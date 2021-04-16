В окупованій Алушті воду подаватимуть ввечері 1 раз на добу

Окупаційна "влада" Алушти оприлюднила новий графік подачі води в місті, період водопостачання скорочують удвічі: з десяти до п'яти годин на добу і лише ввечері.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Сьогодні, 16 квітня, на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій в адміністрації міста прийнято рішення про новий графік подачі води споживачам. З 20 квітня вода буде подаватися один раз на добу: з 18:00 до 23:00. Одноразова п'ятигодинна подача води дозволить як економити воду, так і дати можливість людям зробити необхідні домашні справи і запас води до наступної подачі", - повідомила "глава адміністрації" Алушти Галина Огнєва.

Огнєва повідомила, що чинний останні місяці 10-годинний графік (5 годин подачі вранці і стільки ж увечері) дозволив заощадити воду, але попереду курортний сезон, споживання зросте вдвічі: з 15-17 тисяч кубометрів на добу до 35 тисяч кубів.

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Чиновниця повідомила також, що з осені 2020 року "весь санаторно-курортний комплекс" так само, як і школи і дитсадки, готувався до погіршення ситуації з водопостачання, "тому готелі, будинки відпочинку, пансіонати встановили на своїй території ємності і насоси, щоб забезпечувати своїх гостей водою ".