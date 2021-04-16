Політичне рішення - єдино можливе для ситуації на Донбасі, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що "єдино можливим" рішенням щодо врегулювання ситуації на Донбасі є політичне рішення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Щодо ситуації на Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, яке є єдино можливим", - написав Макрон у Твіттері.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський 16 квітня провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, а також дистанційно, за допомогою відеозв'язку, - з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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