Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників

РФ внесла до "чорного списку" вісім американських високопосадовців і діячів, причетних до реалізації "антиросійського курсу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У список потрапили генеральний прокурор США Мерік Гарланд, директор Федерального бюро в'язниць США Майкл Карвахаль, міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас, радник президента США з внутрішньої політики, колишня постійний представник при ООН і помічник з національної безпеки Сьюзан Райс, директор ФБР Крістофер Рей, директор національної розвідки США Евріл Гейнс.

Крім того, закритий в'їзд колишньому помічнику президента США з національної безпеки і постійного представника при ООН Джону Болтону і колишньому директору ЦРУ Роберту Вулсі.

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"Беручи до уваги безпрецедентний характер спровокованих Вашингтоном ускладнень у російсько-американських відносинах, прийнято рішення відійти від звичайної практики не "підсвічувати" контрзаходи, публічно застосовувані російською стороною", - заявили в МЗС РФ.

Включеним до списку американським чиновникам на безстроковій основі закривається в'їзд до Російської Федерації.

"Це дзеркальна відповідь на санкції проти російських офіційних осіб, яких США минулого місяця внесли у свій "чорний список"", - сказали в російському МЗС.