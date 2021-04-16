РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11050 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
5 390 58

Политическое решение - единственно возможное для ситуации на Донбассе, - Макрон

Политическое решение - единственно возможное для ситуации на Донбассе, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что "единственно возможным" решением по урегулированию ситуации на Донбассе является политическое решение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Относительно ситуации на Донбассе, вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, которое является единственно возможным", - написал Макрон в Твиттере.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, а также дистанционно, по видеосвязи, - с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Также читайте: Зеленский о переговорах в Париже: Мы с Макроном - на одной волне, у нас общее видение

Автор: 

Донбасс (26957) Макрон Эмманюэль (1361)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Политическое решение - единственно возможное для ситуации в Н. Карабахе
и тут Алиев бы дико поржал...
показать весь комментарий
16.04.2021 23:18 Ответить
+11
Московии нужна вся Украина, потому что без Украины Московия на Расею не тянет, потому все договора с Расией ни к чему не приведут, просто ЕС нужно помочь Украине сдержать военным способом кочевой народ московской Орды от продвижения на Запад.
показать весь комментарий
16.04.2021 23:13 Ответить
+9
одного етого ролика достаточно, шо бы етот осел никогда не решал судьбу Украины..
нo не - нас на видосик не возьмешь!
мы таки влипли в ето зелено-кацапское дерьмо по уши...
показать весь комментарий
16.04.2021 23:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
там пишут что зеленые зайцы *****, находящиеся на границе с Украиной по пьяне спалили свой палаточный лагерь.
показать весь комментарий
16.04.2021 23:09 Ответить
Можете подивитись як він горів: https://www.youtube.com/watch?v=7c_FYb2ZmB8

В Воронежской области вспыхнули масштабные пожары куда Россия свозит свою военную технику для дальнейшей отправки на границу с Украиной.
https://www.youtube.com/watch?v=xe-jH7BtW3M&t=65s
показать весь комментарий
16.04.2021 23:22 Ответить
Это - норма!(е.малышева))))
показать весь комментарий
16.04.2021 23:37 Ответить
Макрон идет в на хутор вместе со своим другом ****** ... Без вас разберемся озабоченных
показать весь комментарий
17.04.2021 06:03 Ответить
А можно еще зеленых лягушек поджарить и проблем станет меньше
показать весь комментарий
16.04.2021 23:10 Ответить
пенкин его настоящая фамилия...
показать весь комментарий
16.04.2021 23:10 Ответить
«Военного решения вопроса по Донбассу не существует. Кто хочет побаловаться - оружие в руки и вперед, под российские пули, пули наиболее сильной военной машине на континенте. Существует исключительно политическое решение конфликта на Донбассе», - сказал президент Украины
показать весь комментарий
16.04.2021 23:13 Ответить
Надо или трусы одеть или крестик снять. Где раздают оружие, не подскажете ?
показать весь комментарий
16.04.2021 23:25 Ответить
Не скажу. Спросите у сывочолого. Это его цитата от 29.12.2014
https://www.golosameriki.com/a/poroshenko-there-is-no-military-regulation-on-donbass/2577358.html
показать весь комментарий
16.04.2021 23:30 Ответить
ты щас быстро улетишь в спам, и долго не выберешся из него!
показать весь комментарий
16.04.2021 23:36 Ответить
За что такая страшная кара и применение найпотужнишой зброї тырнетных хомяков, пан порохобот? За цитату сонцесяйного гэтьмана? Пощадите, пан порохобот
показать весь комментарий
16.04.2021 23:42 Ответить
что бы быть честным с тобой, это я тебя заспамил!
показать весь комментарий
16.04.2021 23:44 Ответить
Пшедурок. Я всех своих друзей спросил, что они будут делать случ-чего. Воевавшие - у них совсем нет вариантов. Невоевавшие практически все ответили, заколебало это все, нужно касабам дать п*зды, наконец. Вот и весь расклад.
показать весь комментарий
17.04.2021 00:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo А вот цитата Нелоха от 2014.
показать весь комментарий
16.04.2021 23:43 Ответить
курва,просто в голове не укладывается - как ?? как,бл ????
показать весь комментарий
16.04.2021 23:52 Ответить
У меня тоже.А вот у поклонников Нелоха - вполне. Тычу им это видео уже год, ни единой негативной реакции. Все в стиле дикарей - "ну и чО?".
показать весь комментарий
16.04.2021 23:54 Ответить
одного етого ролика достаточно, шо бы етот осел никогда не решал судьбу Украины..
нo не - нас на видосик не возьмешь!
мы таки влипли в ето зелено-кацапское дерьмо по уши...
показать весь комментарий
16.04.2021 23:53 Ответить
а ведь было и есть быдло, которое радовалось его мерзкими шутками, не то что радовались но платили денги за это. Кстати, после его шуткии о Украине как порноактрисе, то в Латвие даже гускоговорящие ватники возмутились и говорили что это перебор.
показать весь комментарий
16.04.2021 23:59 Ответить
Таке саме совкове бидло за нього і проголосувало ((
показать весь комментарий
17.04.2021 00:16 Ответить
72 %
показать весь комментарий
17.04.2021 00:25 Ответить
https://twitter.com/odinspam

