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"Это решит ряд вопросов", - Зеленский поддержал желание Байдена встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение президента США Джо Байдена провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в третьей стране правильным, поскольку этот диалог мог бы "решить ряд вопросов".

Как переает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский заявил  на брифинге по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже в пятницу 16 апреля.

"Я считаю, что это (желание Байдена встретиться с Путиным на территории третьей страны – ред) правильно. Это очень…вовремя, очень важно…Мне кажется, что это могло бы решить ряд вопросов, потому что диалог между этими странами должен быть. Потому что иногда, когда такие большие государства не разговаривают, страдают другие. И поверьте нам, мы это понимаем", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: "Мы предложили Франции подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС"

Автор: 

Байден Джо (2795) Зеленский Владимир (20883) путин владимир (31565)


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Топ комментарии
+5
Тебя забыли спросить
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16.04.2021 18:09 Ответить
+4
Зеля перестань наркоманить!
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16.04.2021 18:11 Ответить
+3
"Це вирішить низку питань", - Зеленський підтримав бажання Байдена зустрітися з Путіним - Цензор.НЕТ 1157
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16.04.2021 18:35 Ответить
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Тебя забыли спросить
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16.04.2021 18:09 Ответить
все, шах и мат, теперь после слов великого бодрого и ужасного зе путен-теран точно не отвертится от встречи со спящим джо, путенутеперь просто некуда деваться
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16.04.2021 18:11 Ответить
гарантирует и своё скромное участие, в качестве чтеца в глазах.
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16.04.2021 18:11 Ответить
Зеля перестань наркоманить!
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16.04.2021 18:11 Ответить
Ряд вопросов?
Так твоих вопросов, зеля. Или ты хочешь чтобы за тебя(за Украину) всё порешали? А ты думал, что они там могут нарешать? Или тебе по барабану, лишь бы ответственность с себя скинуть?
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16.04.2021 18:13 Ответить
Жаль, что он на этом не остановился и дальше начал нести чёрт знает что.
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16.04.2021 18:17 Ответить
"Это решит ряд вопросов", - Зеленский поддержал желание Байдена встретиться с Путиным

Я бы удивился, если бы Зеля не поддержал какое-либо решение Байдена. Отказался бы тот с Путей встречаться - наш осёл и в этом случае в ладоши бы захлопал.
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16.04.2021 18:17 Ответить
Потому что иногда, когда такие большие государства не разговаривают, страдают другие.
Джерело: https://censor.net/ru/n3260261

На що Зе натякає ? На сварку мід США і рашкою, заручницею якої стала Україна ?
Так це ж міф рашки !
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16.04.2021 18:22 Ответить
Чим більше ми знищемо російських окупантів, тим більш конструктивний діалог буде з російським царьком! Доведено боями на сході України.
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16.04.2021 18:22 Ответить
Мудрий нарід розкручував тему Рафалів від Макрона, та от що я вам скажу, зубожіле аше народонасєлєніє- болт вам від Макрона, з лєвой рєзьбой! А ваш прізєдєнт його вам всуне куди треба!
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16.04.2021 18:24 Ответить
Так В.В и добивается чтобы с ним говорили,а если будут говорить "без",то он напомнит так ,что мало не покажется. Миром управляет сила. Когда то я этому не придавал значение,но всё приходит со временем. К сожалению,Украина не учится на своих ошибках от слова "совсем"...
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16.04.2021 18:26 Ответить
"Це вирішить низку питань", - Зеленський підтримав бажання Байдена зустрітися з Путіним - Цензор.НЕТ 1157
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16.04.2021 18:35 Ответить
кажется Джо бубе уже немножко меньше должен, или буба счетчик включил?
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16.04.2021 18:39 Ответить
Токоб с цепи не сорвался и нес...бался в самый неподходящий момент в Оман
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16.04.2021 19:57 Ответить
"Це вирішить низку питань", - Зеленський підтримав бажання Байдена зустрітися з Путіним - Цензор.НЕТ 4386

и заметьте! цепь преЗЕдентская удленена)))))) (на 4 см! - это новый указ преЗЕ)))))))))
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16.04.2021 20:03 Ответить
Чихуахуйониш
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16.04.2021 20:06 Ответить
У ватного сцаря подвійне загострення
Одне хронічне весняне,як і у всіх шизофреніків а друге після супутника Х
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16.04.2021 19:51 Ответить
Да я тебе так, а вот так, ай ай яяяя ай, больно, но ничего, щас старший брат(байден) прийдет, и ты получишь, ай не догоняй, я все маме(меркель) раскажу.
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16.04.2021 19:52 Ответить
придурок жизнерадостный на адреналине (по пяткам)
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16.04.2021 20:04 Ответить
Дайте йому круасан з сєльоткою!
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16.04.2021 20:09 Ответить
вот не понимаю какже это байден с убийцей встречаться будет
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16.04.2021 20:21 Ответить
судьи и прокурорі тоже с убийцами встречаются ... в зале суда.
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16.04.2021 22:29 Ответить
ну тоже мне президента с прокурором сравнили
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16.04.2021 22:36 Ответить
"решить ряд вопросов" - долбаный совок
на вопросы можно дать/получить ответы!
"решить" можно задачи!
мурчелло с раёна, мля
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17.04.2021 23:51 Ответить
Дмитрий Ильич! Вам нет к лицу такая лексика! Угодник, льстец, аферист, негодяй-вот какие слова есть для определения Ермака. Как хотите называйте его, но не такими гнусными словами! Я Вас перестану уважать!
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05.05.2021 17:39 Ответить
 
 