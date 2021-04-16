Наев: Россия не создает ударные группировки, она просто демонстрирует силу

В последние 5-6 лет у границ Украины находились почти 89 тыс. военнослужащих РФ, в ближайшие 2 недели их число достигнет 110 тыс.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ.

"Где-то с 2015-2016 гг и до марта вокруг Украины находились 28 батальонных тактических групп, которые вместе с Вооруженными силами Российской Федерации на оккупированной территории Крыма и российскими войсками на оккупированной части Донецкой и Луганской областей достигали 88 900 человек. В настоящее время прибыли дополнительные батальоны тактической группы, их сейчас 47 состоянию на сейчас, и общая численность достигает 103 200 человек. Мы еще ожидаем приближения около 9-10 батальонных тактических групп, общая численность будет 110 тыс. человек военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации", - рассказал Наев.

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По его словам, все эти военнослужащие РФ стоят у наших границ, но при этом не формируют ударные группировки.

"Уровень той военной угрозы, который находится вокруг украинских границ, он вырос. Но в настоящее время критическая линия не перейдена. Почему? Потому что мы в настоящее время не видим создания наступательных группировок", - пояснил Наев.

"Должны быть созданы ударные группировки. То есть, войска должны быть выстроены в боевой порядок и принять меры приготовления к наступлению. В настоящее время таких признаков нет, то есть ударные группировки не созданы, все подразделения находятся в базовых лагерях на полигонах и осуществляют меры выполнение мероприятий боевой подготовки, которые на военном языке называются "демонстрация силы"", - добавил он.

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Командующий подчеркнул, что ВСУ всегда готовы к худшему из возможных вариантов и "отрабатывают вопрос с гораздо большей численностью личного состава".