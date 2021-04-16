Наєв: Росія не створює ударні угруповання, вона просто демонструє силу

В останні 5-6 років біля кордонів України перебували майже 89 тис. військовослужбовців РФ, у найближчі 2 тижні їхня чисельність досягне 110 тис.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера" заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Десь з 2015-2016 рр і по березень навколо України перебували 28 батальйонних тактичних груп, які разом зі Збройними силами Російської Федерації на окупованій території Криму і російськими військами на окупованій частині Донецької та Луганської областей це сягало 88 900 чоловік. На даний час прибули додаткові батальйони тактичної групи, їх зараз 47 станом на зараз, і загальна чисельність сягає 103 200 чоловік. Ми ще очікуємо наближення біля 9-10 батальйонних тактичних груп, загальна чисельність буде 110 тис. військовослужбовців збройних сил Російської Федерації", - розповів Наєв.

За його словами, всі ці військовослужбовці РФ стоять біля наших кордонів, але при цьому не формують ударні угруповання.

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"Рівень тої віськової загрози, який знаходиться навколо українських кордонів, він зріс. Але на даний час критична лінія не перейдена. Чому? Тому що ми на даний час не бачимо створення наступальних угруповань", - пояснив Наєв.

"Мають бути створені ударні угруповання. Тобто, війська мають бути вишикувані у бойовий порядок і здійснити заходи приготування до наступу. На даний час таких ознак немає, ударні угруповання не створені, всі підрозділи знаходяться у базових таборах на полігонах і здійснюють заходи виконання заходів бойової підготовки, що військовою мовою називається "демонстрація сили"", - додав він.

Командувач підкреслив, що ЗСУ завжди готові до гіршого з можливих варіантів і "відпрацьовуємо питання зі значно більшою чисельністю особового складу.".

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