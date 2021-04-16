Россия не перебрасывает войска ни в Беларусь, ни в Приднестровье, - Наев

В Республике Беларусь и в оккупированном РФ молдавском Приднестровье нет накопления вооруженных сил России.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается Республики Беларусь, там нет накопления вооруженных сил Российской Федерации. Мы знаем, что там находятся две военных части для обеспечения Балтийского флота - это вроде узла связи. Были учения совместные вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, там привлекался спецназ, но подразделения Российской Федерации вышли с территории республики Беларусь. Мы отслеживаем: идет плановая боевая подготовка вооруженных сил Республики Беларусь", - рассказал Наев.

Он добавил, что российские войска отсутствуют и в оккупированном Приднестровье.

Также на Цензор.НЕТ: Наев: Россия не создает ударные группировки, она просто демонстрирует силу

"Там нет также никакого ни накопления, ни подготовки к каким-то там локальным активным боевым действиям по отношению к Украине. Ситуация там - стабильная и контролируемая", - пояснил Наев.