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Новости Агрессия России против Украины
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США должны разместить ЗРК Patriot на территории Украины, - Ермак

США должны разместить ЗРК Patriot на территории Украины, - Ермак

Глава ОП Андрей Ермак выступил за размещение в Украине американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его мнению, это нужно не только для защиты Украины, но и для всего Запада.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Ермак сказал в интервью журналу Time.

Сейчас США размещают ЗРК Patriot в Польше.

"Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада.<..> Но при этом США размещают Patriot в Польше. Они должны быть здесь", - сказал Ермак.

Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, находящийся на вооружении армии США и армий стран-союзников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США отслеживают ситуацию со скоплением войск РФ на украинской границе, - Белый дом

оборона (5229) США (27094) Ермак Андрей (1269) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+46
Какое жесткое требование, однако! Ну прямо всех перещеголял агент ФСБ роиссии с погонялом "Козырь"! Так вот "Козырь",- это не США должны размещать, а ты, вместе со своим "патроном" Зе, должны были эти комплексы закупать и размещать для отражения возможной ракетной атаки московитов!
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13.04.2021 07:33
+37
Вот это и я понимаю конспирация агента. Так самоотверженно кричать Байден введи патриот...
Наверное уже с братом придумали куда загнать его по сходной цене...
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13.04.2021 07:27
+35
Так ВР должна принять может закон о размещении иностранных баз на территории Украины .
А шото в ВР НИ ГУГУ- наверно заняты сбором чемоданов 😀😀😀
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13.04.2021 07:33
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Страница 3 из 3
США мають розмістити ЗРК Patriot на території України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2099
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14.04.2021 22:44 Ответить
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