутки

В Крыму оккупационные "власти" Алушты опубликовали новый график подачи воды в городе, период водоснабжения сокращают в два раза: с десяти до пяти часов в сутки и только вечером.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня, 16 апреля, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации города принято решение о новом графике подачи воды потребителям. С 20 апреля вода будет подаваться один раз в сутки: с 18:00 до 23:00. Единоразовая пятичасовая подача воды позволит как экономить воду, так и дать возможность людям сделать необходимые домашние дела и запас воды до следующей подачи", - сообщила "глава администрации" Алушты Галина Огнева.

Огнева сообщила, что действующий последние месяцы 10-часовой график (5 часов подачи утром и столько же вечером) позволил сэкономить воду, но впереди курортный сезон, потребление вырастет вдвое: с 15-17 тысяч кубометров в сутки до 35 тысяч кубов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Приток в водохранилище, снабжающее водой оккупированную Алушту, в два раза меньше расхода

Чиновница сообщила также, что с осени 2020 года "весь санаторно-курортный комплекс" так же, как и школы и детсады, готовился к ухудшению ситуации по водоснабжению, "поэтому отели, гостиницы, дома отдыха, пансионаты установили на своей территории емкости и насосы, чтобы обеспечивать своих гостей водой".

Автор: 

Алушта (56) Крым (26425) водоснабжение (723) вода (920)


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Топ комментарии
+34
На ваш запрос в РосНИИ экспериментальных технологий относительно разработки получения воды из мочи и сливочного масла из говна отвечаем следующее - по первому пункту, мыться и стирать можно, но пить ещё нельзя, по второму пункту - на хлеб мажется уже отлично, но есть пока тоже нельзя. Нужны дополнительные средства для исследований
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16.04.2021 16:50 Ответить
+31
Камни с неба в Алуште. Круглосуточно. Без выходных.
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16.04.2021 16:51 Ответить
+28
"так и дать возможность людям сделать необходимые домашние дела... "
Один раз в день делать дела, это жёстко!
О
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16.04.2021 16:54 Ответить
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Судя по сему, клубника в этом году в Крыму будет не такая вкусная.
Конечно, если там помнят что это такое.
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16.04.2021 16:49 Ответить
Будет отдавать мочей? Макшане поедят.
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17.04.2021 08:05 Ответить
Да уж....Начало курортного сезона.....
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16.04.2021 16:49 Ответить
На ваш запрос в РосНИИ экспериментальных технологий относительно разработки получения воды из мочи и сливочного масла из говна отвечаем следующее - по первому пункту, мыться и стирать можно, но пить ещё нельзя, по второму пункту - на хлеб мажется уже отлично, но есть пока тоже нельзя. Нужны дополнительные средства для исследований
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16.04.2021 16:50 Ответить
кацапам можно и первое и второе не надо никаких доп. исследований
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16.04.2021 17:05 Ответить
распил бюджета это святое.
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16.04.2021 17:09 Ответить
Камни с неба в Алуште. Круглосуточно. Без выходных.
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16.04.2021 16:51 Ответить
Вот бы с интернетом так сделали - интересна реакция крымнашев
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16.04.2021 16:52 Ответить
Как то пофиг. Наши люди по Алуштам не ездят.
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16.04.2021 16:53 Ответить
на такси
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16.04.2021 18:23 Ответить
"так и дать возможность людям сделать необходимые домашние дела... "
Один раз в день делать дела, это жёстко!
О
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16.04.2021 16:54 Ответить
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16.04.2021 16:56 Ответить
Воду можно заменить камнями и делай дела на здоровье.
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16.04.2021 16:57 Ответить
Теперь понятно зачем камни с неба.
Это не тур, это новый крымский туалет.

В оккупированной Алуште воду будут подавать вечером 1 раз в сутки - Цензор.НЕТ 2864
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16.04.2021 17:04 Ответить
для удобства, камни они могут глотать. это будет способстовать перетиранию сухой писчи в желудке, а во вторых - сделал дело, выковырял из него камешек и сделал им второе дело, вместо воды)
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16.04.2021 17:19 Ответить
"Арабы, а вслед за ними и многие мусульманские народы, которые сейчас славятся тем, что подмываются, изначально использовали то, чем их снабдила пустыня - песком и сухими камнями" ( Утраченное искусство чистой задницы)

