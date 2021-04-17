Кравчук: Путину можно дать под дых
Президенту России Владимиру Путину можно "дать под дых".
Об этом первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос ведущего "Какой может быть компромисс? Что дать Путину?" Леонид Кравчук ответил: "Нужно трезво смотреть на ситуацию. Если мы будем искать "что Путину надо что-то дать", то он захочет всю Украину, по меньшей мере. Дать ему можно только силой. И дать под дых. Потому что он не пойдет на компромиссы".
"Привожу вам пример. Мы находимся на заседании Трехсторонней контактной группы. Я слышу замечания Грызлова, представителя России и представителей ОРДЛО. На эти замечания я готовлю соответствующий документ и подаю его для рассмотрения. Просто документ, который имеет задачу отработать координационный механизм за нарушением тишины и ответственность, соответствующие дисциплинарные мероприятия. Посмотрели документ - "не надо, мы уже такие документы принимали". Ну говорю "Вы только что говорили, что надо. Теперь уже не надо, как подали". Это значит - у них позиция ни с чем не соглашаться. У них позиция - ничего не слушать", - рассказал Кравчук.
Также на Цензор.НЕТ: "Немного преувеличил. Возраст уже не стрелковый. Но защищать Украину должен каждый", - Кравчук объяснил свои слова о готовности стрелять по российским оккупантам. ВИДЕО
Он добавил: "Хоть раз я хотел бы услышать от некоторых лидеров нашей "оппозиции", что в чем-то виновата Россия и делегация России. А то все время "Мы не можем", "Власть не хочет", "Было лучше, стало хуже". Неужели на нашей территории - люди, которые хотят строить русскую Украину в Украине. Ну не позволим мы этого делать никому".
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Ни Кравчук, ни Кучма, обогащенный уран не сдали, хотя давили тогда и РФ и США!
Боеголовки, которые находились на территории Украины, собирались и программировались на заводе в РФ. Вскрыть коды - минимум семь лет, которых у нас не было. К тому же тогда подходил срок БЕЗОПАСНОГО хранения.
А вот те килограммы обогащенного урана, которые оставили Кравчук и Кучма, как раз и можно было за два-три месяца разместить в быстро созданной в Украине ядерной боеголовке. Но Янукович лишил нас такой возможности, а заодно убрал почти все войска с Донбасса и ослабил наши войска на полуострове.
а інформації нуль. Про перепрограмування теж невірна інформація.
Те шахты и ракеты не могли быть использованы против РФ - только против США. Вашингтон потребовал и дал денег на их уничтожение. Вторым вариантом была передача ракет в РФ, но ни США ни Украине это было не нужно.
Конечно, можно было попробовать оставить несколько шахт и попробовать делать коммерческие запуски, но Украина густо населена, а если авария ракеты?
Зато тогда сделали "Морской старт", на предоставленной Норвегией морской платформе размещенной возле Бразилии, украинскими ракетами "Зенит-2М", кацапской пусковой установкой и деньгами США. Когда кацапы выкупили программу и собственно похоронили проект, о Кучма провел переговоры с Бразилией по строительству космодрома. но после прихода социалистов к власти в Бразилии, проект встал.
Зато меня приятно удивило, что Зеленский провел переговоры с Канадой, которая имеет небольшие острова в Тихом океане. И теперь уже с Канадой решается вопрос о строительстве там совместного космодрома. С военной точки зрения, мы там сможем испытывать ракеты такой дальности, которые технически невозможно испытать над Черным морем из-за его маленьких размеров. Будет просто здорово, если такой проект заработает.
були запрограмовані, а не самі континентальна ракети, тим паче ракетні шахти.
За здачу ядерної зброї відповісти прийдеться всім хто в цьому приймав участь.
Офицеры ракетных частей не имели доступа к боеголовкам. Они лишь снимали боеголовки с носителя и передавали офицерам 12-го Главного управления МО (на флоте, 6-го ГУ ВМФ), которые обслуживали боеголовки, но НЕ вводили в них координаты целей (за исключением тактических снарядов для "Акаций", "Точка-У" и ракет со спецзарядами для зенитно-ракетных войск), координаты целей для МБР, вводили на заводе-изготовителе ядерных боеприпасов.
Не сдача, а вынужденная мера, под сильнейшим давлением со стороны США и РФ. И если сегодня РФ агрессор, нарушивший свои обязательства, то США так же гарант нашей безопасности и ОБЯЗАНА ответить за подпись под Меморандумом своего Президента.
інформацієй вони володіли і це можно було зробити, бо це можливо.
Питання не тиску з боку США, а в тому що такі акції не проходять непомітно і за
смішне фінансування у 0,9 млрд. доларів за всю ядерну зброю України. Як що б
не комуняка Кравчук, а патріот України як Чорновіл, то це питання було поставлено
на референдум перед всім народом України, бо ядерна зброя будувалась на податки
людей України. Щось би да залишилось, або шахти з ракетами без боєголовок, або
самі шахти, або шахти з ядерними бомбордувальниками, але б не було здато як
алкоголіком на метал за пляшку опохмелитись. Слідство по цьому факту ще
попереду. Американці не будуть гибнути за Україну навіть по Будапешт меморандуму,
бо не забов язані виступати у війні на боці України, річ там їде тільки про гарантії безпеки,
України, а це вже кожний розуміє по своєму.
