В Киеве, Харькове и Днепре - критическая COVID-ситуация, - Ляшко
В Киеве, Харькове и Днепре сохраняется критическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции
.Об этом в интервью НВ сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Если брать определенные области, города, территориальные общины, то не везде все стабилизируется. Сегодня критические ситуации: Киев - видим стабилизацию, но на достаточно высоких уровнях, видим, что растет значительно Харьков, видим, что подключился к эпидпроцесса Днепр", - сказал Ляшко.
Он отметил, что для городов-миллионников характерно широкое распространение инфекции и быстрое заполнение медицинской системы больными. Ляшко связывает такую закономерность с большими скоплениями людей в торговых центрах, в транспорте. Также он подчеркнул большое количество нарушений карантина, выявляемых при проверках.
Ляшко сообщил, что в целом по стране эпидситуация стабилизировалась. В частности, стабилизировалась количество вызовов экстренной помощи и количество выездов бригад.
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Сімейна пара з короною не виходить на зв'язок. Мобілки не беруть обидва.
По 103 відповіли, що госпіталізації на ці прізвища не було.
Хто проживає в районіт' Газети Правди та може сходити до них додому перевірити як і що?
из-за которой не все больные ковидом дожили до этого дня
это наказуемое зло деяние
или нет?
А робить ви хоч щось будете?
Ой! Забувся! Ви ж переклали всю відповідальність на місцеві органи! Розділи місцеві бюджети, спустошили держ.резерв, забрали кошти на "велике крадівництво", а тепер лише язиком працюєте... Зате бабло на вакцину стабільно пускаєте через фірми-прокладки, бо "можна нєплохо прібарахліться"... Стєпашка з крадуцьким вже розпочали
и хто бреше?