https://twitter.com/odinspam Президент Один Спамс @odinspam
Враховуючи, шо в краматорскьу одночасно гремить грім і тренується арта, нагадую як відрізняти: якшо вібрацію по землі ногами - значить арта)
показать весь комментарий
16.04.2021 23:29 Ответить
Московии нужна вся Украина, потому что без Украины Московия на Расею не тянет, потому все договора с Расией ни к чему не приведут, просто ЕС нужно помочь Украине сдержать военным способом кочевой народ московской Орды от продвижения на Запад.
показать весь комментарий
16.04.2021 23:13 Ответить
Политическое решение - единственно возможное для ситуации в Н. Карабахе
и тут Алиев бы дико поржал...
показать весь комментарий
16.04.2021 23:18 Ответить
https://twitter.com/kameniar_ua

https://twitter.com/kameniar_ua Каменяр @kameniar_ua

https://twitter.com/kameniar_ua https://twitter.com/kameniar_ua



Мордокнига про Мендель і окуляри говорить і про лєнку,
значить, нічого у Поріше не відбулось
показать весь комментарий
16.04.2021 23:20 Ответить
Политическое решение - единственно возможное для ситуации на Донбассе, - Макрон - Цензор.НЕТ 6412
показать весь комментарий
16.04.2021 23:21 Ответить
так если издалека с прищуром и в маске то ленка проигрывает тетке в черном ...
показать весь комментарий
16.04.2021 23:48 Ответить
Ну, по крайней мере, Ленка не в шлепанцах, как на "официальной встрече" в Омане
показать весь комментарий
17.04.2021 00:02 Ответить
Політичне рішення - єдино можливе для ситуації на Донбасі, - Макрон - Цензор.НЕТ 2601
показать весь комментарий
17.04.2021 00:03 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2021 00:05 Ответить
то до Парижа еще не дошел последний оманский писк моды
показать весь комментарий
17.04.2021 00:05 Ответить
тут уместен вопрос, а почему первая мадам Франции еще не в шлепанцах?
показать весь комментарий
17.04.2021 00:07 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2021 00:08 Ответить
надо отметить, кое кто поправил немношко положеие ступней а то как подворотная шваль стояла перша леди Украины.
показать весь комментарий
17.04.2021 00:03 Ответить
Единственное решение - распад НЕДОИМПЕРИИ .и в этом направлении западному миру надо работать
Политическое решение - единственно возможное для ситуации на Донбассе, - Макрон - Цензор.НЕТ 3013
показать весь комментарий
16.04.2021 23:20 Ответить
Тим більше, що територія власне Росії обмежена територіями Московської і Володимирської областей, а все інше у різний час окуповані неросійські території.
показать весь комментарий
16.04.2021 23:27 Ответить
бгг картинка мечтаний гозмана помечтав протри монитор, а то потеки присохнут
показать весь комментарий
17.04.2021 08:30 Ответить
Политические решения могут быть разными.
показать весь комментарий
16.04.2021 23:27 Ответить
Такие категорические заявления делают дилетанты и профаны, желательно решать вопрос донбасса политическим путем, но если преступник залез на вашу территоиию, и потом навязывает вам политическое решение, ничего не остается как отобрать свою территорию любым способом, а не так, как базарит макрон.
показать весь комментарий
16.04.2021 23:31 Ответить
Зачем тогда ездить, звонить всяким европейским профанам? Нужно просто отобрать. Ведь это так просто.
показать весь комментарий
16.04.2021 23:36 Ответить
это действительно несложно,но - в своё время..
пример :
- нужно просто развалить СССР
- та ну нах,там армия,дружба народов,направляюща роль партии !
- куяк ! декабрь 1991..
показать весь комментарий
16.04.2021 23:58 Ответить
Лягушатник,он и есть лягушатник!
показать весь комментарий
16.04.2021 23:33 Ответить
Это каким путем? Волу в Крым дать? Лугандону особый статус? Донецк сделать столицей Украины? Всем украинцам стать на колени перед лугандонами и попросить прощения? И дней 10 стоять и просить, не меньше? НА ХУ ОНИ ПУСТЬ ИДУТ ВМЕСТЕ С ПУЙЛОМ! МАКРОН - ЧМО И КЕНТ ПУТЛЕРА!
показать весь комментарий
16.04.2021 23:44 Ответить
Вместо Ленки для мадам макрон нужно толстую вовкину тёщу выставлять!Вони порозуміюцця і тоді настане мірумір!)))
показать весь комментарий
16.04.2021 23:48 Ответить
СНАЧАЛА - ВЫБОРЫ, ПОТОМ - ГРАНИЦА.
Какой план по Донбассу может согласовать "нормандская четверка" в понедельник 19.04.2021
В рамках Нормандского формата последнее рабочее предложение Берлина и Парижа - это план кластеров мирного урегулирования на базе Минских соглашений.
Именно эта тема и стала центральной.
После встречи Владимир Зеленский вышел к журналистам и оhttps://strana.ua/news/328620-zelenskij-sohlasilsja-na-ideju-klasterov-ot-hermanii-i-frantsii-v-nikh-propisan-osobyj-status-donbassa.html тветил на вопросы .
Также он заявил, что 19 апреля встретятся советники лидеров стран "нормандской четверки" (в их числе глава Офиса президента Андрей Ермак и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак).
Они согласуют кластеры - пошаговый план реализации Минских соглашений.

