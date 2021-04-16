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Зеленский о переговорах в Париже: Мы с Макроном - на одной волне, у нас общее видение

Зеленский о переговорах в Париже: Мы с Макроном - на одной волне, у нас общее видение

Необходимо прекратить огонь на Донбассе, открыть движение через КПВВ и завершить обмен "всех на всех". Украина должна получить ПДЧ в НАТО, а страны ЕС - подписать декларацию о поддержке намерений нашей страны вступить в Евросоюз.

Об этом пишет в Фейсбуке по результатам поездки в Париж президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши тезисы четкие и понятные: должны быть выполнены договоренности, достигнутые зимой 2019-го, когда страны - участницы войны и страны, которые помогают с ее окончанием, сидели и говорили за столом. Обязательно должен быть прекращен огонь. А как иначе можно двигаться дальше? В этом году у нас уже погибло почти 30 военных, большинство - застрелены снайперами", - написал Зеленский.

Он отметил, что Украина настаивает на возобновлении движения через КПВВ и завершении обмена "всех на всех".

Зеленский добавил, что смог обсудить с Макроном вопрос оккупированного Крыма и получения Украиной плана действий для вступления в НАТО.

Также на Цензор.НЕТ: Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной, - заявление

"Еще одна наша цель - вступление Украины в ЕС. Мы предлагаем странам Евросоюза подписать декларацию, свидетельствующую о поддержке намерений Украины", - подчеркнул президент.

Зеленский о переговорах в Париже: Мы с Макроном - на одной волне, у нас общее видение 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20883) Меркель Ангела (2125) переговоры (5073) россия (96200) Донбасс (26957) Макрон Эмманюэль (1361)


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Топ комментарии
+36
Это очень плохо, что у тебя одно видение с макроном. Лучше бы было если бы одно видение у тебя было с Байденом.
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16.04.2021 20:22 Ответить
+23
Зеленский о переговорах в Париже: мы с Макроном - на одной волне, у нас общее видение - Цензор.НЕТ 7287???
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16.04.2021 20:28 Ответить
+18
та Мы и так знаем что вы с жабоедом обое - подстилки Куйла...
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16.04.2021 20:23 Ответить
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А ума в ем - пустой объем (Филатов)
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17.04.2021 06:01 Ответить
Одно мое слово спасло Францию! Галантерейщик и кардинал - это https://citaty.info/topic/sila сила !
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17.04.2021 06:20 Ответить
Ты рогоносец, Бонасье! Ты рогоносец!
Спокойно, Бонасье! Ты будешь отомщен.
Ты это видел? Да! Я это видел!
Эх, бесстыжая! Я ей... А https://citaty.info/topic/ona она мне...
Стоп! Спокойно, Бонасье, есть https://citaty.info/topic/uteshenie утешение .
Ты оскорблен не один. Ты оскорблен https://citaty.info/topic/vmeste вместе с Францией.
https://citaty.info/topic/franciya Франция в опасности!
Это https://citaty.info/topic/zagovor заговор против меня и Франции!
Я спасу тебя, Франция!
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17.04.2021 06:21 Ответить
А.Білич:
.. від цього заїкаючогося, тупого наркомана, який не може трьох слів зв'язати..
Тупішого прєзідєнта в світі немає..
Тьфу на тебе, зеЛупо
_____________________________

Обдовбаний в хлам ********** все чухає носа.
Типова поведінка наркомана-кокаїніста:
Зеленський про переговори в Парижі: Ми з Макроном - на одній хвилі, у нас спільне бачення - Цензор.НЕТ 5260

Відразу згадуються слова пісні «Братів Гадюкіних»:
«Як побачиш наркомана -
бий його, як таракана»…
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17.04.2021 10:46 Ответить
Мы с Макроном - как братья! У нас ваще всё общее.
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17.04.2021 13:27 Ответить
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