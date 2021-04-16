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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве, Харькове и Днепре - критическая COVID-ситуация, - Ляшко

В Киеве, Харькове и Днепре - критическая COVID-ситуация, - Ляшко

В Киеве, Харькове и Днепре сохраняется критическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции

.Об этом в интервью НВ сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Если брать определенные области, города, территориальные общины, то не везде все стабилизируется. Сегодня критические ситуации: Киев - видим стабилизацию, но на достаточно высоких уровнях, видим, что растет значительно Харьков, видим, что подключился к эпидпроцесса Днепр", - сказал Ляшко.

Он отметил, что для городов-миллионников характерно широкое распространение инфекции и быстрое заполнение медицинской системы больными. Ляшко связывает такую ​​закономерность с большими скоплениями людей в торговых центрах, в транспорте. Также он подчеркнул большое количество нарушений карантина, выявляемых при проверках.

Ляшко сообщил, что в целом по стране эпидситуация стабилизировалась. В частности, стабилизировалась количество вызовов экстренной помощи и количество выездов бригад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полученные 117 тыс. доз вакцины Pfizer будут использоваться для полного комплекса прививания, - Ляшко. ВИДЕО

Автор: 

Днепр (4444) карантин (16729) Киев (25685) Харьков (7581) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Кретини при владі..тому і криза.
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16.04.2021 20:43 Ответить
+4
Шо Ляшко куртку хочешь. Как у старших товарищей????))))
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16.04.2021 20:43 Ответить
+3
Пацаны, а вы можете как то договориться? А то твой шеф говорит что на спад все пошло а ты про критическую ситуацию чешешь. Или вы сами х...й знаете что происходит и специально все разную информацию озвучиваете что бы кто то да угадал?
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16.04.2021 20:49 Ответить
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Кретини при владі..тому і криза.
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16.04.2021 20:43 Ответить
https://twitter.com/VynoTaDomino

https://twitter.com/VynoTaDomino Леді На Велосипеді https://twitter.com/VynoTaDomino @VynoTaDomino https://twitter.com/VynoTaDomino/status/1383047305364901892 4 ч

https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE?src=hashtag_click #Дніпро потрібна допомога.
Сімейна пара з короною не виходить на зв'язок. Мобілки не беруть обидва.
По 103 відповіли, що госпіталізації на ці прізвища не було.
Хто проживає в районіт' Газети Правди та може сходити до них додому перевірити як і що?
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16.04.2021 21:18 Ответить
дурних нема
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16.04.2021 22:37 Ответить
Шо Ляшко куртку хочешь. Как у старших товарищей????))))
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16.04.2021 20:43 Ответить
амурский санитар ни при чём...
В Киеве, Харькове и Днепре - критическая COVID-ситуация, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9158
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16.04.2021 20:47 Ответить
Пацаны, а вы можете как то договориться? А то твой шеф говорит что на спад все пошло а ты про критическую ситуацию чешешь. Или вы сами х...й знаете что происходит и специально все разную информацию озвучиваете что бы кто то да угадал?
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16.04.2021 20:49 Ответить
Шо опять?
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16.04.2021 20:49 Ответить
хм.. это вы про тот Ковид который вы месяц-два назад победили и обьявили себя победунами!?
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16.04.2021 20:54 Ответить
Пора зелебобику отдохнуть, а то слишком много проблем.
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16.04.2021 20:55 Ответить
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16.04.2021 21:00 Ответить
Если в у северных братанов уже пошла чесотка по поводу победобесия к 9 мая, вроде в этом году в тренде будут опять детки но не с картонными танками на голове, а с подводными лодками, то в Харькове на полном серьёзе готовятся к 23 августа с вожделением открывания зоопарка! В местных сми выкладка фото как идёт ударно стройка вольера для фламинго, а в Фейсбуке пошёл плачь, что мол как жалко, что не дожил главный и луДший вдохновитель и организатор сего дела! А ковид гуляет сам по себе и где хочет, к зоопарку пока присматривается. Скорые вывозят городских в область, а оттуда в город, кислорода в обрез, медперсонала не хватает, ведь болеют все. Вакцинация идёт со скоростью 40 человек в сутки при миллионе взрослых в городе. В области скорость ниже.
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16.04.2021 21:03 Ответить
Шмарклі-кашлі атакують. Хутко - до лікарень лікуватись дексаметазоном.
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16.04.2021 21:04 Ответить
а нерасторопность кловунов
из-за которой не все больные ковидом дожили до этого дня
это наказуемое зло деяние
или нет?
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16.04.2021 21:07 Ответить
Не будет зеленой чумы, не будет ковида. Это все выдумки.
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16.04.2021 21:10 Ответить
Зараз ..*шустік * !
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16.04.2021 21:14 Ответить
Стєпашка говорить, закликає, попереджає... Ця ляшка констатує, закликає, поперджає...
А робить ви хоч щось будете?
Ой! Забувся! Ви ж переклали всю відповідальність на місцеві органи! Розділи місцеві бюджети, спустошили держ.резерв, забрали кошти на "велике крадівництво", а тепер лише язиком працюєте... Зате бабло на вакцину стабільно пускаєте через фірми-прокладки, бо "можна нєплохо прібарахліться"... Стєпашка з крадуцьким вже розпочали
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16.04.2021 21:14 Ответить
У Києві, Харкові та Дніпрі - критична COVID-ситуація, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2695
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16.04.2021 21:15 Ответить
просто Пидалик - призрак Кернеса - след Бени ( Киев- Харьков - Днепр) " Новая интерпретация фильма " Заклятие долины змеев". ( из серии " черный юмор")
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16.04.2021 21:21 Ответить
Придурки учитесь у беларусов как бороться с лохдаунами или заткнитесь. Пока не докажите что Беларусь без лохдауноу хуже чем у нас , вам могут поверить только буратины, которых большинство. Где научныне диспуты за и против а не завывания полит-шаманов.
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16.04.2021 21:26 Ответить
Як в них вчитись, якшо вони не мали ніяких карантинів? Може, там вже нікого не залишилось.
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16.04.2021 21:32 Ответить
почему не вспоминаешь о страдающие онкологией, после инфарктов и инсультов, инвалидов и инсулинозависимых? почему "ковидники" в приоритете ? Как вы думаете?
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16.04.2021 21:45 Ответить
Все елементарно: там летальність переважно велика і все цинічно сказано давно - витрачатись не треба. З сопливими треба попрацювати і їх багато. Мета - в першу чергу звільнити села від власників землі ну, і взагалі зайві рти зменшити в кількості. Я теж про таке ж питаю, відповідей нема.
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16.04.2021 21:58 Ответить
а по степахе - уже вышли на плато, перевалили пик и уже круто вниз...
и хто бреше?
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16.04.2021 22:32 Ответить
У Києві, Харкові та Дніпрі - критична COVID-ситуація, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5632"
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16.04.2021 22:43 Ответить
Зевиборці забили на карантинні норми. А зевлада не здатна забезпечити виконання власних рішень. От і 400 покійних щоденно
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17.04.2021 00:29 Ответить
Это не власть, а бюро ритуальных услуг! Зарабатывают на смертях украинцев! Крендель даже не догадывается, что в г. Днепр, уже неделю, снижается уровень заболеваемости благодаря действиям мэрии Днепра. А в области - да, растёт. Инопланетяне, а не власть.
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17.04.2021 11:07 Ответить
 
 