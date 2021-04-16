В Киеве, Харькове и Днепре - критическая COVID-ситуация, - Ляшко

В Киеве, Харькове и Днепре сохраняется критическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции

.Об этом в интервью НВ сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Если брать определенные области, города, территориальные общины, то не везде все стабилизируется. Сегодня критические ситуации: Киев - видим стабилизацию, но на достаточно высоких уровнях, видим, что растет значительно Харьков, видим, что подключился к эпидпроцесса Днепр", - сказал Ляшко.

Он отметил, что для городов-миллионников характерно широкое распространение инфекции и быстрое заполнение медицинской системы больными. Ляшко связывает такую ​​закономерность с большими скоплениями людей в торговых центрах, в транспорте. Также он подчеркнул большое количество нарушений карантина, выявляемых при проверках.

Ляшко сообщил, что в целом по стране эпидситуация стабилизировалась. В частности, стабилизировалась количество вызовов экстренной помощи и количество выездов бригад.

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