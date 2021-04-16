"Это решит ряд вопросов", - Зеленский поддержал желание Байдена встретиться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение президента США Джо Байдена провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в третьей стране правильным, поскольку этот диалог мог бы "решить ряд вопросов".
Как переает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский заявил на брифинге по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже в пятницу 16 апреля.
"Я считаю, что это (желание Байдена встретиться с Путиным на территории третьей страны – ред) правильно. Это очень…вовремя, очень важно…Мне кажется, что это могло бы решить ряд вопросов, потому что диалог между этими странами должен быть. Потому что иногда, когда такие большие государства не разговаривают, страдают другие. И поверьте нам, мы это понимаем", - сказал Зеленский.
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Так твоих вопросов, зеля. Или ты хочешь чтобы за тебя(за Украину) всё порешали? А ты думал, что они там могут нарешать? Или тебе по барабану, лишь бы ответственность с себя скинуть?
Я бы удивился, если бы Зеля не поддержал какое-либо решение Байдена. Отказался бы тот с Путей встречаться - наш осёл и в этом случае в ладоши бы захлопал.
Джерело: https://censor.net/ru/n3260261
На що Зе натякає ? На сварку мід США і рашкою, заручницею якої стала Україна ?
Так це ж міф рашки !
и заметьте! цепь преЗЕдентская удленена)))))) (на 4 см! - это новый указ преЗЕ)))))))))
Одне хронічне весняне,як і у всіх шизофреніків а друге після супутника Х
на вопросы можно дать/получить ответы!
"решить" можно задачи!
мурчелло с раёна, мля