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Кравчук: Путіну можна дати під дихало

Кравчук: Путіну можна дати під дихало

Президенту Росії Володимиру Путіну можна "дати під дихало".

Про це перший президент України Леонід Кравчук заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

На запитання Шустера "Який може бути компроміс? Що можна дати Путіну?" Леонід Кравчук відповів:

"Треба тверезо дивитися на ситуацію. Якщо ми будемо шукати "що Путіну треба дати", то він захоче всю Україну, найменше. Дати йому можна тільки силою. І дати під дихало. Тому що він не піде на жодні компроміси".

"Приводжу вам приклад. Ми перебуваємо на засіданні тристоронньої контактної групи. Я чую зауваження Гризлова, представника Росії і представників ОРДЛО. На ці зауваження я готую відповідний документ і подаю його для розгляду. Просто документ, який має завдання відпрацювати координаційний механізм за порушенням тиші і відповідальність, відповідні дисциплінарні заходи.

Подивилися документ:  "Не треба, ми вже такі документи приймали". Ну кажу: "Ви ж тільки що говорили, що треба. Тепер вже не треба, як подали". Це означає - у них позиція ні з чим не погоджуватися. У них позиція - нічого не слухати", - розповів Кравчук.

Також читайте: Байден вважає, що Путіну було б вигідно провести з ним саміт, - Білий дім

Також перший президент заявив: "Хоч раз я хотів би почути від деяких лідерів нашої "опозиції", що в чомусь винувата Росія і делегація Росії. А то весь час "Ми не можемо", "Влада не хоче", "Було краще, стало гірше". Невже справді на нашій території - люди, які хочуть будувати російську Україну в Україні. Ну не дозволимо ми цього робити нікому".

Кравчук Леонід (546) путін володимир (24127) росія (66104) шоу Шустера (309)


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Топ коментарі
+24
Кравчук: Путину можно дать под дых - Цензор.НЕТ 9835
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17.04.2021 00:33 Відповісти
+19
Скільки ж років знадобилося, щоб наш перший президент це зрозумів.
Але, краще пізно, ніж ніколи
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17.04.2021 00:44 Відповісти
+18
"Голий вбивця". Під посольством РФ в Чехії встановили статую Путіна на золотому унітазі. ФОТО
https://uainfo.org/blognews/1618586532--goliy-vbivtsya-pid-posolstvom-rf-v-chehiyi-vstanovili-statuyu.html

😁😁
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17.04.2021 00:35 Відповісти
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Нет, я свидетель того, что армию начали разваливать Ющенко с министром финансов Пинзеником. Потом Янукович, в обмен на фото с чмо-Обамою, вывез в США последние килограммы хранившегося в Украине урана, из которого месяца за три максимум, Украина могла собрать минимум пять ядерных боеголовок и на Южмаше с пяток ракет, способных доставить их в Москву и Питер.
Ни Кравчук, ни Кучма, обогащенный уран не сдали, хотя давили тогда и РФ и США!
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17.04.2021 20:09 Відповісти
Да, они не сдали обогащенный уран. Они сдали готовые боеголовки, ракеты и стратегическую авиацию, которую нужно было только заправить топливом.
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17.04.2021 21:01 Відповісти
Вы просто не в курсе.
Боеголовки, которые находились на территории Украины, собирались и программировались на заводе в РФ. Вскрыть коды - минимум семь лет, которых у нас не было. К тому же тогда подходил срок БЕЗОПАСНОГО хранения.
А вот те килограммы обогащенного урана, которые оставили Кравчук и Кучма, как раз и можно было за два-три месяца разместить в быстро созданной в Украине ядерной боеголовке. Но Янукович лишил нас такой возможности, а заодно убрал почти все войска с Донбасса и ослабил наши войска на полуострове.
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17.04.2021 21:11 Відповісти
А шахти нащо було взривати, а самі ракети нащо було ліквідувати? Питань багато,
а інформації нуль. Про перепрограмування теж невірна інформація.
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17.04.2021 21:24 Відповісти
Про перепрограммирование информация точнейшая.
Те шахты и ракеты не могли быть использованы против РФ - только против США. Вашингтон потребовал и дал денег на их уничтожение. Вторым вариантом была передача ракет в РФ, но ни США ни Украине это было не нужно.

