США должны разместить ЗРК Patriot на территории Украины, - Ермак

Глава ОП Андрей Ермак выступил за размещение в Украине американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его мнению, это нужно не только для защиты Украины, но и для всего Запада.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Ермак сказал в интервью журналу Time.

Сейчас США размещают ЗРК Patriot в Польше.

"Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада.<..> Но при этом США размещают Patriot в Польше. Они должны быть здесь", - сказал Ермак.

Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, находящийся на вооружении армии США и армий стран-союзников.

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