песка в Крыму хватает камни уже с неба начинают лететь
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16.04.2021 17:08 Ответить
засерут крым мышебратья окончательно -- им даже если канал открыть уже не поможет . половина воды уйдет в землю --- крымсяне бетонные плиты из канала ********* . зачем добру пропадать --- вон чукчи в тундре никогда не моются и эти хай привыкают . а туристы из сев. бензоколонки пополнят бюджет турции
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16.04.2021 17:16 Ответить
Пусть слушают Пескова и Соловьева ,и жопа чище станет, на душе облегчение,и в мозгах пустота.Ну сразу 3 в 1 .
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16.04.2021 18:42 Ответить
Там и в хорошие времена у всех стояли емкости для слить какахи за пределами графика подачи воды.
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16.04.2021 16:56 Ответить
Да, местным не привыкать... Но вот понаехавшим..
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16.04.2021 17:01 Ответить
Как там у Войновича в МОСКВЕ 2042. Кто сдает продукт вторичный тот питается отлично
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16.04.2021 18:31 Ответить
Для багатьох не новина, але всеж таки цікава аналітика від Ілларіонова...
В оккупированной Алуште воду будут подавать вечером 1 раз в сутки - Цензор.НЕТ 3https://www.youtube.com/watch?v=oiMAfBEgdMQ
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16.04.2021 16:58 Ответить
русскій язик бєз вади єщьо нє атсох? у Савіка Шустера будєт абгаварівацца вапрос русскава язика в Криму?
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16.04.2021 16:58 Ответить
В окупованій Алушті воду подаватимуть ввечері 1 раз на добу - Цензор.НЕТ 9988"
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16.04.2021 18:12 Ответить
Отличная новость!!!
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16.04.2021 16:59 Ответить
Переживут . Уже тепло . Можно и в море жопу полоскать .
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16.04.2021 17:01 Ответить
Путин выступает перед крымчанами:
- Мы усиленно экспериментируем, как из мочи сделать питьевую воду!
Голос из толпы:
- А положительные результаты уже есть?
Путин:- Да! В бутылки уже разливается! Но еще воняет.........
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16.04.2021 17:01 Ответить
Де Алушта і де Північо Кримський канал. Ніякого зв'язку. Треба заощаджувати воду, клімат міняється. Десна, що кожен рік розливалась, вже декілька років не розливається. А російська влада в Криму не ремонтує водогони і втрати досягають 70 і більше відсотків. Все, що робить російська влада, це будує паркани і завозить росіян в Крим. Ну ще відбирає землю у кримчан.
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16.04.2021 17:03 Ответить
Короче, скоро для крысчан самым популярным туризмом будут "Аква-туры":
1) бюджетный вариант - подмыться
2) эконом - попить в любое время суток
3) премиум - принять ванну
4) элит - подмыться, попить и принять ванну одновременно
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16.04.2021 17:09 Ответить
"подача воды в алуште" - такой многосерийный боевичок планируют снять братья люмьер.
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16.04.2021 17:14 Ответить
А, ведь, это ещё не лето.
И отдыхающих ещё нет.
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16.04.2021 17:17 Ответить
были атдыхаюсчие -
стали - высыхаюсчие...
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16.04.2021 20:31 Ответить
В окупованій Алушті воду подаватимуть ввечері 1 раз на добу - Цензор.НЕТ 4787
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16.04.2021 17:18 Ответить
Еще немного и перейдут на уринотерапию.
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16.04.2021 17:24 Ответить
Не встигнуть навіть помитись.В окупованій Алушті воду подаватимуть ввечері 1 раз на добу - Цензор.НЕТ 8487
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16.04.2021 17:28 Ответить
одной алуше 35 000 м3 в сутки... а за 10 суток, а за 100.... похоже запасов воды в крымских прериях может на одну алушту и хватить, исходя из обнародованных запасов... а как же город "херой", их аж два... а как симферополь... я уже не говорю про разные задрипанные городишки и райцентры и угрозы для Мира - военые базы... - одна надежда на мочу, или нашамана???
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16.04.2021 17:30 Ответить
А курорты на Средиземном море или на Красном море стоят в пустыне - а вода в отелях есть круглосуточно.
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16.04.2021 17:30 Ответить
у них везде там море, зачем им воду подавать?!
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16.04.2021 17:31 Ответить
"...10-часовой график (5 часов подачи утром и столько же вечером) позволил сэкономить воду, но впереди курортный сезон..."


