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Зеленський про переговори в Парижі: Ми з Макроном - на одній хвилі, у нас спільне бачення

Зеленський про переговори в Парижі: Ми з Макроном - на одній хвилі, у нас спільне бачення

Необхідно припинити вогонь на Донбасі, відкрити рух через КПВВ і завершити обмін "всіх на всіх". Україна має отримати ПДЧ в НАТО, а країни ЄС - підписати декларацію про підтримку намірів нашої країни вступити в Євросоюз.

Про це пише у фейсбуці за результатами поїздки в Париж президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші тези чіткі і зрозумілі: мають бути виконані домовленості, досягнуті взимку 2019 го, коли країни - учасниці війни і країни, які допомагають з її закінченням, сиділи і говорили за столом. Обов'язково повинен бути припинений вогонь. А як інакше можна рухатися далі? Цього року у нас вже загинуло майже 30 військових, більшість - застрелені снайперами", - написав Зеленський.

Він зазначив, що Україна наполягає на відновленні руху через КПВВ і завершення обміну "всіх на всіх".

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Зеленський додав, що зміг обговорити з Макроном питання окупованого Криму та отримання Україною плану дій для вступу в НАТО.

"Ще одна наша мета - вступ України в ЄС. Ми пропонуємо країнам Євросоюзу підписати декларацію, яка свідчить про підтримку намірів України", - підкреслив президент.

Зеленський про переговори в Парижі: Ми з Макроном - на одній хвилі, у нас спільне бачення 01

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Меркель Ангела (1139) перемовини (3010) росія (66080) Донбас (22357) Макрон Емманюель (1515)


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Топ коментарі
+36
Это очень плохо, что у тебя одно видение с макроном. Лучше бы было если бы одно видение у тебя было с Байденом.
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16.04.2021 20:22 Відповісти
+23
Зеленский о переговорах в Париже: мы с Макроном - на одной волне, у нас общее видение - Цензор.НЕТ 7287???
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16.04.2021 20:28 Відповісти
+18
та Мы и так знаем что вы с жабоедом обое - подстилки Куйла...
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16.04.2021 20:23 Відповісти
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А ума в ем - пустой объем (Филатов)
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17.04.2021 06:01 Відповісти
Одно мое слово спасло Францию! Галантерейщик и кардинал - это https://citaty.info/topic/sila сила !
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17.04.2021 06:20 Відповісти
Ты рогоносец, Бонасье! Ты рогоносец!
Спокойно, Бонасье! Ты будешь отомщен.
Ты это видел? Да! Я это видел!
Эх, бесстыжая! Я ей... А https://citaty.info/topic/ona она мне...
Стоп! Спокойно, Бонасье, есть https://citaty.info/topic/uteshenie утешение .
Ты оскорблен не один. Ты оскорблен https://citaty.info/topic/vmeste вместе с Францией.
https://citaty.info/topic/franciya Франция в опасности!
Это https://citaty.info/topic/zagovor заговор против меня и Франции!
Я спасу тебя, Франция!
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17.04.2021 06:21 Відповісти
А.Білич:
.. від цього заїкаючогося, тупого наркомана, який не може трьох слів зв'язати..
Тупішого прєзідєнта в світі немає..
Тьфу на тебе, зеЛупо
_____________________________

Обдовбаний в хлам ********** все чухає носа.
Типова поведінка наркомана-кокаїніста:
Зеленський про переговори в Парижі: Ми з Макроном - на одній хвилі, у нас спільне бачення - Цензор.НЕТ 5260

Відразу згадуються слова пісні «Братів Гадюкіних»:
«Як побачиш наркомана -
бий його, як таракана»…
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17.04.2021 10:46 Відповісти
Мы с Макроном - как братья! У нас ваще всё общее.
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17.04.2021 13:27 Відповісти
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