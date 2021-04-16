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Новини Агресія Росії проти України
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Політичне рішення - єдино можливе для ситуації на Донбасі, - Макрон

Політичне рішення - єдино можливе для ситуації на Донбасі, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що "єдино можливим" рішенням щодо врегулювання ситуації на Донбасі є політичне рішення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Щодо ситуації на Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, яке є єдино можливим", - написав Макрон у Твіттері.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський 16 квітня провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, а також дистанційно, за допомогою відеозв'язку, - з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Читайте також: Меркель, Макрон і Зеленський закликали РФ відвести війська від кордону з Україною, - заява

Автор: 

Донбас (22357) Макрон Емманюель (1515)


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Топ коментарі
+17
Политическое решение - единственно возможное для ситуации в Н. Карабахе
и тут Алиев бы дико поржал...
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16.04.2021 23:18 Відповісти
+11
Московии нужна вся Украина, потому что без Украины Московия на Расею не тянет, потому все договора с Расией ни к чему не приведут, просто ЕС нужно помочь Украине сдержать военным способом кочевой народ московской Орды от продвижения на Запад.
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16.04.2021 23:13 Відповісти
+9
одного етого ролика достаточно, шо бы етот осел никогда не решал судьбу Украины..
нo не - нас на видосик не возьмешь!
мы таки влипли в ето зелено-кацапское дерьмо по уши...
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16.04.2021 23:53 Відповісти
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там пишут что зеленые зайцы *****, находящиеся на границе с Украиной по пьяне спалили свой палаточный лагерь.
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16.04.2021 23:09 Відповісти
Можете подивитись як він горів: https://www.youtube.com/watch?v=7c_FYb2ZmB8

В Воронежской области вспыхнули масштабные пожары куда Россия свозит свою военную технику для дальнейшей отправки на границу с Украиной.
https://www.youtube.com/watch?v=xe-jH7BtW3M&t=65s
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16.04.2021 23:22 Відповісти
Это - норма!(е.малышева))))
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16.04.2021 23:37 Відповісти
Макрон идет в на хутор вместе со своим другом ****** ... Без вас разберемся озабоченных
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17.04.2021 06:03 Відповісти
А можно еще зеленых лягушек поджарить и проблем станет меньше
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16.04.2021 23:10 Відповісти
пенкин его настоящая фамилия...
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16.04.2021 23:10 Відповісти
«Военного решения вопроса по Донбассу не существует. Кто хочет побаловаться - оружие в руки и вперед, под российские пули, пули наиболее сильной военной машине на континенте. Существует исключительно политическое решение конфликта на Донбассе», - сказал президент Украины
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16.04.2021 23:13 Відповісти
Надо или трусы одеть или крестик снять. Где раздают оружие, не подскажете ?
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16.04.2021 23:25 Відповісти
Не скажу. Спросите у сывочолого. Это его цитата от 29.12.2014
https://www.golosameriki.com/a/poroshenko-there-is-no-military-regulation-on-donbass/2577358.html
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16.04.2021 23:30 Відповісти
ты щас быстро улетишь в спам, и долго не выберешся из него!
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16.04.2021 23:36 Відповісти
За что такая страшная кара и применение найпотужнишой зброї тырнетных хомяков, пан порохобот? За цитату сонцесяйного гэтьмана? Пощадите, пан порохобот
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16.04.2021 23:42 Відповісти
что бы быть честным с тобой, это я тебя заспамил!
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16.04.2021 23:44 Відповісти
Пшедурок. Я всех своих друзей спросил, что они будут делать случ-чего. Воевавшие - у них совсем нет вариантов. Невоевавшие практически все ответили, заколебало это все, нужно касабам дать п*зды, наконец. Вот и весь расклад.
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17.04.2021 00:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo А вот цитата Нелоха от 2014.
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16.04.2021 23:43 Відповісти
курва,просто в голове не укладывается - как ?? как,бл ????
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16.04.2021 23:52 Відповісти
У меня тоже.А вот у поклонников Нелоха - вполне. Тычу им это видео уже год, ни единой негативной реакции. Все в стиле дикарей - "ну и чО?".
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16.04.2021 23:54 Відповісти
одного етого ролика достаточно, шо бы етот осел никогда не решал судьбу Украины..
нo не - нас на видосик не возьмешь!
мы таки влипли в ето зелено-кацапское дерьмо по уши...
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16.04.2021 23:53 Відповісти
а ведь было и есть быдло, которое радовалось его мерзкими шутками, не то что радовались но платили денги за это. Кстати, после его шуткии о Украине как порноактрисе, то в Латвие даже гускоговорящие ватники возмутились и говорили что это перебор.
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16.04.2021 23:59 Відповісти
Таке саме совкове бидло за нього і проголосувало ((
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17.04.2021 00:16 Відповісти
72 %
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17.04.2021 00:25 Відповісти
https://twitter.com/odinspam

