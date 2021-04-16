Політичне рішення - єдино можливе для ситуації на Донбасі, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що "єдино можливим" рішенням щодо врегулювання ситуації на Донбасі є політичне рішення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Щодо ситуації на Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, яке є єдино можливим", - написав Макрон у Твіттері.
Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський 16 квітня провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, а також дистанційно, за допомогою відеозв'язку, - з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Топ коментарі
+17 Женя-Женя
показати весь коментар16.04.2021 23:18 Відповісти Посилання
+11 Nickol Nickols
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В Воронежской области вспыхнули масштабные пожары куда Россия свозит свою военную технику для дальнейшей отправки на границу с Украиной.
https://www.youtube.com/watch?v=xe-jH7BtW3M&t=65s
https://www.golosameriki.com/a/poroshenko-there-is-no-military-regulation-on-donbass/2577358.html
нo не - нас на видосик не возьмешь!
мы таки влипли в ето зелено-кацапское дерьмо по уши...
https://twitter.com/odinspam Президент Один Спамс @odinspam
Враховуючи, шо в краматорскьу одночасно гремить грім і тренується арта, нагадую як відрізняти: якшо вібрацію по землі ногами - значить арта)
и тут Алиев бы дико поржал...
https://twitter.com/kameniar_ua Каменяр @kameniar_ua
https://twitter.com/kameniar_ua https://twitter.com/kameniar_ua
Мордокнига про Мендель і окуляри говорить і про лєнку,
значить, нічого у Поріше не відбулось
пример :
- нужно просто развалить СССР
- та ну нах,там армия,дружба народов,направляюща роль партии !
- куяк ! декабрь 1991..
Какой план по Донбассу может согласовать "нормандская четверка" в понедельник 19.04.2021
В рамках Нормандского формата последнее рабочее предложение Берлина и Парижа - это план кластеров мирного урегулирования на базе Минских соглашений.
Именно эта тема и стала центральной.
После встречи Владимир Зеленский вышел к журналистам и оhttps://strana.ua/news/328620-zelenskij-sohlasilsja-na-ideju-klasterov-ot-hermanii-i-frantsii-v-nikh-propisan-osobyj-status-donbassa.html тветил на вопросы .
Также он заявил, что 19 апреля встретятся советники лидеров стран "нормандской четверки" (в их числе глава Офиса президента Андрей Ермак и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак).
Они согласуют кластеры - пошаговый план реализации Минских соглашений.
Ключевое - это заявление Зеленского, что стороны возобновляют работу по плану о кластерах на Донбассе.
Причем, ОБСУЖДАТЬСЯ БУДЕТ ИМЕННО ЕВРОПЕЙСКИЙ ИХ ВАРИАНТ.
А Украина должна будет прислать к нему свои дополнения.
· согласование с "ДНР" и "ЛНР" всех нормативных актов Украины, которые принимаются в рамках урегулирования
· Украина должна узаконить "формулу Штайнмайера", по которой в ОРДЛО проводятся выборы и эти территории получают особый статус еще до того, как Украине возвращается граница
· Внесение в Конституцию Украины положений о децентрализации с учетом 11 пункта "Минска-2", где говорится об особом статусе Донбасса.
· "Народная милиция" ОРДЛО из Донбасса не выводится - ни на время выборов, ни вообще.
Россия, к слову, уже прислала свои правки к этому проекту. Они конкретизируют и ужесточают многие пункты
Сейчас, вероятно ввиду угрозы полномасштабной войны, ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЛ СОГЛАСИЕ БАЗИРОВАТЬСЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ЕВРОПЫ.
Опубликованы данные поименного голосования депутатов Одесского облсовета за https://dumskaya.net/news/sady-pamyati-rekonstruktciya-parka-vozle-odessko-141266/ предложение представительницы Партии Шария Яны Фрейман увековечить в будущем мемориальном комплексе «Сады памяти» между проспектами Шевченко и Канатной улицей имена бойцов «Беркута», погибших за режим Виктора Януковича во время Революции Достоинства.
Все голоса против дала фракция «Европейской Солидарности». Еще три ее депутата не голосовали (двое отсутствовали). Пророссийская, как и Партия Шария, ОПЗЖ была в основном за: 20 нажали зеленую кнопку, четверо не голосовали
А такі заяви, схожі що хтось вже готовий пробачити рашисстов й лупанути з ними "у засос"....