Зеленский о переговорах в Париже: Мы с Макроном - на одной волне, у нас общее видение

Необходимо прекратить огонь на Донбассе, открыть движение через КПВВ и завершить обмен "всех на всех". Украина должна получить ПДЧ в НАТО, а страны ЕС - подписать декларацию о поддержке намерений нашей страны вступить в Евросоюз.

Об этом пишет в Фейсбуке по результатам поездки в Париж президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши тезисы четкие и понятные: должны быть выполнены договоренности, достигнутые зимой 2019-го, когда страны - участницы войны и страны, которые помогают с ее окончанием, сидели и говорили за столом. Обязательно должен быть прекращен огонь. А как иначе можно двигаться дальше? В этом году у нас уже погибло почти 30 военных, большинство - застрелены снайперами", - написал Зеленский.

Он отметил, что Украина настаивает на возобновлении движения через КПВВ и завершении обмена "всех на всех".

Зеленский добавил, что смог обсудить с Макроном вопрос оккупированного Крыма и получения Украиной плана действий для вступления в НАТО.

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"Еще одна наша цель - вступление Украины в ЕС. Мы предлагаем странам Евросоюза подписать декларацию, свидетельствующую о поддержке намерений Украины", - подчеркнул президент.