Поддержка Киева международными партнерами приведет к снижению напряженности в украинско-российских отношениях, - Ермак
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что поддержка, оказываемая Украине ее международными партнёрами, может поспособствовать снижению уровня напряженности в отношениях между Украиной и Россией.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Ермак заявил в эфире телеканала "ТСН".
"Я думаю, что та беспрецедентная поддержка и та позиция, которую демонстрируют все наши международные партнеры, является четким сигналом, который приведёт к снижению напряженности (между Украиной и Россией, - ред)", - подчеркнул он.
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армію , а не красти в турборежимі все, що погано лежить !
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Бо шото ЗЕляди явно расчитывают, что Запад все проблемы за них разрулит - Роисю напугает, вакцины предоставит, денег даст.