https://twitter.com/odinspam Президент Один Спамс @odinspam
Враховуючи, шо в краматорскьу одночасно гремить грім і тренується арта, нагадую як відрізняти: якшо вібрацію по землі ногами - значить арта)
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16.04.2021 23:29 Відповісти
Московии нужна вся Украина, потому что без Украины Московия на Расею не тянет, потому все договора с Расией ни к чему не приведут, просто ЕС нужно помочь Украине сдержать военным способом кочевой народ московской Орды от продвижения на Запад.
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16.04.2021 23:13 Відповісти
Политическое решение - единственно возможное для ситуации в Н. Карабахе
и тут Алиев бы дико поржал...
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16.04.2021 23:18 Відповісти
https://twitter.com/kameniar_ua

https://twitter.com/kameniar_ua Каменяр @kameniar_ua

https://twitter.com/kameniar_ua https://twitter.com/kameniar_ua



Мордокнига про Мендель і окуляри говорить і про лєнку,
значить, нічого у Поріше не відбулось
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16.04.2021 23:20 Відповісти
Политическое решение - единственно возможное для ситуации на Донбассе, - Макрон - Цензор.НЕТ 6412
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16.04.2021 23:21 Відповісти
так если издалека с прищуром и в маске то ленка проигрывает тетке в черном ...
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16.04.2021 23:48 Відповісти
Ну, по крайней мере, Ленка не в шлепанцах, как на "официальной встрече" в Омане
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17.04.2021 00:02 Відповісти
Політичне рішення - єдино можливе для ситуації на Донбасі, - Макрон - Цензор.НЕТ 2601
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17.04.2021 00:03 Відповісти
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17.04.2021 00:05 Відповісти
то до Парижа еще не дошел последний оманский писк моды
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17.04.2021 00:05 Відповісти
тут уместен вопрос, а почему первая мадам Франции еще не в шлепанцах?
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17.04.2021 00:07 Відповісти
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17.04.2021 00:08 Відповісти
надо отметить, кое кто поправил немношко положеие ступней а то как подворотная шваль стояла перша леди Украины.
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17.04.2021 00:03 Відповісти
Единственное решение - распад НЕДОИМПЕРИИ .и в этом направлении западному миру надо работать
Политическое решение - единственно возможное для ситуации на Донбассе, - Макрон - Цензор.НЕТ 3013
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16.04.2021 23:20 Відповісти
Тим більше, що територія власне Росії обмежена територіями Московської і Володимирської областей, а все інше у різний час окуповані неросійські території.
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16.04.2021 23:27 Відповісти
бгг картинка мечтаний гозмана помечтав протри монитор, а то потеки присохнут
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17.04.2021 08:30 Відповісти
Политические решения могут быть разными.
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16.04.2021 23:27 Відповісти
Такие категорические заявления делают дилетанты и профаны, желательно решать вопрос донбасса политическим путем, но если преступник залез на вашу территоиию, и потом навязывает вам политическое решение, ничего не остается как отобрать свою территорию любым способом, а не так, как базарит макрон.
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16.04.2021 23:31 Відповісти
Зачем тогда ездить, звонить всяким европейским профанам? Нужно просто отобрать. Ведь это так просто.
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16.04.2021 23:36 Відповісти
это действительно несложно,но - в своё время..
пример :
- нужно просто развалить СССР
- та ну нах,там армия,дружба народов,направляюща роль партии !
- куяк ! декабрь 1991..
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16.04.2021 23:58 Відповісти
Лягушатник,он и есть лягушатник!
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16.04.2021 23:33 Відповісти
Это каким путем? Волу в Крым дать? Лугандону особый статус? Донецк сделать столицей Украины? Всем украинцам стать на колени перед лугандонами и попросить прощения? И дней 10 стоять и просить, не меньше? НА ХУ ОНИ ПУСТЬ ИДУТ ВМЕСТЕ С ПУЙЛОМ! МАКРОН - ЧМО И КЕНТ ПУТЛЕРА!
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16.04.2021 23:44 Відповісти
Вместо Ленки для мадам макрон нужно толстую вовкину тёщу выставлять!Вони порозуміюцця і тоді настане мірумір!)))
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16.04.2021 23:48 Відповісти
СНАЧАЛА - ВЫБОРЫ, ПОТОМ - ГРАНИЦА.
Какой план по Донбассу может согласовать "нормандская четверка" в понедельник 19.04.2021
В рамках Нормандского формата последнее рабочее предложение Берлина и Парижа - это план кластеров мирного урегулирования на базе Минских соглашений.
Именно эта тема и стала центральной.
После встречи Владимир Зеленский вышел к журналистам и оhttps://strana.ua/news/328620-zelenskij-sohlasilsja-na-ideju-klasterov-ot-hermanii-i-frantsii-v-nikh-propisan-osobyj-status-donbassa.html тветил на вопросы .
Также он заявил, что 19 апреля встретятся советники лидеров стран "нормандской четверки" (в их числе глава Офиса президента Андрей Ермак и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак).
Они согласуют кластеры - пошаговый план реализации Минских соглашений.

