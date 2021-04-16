"Це вирішить низку питань", - Зеленський підтримав бажання Байдена зустрітися з Путіним

Президент України Володимир Зеленський назвав пропозицію президента США Джо Байдена провести зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у третій країні правильною, оскільки цей діалог міг би "вирішити низку питань".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський заявив на брифінгу за підсумками переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі в п'ятницю 16 квітня.

"Я вважаю, що це (бажання Байдена зустрітися з Путіним на території третьої країни - ред) правильно. Це дуже ... вчасно, дуже важливо ... Мені здається, що це могло б вирішити низку питань, тому що діалог між цими країнами має бути. Тому що іноді, коли такі великі держави не розмовляють, страждають інші. І повірте нам, ми це розуміємо", - сказав Зеленський.

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