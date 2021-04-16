Поддержка Киева международными партнерами приведет к снижению напряженности в украинско-российских отношениях, - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что поддержка, оказываемая Украине ее международными партнёрами, может поспособствовать снижению уровня напряженности в отношениях между Украиной и Россией.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Ермак заявил в эфире телеканала "ТСН".

"Я думаю, что та беспрецедентная поддержка и та позиция, которую демонстрируют все наши международные партнеры, является четким сигналом, который приведёт к снижению напряженности (между Украиной и Россией, - ред)", - подчеркнул он.

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