Ключевое - это заявление Зеленского, что стороны возобновляют работу по плану о кластерах на Донбассе.
Причем, ОБСУЖДАТЬСЯ БУДЕТ ИМЕННО ЕВРОПЕЙСКИЙ ИХ ВАРИАНТ.
А Украина должна будет прислать к нему свои дополнения.
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16.04.2021 23:55 Відповісти
ЕВРОПЕЙСКИЙ ВАРИАНТ КЛАСТЕРОВ:

· согласование с "ДНР" и "ЛНР" всех нормативных актов Украины, которые принимаются в рамках урегулирования
· Украина должна узаконить "формулу Штайнмайера", по которой в ОРДЛО проводятся выборы и эти территории получают особый статус еще до того, как Украине возвращается граница
· Внесение в Конституцию Украины положений о децентрализации с учетом 11 пункта "Минска-2", где говорится об особом статусе Донбасса.
· "Народная милиция" ОРДЛО из Донбасса не выводится - ни на время выборов, ни вообще.
Россия, к слову, уже прислала свои правки к этому проекту. Они конкретизируют и ужесточают многие пункты

Сейчас, вероятно ввиду угрозы полномасштабной войны, ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЛ СОГЛАСИЕ БАЗИРОВАТЬСЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ЕВРОПЫ.
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16.04.2021 23:55 Відповісти
Лишь бы сказать!Если Путин хочет уничтожить Украину , а нас это не устраивает , то о каком политическом решении может идти речь?Мы что должны сдаться Путину?Или Макарон надеется переубедить его ?Так за 7 лет ре переубедили , они что - тупые!?
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16.04.2021 23:58 Відповісти
Ні, не тупі. Вони відпацьовують газ/бабло від ху#йла.
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17.04.2021 01:58 Відповісти
Да, это не Де Голь. Так, подстилка кацапская.
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16.04.2021 23:59 Відповісти
Если Зеленский согласиться на выборы до выволакиваний войск - он ПРЕДАТЕЛЬ!Там и после вывода лет 5 как минимум нельзя проводить выборы !Пример - довыборы в Верховную Раду где выбрали мэра -сепара!
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17.04.2021 00:01 Відповісти
Какой щедрый человек. Совсем не жаль украинской государственности!
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17.04.2021 00:14 Відповісти
Попытку увековечить имена «беркутовцев» поддержали два депутата Одесского облсовета от «Батьківщини», один «слуга» и четыре представителя «За майбутнє» (документ)

