Кравчук: Путину можно дать под дых

Президенту России Владимиру Путину можно "дать под дых".

Об этом первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос ведущего "Какой может быть компромисс? Что дать Путину?" Леонид Кравчук ответил: "Нужно трезво смотреть на ситуацию. Если мы будем искать "что Путину надо что-то дать", то он захочет всю Украину, по меньшей мере. Дать ему можно только силой. И дать под дых. Потому что он не пойдет на компромиссы".

"Привожу вам пример. Мы находимся на заседании Трехсторонней контактной группы. Я слышу замечания Грызлова, представителя России и представителей ОРДЛО. На эти замечания я готовлю соответствующий документ и подаю его для рассмотрения. Просто документ, который имеет задачу отработать координационный механизм за нарушением тишины и ответственность, соответствующие дисциплинарные мероприятия. Посмотрели документ - "не надо, мы уже такие документы принимали". Ну говорю "Вы только что говорили, что надо. Теперь уже не надо, как подали". Это значит - у них позиция ни с чем не соглашаться. У них позиция - ничего не слушать", - рассказал Кравчук.

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Он добавил: "Хоть раз я хотел бы услышать от некоторых лидеров нашей "оппозиции", что в чем-то виновата Россия и делегация России. А то все время "Мы не можем", "Власть не хочет", "Было лучше, стало хуже". Неужели на нашей территории - люди, которые хотят строить русскую Украину в Украине. Ну не позволим мы этого делать никому".