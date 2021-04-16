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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві, Харкові та Дніпрі - критична COVID-ситуація, - Ляшко

У Києві, Харкові та Дніпрі - критична COVID-ситуація, - Ляшко

У Києві, Харкові та Дніпрі зберігається критична ситуація з поширенням коронавірусної інфекції.

Про це в інтерв'ю НВ повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо брати певні області, міста, територіальні громади, то не скрізь усе стабілізується. Сьогодні критичні ситуації: місто Київ - бачимо стабілізацію, але на досить високих рівнях; бачимо, що зростає значно Харків, бачимо, що підключився до епідпроцесу Дніпро", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що для міст-мільйонників характерне значне поширення інфекції і швидке заповнення медичної системи хворими. Ляшко пов'язує таку закономірність із великими скупченнями людей у торгових центрах, у транспорті. Також він підкреслив велику кількість порушень карантинних обмежень, що виявляються при перевірках.

Ляшко повідомив, що загалом по країні епідситуація стабілізувалася. Зокрема, стабілізувалася кількість викликів екстреної допомоги та кількість виїздів бригад.

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Автор: 

Дніпро (3302) карантин (18172) Київ (19665) Харків (5700) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Кретини при владі..тому і криза.
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16.04.2021 20:43 Відповісти
+4
Шо Ляшко куртку хочешь. Как у старших товарищей????))))
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16.04.2021 20:43 Відповісти
+3
Пацаны, а вы можете как то договориться? А то твой шеф говорит что на спад все пошло а ты про критическую ситуацию чешешь. Или вы сами х...й знаете что происходит и специально все разную информацию озвучиваете что бы кто то да угадал?
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16.04.2021 20:49 Відповісти
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Кретини при владі..тому і криза.
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16.04.2021 20:43 Відповісти
https://twitter.com/VynoTaDomino

https://twitter.com/VynoTaDomino Леді На Велосипеді https://twitter.com/VynoTaDomino @VynoTaDomino https://twitter.com/VynoTaDomino/status/1383047305364901892 4 ч

https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE?src=hashtag_click #Дніпро потрібна допомога.
Сімейна пара з короною не виходить на зв'язок. Мобілки не беруть обидва.
По 103 відповіли, що госпіталізації на ці прізвища не було.
Хто проживає в районіт' Газети Правди та може сходити до них додому перевірити як і що?
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16.04.2021 21:18 Відповісти
дурних нема
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16.04.2021 22:37 Відповісти
Шо Ляшко куртку хочешь. Как у старших товарищей????))))
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16.04.2021 20:43 Відповісти
амурский санитар ни при чём...
В Киеве, Харькове и Днепре - критическая COVID-ситуация, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9158
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16.04.2021 20:47 Відповісти
Пацаны, а вы можете как то договориться? А то твой шеф говорит что на спад все пошло а ты про критическую ситуацию чешешь. Или вы сами х...й знаете что происходит и специально все разную информацию озвучиваете что бы кто то да угадал?
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16.04.2021 20:49 Відповісти
Шо опять?
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16.04.2021 20:49 Відповісти
хм.. это вы про тот Ковид который вы месяц-два назад победили и обьявили себя победунами!?
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16.04.2021 20:54 Відповісти
Пора зелебобику отдохнуть, а то слишком много проблем.
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16.04.2021 20:55 Відповісти
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16.04.2021 21:00 Відповісти
Если в у северных братанов уже пошла чесотка по поводу победобесия к 9 мая, вроде в этом году в тренде будут опять детки но не с картонными танками на голове, а с подводными лодками, то в Харькове на полном серьёзе готовятся к 23 августа с вожделением открывания зоопарка! В местных сми выкладка фото как идёт ударно стройка вольера для фламинго, а в Фейсбуке пошёл плачь, что мол как жалко, что не дожил главный и луДший вдохновитель и организатор сего дела! А ковид гуляет сам по себе и где хочет, к зоопарку пока присматривается. Скорые вывозят городских в область, а оттуда в город, кислорода в обрез, медперсонала не хватает, ведь болеют все. Вакцинация идёт со скоростью 40 человек в сутки при миллионе взрослых в городе. В области скорость ниже.
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16.04.2021 21:03 Відповісти
Шмарклі-кашлі атакують. Хутко - до лікарень лікуватись дексаметазоном.
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16.04.2021 21:04 Відповісти
а нерасторопность кловунов
из-за которой не все больные ковидом дожили до этого дня
это наказуемое зло деяние
или нет?
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16.04.2021 21:07 Відповісти
Не будет зеленой чумы, не будет ковида. Это все выдумки.
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16.04.2021 21:10 Відповісти
Зараз ..*шустік * !
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16.04.2021 21:14 Відповісти
Стєпашка говорить, закликає, попереджає... Ця ляшка констатує, закликає, поперджає...
А робить ви хоч щось будете?
Ой! Забувся! Ви ж переклали всю відповідальність на місцеві органи! Розділи місцеві бюджети, спустошили держ.резерв, забрали кошти на "велике крадівництво", а тепер лише язиком працюєте... Зате бабло на вакцину стабільно пускаєте через фірми-прокладки, бо "можна нєплохо прібарахліться"... Стєпашка з крадуцьким вже розпочали
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16.04.2021 21:14 Відповісти
У Києві, Харкові та Дніпрі - критична COVID-ситуація, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2695
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16.04.2021 21:15 Відповісти
просто Пидалик - призрак Кернеса - след Бени ( Киев- Харьков - Днепр) " Новая интерпретация фильма " Заклятие долины змеев". ( из серии " черный юмор")
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16.04.2021 21:21 Відповісти
Придурки учитесь у беларусов как бороться с лохдаунами или заткнитесь. Пока не докажите что Беларусь без лохдауноу хуже чем у нас , вам могут поверить только буратины, которых большинство. Где научныне диспуты за и против а не завывания полит-шаманов.
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16.04.2021 21:26 Відповісти
Як в них вчитись, якшо вони не мали ніяких карантинів? Може, там вже нікого не залишилось.
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16.04.2021 21:32 Відповісти
почему не вспоминаешь о страдающие онкологией, после инфарктов и инсультов, инвалидов и инсулинозависимых? почему "ковидники" в приоритете ? Как вы думаете?
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16.04.2021 21:45 Відповісти
Все елементарно: там летальність переважно велика і все цинічно сказано давно - витрачатись не треба. З сопливими треба попрацювати і їх багато. Мета - в першу чергу звільнити села від власників землі ну, і взагалі зайві рти зменшити в кількості. Я теж про таке ж питаю, відповідей нема.
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16.04.2021 21:58 Відповісти
а по степахе - уже вышли на плато, перевалили пик и уже круто вниз...
и хто бреше?
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16.04.2021 22:32 Відповісти
У Києві, Харкові та Дніпрі - критична COVID-ситуація, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5632"
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16.04.2021 22:43 Відповісти
Зевиборці забили на карантинні норми. А зевлада не здатна забезпечити виконання власних рішень. От і 400 покійних щоденно
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17.04.2021 00:29 Відповісти
Это не власть, а бюро ритуальных услуг! Зарабатывают на смертях украинцев! Крендель даже не догадывается, что в г. Днепр, уже неделю, снижается уровень заболеваемости благодаря действиям мэрии Днепра. А в области - да, растёт. Инопланетяне, а не власть.
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17.04.2021 11:07 Відповісти
 
 