Опубликованы данные поименного голосования депутатов Одесского облсовета за https://dumskaya.net/news/sady-pamyati-rekonstruktciya-parka-vozle-odessko-141266/ предложение представительницы Партии Шария Яны Фрейман увековечить в будущем мемориальном комплексе «Сады памяти» между проспектами Шевченко и Канатной улицей имена бойцов «Беркута», погибших за режим Виктора Януковича во время Революции Достоинства.
Все голоса против дала фракция «Европейской Солидарности». Еще три ее депутата не голосовали (двое отсутствовали). Пророссийская, как и Партия Шария, ОПЗЖ была в основном за: 20 нажали зеленую кнопку, четверо не голосовали
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17.04.2021 00:20 Відповісти
Якщо органи державної влади України під керівництвом зрадників та злодіїв ухвалять рішення капітулювати в умовах агресії РФ, то це буде всього лише рішення переляканих політиків. Якщо це рішення не прийме значна частина озброєних людей, то воно так і залишиться невиконаним. (с)
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17.04.2021 00:34 Відповісти
а багато в історії таких проблем, які були вирішені політично після того, як їх ВІЙСЬКОВО створили?
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17.04.2021 00:59 Відповісти
Заспівав підху#льониш Макрон.... яке політичне рішення.... кажи прямо... ху#йло забирається з теріторії яки захопив, виплочує компенсацію за війну - це одне рішення, іньших НЕ ІСНУЄ!!! А як воно (ху#йло) буде примушене то зробити це вже інша справа.
А такі заяви, схожі що хтось вже готовий пробачити рашисстов й лупанути з ними "у засос"....
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17.04.2021 01:56 Відповісти
Нагадайте собі французькі "політичні рішення", як Франція мирно, з посмішкою, лягла під Гітлера і розкинула ніжки.
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17.04.2021 07:38 Відповісти
Политическим решением вопроса ОРДЛО ( и Крыма, не может быть мира на одном участке фронта..) это вывод российских вооружений, боеприпасов, военнослужащих ( включая добровольцев, заблудившихся, отпускников, наемников и военнослужащих РФ) техники, рублей, паспортов ( вместе с их" счастливыми" обладателями),закрытие баз на международно признанных территориях Украины, выдача Украине военных преступников ( как минимум нынешних или бывших граждан Украины), полную передачу Украине контроля на ее международно признанных границах., покаяние РФ в преступлениях против Украины, выплата компенсации за нанесенный экономический, экологический и моральный и т.д. ущерб, прекращение вмешательства в дела Украины ( в том числе в ее желание вступления в ЕС и НАТО), прекращение разнузданной информационной войны против Украины, прекращение подрывной деятельности в Украине с использованием Московского патриархата, разжигания вопроса о русскоязычных", " языке ", " одном народе" и т.д. ( хотелось бы добавить еще пункт об отправке всей правящей верхушки РФ на Гаагский трибунал.. но это уже обще международное решение) В общем если просто, то пусть оставят нас в покое и займутся собой, благо страна огромная, ресурсов полно, населения " кот наплакал" и при наличии "ядерного щита" гарантированная безопасность.. Ну чего не жить спокойно и не дать другим. Да просто потому что по ту строну поребрика обыкновенный фашизм.
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17.04.2021 07:46 Відповісти
извращенец Макарон тупая жаба-кацапасос !
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17.04.2021 12:19 Відповісти
Русня нагнала свой металлолом к границам Украины лишь для того, чтобы продавить свои правки к кластерам по принуждению Украины к своей версии урегулирования конфликта в ордло. а ее версия - это по сути капитуляция Украины. в одном из кластеров, предложенных качапами есть пункт, в котором предложено ими отменить законы Украины об образовании и об государственном украинском языке в ордло. короче, слать нужно нах эти кластеры русни вместе с Макроном. пусть ***** дальше визжит. а полезет нагло в Украину, то обратно не вылезет. на струшку гейропу нечего нам оглядываться. а Байден в любом случае поможет нам оружием.
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17.04.2021 20:39 Відповісти
 
 