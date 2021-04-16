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Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников

Россия включила в

РФ внесла в "черный список" восемь американских высокопоставленных чиновников и экс-чиновников, причастных к реализации "антироссийского курса".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В список попали генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, советник президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности Сьюзан Райс, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Кроме того, закрыт въезд бывшему помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН Джону Болтону и бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.

"Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не "подсвечивать" публично предпринимаемые российской стороной контрмеры", - заявили в МИД РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против 25 российских компаний и 15 граждан РФ

Включенным в список американским чиновникам на бессрочной основе закрывается въезд в Российскую Федерацию.

"Это зеркальный ответ на санкции против российских официальных лиц, которых США в прошлом месяце внесли в свой "черный список"", - сказали в российском МИД.

Автор: 

МИД РФ (1673) санкции (11475) США (27156) черный список (107)


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Топ комментарии
+26
"Какая боль ,какая боль!" І що заборонили відпочивати на південному узберіжжі моря Лаптьових та на курортах Колими !!!)))
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16.04.2021 21:26 Ответить
+21
Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников - Цензор.НЕТ 3887
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16.04.2021 21:29 Ответить
+20
Дети американских высших чиновников останутся без всяких шансов получит приличное образование в Университете имени Патриса Лумумбы.
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16.04.2021 21:34 Ответить
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"Какая боль ,какая боль!" І що заборонили відпочивати на південному узберіжжі моря Лаптьових та на курортах Колими !!!)))
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16.04.2021 21:26 Ответить
Не поїдуть в тайгу , як фуйло і шойгу
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16.04.2021 21:27 Ответить
Джон Болтон просто охренеет от такого, если конечно ему скажут.
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17.04.2021 12:00 Ответить
Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 7911
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16.04.2021 22:26 Ответить
какое там море))) американцы не увидят белгородские *****, это горе и страдание на всю американскую жизнь.
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17.04.2021 13:09 Ответить
Ех, пощастило
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16.04.2021 21:26 Ответить
Ай! Какое горе!

Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников - Цензор.НЕТ 7390
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16.04.2021 21:27 Ответить
Тепер вони ніколи Сизрань не побачать.

Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников - Цензор.НЕТ 1370
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16.04.2021 21:28 Ответить
Якось знайшов фотодобірку краєвидів Мухосизрані. Дуже зкріпно. Хоч не дотягує до Омська, але теж локація для хронічного алкоголізму та опіатної наркоманії.
Центр міста, на хвилинку...

Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 4795
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16.04.2021 22:51 Ответить
Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 7226
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16.04.2021 22:51 Ответить
Посмотрел на это чудо архитектуры, аж голова закружилась
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16.04.2021 23:31 Ответить
Та що там говорити про мордорські дярєвні, мухосизрані та усть-з@лупінськи... Знайшов ось таку добірку кацапського тліну й безвиході: місто Кімри. Про всяк випадок, це справжнісіньке "золотоє кольцо расєюшкі" (Тверська область), 2 години до мацкви. Але - зкріпний постапокаліпсис на повен зріст.

https://www.ridus.ru/news/316102 Тлен и полная разруха в двух часах езды от МКАД: Кимры в деталях

Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 4641
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17.04.2021 01:08 Ответить
Набери в поисковике "Детройт", и офигеешь еще больше.
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17.04.2021 09:15 Ответить
"А ещё у них негров линчуют и гомосексуализмом ябуццо" ©
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17.04.2021 11:00 Ответить
Там негры белых линчуют, не путай. Но главная беда штатов не негры, а латиносы, те полностью отмороженные.
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17.04.2021 11:05 Ответить
Вівсеврети, на фото Анкоридж (Аляска).
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17.04.2021 12:03 Ответить
Я был в Акоридже, у меня там 7 000 долларов в гостинице сперли)))
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17.04.2021 12:07 Ответить
Епта,как жо они тяперича без балалайки и лаптей проживут?
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16.04.2021 21:28 Ответить
а что это значит черный список ? петров и баширов?
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16.04.2021 21:28 Ответить
Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников - Цензор.НЕТ 3887
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16.04.2021 21:29 Ответить
Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 2516
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16.04.2021 22:57 Ответить
Наверное это те.. Чьи жены, любовницы дети и они сами живут, учатся, лечатся, отдыхают, хранят вклады, покупают виллы, ездят на шопинг в РашенХфедерацию. ( смешно).
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16.04.2021 21:29 Ответить
Не откушать им больше щей. Не повертеть в руках матрьошку. Не сыграть "highway to hell" на балалайке...
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16.04.2021 21:29 Ответить
Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников - Цензор.НЕТ 9549
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16.04.2021 21:31 Ответить
Блин, начинаю переживать - а почему не девять
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16.04.2021 21:32 Ответить
3, 4, как 7 и 8 сакральные числа бессознательного ))
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16.04.2021 21:37 Ответить
Эк вы, батенька, закрутили. Эдак могут и не понять
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16.04.2021 21:41 Ответить
8- ЧИСЛО ЩЕ ЖИВИХ ДВІЙНИКІВ путіна
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17.04.2021 10:24 Ответить
у фейгина заявили шо ***** уринотерапией балуецца круглосуточно...
так шо про бьющую мочу в голову не сказки...
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16.04.2021 21:33 Ответить
Наверняка для получения той мочи капутин регулярно восседает для подтверждения своего вяличия на спижинных с наших кораблей унитазов.
Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 4870
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16.04.2021 22:24 Ответить
беда в том,шо ***** там не единое...и не самое упоротое...
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16.04.2021 22:30 Ответить
Єто правда, но портится и воняет все-таки с голові.
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16.04.2021 22:45 Ответить
Как раз с живота
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16.04.2021 23:48 Ответить
Илан Маск недавно каже,у меня 200 ярдов свободного бабла....вложу в РАБссиянское дерьмо типа ДЯРЕВНЯ хутор и СЕЛО...на РАБссии подобного говна куры не клюют..,боюсь Билл Гейтс столько не вложит в рюсскае дерьмо...
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16.04.2021 21:34 Ответить
Дети американских высших чиновников останутся без всяких шансов получит приличное образование в Университете имени Патриса Лумумбы.
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16.04.2021 21:34 Ответить
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16.04.2021 21:36 Ответить
Вы фсьо врьоте!!!!!
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16.04.2021 21:39 Ответить
Тю, и что даже их счета в рашкинских банках не заблокировали? Как так? Что это за санкции такие?)))
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16.04.2021 21:37 Ответить
...верной дорогой идут лишнехромосомные, даешь еще больше контрмер!
Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников - Цензор.НЕТ 7823
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16.04.2021 21:37 Ответить
Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 1335
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17.04.2021 10:27 Ответить
У меня один вопрос.
Мотивы введения санкций американцами, понятны и четко обоснованны юридически.
А вот какие мотивы введения санкций против американцев?
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16.04.2021 21:37 Ответить
Ты ж не всерьез пытаешься найти логику в действиях дикарей, так?
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16.04.2021 21:40 Ответить
На самом деле, я не пытаюсь разобраться в мотивах рашистов.
Я просто думаю, что такими действиями, рашка сильно усложняет себе жизнь в юридическом поле.
Санкции введенные "от фонаря" с точки зрения закона это преступление, соответственно и те кто их вводит, могут попасть под удар новых международных санкций.
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16.04.2021 21:48 Ответить
А они уже в том положении, шо им все равно. Как бандит, на котором висит несколько смертных приговоров. Они теперь на любое преступление способны.
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16.04.2021 21:52 Ответить
Марні спроби збагнути маячню параноїдальних шизофреників !!!))))
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16.04.2021 21:44 Ответить
вашу ж мать...и как им теперь жить ? ))))
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16.04.2021 21:38 Ответить
Грустно...Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 5432
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16.04.2021 21:43 Ответить
AWESOME!
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16.04.2021 21:51 Ответить
5 первых плюсов - все свои, настоящие. Запомни нас, Макс.
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16.04.2021 22:04 Ответить
Отож бо, fucking *******. Як вони тепер житимуть - no vacations in Kostroma... no vodka... no balalaika or even matryoshka, job tvoj mat
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16.04.2021 21:48 Ответить
No fuck'g Bears! How its possible??
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16.04.2021 22:06 Ответить
Це повний швах і ТУЧА ФЗНАМЗНОН

Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 9668
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16.04.2021 22:20 Ответить
Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 4414
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16.04.2021 22:22 Ответить
...да, матрешки - это сурово...
Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 4510
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16.04.2021 22:09 Ответить
Украинская матрешка тоже прикольная. 4-я ломает ручки и карандаши.
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16.04.2021 22:19 Ответить
...а внутри шестой
Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 6535
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16.04.2021 23:42 Ответить
Нарешті сфоткали перебитий канабіс. Бо в мережі купа фото, де стафф перемішаний із насінням. А насіння має неприємну властивість вибухати під час випалювання бульбулятора або бонга, викидаючи вміст ковпака у вигляді мікрофеєрверку (і добре якщо в око не прилетить...)
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17.04.2021 01:24 Ответить
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18.04.2021 17:17 Ответить
Белорусская не открывается, потому что Бацька придерживает крышку, пока в матрешке пожирает бульбу.
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16.04.2021 22:28 Ответить
Оце теж суворо. Ми тут вигадали купу назв - Моршинська, BonAqua, Миргородська...
А у мишобратів усе "по-русски" - ВОДА БЛ*ТЬ Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 3134

Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 3075
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16.04.2021 22:30 Ответить
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16.04.2021 23:32 Ответить
плачут Мэррик с Майклом
льют горючи слёзы
казнь для них суровую
выдумал *****
не видать отныне им
сызранских берёзок
и челябинск миленький
очень далеко
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16.04.2021 21:39 Ответить
Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников - Цензор.НЕТ 2091 мистер Байден,я рюсский Шариков,а ты кто?
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16.04.2021 21:39 Ответить
Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 1839
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16.04.2021 21:40 Ответить
Феерический пук в лужу. Но рабсеянские холопы схавают, показали кузькину мать супостату.
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16.04.2021 21:44 Ответить
В 1933 году США установили дипломатические отношения с дохлым СССР....Сралин звонит в Госдеп...
слышь чувак,дай зерна кукурузу посадить,а?у меня колхозы дохнут,скот дохнет,даже куры не клюют советское говно..спаси братан..
Звонок из Госдепа..товаристч Сралин,колхозы и совхозы твои засунь себе в дупло,получится крутая кочегарка в Данбассе,ВСЕСОЮЗНАЯ...качигарка... Алексей Стаханов, Паша Ангелина, Никита Изотов,Макар Мазай....
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16.04.2021 21:46 Ответить
Ухх, грозно то как!
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16.04.2021 21:47 Ответить
шах и мат от )(уйла "Включенным в список американским чиновникам на бессрочной основе закрывается въезд в Российскую Федерацию"
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16.04.2021 21:48 Ответить
обама нет? капец подъездам ........
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16.04.2021 21:49 Ответить
Обаме можно.
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17.04.2021 12:07 Ответить
В Праге у посольства РФ поставили голого Путина на золотом унитазе

Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 5216
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16.04.2021 21:51 Ответить
Это унитаз, который якцапы сперли с наших кораблей ?
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16.04.2021 22:30 Ответить
Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 704
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16.04.2021 21:52 Ответить
Знаменитый художник Айвазовский раньше всех на дохлятине РАБссии понял,какое это дерьмо..рюсский Мирок... в 1894 году Айвазовский написал картину : американское зерно для русских баранов вечно голодных босых и срущих себе под окном хижины в ВЕДРО ...Картины Айвазовского не выставляют на Международных Вернисажах и Галереях более 100 лет..Айвазовский оказался Бандеровцем с визиткой ЯРОША
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16.04.2021 21:53 Ответить
Все хана американцы без рублей не выживут.
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16.04.2021 21:57 Ответить
Треба, щоб було як у газеті ЛЮДИ ГОЛОС.
а) світовим лідерам дійсно час рухатися, щоб захистити своє від "нации кражи";
б) і так, заголовок трохи нижче - ЧУДОВИЩА МЕХАНИЧЕСКИЕ АТАКУЮТ РОССИЮ.

Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 313
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16.04.2021 21:59 Ответить
Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 7012 профессор,прекрати истерику,надо взять и все поделить между БЫДЛОМ и буржуазией...
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16.04.2021 22:01 Ответить
Путлєр, не спиняйся! Заборони в'їзд до московії мертведчуку - він же стіки "терористів" з твоїх тюрем до України повернув! Та й ще був рекомендований німкенею! Відзови своїх холуюїв з усіх консульств та посольства в Україні! Ото ти нанесеш удар по США! Це ж зними ти в Україні воюєш - так кажуть твої пропагандони і все населення московії в це вірить! То ж не тушуйся - відкликай! А як фінальний гвіздок у труну америкосам можеш ще заборонити в'їзд до московії Рабіновичам, Бойкам...
Головне - не спиняйся! Бог любить ідіотів
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16.04.2021 22:07 Ответить
Умом росию не понять😛😋🤥.
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16.04.2021 22:09 Ответить
там все через жо пу. вот этим местом и стоит попробывать...
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16.04.2021 22:39 Ответить
И я о томже.
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17.04.2021 10:10 Ответить
Я родился в живописном и богатом на таланты украинском городке Таганрог...
Антон Чехов.Бандеровец и возможно носивший в кармане визитку Яроша...
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16.04.2021 22:09 Ответить
Почему зеркальность очень кривая?
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16.04.2021 22:42 Ответить
Какие руки, такая и зеркальность
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16.04.2021 23:34 Ответить
Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 5087
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16.04.2021 22:59 Ответить
Не повезло американцам, не смогут теперь отдохнуть на курортах Баренцева и моря Лаптевых...
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17.04.2021 00:22 Ответить
достойна, симетрична відповідь! Так пабЄдят!
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17.04.2021 00:58 Ответить
Абсолютно симметричная, США такие же санкции ввели. Патрушеву и прочим, въезд в США запретили)))
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17.04.2021 09:12 Ответить
Ну так радуйтесь. Вам же санкции тольно на пользу. Заодно и Искандери опять поржут.
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17.04.2021 12:10 Ответить
Мне все равно, что там ржать будет.
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17.04.2021 12:15 Ответить
Санкции зеркальные же. Что тем что этим фиолетово. Буря в стакане.
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17.04.2021 01:07 Ответить
От же ж біда - тепер американські чиновники не зможуть поїхати на Колиму і в Магадан побачити і понюхати "рузьке міра" а більше ніде в Світі такого не побачиш!!!
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17.04.2021 08:18 Ответить
слабоват ответ. а "айфоны" давить кто будет?
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17.04.2021 10:16 Ответить
 
 