Ключевое - это заявление Зеленского, что стороны возобновляют работу по плану о кластерах на Донбассе.
Причем, ОБСУЖДАТЬСЯ БУДЕТ ИМЕННО ЕВРОПЕЙСКИЙ ИХ ВАРИАНТ.
А Украина должна будет прислать к нему свои дополнения.
показать весь комментарий
16.04.2021 23:55 Ответить
ЕВРОПЕЙСКИЙ ВАРИАНТ КЛАСТЕРОВ:

· согласование с "ДНР" и "ЛНР" всех нормативных актов Украины, которые принимаются в рамках урегулирования
· Украина должна узаконить "формулу Штайнмайера", по которой в ОРДЛО проводятся выборы и эти территории получают особый статус еще до того, как Украине возвращается граница
· Внесение в Конституцию Украины положений о децентрализации с учетом 11 пункта "Минска-2", где говорится об особом статусе Донбасса.
· "Народная милиция" ОРДЛО из Донбасса не выводится - ни на время выборов, ни вообще.
Россия, к слову, уже прислала свои правки к этому проекту. Они конкретизируют и ужесточают многие пункты

Сейчас, вероятно ввиду угрозы полномасштабной войны, ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЛ СОГЛАСИЕ БАЗИРОВАТЬСЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ЕВРОПЫ.
показать весь комментарий
16.04.2021 23:55 Ответить
Лишь бы сказать!Если Путин хочет уничтожить Украину , а нас это не устраивает , то о каком политическом решении может идти речь?Мы что должны сдаться Путину?Или Макарон надеется переубедить его ?Так за 7 лет ре переубедили , они что - тупые!?
показать весь комментарий
16.04.2021 23:58 Ответить
Ні, не тупі. Вони відпацьовують газ/бабло від ху#йла.
показать весь комментарий
17.04.2021 01:58 Ответить
Да, это не Де Голь. Так, подстилка кацапская.
показать весь комментарий
16.04.2021 23:59 Ответить
Если Зеленский согласиться на выборы до выволакиваний войск - он ПРЕДАТЕЛЬ!Там и после вывода лет 5 как минимум нельзя проводить выборы !Пример - довыборы в Верховную Раду где выбрали мэра -сепара!
показать весь комментарий
17.04.2021 00:01 Ответить
Какой щедрый человек. Совсем не жаль украинской государственности!
показать весь комментарий
17.04.2021 00:14 Ответить
Попытку увековечить имена «беркутовцев» поддержали два депутата Одесского облсовета от «Батьківщини», один «слуга» и четыре представителя «За майбутнє» (документ)

