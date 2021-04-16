В оккупированной Алуште воду будут подавать вечером 1 раз в сутки

В Крыму оккупационные "власти" Алушты опубликовали новый график подачи воды в городе, период водоснабжения сокращают в два раза: с десяти до пяти часов в сутки и только вечером.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня, 16 апреля, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации города принято решение о новом графике подачи воды потребителям. С 20 апреля вода будет подаваться один раз в сутки: с 18:00 до 23:00. Единоразовая пятичасовая подача воды позволит как экономить воду, так и дать возможность людям сделать необходимые домашние дела и запас воды до следующей подачи", - сообщила "глава администрации" Алушты Галина Огнева.

Огнева сообщила, что действующий последние месяцы 10-часовой график (5 часов подачи утром и столько же вечером) позволил сэкономить воду, но впереди курортный сезон, потребление вырастет вдвое: с 15-17 тысяч кубометров в сутки до 35 тысяч кубов.

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Чиновница сообщила также, что с осени 2020 года "весь санаторно-курортный комплекс" так же, как и школы и детсады, готовился к ухудшению ситуации по водоснабжению, "поэтому отели, гостиницы, дома отдыха, пансионаты установили на своей территории емкости и насосы, чтобы обеспечивать своих гостей водой".