Конечно, можно было попробовать оставить несколько шахт и попробовать делать коммерческие запуски, но Украина густо населена, а если авария ракеты?
Зато тогда сделали "Морской старт", на предоставленной Норвегией морской платформе размещенной возле Бразилии, украинскими ракетами "Зенит-2М", кацапской пусковой установкой и деньгами США. Когда кацапы выкупили программу и собственно похоронили проект, о Кучма провел переговоры с Бразилией по строительству космодрома. но после прихода социалистов к власти в Бразилии, проект встал.

Зато меня приятно удивило, что Зеленский провел переговоры с Канадой, которая имеет небольшие острова в Тихом океане. И теперь уже с Канадой решается вопрос о строительстве там совместного космодрома. С военной точки зрения, мы там сможем испытывать ракеты такой дальности, которые технически невозможно испытать над Черным морем из-за его маленьких размеров. Будет просто здорово, если такой проект заработает.
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17.04.2021 21:41 Відповісти
При чому тут ракетні шахти до перепрагрумування боєголовок. Це ядерні частини ракет

були запрограмовані, а не самі континентальна ракети, тим паче ракетні шахти.
За здачу ядерної зброї відповісти прийдеться всім хто в цьому приймав участь.
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18.04.2021 15:07 Відповісти
Ракетная шахта, это лишь пенал для запуска. Без ракетных шахт запускаются из перевозимых пеналов "Тополь-2М" (например). В основное время, шахта обеспечивает защиту, снабжение ракеты.
Офицеры ракетных частей не имели доступа к боеголовкам. Они лишь снимали боеголовки с носителя и передавали офицерам 12-го Главного управления МО (на флоте, 6-го ГУ ВМФ), которые обслуживали боеголовки, но НЕ вводили в них координаты целей (за исключением тактических снарядов для "Акаций", "Точка-У" и ракет со спецзарядами для зенитно-ракетных войск), координаты целей для МБР, вводили на заводе-изготовителе ядерных боеприпасов.

Не сдача, а вынужденная мера, под сильнейшим давлением со стороны США и РФ. И если сегодня РФ агрессор, нарушивший свои обязательства, то США так же гарант нашей безопасности и ОБЯЗАНА ответить за подпись под Меморандумом своего Президента.
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18.04.2021 15:57 Відповісти
Там питання не було що обслуга шахти мала доступ до перекодування цілей, але
інформацієй вони володіли і це можно було зробити, бо це можливо.
Питання не тиску з боку США, а в тому що такі акції не проходять непомітно і за
смішне фінансування у 0,9 млрд. доларів за всю ядерну зброю України. Як що б
не комуняка Кравчук, а патріот України як Чорновіл, то це питання було поставлено
на референдум перед всім народом України, бо ядерна зброя будувалась на податки
людей України. Щось би да залишилось, або шахти з ракетами без боєголовок, або
самі шахти, або шахти з ядерними бомбордувальниками, але б не було здато як
алкоголіком на метал за пляшку опохмелитись. Слідство по цьому факту ще
попереду. Американці не будуть гибнути за Україну навіть по Будапешт меморандуму,
бо не забов язані виступати у війні на боці України, річ там їде тільки про гарантії безпеки,
України, а це вже кожний розуміє по своєму.
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18.04.2021 18:53 Відповісти
Да перестаньте уже писать глупости. Извините за резкое высказывание. Но вы пишите такие вещи как раз в интересах РФ, а не Украины, хотя и считаете иначе.

Простой пример. Индия и Пакистан, давно имеют ядерное оружие и при этом уже неоднократно воевали друг против друга.

