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Наєв: Росія не створює ударні угруповання, вона просто демонструє силу

Наєв: Росія не створює ударні угруповання, вона просто демонструє силу

В останні 5-6 років біля кордонів України перебували майже 89 тис. військовослужбовців РФ, у найближчі 2 тижні їхня чисельність досягне 110 тис.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера" заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Десь з 2015-2016 рр і по березень навколо України перебували 28 батальйонних тактичних груп, які разом зі Збройними силами Російської Федерації на окупованій території Криму і російськими військами на окупованій частині Донецької та Луганської областей це сягало 88 900 чоловік. На даний час прибули додаткові батальйони тактичної групи, їх зараз 47 станом на зараз, і загальна чисельність сягає 103 200 чоловік. Ми ще очікуємо наближення біля 9-10 батальйонних тактичних груп, загальна чисельність буде 110 тис. військовослужбовців збройних сил Російської Федерації", - розповів Наєв.

За його словами, всі ці військовослужбовці РФ стоять біля наших кордонів, але при цьому не формують ударні угруповання.

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"Рівень тої віськової загрози, який знаходиться навколо українських кордонів, він зріс. Але на даний час критична лінія не перейдена. Чому? Тому що ми на даний час не бачимо створення наступальних угруповань", - пояснив Наєв.

"Мають бути створені ударні угруповання. Тобто, війська мають бути вишикувані у бойовий порядок і здійснити заходи приготування до наступу. На даний час таких ознак немає, ударні угруповання не створені, всі підрозділи знаходяться у базових таборах на полігонах і здійснюють заходи виконання заходів бойової підготовки, що військовою мовою називається "демонстрація сили"", - додав він.

Командувач підкреслив, що ЗСУ завжди готові до гіршого з можливих варіантів і "відпрацьовуємо питання зі значно більшою чисельністю особового складу.".

Також читайте: Порошенко запропонував кроки для деескалації ситуації на Донбасі та кордоні України: Реформи, перегляд переговорних позицій і повернення військ на передню лінію

Автор: 

росія (66080) шоу Шустера (309) Донбас (22357) Наєв Сергій (354)


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Топ коментарі
+22
20 июня 1941 года тоже так говорили.
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16.04.2021 23:15 Відповісти
+10
Если бы не генералы Наев и Забродский,сидели бы сейчас на Лубянке в темнице сырой Путлера...,а так еще что то вякаете...слава Богу...
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16.04.2021 23:28 Відповісти
+9
Держите адекватный паритет и никто волноваться не будет. Они 110 тысяч, значит нам необходимо проводить "учения" в 55-70 тысяч, минировать участки возможного наступления, пока есть возможность. Вязать и замедлять врага, а не терять время!
Вы же ничего не делаете, а уверяете, что в Багдаде все спокойно. Это есть страусиная стратегия.
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16.04.2021 23:28 Відповісти
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Коли нападає ворог, наша країна, армія та народ, стає єдиним організмом. Ми будемо захищатись. А з виступу генерала Наєва, я переконана в успіху, тому що на цей час ми добре підготовлені.
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17.04.2021 12:11 Відповісти
Краще б завзяті говоруни, що на дивані коменти пишуть, пішли б на полігон тренуватися в територіальну оборону, а не критикувати тих, хто робить все можливе для їхнього захисту
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17.04.2021 14:46 Відповісти
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