Простой пример. Индия и Пакистан, давно имеют ядерное оружие и при этом уже неоднократно воевали друг против друга.
Не на податки украинцев. Её производили на территории тогдашней РСФСР, это если уж по букве, иначе они могут заявлять, что на их деньги построен Северо-Крымский канал, а это не так.
По Будапештскому меморандуму парни из США тут, у нас, гибнуть не будут. Но вы упустили две важнейшие вещи.
1. Будапештский меморандум лежит, как дом на фундаменте, на международном Договоре "О нераспространении ядерного оружия".
2. Для руководителей США, с 1949-го года НЕТ более болезненного вопроса. чем распространение ядерного оружия, потому кстати, после распада СССР они и заставили сдать свои ядерные арсеналы Украину, Казахстан и Беларусь, а до этого применили ТАКОЙ объём санкций к ЮАР, что те сами взорвали свой ядерный комплекс.
Так вот до США наконец-то, после провалов переговоров Трампа с КНДР и Ираном. они поняли, что таки надо заступиться за Украину, иначе процесс НЕ КОНТРОЛИРУЕМОГО создания ядерных боеприпасов, обхватит от минимум пятнадцати, до тридцати стран мира, которые могут его создать в срок от нескольких месяцев, до всего пары лет.
ядерна зброя.
А то ви так і не зрозуміли чи по наївності, чи спеціально - Україну зробили з Будапештським меморандумом як сосунка і це ви пишите в іинтересах Московії, а не я.
По великому рахунку США плевати що там буде з Україной - баба з возу кобилі легше (американці досі думають що Україна це історична частина Росії), окрім "обєспокоєнія" і трохи військової допомоги нічого немає і не буде, це світова політика де немає місця слабким і тупим, тому слідство по сдачі ядерної зброї Кравчуком ще попереду і невідворотньо.
Депутату от РУХ, Зайцу, ВР поручила контроль за воинскими частями, в которых было ядерное оружие. Заяц был глуп и дал команду принимать имущество не по документам, а по наличию. Вот тут-то карта и поперла кацапам, которые как раз, на процентов 98 и составляли личный состав этих частей.
В Министерстве обороны не додумались ни до чего более умного, как создать Главное мобилизационное управление из офицеров РВСН - в результате они решили перетасовать на аэродромах украинские ВВС, и всего через пол года в Украине практически не осталось экипажей для самолетов, ведь квартиры на новом месте службы им никто и не подумал выдавать, а со старых они не были дураками съезжать, так и поувольнялись на пенсию, благо у летчиков идет год за два.
Допустим, Премьер Японии говорит Президенту США, что у их берегов активизировался боевой флот РФ, с ядерным оружием, и может Японии, на всякий случай, собрать по скорому у себя сотню ядерных боеприпасов? Президент США отвечает - не бойтесь, вашу безопасность от РФ гарантируют США. И тут японец отвечает вопросом - Гарантируете, как Украине???
Вторая мировая закончилась не так уж давно. Пока, до Путина, действовали установленные в Тегеране, Ялте и Потсдаме правила, то всё было нормально. Но вот Путин...
И вот завтра, такие страны, как Германия, Япония, Италия, Турция решат, что им нужна защита от Путина и им нужно собственное ядерное оружие. Вы на список написанных мною стран, внимание обратили? Вторая мировая - союзнички по Оси!
Япония, в 1880-м флота боевого не имела, а в 1905-м разгромила три флота РИ, в до лета 1942-го захватила 7 млн. в. км на Тихоокеанском ТВД.
Итальянцы - прямые потомки Римской империи, каждый день ходят по Апиевой дороге, пьют воду из водопровода, построенного задолго до Рождества Христова, пользуются канализацией, которая до сих пор работает с тех же времён. А вы знаете, что Римская империя, в пересчете на сегодня, тратила на свою армию примерно в 2.5 раза больше, чем сегодня тратят США?
Турция. Еще в Первую мировую была Османской империей, которую нынче пытается восстановить Эрдоган. А вы знаете, что еще в 18-м веке, Османская империя влияла на мировую политику минимум в два раза сильнее, чем сегодня влияют США?
Можно еще и про Испанию вспомнить, ведь ВОЙНЫ за Испанское наследство, закончились как раз накануне Первой мировой и в те же времена Российская империя заказывала, на то время самую технологически сложную боевую технику - броненосцы, в Чили!!! Много вы сегодня про Чили вспоминаете? А ведь у страны кажется самые огромные запасы в мире свинца и меди, по крайней мере, именно Чили влияет на мировую цену, как Украина на цену на подсолнечное масло.
немає нічого незміного, в Україні є свої інтереси, заперечувати це будуть тільки
ставленики Кремля.
Для США сегодня, не заступиться за Украину перед Кремлем, это через пару лет получить себе на голову такой головняк!!!
