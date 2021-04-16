Рассмотрение апелляции на приговор Стерненко отложили до 23 апреля

Одесский апелляционный суд отложил до 23 апреля рассмотрение апелляции на приговор активисту Сергею Стерненко и Руслану Демчуку по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал Стерненко.

"Рассмотрение моей апелляции отложено до 23 апреля 12.00", - сказано в сообщении.

Ранее в пятницу Стерненко сообщил, что суд запретил проводить трансляцию заседания по рассмотрению апелляции.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

Также на Цензор.НЕТ: Суд Одессы отправил Стерненко и Демчука под круглосуточный домашний арест