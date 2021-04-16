Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников
РФ внесла в "черный список" восемь американских высокопоставленных чиновников и экс-чиновников, причастных к реализации "антироссийского курса".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В список попали генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, советник президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности Сьюзан Райс, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.
Кроме того, закрыт въезд бывшему помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН Джону Болтону и бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.
"Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не "подсвечивать" публично предпринимаемые российской стороной контрмеры", - заявили в МИД РФ.
Включенным в список американским чиновникам на бессрочной основе закрывается въезд в Российскую Федерацию.
"Это зеркальный ответ на санкции против российских официальных лиц, которых США в прошлом месяце внесли в свой "черный список"", - сказали в российском МИД.
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https://www.ridus.ru/news/316102 Тлен и полная разруха в двух часах езды от МКАД: Кимры в деталях
так шо про бьющую мочу в голову не сказки...
Мотивы введения санкций американцами, понятны и четко обоснованны юридически.
А вот какие мотивы введения санкций против американцев?
Я просто думаю, что такими действиями, рашка сильно усложняет себе жизнь в юридическом поле.
Санкции введенные "от фонаря" с точки зрения закона это преступление, соответственно и те кто их вводит, могут попасть под удар новых международных санкций.
А у мишобратів усе "по-русски" - ВОДА БЛ*ТЬ
льют горючи слёзы
казнь для них суровую
выдумал *****
не видать отныне им
сызранских берёзок
и челябинск миленький
очень далеко
слышь чувак,дай зерна кукурузу посадить,а?у меня колхозы дохнут,скот дохнет,даже куры не клюют советское говно..спаси братан..
Звонок из Госдепа..товаристч Сралин,колхозы и совхозы твои засунь себе в дупло,получится крутая кочегарка в Данбассе,ВСЕСОЮЗНАЯ...качигарка... Алексей Стаханов, Паша Ангелина, Никита Изотов,Макар Мазай....
а) світовим лідерам дійсно час рухатися, щоб захистити своє від "нации кражи";
б) і так, заголовок трохи нижче - ЧУДОВИЩА МЕХАНИЧЕСКИЕ АТАКУЮТ РОССИЮ.
Головне - не спиняйся! Бог любить ідіотів
Антон Чехов.Бандеровец и возможно носивший в кармане визитку Яроша...