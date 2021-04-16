Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників
РФ внесла до "чорного списку" вісім американських високопосадовців і діячів, причетних до реалізації "антиросійського курсу".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У список потрапили генеральний прокурор США Мерік Гарланд, директор Федерального бюро в'язниць США Майкл Карвахаль, міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас, радник президента США з внутрішньої політики, колишня постійний представник при ООН і помічник з національної безпеки Сьюзан Райс, директор ФБР Крістофер Рей, директор національної розвідки США Евріл Гейнс.
Крім того, закритий в'їзд колишньому помічнику президента США з національної безпеки і постійного представника при ООН Джону Болтону і колишньому директору ЦРУ Роберту Вулсі.
"Беручи до уваги безпрецедентний характер спровокованих Вашингтоном ускладнень у російсько-американських відносинах, прийнято рішення відійти від звичайної практики не "підсвічувати" контрзаходи, публічно застосовувані російською стороною", - заявили в МЗС РФ.
Включеним до списку американським чиновникам на безстроковій основі закривається в'їзд до Російської Федерації.
"Це дзеркальна відповідь на санкції проти російських офіційних осіб, яких США минулого місяця внесли у свій "чорний список"", - сказали в російському МЗС.
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так шо про бьющую мочу в голову не сказки...
Мотивы введения санкций американцами, понятны и четко обоснованны юридически.
А вот какие мотивы введения санкций против американцев?
Я просто думаю, что такими действиями, рашка сильно усложняет себе жизнь в юридическом поле.
Санкции введенные "от фонаря" с точки зрения закона это преступление, соответственно и те кто их вводит, могут попасть под удар новых международных санкций.
А у мишобратів усе "по-русски" - ВОДА БЛ*ТЬ
льют горючи слёзы
казнь для них суровую
выдумал *****
не видать отныне им
сызранских берёзок
и челябинск миленький
очень далеко
слышь чувак,дай зерна кукурузу посадить,а?у меня колхозы дохнут,скот дохнет,даже куры не клюют советское говно..спаси братан..
Звонок из Госдепа..товаристч Сралин,колхозы и совхозы твои засунь себе в дупло,получится крутая кочегарка в Данбассе,ВСЕСОЮЗНАЯ...качигарка... Алексей Стаханов, Паша Ангелина, Никита Изотов,Макар Мазай....
а) світовим лідерам дійсно час рухатися, щоб захистити своє від "нации кражи";
б) і так, заголовок трохи нижче - ЧУДОВИЩА МЕХАНИЧЕСКИЕ АТАКУЮТ РОССИЮ.
Головне - не спиняйся! Бог любить ідіотів
Антон Чехов.Бандеровец и возможно носивший в кармане визитку Яроша...