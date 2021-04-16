Политическое решение - единственно возможное для ситуации на Донбассе, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что "единственно возможным" решением по урегулированию ситуации на Донбассе является политическое решение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Относительно ситуации на Донбассе, вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, которое является единственно возможным", - написал Макрон в Твиттере.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, а также дистанционно, по видеосвязи, - с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Также читайте: Зеленский о переговорах в Париже: Мы с Макроном - на одной волне, у нас общее видение