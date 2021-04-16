"Це вирішить низку питань", - Зеленський підтримав бажання Байдена зустрітися з Путіним
Президент України Володимир Зеленський назвав пропозицію президента США Джо Байдена провести зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у третій країні правильною, оскільки цей діалог міг би "вирішити низку питань".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський заявив на брифінгу за підсумками переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі в п'ятницю 16 квітня.
"Я вважаю, що це (бажання Байдена зустрітися з Путіним на території третьої країни - ред) правильно. Це дуже ... вчасно, дуже важливо ... Мені здається, що це могло б вирішити низку питань, тому що діалог між цими країнами має бути. Тому що іноді, коли такі великі держави не розмовляють, страждають інші. І повірте нам, ми це розуміємо", - сказав Зеленський.
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Так твоих вопросов, зеля. Или ты хочешь чтобы за тебя(за Украину) всё порешали? А ты думал, что они там могут нарешать? Или тебе по барабану, лишь бы ответственность с себя скинуть?
Я бы удивился, если бы Зеля не поддержал какое-либо решение Байдена. Отказался бы тот с Путей встречаться - наш осёл и в этом случае в ладоши бы захлопал.
Джерело: https://censor.net/ru/n3260261
На що Зе натякає ? На сварку мід США і рашкою, заручницею якої стала Україна ?
Так це ж міф рашки !
и заметьте! цепь преЗЕдентская удленена)))))) (на 4 см! - это новый указ преЗЕ)))))))))
Одне хронічне весняне,як і у всіх шизофреніків а друге після супутника Х
на вопросы можно дать/получить ответы!
"решить" можно задачи!
мурчелло с раёна, мля