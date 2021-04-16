Россия не перебрасывает войска ни в Беларусь, ни в Приднестровье, - Наев
В Республике Беларусь и в оккупированном РФ молдавском Приднестровье нет накопления вооруженных сил России.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ.
"Что касается Республики Беларусь, там нет накопления вооруженных сил Российской Федерации. Мы знаем, что там находятся две военных части для обеспечения Балтийского флота - это вроде узла связи. Были учения совместные вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, там привлекался спецназ, но подразделения Российской Федерации вышли с территории республики Беларусь. Мы отслеживаем: идет плановая боевая подготовка вооруженных сил Республики Беларусь", - рассказал Наев.
Он добавил, что российские войска отсутствуют и в оккупированном Приднестровье.
Также на Цензор.НЕТ: Наев: Россия не создает ударные группировки, она просто демонстрирует силу
"Там нет также никакого ни накопления, ни подготовки к каким-то там локальным активным боевым действиям по отношению к Украине. Ситуация там - стабильная и контролируемая", - пояснил Наев.
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Возможная физическая гибель России не волнует Путина: он уверен, что Россия будет существовать ровно столько, сколько будет существовать сам Путин, даже если все, что останется от России - это триста человек, спрятавшиеся в бункере под дворцом в Геленджике.
Путину совершенно безразлично то, что произойдет после его смерти: "нет Путина - нет России".
С психологической точки зрения это объяснимо. В каждом из нас присутствуют две силы - Эрос (сила созидания) и Танатос (сила саморазрушения).
У психопатов, как правило, происходит дисбаланс с резким креном в сторону Танатоса. Путин бессознательно идет не только к личному саморазрушению, но и к саморазрушению того конструкта, с которым он себя идентифицирует - "России".
у человека рядом с домом шо-то тлеет и дымит. Тут есть 3 варианта - само потухнет, дотлеет и потухнет, либо разгорится и спалит дом к фуям собачим. И если человек хотя бы не принесет огнетушитель поближе, то он - таки да, дебил.
Просто все, от слово "армия", уже неоднократно обосрались.
Так что, цифры в студию про "14 армию".
Берём к примеру мусоров из МВД собакяна.
Есть батальон ППС, а есть батальон конвойной службы. Оба принадлежат МВД, а специфика разная. Но ОБА организма батальоны.
А есть батальоны в составе полка "Азов". Это тоже МВД собакяна.
В результате, один батальон "Азова", "пережуёт" и выплюнет не поморщившись, два батальона ППСников и вертухаев.
Так что, поднимайте материалы и смотрите, что, где и как срёт, жрёт и спит.
Вы или принципиально упёрлись в "своё видение", либо .... тут без вариантов.
Вариант, с тем что Вы будете что-то искать по ОГ РФ в ПМР, уже не имеет смысла.
У Вас в головушке засели лозунги:
1. Наследница 14 армии.
2. Оперативная группа РФ
Всё!
Про функциональные особенности, я это зря рассказал. Вам не доходит.
И уже не дойдёт.
- братская Расея не собирается нападать, а проводит плановые учения (командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев)
все ети Джавелины, Петриоты, средства обнаружения и уничтожения?
отошел на безопасное расстояние и от оно перемирие.
еще один в своей голове войну закончил - командования в ЗСУ нет.
пиндец шо творится - схроны тока они...
https://censor.net/ru/comments/locate/3260311/01921460-a69f-71a3-8269-16ac3533516d
запомнили, да?
А аналитические ведомства других стран просто дилетанты?
ну или самолётами пассажирскими только солдат под видом туристов.
ну и конечно надо быть дебилами, что бы пускать ушлёпков туда.