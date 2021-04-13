США должны разместить ЗРК Patriot на территории Украины, - Ермак
Глава ОП Андрей Ермак выступил за размещение в Украине американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его мнению, это нужно не только для защиты Украины, но и для всего Запада.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Ермак сказал в интервью журналу Time.
Сейчас США размещают ЗРК Patriot в Польше.
"Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада.<..> Но при этом США размещают Patriot в Польше. Они должны быть здесь", - сказал Ермак.
Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, находящийся на вооружении армии США и армий стран-союзников.
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Eutectic
показать весь комментарий14.04.2021 22:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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Наверное уже с братом придумали куда загнать его по сходной цене...
А шото в ВР НИ ГУГУ- наверно заняты сбором чемоданов 😀😀😀