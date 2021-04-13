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Новини Агресія Росії проти України
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США мають розмістити ЗРК Patriot на території України, - Єрмак

США мають розмістити ЗРК Patriot на території України, - Єрмак

Глава ОП Андрій Єрмак виступив за розміщення в Україні американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. На його думку, це потрібно не тільки для захисту України, а й для всього Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Єрмак сказав в інтерв'ю журналу Time.

Нині США розміщують ЗРК Patriot у Польщі.

"Україна тримає оборону проти Росії не тільки заради себе, а й заради Заходу.<..> Але при цьому США розміщують Patriot у Польщі. Вони мають бути тут", - сказав Єрмак.

Patriot - це американський зенітний ракетний комплекс, що перебуває на озброєнні армії США та армій країн-союзників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США відстежують ситуацію зі скупченням військ РФ на українському кордоні, - Білий дім

Автор: 

оборона (4819) США (23348) Єрмак Андрій (1381) Офіс Президента (2032)


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Топ коментарі
+46
Какое жесткое требование, однако! Ну прямо всех перещеголял агент ФСБ роиссии с погонялом "Козырь"! Так вот "Козырь",- это не США должны размещать, а ты, вместе со своим "патроном" Зе, должны были эти комплексы закупать и размещать для отражения возможной ракетной атаки московитов!
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13.04.2021 07:33
+37
Вот это и я понимаю конспирация агента. Так самоотверженно кричать Байден введи патриот...
Наверное уже с братом придумали куда загнать его по сходной цене...
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13.04.2021 07:27
+35
Так ВР должна принять может закон о размещении иностранных баз на территории Украины .
А шото в ВР НИ ГУГУ- наверно заняты сбором чемоданов 😀😀😀
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13.04.2021 07:33
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США мають розмістити ЗРК Patriot на території України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2099
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14.04.2021 22:44 Відповісти
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