Оптимисты, однако.
Меня бы на "курорт", где такие перебои с водой, и палкой не загнали бы.
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16.04.2021 17:40 Ответить
как можно секномить воду. когда человеческие потребности нельзя резуцировать? можно подумать, что народ изза ограниченной подачи будет меньше спользовать. наберут тот обьем, которьій нужен, во время подачи. если вьійдет, что мало, то наберут побольше.
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16.04.2021 17:50 Ответить
А в найближчому часі інші курорти й не світяться
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16.04.2021 18:28 Ответить
Дніпро повернувся до дому.Назавжди!!!
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16.04.2021 17:42 Ответить
В окупованій Алушті воду подаватимуть ввечері 1 раз на добу - Цензор.НЕТ 2846"
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16.04.2021 17:47 Ответить
Думаю, что и так оставили много. Это ж сразу пять часов в день (!!!). Надо было бы пару раз в неделю на два часа. Это была бы настоящая экономия.
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16.04.2021 17:52 Ответить
если там реально воды не будет, то наши "друзья" из Европы начнут выражать "обеспокоенность" и кричать, что у бедных крымчан гуманитарная катастрофа. А у ж как х@йло обрадуется!
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16.04.2021 17:54 Ответить
В Крыму проблемы не из-за действий Украины. А из-за того, что оккупант забирает воду у гражданского населения на нужды своих военных баз и промышленных объектов.
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16.04.2021 18:22 Ответить
А що так много?
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16.04.2021 17:55 Ответить
Я когда служил в 2000-2002 году в Мартыновке Николаевской, так там воду давали два раза раз в среду на два часа и раз в воскресенье. А с весны 2002 по май 2003 года года вообще воды не было.
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16.04.2021 18:00 Ответить
Я тут за кошкой как-то наблюдал. Между водой и молоком она выбрала молоко. Советую кысчанам, ага. Плюс пиво. Вопросы личной гигиены котейка решила вообще без водоснабжения и водоотведения. Детей своих она тоже вымыла без капли воды. Даже жопы. Учитесь. Совершенствуйтесь. Кто знает, чему вам еще понадобится научиться в кацапстане.
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16.04.2021 18:03 Ответить
умыл шершавим языком.
в Крыму кацап жену..
детишек


...видать у кошки научился..
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16.04.2021 18:42 Ответить
Безоблачного неба вам на целый год..предатели
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16.04.2021 18:09 Ответить
кушайте камни не обляпайтесь
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16.04.2021 18:19 Ответить
я фигею с этих тупорылых кацапов. В море полно же днепровой воды!
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16.04.2021 18:22 Ответить
Так она жы биндерафская!
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16.04.2021 18:58 Ответить
так они ее и будут ненавистно смешивать с дерьмом!
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16.04.2021 22:29 Ответить
Если в кране нет воды значит выпили ... КАКЦАПЫ,Если в кране есть вода значит ПНХ нассал туда
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16.04.2021 18:26 Ответить
https://news.allcrimea.net/news/2021/4/15/mestnye-poterpyat-v-alushte-uzhestochat-grafiki-podachi-vody-chtoby-letom-hvatilo-turistam-145168/ Местные потерпят: в Алуште ужесточат графики подачи воды, чтобы летом хватило туристам.
08:26 пятница, https://news.allcrimea.net/news/2021/4/16/ 16 апреля 2021 https://news.allcrimea.net/city/alushta/ Алушта Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила о строительстве нового водовода со стороны Партенита.
Об этом она сказала во время заседания форума «Открытый Крым».
«Сейчас строится водовод, который с близлежащих каптажей позволит дополнительно перебрасывать воду в западную часть Алушты», - сказано в сообщении.
Как пояснила журналистам Огнева, данный водовод позволит «нормально работать в курортный сезон».
«Сейчас будет ускоренным темпом строиться шестикилометровая ветка, которая с близлежащих каптажей со стороны Партенита перебросит на западную часть достаточно большое количество воды, которая даст нам возможность нормально работать и в курортный сезон», - цитирует главу Алушты агентство ТАСС.

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16.04.2021 18:35 Ответить
В сентябре на ограниченную подачу воды пришлось перейти на юге полуострова - в Алуште, Партените и Малом Маяке..
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/602281b59a794774666314e2

..із пусотого в порожнє...
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16.04.2021 18:38 Ответить
Просто Днепр вернулся домой в родные берега. А иуды рады камням с неба. Теперь ,будут по примеру Тамерлана собирать камни и разговаривать с ними.
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16.04.2021 18:57 Ответить
ну што крысы. помогла вам ваша кацапня?
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16.04.2021 19:14 Ответить
ну при чом тут крісі?
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16.04.2021 22:30 Ответить
Хотелось бы узнать график подачи камней с неба . Увеличен ли и насколько ? Заранее благодарен .
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16.04.2021 23:23 Ответить
Чудово! Зараз навіть самі упороті кримнашисти не поїдуть відпочивати до Криму. Навіть одічалиє не захочуть відпочивати там, де намає води. А місцеві нехай сечу п'ють.
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17.04.2021 03:10 Ответить
зачем такая роскошь? хватит раз в двое суток... и даже в трое....
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17.04.2021 15:43 Ответить
классный отдых в ватном стиле
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17.04.2021 16:19 Ответить
Если не братья захватят канал, то нужно отравить воду. Сливать туда всякую дрянь.
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17.04.2021 16:27 Ответить
К каждому кримскому унитазу надо приделать фильтр для воды,, что б вода вытекала в отдельную емкость, для повторнго испоьзования, например, варить щи, или для чая, а "национальный продукт" выпадал в канализацию.
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17.04.2021 16:42 Ответить
Хоть камни с неба....
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17.04.2021 16:44 Ответить
 
 