Не на податки украинцев. Её производили на территории тогдашней РСФСР, это если уж по букве, иначе они могут заявлять, что на их деньги построен Северо-Крымский канал, а это не так.

По Будапештскому меморандуму парни из США тут, у нас, гибнуть не будут. Но вы упустили две важнейшие вещи.
1. Будапештский меморандум лежит, как дом на фундаменте, на международном Договоре "О нераспространении ядерного оружия".
2. Для руководителей США, с 1949-го года НЕТ более болезненного вопроса. чем распространение ядерного оружия, потому кстати, после распада СССР они и заставили сдать свои ядерные арсеналы Украину, Казахстан и Беларусь, а до этого применили ТАКОЙ объём санкций к ЮАР, что те сами взорвали свой ядерный комплекс.

Так вот до США наконец-то, после провалов переговоров Трампа с КНДР и Ираном. они поняли, что таки надо заступиться за Украину, иначе процесс НЕ КОНТРОЛИРУЕМОГО создания ядерных боеприпасов, обхватит от минимум пятнадцати, до тридцати стран мира, которые могут его создать в срок от нескольких месяцев, до всего пары лет.
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19.04.2021 00:19 Відповісти
Шановний - дитячі глупості ви пишите і доволі вперто. У кожній країни свій шлях, рівняти Україну з Індієй чи Пакістаном це не від великого патріотизму. На майбутнє - рівняйтесь на Ізраіль де є
ядерна зброя.
А то ви так і не зрозуміли чи по наївності, чи спеціально - Україну зробили з Будапештським меморандумом як сосунка і це ви пишите в іинтересах Московії, а не я.

По великому рахунку США плевати що там буде з Україной - баба з возу кобилі легше (американці досі думають що Україна це історична частина Росії), окрім "обєспокоєнія" і трохи військової допомоги нічого немає і не буде, це світова політика де немає місця слабким і тупим, тому слідство по сдачі ядерної зброї Кравчуком ще попереду і невідворотньо.
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19.04.2021 12:29 Відповісти
Поясняю на пальцах.

Депутату от РУХ, Зайцу, ВР поручила контроль за воинскими частями, в которых было ядерное оружие. Заяц был глуп и дал команду принимать имущество не по документам, а по наличию. Вот тут-то карта и поперла кацапам, которые как раз, на процентов 98 и составляли личный состав этих частей.
В Министерстве обороны не додумались ни до чего более умного, как создать Главное мобилизационное управление из офицеров РВСН - в результате они решили перетасовать на аэродромах украинские ВВС, и всего через пол года в Украине практически не осталось экипажей для самолетов, ведь квартиры на новом месте службы им никто и не подумал выдавать, а со старых они не были дураками съезжать, так и поувольнялись на пенсию, благо у летчиков идет год за два.
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19.04.2021 16:29 Відповісти
Теперь продолжу про Будапештский меморандум, но несколько не стандартно.

Допустим, Премьер Японии говорит Президенту США, что у их берегов активизировался боевой флот РФ, с ядерным оружием, и может Японии, на всякий случай, собрать по скорому у себя сотню ядерных боеприпасов? Президент США отвечает - не бойтесь, вашу безопасность от РФ гарантируют США. И тут японец отвечает вопросом - Гарантируете, как Украине???

Вторая мировая закончилась не так уж давно. Пока, до Путина, действовали установленные в Тегеране, Ялте и Потсдаме правила, то всё было нормально. Но вот Путин...
И вот завтра, такие страны, как Германия, Япония, Италия, Турция решат, что им нужна защита от Путина и им нужно собственное ядерное оружие. Вы на список написанных мною стран, внимание обратили? Вторая мировая - союзнички по Оси!

Япония, в 1880-м флота боевого не имела, а в 1905-м разгромила три флота РИ, в до лета 1942-го захватила 7 млн. в. км на Тихоокеанском ТВД.

