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Рассмотрение апелляции на приговор Стерненко отложили до 23 апреля

Рассмотрение апелляции на приговор Стерненко отложили до 23 апреля

Одесский апелляционный суд отложил до 23 апреля рассмотрение апелляции на приговор активисту Сергею Стерненко и Руслану Демчуку по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал Стерненко.

"Рассмотрение моей апелляции отложено до 23 апреля 12.00", - сказано в сообщении.

Ранее в пятницу Стерненко сообщил, что суд запретил проводить трансляцию заседания по рассмотрению апелляции.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

Также на Цензор.НЕТ: Суд Одессы отправил Стерненко и Демчука под круглосуточный домашний арест

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апелляция (628) приговор (1236) Стерненко Сергей (403)


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7 лет за якобы 300 грн. сепара - венец судебной системы в исполнении донецкого судьи сталиниста-ленинца под чОтким руководством портнова-венедиктовой !
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16.04.2021 17:44 Ответить
Симпатики сбушной титушки уже хоть выучили, что приговор был за разбой, а не за «самозахыст»))
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16.04.2021 17:47 Ответить
Щось гидке "змолов",то або дурень або рашист!
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16.04.2021 18:46 Ответить
Шавки Петушария и не такое расскажут...
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16.04.2021 20:03 Ответить
300 на шестерых плюс его всю ночь на машине катали
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16.04.2021 17:51 Ответить
Невже судді бажають, щоб їх судив народ на площі?
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16.04.2021 17:47 Ответить
в парку зручніше
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16.04.2021 17:54 Ответить
Пока не было прецедента - думаю, что их не коснётся !
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16.04.2021 17:54 Ответить
ваще конкретный чел, мухи не обидит, не то, шо сепаров
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16.04.2021 18:17 Ответить
 
 