Опубликованы данные поименного голосования депутатов Одесского облсовета за https://dumskaya.net/news/sady-pamyati-rekonstruktciya-parka-vozle-odessko-141266/ предложение представительницы Партии Шария Яны Фрейман увековечить в будущем мемориальном комплексе «Сады памяти» между проспектами Шевченко и Канатной улицей имена бойцов «Беркута», погибших за режим Виктора Януковича во время Революции Достоинства.
Все голоса против дала фракция «Европейской Солидарности». Еще три ее депутата не голосовали (двое отсутствовали). Пророссийская, как и Партия Шария, ОПЗЖ была в основном за: 20 нажали зеленую кнопку, четверо не голосовали
показать весь комментарий
17.04.2021 00:20 Ответить
Якщо органи державної влади України під керівництвом зрадників та злодіїв ухвалять рішення капітулювати в умовах агресії РФ, то це буде всього лише рішення переляканих політиків. Якщо це рішення не прийме значна частина озброєних людей, то воно так і залишиться невиконаним. (с)
показать весь комментарий
17.04.2021 00:34 Ответить
а багато в історії таких проблем, які були вирішені політично після того, як їх ВІЙСЬКОВО створили?
показать весь комментарий
17.04.2021 00:59 Ответить
Заспівав підху#льониш Макрон.... яке політичне рішення.... кажи прямо... ху#йло забирається з теріторії яки захопив, виплочує компенсацію за війну - це одне рішення, іньших НЕ ІСНУЄ!!! А як воно (ху#йло) буде примушене то зробити це вже інша справа.
А такі заяви, схожі що хтось вже готовий пробачити рашисстов й лупанути з ними "у засос"....
показать весь комментарий
17.04.2021 01:56 Ответить
Нагадайте собі французькі "політичні рішення", як Франція мирно, з посмішкою, лягла під Гітлера і розкинула ніжки.
показать весь комментарий
17.04.2021 07:38 Ответить
Политическим решением вопроса ОРДЛО ( и Крыма, не может быть мира на одном участке фронта..) это вывод российских вооружений, боеприпасов, военнослужащих ( включая добровольцев, заблудившихся, отпускников, наемников и военнослужащих РФ) техники, рублей, паспортов ( вместе с их" счастливыми" обладателями),закрытие баз на международно признанных территориях Украины, выдача Украине военных преступников ( как минимум нынешних или бывших граждан Украины), полную передачу Украине контроля на ее международно признанных границах., покаяние РФ в преступлениях против Украины, выплата компенсации за нанесенный экономический, экологический и моральный и т.д. ущерб, прекращение вмешательства в дела Украины ( в том числе в ее желание вступления в ЕС и НАТО), прекращение разнузданной информационной войны против Украины, прекращение подрывной деятельности в Украине с использованием Московского патриархата, разжигания вопроса о русскоязычных", " языке ", " одном народе" и т.д. ( хотелось бы добавить еще пункт об отправке всей правящей верхушки РФ на Гаагский трибунал.. но это уже обще международное решение) В общем если просто, то пусть оставят нас в покое и займутся собой, благо страна огромная, ресурсов полно, населения " кот наплакал" и при наличии "ядерного щита" гарантированная безопасность.. Ну чего не жить спокойно и не дать другим. Да просто потому что по ту строну поребрика обыкновенный фашизм.
показать весь комментарий
17.04.2021 07:46 Ответить
извращенец Макарон тупая жаба-кацапасос !
показать весь комментарий
17.04.2021 12:19 Ответить
Русня нагнала свой металлолом к границам Украины лишь для того, чтобы продавить свои правки к кластерам по принуждению Украины к своей версии урегулирования конфликта в ордло. а ее версия - это по сути капитуляция Украины. в одном из кластеров, предложенных качапами есть пункт, в котором предложено ими отменить законы Украины об образовании и об государственном украинском языке в ордло. короче, слать нужно нах эти кластеры русни вместе с Макроном. пусть ***** дальше визжит. а полезет нагло в Украину, то обратно не вылезет. на струшку гейропу нечего нам оглядываться. а Байден в любом случае поможет нам оружием.
показать весь комментарий
17.04.2021 20:39 Ответить
 
 