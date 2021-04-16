У Києві, Харкові та Дніпрі - критична COVID-ситуація, - Ляшко

У Києві, Харкові та Дніпрі зберігається критична ситуація з поширенням коронавірусної інфекції.

Про це в інтерв'ю НВ повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо брати певні області, міста, територіальні громади, то не скрізь усе стабілізується. Сьогодні критичні ситуації: місто Київ - бачимо стабілізацію, але на досить високих рівнях; бачимо, що зростає значно Харків, бачимо, що підключився до епідпроцесу Дніпро", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що для міст-мільйонників характерне значне поширення інфекції і швидке заповнення медичної системи хворими. Ляшко пов'язує таку закономірність із великими скупченнями людей у торгових центрах, у транспорті. Також він підкреслив велику кількість порушень карантинних обмежень, що виявляються при перевірках.

Ляшко повідомив, що загалом по країні епідситуація стабілізувалася. Зокрема, стабілізувалася кількість викликів екстреної допомоги та кількість виїздів бригад.

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