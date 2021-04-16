Зеленський про переговори в Парижі: Ми з Макроном - на одній хвилі, у нас спільне бачення
Необхідно припинити вогонь на Донбасі, відкрити рух через КПВВ і завершити обмін "всіх на всіх". Україна має отримати ПДЧ в НАТО, а країни ЄС - підписати декларацію про підтримку намірів нашої країни вступити в Євросоюз.
Про це пише у фейсбуці за результатами поїздки в Париж президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші тези чіткі і зрозумілі: мають бути виконані домовленості, досягнуті взимку 2019 го, коли країни - учасниці війни і країни, які допомагають з її закінченням, сиділи і говорили за столом. Обов'язково повинен бути припинений вогонь. А як інакше можна рухатися далі? Цього року у нас вже загинуло майже 30 військових, більшість - застрелені снайперами", - написав Зеленський.
Він зазначив, що Україна наполягає на відновленні руху через КПВВ і завершення обміну "всіх на всіх".
Зеленський додав, що зміг обговорити з Макроном питання окупованого Криму та отримання Україною плану дій для вступу в НАТО.
"Ще одна наша мета - вступ України в ЄС. Ми пропонуємо країнам Євросоюзу підписати декларацію, яка свідчить про підтримку намірів України", - підкреслив президент.
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.. від цього заїкаючогося, тупого наркомана, який не може трьох слів зв'язати..
Тупішого прєзідєнта в світі немає..
Тьфу на тебе, зеЛупо
_____________________________
Обдовбаний в хлам ********** все чухає носа.
Типова поведінка наркомана-кокаїніста:
Відразу згадуються слова пісні «Братів Гадюкіних»:
«Як побачиш наркомана -
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