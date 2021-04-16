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Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників

Росія внесла до

РФ внесла до "чорного списку" вісім американських високопосадовців і діячів, причетних до реалізації "антиросійського курсу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У список потрапили генеральний прокурор США Мерік Гарланд, директор Федерального бюро в'язниць США Майкл Карвахаль, міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас, радник президента США з внутрішньої політики, колишня постійний представник при ООН і помічник з національної безпеки Сьюзан Райс, директор ФБР Крістофер Рей, директор національної розвідки США Евріл Гейнс.

Крім того, закритий в'їзд колишньому помічнику президента США з національної безпеки і постійного представника при ООН Джону Болтону і колишньому директору ЦРУ Роберту Вулсі.

Читайте також: Найближчим часом буде серія заходів у відповідь на американські санкції, - МЗС РФ

"Беручи до уваги безпрецедентний характер спровокованих Вашингтоном ускладнень у російсько-американських відносинах, прийнято рішення відійти від звичайної практики не "підсвічувати" контрзаходи, публічно застосовувані російською стороною", - заявили в МЗС РФ.

Включеним до списку американським чиновникам на безстроковій основі закривається в'їзд до Російської Федерації.

"Це дзеркальна відповідь на санкції проти російських офіційних осіб, яких США минулого місяця внесли у свій "чорний список"", - сказали в російському МЗС.

Автор: 

МЗС рф (967) санкції (12117) США (23417) чорний список (86)


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Топ коментарі
+26
"Какая боль ,какая боль!" І що заборонили відпочивати на південному узберіжжі моря Лаптьових та на курортах Колими !!!)))
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16.04.2021 21:26 Відповісти
+21
Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников - Цензор.НЕТ 3887
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16.04.2021 21:29 Відповісти
+20
Дети американских высших чиновников останутся без всяких шансов получит приличное образование в Университете имени Патриса Лумумбы.
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16.04.2021 21:34 Відповісти
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"Какая боль ,какая боль!" І що заборонили відпочивати на південному узберіжжі моря Лаптьових та на курортах Колими !!!)))
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16.04.2021 21:26 Відповісти
Не поїдуть в тайгу , як фуйло і шойгу
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16.04.2021 21:27 Відповісти
Джон Болтон просто охренеет от такого, если конечно ему скажут.
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17.04.2021 12:00 Відповісти
Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 7911
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16.04.2021 22:26 Відповісти
какое там море))) американцы не увидят белгородские *****, это горе и страдание на всю американскую жизнь.
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17.04.2021 13:09 Відповісти
Ех, пощастило
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16.04.2021 21:26 Відповісти
Ай! Какое горе!

Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников - Цензор.НЕТ 7390
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16.04.2021 21:27 Відповісти
Тепер вони ніколи Сизрань не побачать.

Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников - Цензор.НЕТ 1370
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16.04.2021 21:28 Відповісти
Якось знайшов фотодобірку краєвидів Мухосизрані. Дуже зкріпно. Хоч не дотягує до Омська, але теж локація для хронічного алкоголізму та опіатної наркоманії.
Центр міста, на хвилинку...

Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 4795
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16.04.2021 22:51 Відповісти
Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 7226
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16.04.2021 22:51 Відповісти
Посмотрел на это чудо архитектуры, аж голова закружилась
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16.04.2021 23:31 Відповісти
Та що там говорити про мордорські дярєвні, мухосизрані та усть-з@лупінськи... Знайшов ось таку добірку кацапського тліну й безвиході: місто Кімри. Про всяк випадок, це справжнісіньке "золотоє кольцо расєюшкі" (Тверська область), 2 години до мацкви. Але - зкріпний постапокаліпсис на повен зріст.

https://www.ridus.ru/news/316102 Тлен и полная разруха в двух часах езды от МКАД: Кимры в деталях

Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 4641
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17.04.2021 01:08 Відповісти
Набери в поисковике "Детройт", и офигеешь еще больше.
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17.04.2021 09:15 Відповісти
"А ещё у них негров линчуют и гомосексуализмом ябуццо" ©
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17.04.2021 11:00 Відповісти
Там негры белых линчуют, не путай. Но главная беда штатов не негры, а латиносы, те полностью отмороженные.
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17.04.2021 11:05 Відповісти
Вівсеврети, на фото Анкоридж (Аляска).
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17.04.2021 12:03 Відповісти
Я был в Акоридже, у меня там 7 000 долларов в гостинице сперли)))
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17.04.2021 12:07 Відповісти
Епта,как жо они тяперича без балалайки и лаптей проживут?
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16.04.2021 21:28 Відповісти
а что это значит черный список ? петров и баширов?
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16.04.2021 21:28 Відповісти
Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников - Цензор.НЕТ 3887
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16.04.2021 21:29 Відповісти
Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 2516
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16.04.2021 22:57 Відповісти
Наверное это те.. Чьи жены, любовницы дети и они сами живут, учатся, лечатся, отдыхают, хранят вклады, покупают виллы, ездят на шопинг в РашенХфедерацию. ( смешно).
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16.04.2021 21:29 Відповісти
Не откушать им больше щей. Не повертеть в руках матрьошку. Не сыграть "highway to hell" на балалайке...
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16.04.2021 21:29 Відповісти
Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников - Цензор.НЕТ 9549
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16.04.2021 21:31 Відповісти
Блин, начинаю переживать - а почему не девять
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16.04.2021 21:32 Відповісти
3, 4, как 7 и 8 сакральные числа бессознательного ))
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16.04.2021 21:37 Відповісти
Эк вы, батенька, закрутили. Эдак могут и не понять
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16.04.2021 21:41 Відповісти
8- ЧИСЛО ЩЕ ЖИВИХ ДВІЙНИКІВ путіна
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17.04.2021 10:24 Відповісти
у фейгина заявили шо ***** уринотерапией балуецца круглосуточно...
так шо про бьющую мочу в голову не сказки...
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16.04.2021 21:33 Відповісти
Наверняка для получения той мочи капутин регулярно восседает для подтверждения своего вяличия на спижинных с наших кораблей унитазов.
Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 4870
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16.04.2021 22:24 Відповісти
беда в том,шо ***** там не единое...и не самое упоротое...
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16.04.2021 22:30 Відповісти
Єто правда, но портится и воняет все-таки с голові.
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16.04.2021 22:45 Відповісти
Как раз с живота
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16.04.2021 23:48 Відповісти
Илан Маск недавно каже,у меня 200 ярдов свободного бабла....вложу в РАБссиянское дерьмо типа ДЯРЕВНЯ хутор и СЕЛО...на РАБссии подобного говна куры не клюют..,боюсь Билл Гейтс столько не вложит в рюсскае дерьмо...
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16.04.2021 21:34 Відповісти
Дети американских высших чиновников останутся без всяких шансов получит приличное образование в Университете имени Патриса Лумумбы.
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16.04.2021 21:34 Відповісти
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16.04.2021 21:36 Відповісти
Вы фсьо врьоте!!!!!
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16.04.2021 21:39 Відповісти
Тю, и что даже их счета в рашкинских банках не заблокировали? Как так? Что это за санкции такие?)))
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16.04.2021 21:37 Відповісти
...верной дорогой идут лишнехромосомные, даешь еще больше контрмер!
Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников - Цензор.НЕТ 7823
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16.04.2021 21:37 Відповісти
Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 1335
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17.04.2021 10:27 Відповісти
У меня один вопрос.
Мотивы введения санкций американцами, понятны и четко обоснованны юридически.
А вот какие мотивы введения санкций против американцев?
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16.04.2021 21:37 Відповісти
Ты ж не всерьез пытаешься найти логику в действиях дикарей, так?
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16.04.2021 21:40 Відповісти
На самом деле, я не пытаюсь разобраться в мотивах рашистов.
Я просто думаю, что такими действиями, рашка сильно усложняет себе жизнь в юридическом поле.
Санкции введенные "от фонаря" с точки зрения закона это преступление, соответственно и те кто их вводит, могут попасть под удар новых международных санкций.
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16.04.2021 21:48 Відповісти
А они уже в том положении, шо им все равно. Как бандит, на котором висит несколько смертных приговоров. Они теперь на любое преступление способны.
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16.04.2021 21:52 Відповісти
Марні спроби збагнути маячню параноїдальних шизофреників !!!))))
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16.04.2021 21:44 Відповісти
вашу ж мать...и как им теперь жить ? ))))
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16.04.2021 21:38 Відповісти
Грустно...Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 5432
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16.04.2021 21:43 Відповісти
AWESOME!
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16.04.2021 21:51 Відповісти
5 первых плюсов - все свои, настоящие. Запомни нас, Макс.
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16.04.2021 22:04 Відповісти
Отож бо, fucking *******. Як вони тепер житимуть - no vacations in Kostroma... no vodka... no balalaika or even matryoshka, job tvoj mat
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16.04.2021 21:48 Відповісти
No fuck'g Bears! How its possible??
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16.04.2021 22:06 Відповісти
Це повний швах і ТУЧА ФЗНАМЗНОН

Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 9668
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16.04.2021 22:20 Відповісти
Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 4414
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16.04.2021 22:22 Відповісти
...да, матрешки - это сурово...
Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 4510
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16.04.2021 22:09 Відповісти
Украинская матрешка тоже прикольная. 4-я ломает ручки и карандаши.
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16.04.2021 22:19 Відповісти
...а внутри шестой
Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 6535
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16.04.2021 23:42 Відповісти
Нарешті сфоткали перебитий канабіс. Бо в мережі купа фото, де стафф перемішаний із насінням. А насіння має неприємну властивість вибухати під час випалювання бульбулятора або бонга, викидаючи вміст ковпака у вигляді мікрофеєрверку (і добре якщо в око не прилетить...)
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17.04.2021 01:24 Відповісти
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18.04.2021 17:17 Відповісти
Белорусская не открывается, потому что Бацька придерживает крышку, пока в матрешке пожирает бульбу.
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16.04.2021 22:28 Відповісти
Оце теж суворо. Ми тут вигадали купу назв - Моршинська, BonAqua, Миргородська...
А у мишобратів усе "по-русски" - ВОДА БЛ*ТЬ Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 3134

Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 3075
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16.04.2021 22:30 Відповісти
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16.04.2021 23:32 Відповісти
плачут Мэррик с Майклом
льют горючи слёзы
казнь для них суровую
выдумал *****
не видать отныне им
сызранских берёзок
и челябинск миленький
очень далеко
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16.04.2021 21:39 Відповісти
Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников - Цензор.НЕТ 2091 мистер Байден,я рюсский Шариков,а ты кто?
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16.04.2021 21:39 Відповісти
Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 1839
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16.04.2021 21:40 Відповісти
Феерический пук в лужу. Но рабсеянские холопы схавают, показали кузькину мать супостату.
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16.04.2021 21:44 Відповісти
В 1933 году США установили дипломатические отношения с дохлым СССР....Сралин звонит в Госдеп...
слышь чувак,дай зерна кукурузу посадить,а?у меня колхозы дохнут,скот дохнет,даже куры не клюют советское говно..спаси братан..
Звонок из Госдепа..товаристч Сралин,колхозы и совхозы твои засунь себе в дупло,получится крутая кочегарка в Данбассе,ВСЕСОЮЗНАЯ...качигарка... Алексей Стаханов, Паша Ангелина, Никита Изотов,Макар Мазай....
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16.04.2021 21:46 Відповісти
Ухх, грозно то как!
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16.04.2021 21:47 Відповісти
шах и мат от )(уйла "Включенным в список американским чиновникам на бессрочной основе закрывается въезд в Российскую Федерацию"
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16.04.2021 21:48 Відповісти
обама нет? капец подъездам ........
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16.04.2021 21:49 Відповісти
Обаме можно.
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17.04.2021 12:07 Відповісти
В Праге у посольства РФ поставили голого Путина на золотом унитазе

Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 5216
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16.04.2021 21:51 Відповісти
Это унитаз, который якцапы сперли с наших кораблей ?
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16.04.2021 22:30 Відповісти
Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 704
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16.04.2021 21:52 Відповісти
Знаменитый художник Айвазовский раньше всех на дохлятине РАБссии понял,какое это дерьмо..рюсский Мирок... в 1894 году Айвазовский написал картину : американское зерно для русских баранов вечно голодных босых и срущих себе под окном хижины в ВЕДРО ...Картины Айвазовского не выставляют на Международных Вернисажах и Галереях более 100 лет..Айвазовский оказался Бандеровцем с визиткой ЯРОША
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16.04.2021 21:53 Відповісти
Все хана американцы без рублей не выживут.
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16.04.2021 21:57 Відповісти
Треба, щоб було як у газеті ЛЮДИ ГОЛОС.
а) світовим лідерам дійсно час рухатися, щоб захистити своє від "нации кражи";
б) і так, заголовок трохи нижче - ЧУДОВИЩА МЕХАНИЧЕСКИЕ АТАКУЮТ РОССИЮ.

Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 313
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16.04.2021 21:59 Відповісти
Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 7012 профессор,прекрати истерику,надо взять и все поделить между БЫДЛОМ и буржуазией...
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16.04.2021 22:01 Відповісти
Путлєр, не спиняйся! Заборони в'їзд до московії мертведчуку - він же стіки "терористів" з твоїх тюрем до України повернув! Та й ще був рекомендований німкенею! Відзови своїх холуюїв з усіх консульств та посольства в Україні! Ото ти нанесеш удар по США! Це ж зними ти в Україні воюєш - так кажуть твої пропагандони і все населення московії в це вірить! То ж не тушуйся - відкликай! А як фінальний гвіздок у труну америкосам можеш ще заборонити в'їзд до московії Рабіновичам, Бойкам...
Головне - не спиняйся! Бог любить ідіотів
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16.04.2021 22:07 Відповісти
Умом росию не понять😛😋🤥.
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16.04.2021 22:09 Відповісти
там все через жо пу. вот этим местом и стоит попробывать...
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16.04.2021 22:39 Відповісти
И я о томже.
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17.04.2021 10:10 Відповісти
Я родился в живописном и богатом на таланты украинском городке Таганрог...
Антон Чехов.Бандеровец и возможно носивший в кармане визитку Яроша...
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16.04.2021 22:09 Відповісти
Почему зеркальность очень кривая?
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16.04.2021 22:42 Відповісти
Какие руки, такая и зеркальность
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16.04.2021 23:34 Відповісти
Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників - Цензор.НЕТ 5087
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16.04.2021 22:59 Відповісти
Не повезло американцам, не смогут теперь отдохнуть на курортах Баренцева и моря Лаптевых...
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17.04.2021 00:22 Відповісти
достойна, симетрична відповідь! Так пабЄдят!
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17.04.2021 00:58 Відповісти
Абсолютно симметричная, США такие же санкции ввели. Патрушеву и прочим, въезд в США запретили)))
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17.04.2021 09:12 Відповісти
Ну так радуйтесь. Вам же санкции тольно на пользу. Заодно и Искандери опять поржут.
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17.04.2021 12:10 Відповісти
Мне все равно, что там ржать будет.
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17.04.2021 12:15 Відповісти
Санкции зеркальные же. Что тем что этим фиолетово. Буря в стакане.
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17.04.2021 01:07 Відповісти
От же ж біда - тепер американські чиновники не зможуть поїхати на Колиму і в Магадан побачити і понюхати "рузьке міра" а більше ніде в Світі такого не побачиш!!!
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17.04.2021 08:18 Відповісти
слабоват ответ. а "айфоны" давить кто будет?
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17.04.2021 10:16 Відповісти
 
 