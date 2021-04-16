Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников

РФ внесла в "черный список" восемь американских высокопоставленных чиновников и экс-чиновников, причастных к реализации "антироссийского курса".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В список попали генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, советник президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности Сьюзан Райс, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Кроме того, закрыт въезд бывшему помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН Джону Болтону и бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.

"Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не "подсвечивать" публично предпринимаемые российской стороной контрмеры", - заявили в МИД РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против 25 российских компаний и 15 граждан РФ

Включенным в список американским чиновникам на бессрочной основе закрывается въезд в Российскую Федерацию.

"Это зеркальный ответ на санкции против российских официальных лиц, которых США в прошлом месяце внесли в свой "черный список"", - сказали в российском МИД.