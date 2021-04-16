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Наев: Россия не создает ударные группировки, она просто демонстрирует силу

Наев: Россия не создает ударные группировки, она просто демонстрирует силу

В последние 5-6 лет у границ Украины находились почти 89 тыс. военнослужащих РФ, в ближайшие 2 недели их число достигнет 110 тыс.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ.

"Где-то с 2015-2016 гг и до марта вокруг Украины находились 28 батальонных тактических групп, которые вместе с Вооруженными силами Российской Федерации на оккупированной территории Крыма и российскими войсками на оккупированной части Донецкой и Луганской областей достигали 88 900 человек. В настоящее время прибыли дополнительные батальоны тактической группы, их сейчас 47 состоянию на сейчас, и общая численность достигает 103 200 человек. Мы еще ожидаем приближения около 9-10 батальонных тактических групп, общая численность будет 110 тыс. человек военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации", - рассказал Наев.

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По его словам, все эти военнослужащие РФ стоят у наших границ, но при этом не формируют ударные группировки.

"Уровень той военной угрозы, который находится вокруг украинских границ, он вырос. Но в настоящее время критическая линия не перейдена. Почему? Потому что мы в настоящее время не видим создания наступательных группировок", - пояснил Наев.

"Должны быть созданы ударные группировки. То есть, войска должны быть выстроены в боевой порядок и принять меры приготовления к наступлению. В настоящее время таких признаков нет, то есть ударные группировки не созданы, все подразделения находятся в базовых лагерях на полигонах и осуществляют меры выполнение мероприятий боевой подготовки, которые на военном языке называются "демонстрация силы"", - добавил он.

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Командующий подчеркнул, что ВСУ всегда готовы к худшему из возможных вариантов и "отрабатывают вопрос с гораздо большей численностью личного состава".

Автор: 

россия (96200) шоу Шустера (315) Донбасс (26957) Наев Сергей (347)


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Топ комментарии
+22
20 июня 1941 года тоже так говорили.
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16.04.2021 23:15 Ответить
+10
Если бы не генералы Наев и Забродский,сидели бы сейчас на Лубянке в темнице сырой Путлера...,а так еще что то вякаете...слава Богу...
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16.04.2021 23:28 Ответить
+9
Держите адекватный паритет и никто волноваться не будет. Они 110 тысяч, значит нам необходимо проводить "учения" в 55-70 тысяч, минировать участки возможного наступления, пока есть возможность. Вязать и замедлять врага, а не терять время!
Вы же ничего не делаете, а уверяете, что в Багдаде все спокойно. Это есть страусиная стратегия.
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16.04.2021 23:28 Ответить
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Коли нападає ворог, наша країна, армія та народ, стає єдиним організмом. Ми будемо захищатись. А з виступу генерала Наєва, я переконана в успіху, тому що на цей час ми добре підготовлені.
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17.04.2021 12:11 Ответить
Краще б завзяті говоруни, що на дивані коменти пишуть, пішли б на полігон тренуватися в територіальну оборону, а не критикувати тих, хто робить все можливе для їхнього захисту
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17.04.2021 14:46 Ответить
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