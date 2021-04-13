США мають розмістити ЗРК Patriot на території України, - Єрмак

Глава ОП Андрій Єрмак виступив за розміщення в Україні американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. На його думку, це потрібно не тільки для захисту України, а й для всього Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Єрмак сказав в інтерв'ю журналу Time.

Нині США розміщують ЗРК Patriot у Польщі.

"Україна тримає оборону проти Росії не тільки заради себе, а й заради Заходу.<..> Але при цьому США розміщують Patriot у Польщі. Вони мають бути тут", - сказав Єрмак.

Patriot - це американський зенітний ракетний комплекс, що перебуває на озброєнні армії США та армій країн-союзників.

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