Ну там же были и Рузвельт с Рейганом, а не только дураки типа Бушей, Клинтона и Обамы. Большая страна и не диктаторская, там есть и такие топы, которые умеют мыслить стратегически.
Смішно товарісщ, особливо про заступітця...
Израиль не просуществовал бы и недели, даже со своим ядерным оружием, не стой за его спиною еврейское лобби в США.
А вот как вы думаете, если арабам и другим мусульманам, вконец надоедят евреи, если например, мир узнает, что это именно евреи профинансировали разработку и утечку Еовид-19, что бы заработать на вакцине и лекарствах несколько тысяч миллиардов долларов... А если ЗА ТАКОЕ, мусульмане решат им отомстит и начнут массово отлавливать по всем странам мира??? А вы в курсе, что если Израиль применит своё ядерное оружие против (например) Ирана или Египта, то земли Израиля станут просто НЕ ПРИГОДНЫМИ для проживания человека?
Думайте иногда, а сначала лучше получите специфические знания, а потом их помыслите.
Да Украина и украинцы должны памятники (после смерти) поставить и Кравчуку и особенно Кучме, таки подписавшему Будапештский меморандум.
И напоследок. Как лакмусовую бумажку используйте вопрос про Будапештский меморандум. Как только услышите критику или издевательство по его поводу, или кто-то назовет его бесполезной бумажкой, то знайте, перед вами агент Кремля!
Слідство ще встановить в майбутньому все по деталях хто, де, як і коли і
за що зробив те що зробив. Розброєння України даром не пройшло, не пройде і
для цих комуняцьких тварин.
Для кого Кучма кращий, для свого зятя Пінчука? окрім Тузли нічого нормального.
К моему глубокому сожалению тогда Кучма не рассказал украинскому народу то, о чем говорили в Украине конгрессмены и представители развед сообщества США, а так же о тех диких ультиматумах, которые выставила РФ.
Вот отсюда и была политика многовекторности. А Сорос тогда еще не грабанул Великобританию на без малого миллиард в долларах США.
Япония вполне способна сделать и носители и определенное количество ядерных боеприпасов сегодня даже не за три, а за два месяца.
В Украине оставались учебные устройства, на которых отрабатывались выполнения задач. Фишка в том, что туда оставалось только вложить урановые сферы, что с украинскими технологиями вполне осуществимо в кратчайшие сроки - это просто один из примеров.
Другое дело, что в МИРНОЕ время нам это было не нужно, потому как потом проблемы с хранением и утилизацией.
Без обслуживания ядерных боеголовок заводом-изготовителем, мы могли получить ДЕСЯТКИ Чернобылей.
Кстати, реакциями на АЭС не управляют, их РЕГУЛИРУЮТ. Технологи понимают в чём разница.
Есть в ядерном заряде один элемент, который со временем "портится".
Вы видимо не читали рассекреченные из архивов, документы чекистов, которые контролировали строительство ЧАЭС.
Вы видимо не знаете, что блок вводил в эксплуатацию в спешке, к очередной дате Октябрьского переворота.
И это еще без версии о том, что взрыв на ЧАЭС был сделан УМЫШЛЕННО, для ослабления Украины, про которую в Кремле уже понимали, что скоро она отделится от Москвы, потому как не объединялась с ней до этого, а была оккупирована в результате большевистской войны против Украины 1918-1921-го годов.
Американцы показали в художественном фильме, что был эксперимент, вот только мягко обошли настоящую тему эксперимента.
Ходили упорные разговоры, что в результате эксперимента разработчики хотели получить оружейный плутоний, которого, для создания ядерного боеприпаса. надо примерно в четыре раза меньше, чем урана.
Ну евреи то тут рождались и жили, а потом пожелали захватить нашу землю...
Был во времена СССР один такой умник, что на занятии сказал - "если тут перемычку поставить. то можно обойти четыре системы предохранения от несанкционированного подрыва". Что интересно, уже утром сослуживцы не нашли ни его, ни его семьи, а командование объекта мгновенно пресекала любые разговоры о них.
Да и рисковать никто не хотел.
Но главное - нас бы просто уничтожили экономически, начни мы такие эксперименты. Полное прекращение поставок газа, нефти, топливных элементов для АЭС, а чуть позднее, когда народ с остановленных без электроэнергии заводов и хрущевок, переселился бы в землянки, то еще и продовольствие могли бы не поставлять, а без топлива для тракторов, много не вырастили бы. А при этом и тогда в стране действовала пятая колонна из тех же Медведчуков, Суркисов, Марчуков, Азаровых, Тигипках...
Конечно не было самоуничтожения при неверно набранном коде. Но вот то, что он был установлен на случай несанкционированного разбора ядерного боеприпаса, то тут вероятность в 95%, не меньше.
А насчет стратегической авиации, то есть самолетов марки ТУ. А вы думаете, что Москва их все эти годы обслуживала бы????? Конечно нет. Ни обслуживания, ни запчастей. Это Украина при Ющенко обслужила почти все ракеты, производства Южмаша, которые стояли на дежурстве в РФ.