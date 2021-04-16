УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11245 відвідувачів онлайн
Новини
2 510 29

"Це вирішить низку питань", - Зеленський підтримав бажання Байдена зустрітися з Путіним

Президент України Володимир Зеленський назвав пропозицію президента США Джо Байдена провести зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у третій країні правильною, оскільки цей діалог міг би "вирішити низку питань".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський заявив на брифінгу за підсумками переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі в п'ятницю 16 квітня.

"Я вважаю, що це (бажання Байдена зустрітися з Путіним на території третьої країни - ред) правильно. Це дуже ... вчасно, дуже важливо ... Мені здається, що це могло б вирішити низку питань, тому що діалог між цими країнами має бути. Тому що іноді, коли такі великі держави не розмовляють, страждають інші. І повірте нам, ми це розуміємо", - сказав Зеленський.

Читайте також: Байден про переговори з Путіним: Я запропонував особисто зустрітися влітку в Європі. Наші команди над цим працюють

Автор: 

Байден Джо (2893) Зеленський Володимир (24368) путін володимир (24125)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Тебя забыли спросить
показати весь коментар
16.04.2021 18:09 Відповісти
+4
Зеля перестань наркоманить!
показати весь коментар
16.04.2021 18:11 Відповісти
+3
"Це вирішить низку питань", - Зеленський підтримав бажання Байдена зустрітися з Путіним - Цензор.НЕТ 1157
показати весь коментар
16.04.2021 18:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тебя забыли спросить
показати весь коментар
16.04.2021 18:09 Відповісти
все, шах и мат, теперь после слов великого бодрого и ужасного зе путен-теран точно не отвертится от встречи со спящим джо, путенутеперь просто некуда деваться
показати весь коментар
16.04.2021 18:11 Відповісти
гарантирует и своё скромное участие, в качестве чтеца в глазах.
показати весь коментар
16.04.2021 18:11 Відповісти
Зеля перестань наркоманить!
показати весь коментар
16.04.2021 18:11 Відповісти
Ряд вопросов?
Так твоих вопросов, зеля. Или ты хочешь чтобы за тебя(за Украину) всё порешали? А ты думал, что они там могут нарешать? Или тебе по барабану, лишь бы ответственность с себя скинуть?
показати весь коментар
16.04.2021 18:13 Відповісти
Жаль, что он на этом не остановился и дальше начал нести чёрт знает что.
показати весь коментар
16.04.2021 18:17 Відповісти
"Это решит ряд вопросов", - Зеленский поддержал желание Байдена встретиться с Путиным

Я бы удивился, если бы Зеля не поддержал какое-либо решение Байдена. Отказался бы тот с Путей встречаться - наш осёл и в этом случае в ладоши бы захлопал.
показати весь коментар
16.04.2021 18:17 Відповісти
Потому что иногда, когда такие большие государства не разговаривают, страдают другие.
Джерело: https://censor.net/ru/n3260261

На що Зе натякає ? На сварку мід США і рашкою, заручницею якої стала Україна ?
Так це ж міф рашки !
показати весь коментар
16.04.2021 18:22 Відповісти
Чим більше ми знищемо російських окупантів, тим більш конструктивний діалог буде з російським царьком! Доведено боями на сході України.
показати весь коментар
16.04.2021 18:22 Відповісти
Мудрий нарід розкручував тему Рафалів від Макрона, та от що я вам скажу, зубожіле аше народонасєлєніє- болт вам від Макрона, з лєвой рєзьбой! А ваш прізєдєнт його вам всуне куди треба!
показати весь коментар
16.04.2021 18:24 Відповісти
Так В.В и добивается чтобы с ним говорили,а если будут говорить "без",то он напомнит так ,что мало не покажется. Миром управляет сила. Когда то я этому не придавал значение,но всё приходит со временем. К сожалению,Украина не учится на своих ошибках от слова "совсем"...
показати весь коментар
16.04.2021 18:26 Відповісти
"Це вирішить низку питань", - Зеленський підтримав бажання Байдена зустрітися з Путіним - Цензор.НЕТ 1157
показати весь коментар
16.04.2021 18:35 Відповісти
кажется Джо бубе уже немножко меньше должен, или буба счетчик включил?
показати весь коментар
16.04.2021 18:39 Відповісти
Токоб с цепи не сорвался и нес...бался в самый неподходящий момент в Оман
показати весь коментар
16.04.2021 19:57 Відповісти
"Це вирішить низку питань", - Зеленський підтримав бажання Байдена зустрітися з Путіним - Цензор.НЕТ 4386

и заметьте! цепь преЗЕдентская удленена)))))) (на 4 см! - это новый указ преЗЕ)))))))))
показати весь коментар
16.04.2021 20:03 Відповісти
Чихуахуйониш
показати весь коментар
16.04.2021 20:06 Відповісти
У ватного сцаря подвійне загострення
Одне хронічне весняне,як і у всіх шизофреніків а друге після супутника Х
показати весь коментар
16.04.2021 19:51 Відповісти
Да я тебе так, а вот так, ай ай яяяя ай, больно, но ничего, щас старший брат(байден) прийдет, и ты получишь, ай не догоняй, я все маме(меркель) раскажу.
показати весь коментар
16.04.2021 19:52 Відповісти
придурок жизнерадостный на адреналине (по пяткам)
показати весь коментар
16.04.2021 20:04 Відповісти
Дайте йому круасан з сєльоткою!
показати весь коментар
16.04.2021 20:09 Відповісти
вот не понимаю какже это байден с убийцей встречаться будет
показати весь коментар
16.04.2021 20:21 Відповісти
судьи и прокурорі тоже с убийцами встречаются ... в зале суда.
показати весь коментар
16.04.2021 22:29 Відповісти
ну тоже мне президента с прокурором сравнили
показати весь коментар
16.04.2021 22:36 Відповісти
"решить ряд вопросов" - долбаный совок
на вопросы можно дать/получить ответы!
"решить" можно задачи!
мурчелло с раёна, мля
показати весь коментар
17.04.2021 23:51 Відповісти
Дмитрий Ильич! Вам нет к лицу такая лексика! Угодник, льстец, аферист, негодяй-вот какие слова есть для определения Ермака. Как хотите называйте его, но не такими гнусными словами! Я Вас перестану уважать!
показати весь коментар
05.05.2021 17:39 Відповісти
 
 