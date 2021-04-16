В окупованій Алушті воду подаватимуть ввечері 1 раз на добу
Окупаційна "влада" Алушти оприлюднила новий графік подачі води в місті, період водопостачання скорочують удвічі: з десяти до п'яти годин на добу і лише ввечері.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Сьогодні, 16 квітня, на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій в адміністрації міста прийнято рішення про новий графік подачі води споживачам. З 20 квітня вода буде подаватися один раз на добу: з 18:00 до 23:00. Одноразова п'ятигодинна подача води дозволить як економити воду, так і дати можливість людям зробити необхідні домашні справи і запас води до наступної подачі", - повідомила "глава адміністрації" Алушти Галина Огнєва.
Огнєва повідомила, що чинний останні місяці 10-годинний графік (5 годин подачі вранці і стільки ж увечері) дозволив заощадити воду, але попереду курортний сезон, споживання зросте вдвічі: з 15-17 тисяч кубометрів на добу до 35 тисяч кубів.
Чиновниця повідомила також, що з осені 2020 року "весь санаторно-курортний комплекс" так само, як і школи і дитсадки, готувався до погіршення ситуації з водопостачання, "тому готелі, будинки відпочинку, пансіонати встановили на своїй території ємності і насоси, щоб забезпечувати своїх гостей водою ".
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Конечно, если там помнят что это такое.
Один раз в день делать дела, это жёстко!
О
Это не тур, это новый крымский туалет.
песка в Крыму хватает камни уже с неба начинают лететь
https://www.youtube.com/watch?v=oiMAfBEgdMQ
- Мы усиленно экспериментируем, как из мочи сделать питьевую воду!
Голос из толпы:
- А положительные результаты уже есть?
Путин:- Да! В бутылки уже разливается! Но еще воняет.........
1) бюджетный вариант - подмыться
2) эконом - попить в любое время суток
3) премиум - принять ванну
4) элит - подмыться, попить и принять ванну одновременно
И отдыхающих ещё нет.
стали - высыхаюсчие...
Оптимисты, однако.
Меня бы на "курорт", где такие перебои с водой, и палкой не загнали бы.
в Крыму кацап жену..
детишек
...видать у кошки научился..
08:26 пятница, https://news.allcrimea.net/news/2021/4/16/ 16 апреля 2021 https://news.allcrimea.net/city/alushta/ Алушта Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила о строительстве нового водовода со стороны Партенита.
Об этом она сказала во время заседания форума «Открытый Крым».
«Сейчас строится водовод, который с близлежащих каптажей позволит дополнительно перебрасывать воду в западную часть Алушты», - сказано в сообщении.
Как пояснила журналистам Огнева, данный водовод позволит «нормально работать в курортный сезон».
«Сейчас будет ускоренным темпом строиться шестикилометровая ветка, которая с близлежащих каптажей со стороны Партенита перебросит на западную часть достаточно большое количество воды, которая даст нам возможность нормально работать и в курортный сезон», - цитирует главу Алушты агентство ТАСС.
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https://www.rbc.ru/rbcfreenews/602281b59a794774666314e2
..із пусотого в порожнє...