Итальянцы - прямые потомки Римской империи, каждый день ходят по Апиевой дороге, пьют воду из водопровода, построенного задолго до Рождества Христова, пользуются канализацией, которая до сих пор работает с тех же времён. А вы знаете, что Римская империя, в пересчете на сегодня, тратила на свою армию примерно в 2.5 раза больше, чем сегодня тратят США?

Турция. Еще в Первую мировую была Османской империей, которую нынче пытается восстановить Эрдоган. А вы знаете, что еще в 18-м веке, Османская империя влияла на мировую политику минимум в два раза сильнее, чем сегодня влияют США?

Можно еще и про Испанию вспомнить, ведь ВОЙНЫ за Испанское наследство, закончились как раз накануне Первой мировой и в те же времена Российская империя заказывала, на то время самую технологически сложную боевую технику - броненосцы, в Чили!!! Много вы сегодня про Чили вспоминаете? А ведь у страны кажется самые огромные запасы в мире свинца и меди, по крайней мере, именно Чили влияет на мировую цену, как Украина на цену на подсолнечное масло.
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19.04.2021 16:44 Відповісти
Прорвало шановний? Буває, скажу коротко і ясно - в цьому світі союзники условні і
немає нічого незміного, в Україні є свої інтереси, заперечувати це будуть тільки
ставленики Кремля.
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19.04.2021 20:47 Відповісти
Я понял, что вы не смогли понять. Или вы враг и не желаете понять? Скорее второе.
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19.04.2021 23:22 Відповісти
Поняли, поясненное на пальцах, к чему я вел?

Для США сегодня, не заступиться за Украину перед Кремлем, это через пару лет получить себе на голову такой головняк!!!
Ну там же были и Рузвельт с Рейганом, а не только дураки типа Бушей, Клинтона и Обамы. Большая страна и не диктаторская, там есть и такие топы, которые умеют мыслить стратегически.
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19.04.2021 16:46 Відповісти

Смішно товарісщ, особливо про заступітця...
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19.04.2021 20:42 Відповісти
Ой, чуть не забыл про Израиль.
Израиль не просуществовал бы и недели, даже со своим ядерным оружием, не стой за его спиною еврейское лобби в США.
А вот как вы думаете, если арабам и другим мусульманам, вконец надоедят евреи, если например, мир узнает, что это именно евреи профинансировали разработку и утечку Еовид-19, что бы заработать на вакцине и лекарствах несколько тысяч миллиардов долларов... А если ЗА ТАКОЕ, мусульмане решат им отомстит и начнут массово отлавливать по всем странам мира??? А вы в курсе, что если Израиль применит своё ядерное оружие против (например) Ирана или Египта, то земли Израиля станут просто НЕ ПРИГОДНЫМИ для проживания человека?

Думайте иногда, а сначала лучше получите специфические знания, а потом их помыслите.

Да Украина и украинцы должны памятники (после смерти) поставить и Кравчуку и особенно Кучме, таки подписавшему Будапештский меморандум.

И напоследок. Как лакмусовую бумажку используйте вопрос про Будапештский меморандум. Как только услышите критику или издевательство по его поводу, или кто-то назовет его бесполезной бумажкой, то знайте, перед вами агент Кремля!
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19.04.2021 16:54 Відповісти
УКРАЇНЦІ ПРОКЛЯЛИ ЯК КРАВЧУКА ТАК І КУЧМУ І ПРАВИЛЬНО ЗРОБИЛИ -
Слідство ще встановить в майбутньому все по деталях хто, де, як і коли і
за що зробив те що зробив. Розброєння України даром не пройшло, не пройде і
для цих комуняцьких тварин.
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19.04.2021 20:44 Відповісти
У вас в Москве видимо не знают, что украинцы считают Кучму лучшим Президентом из шести.
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19.04.2021 23:23 Відповісти
Та ні, то ти аборігєн московський попалився трохи...
Для кого Кучма кращий, для свого зятя Пінчука? окрім Тузли нічого нормального.
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19.04.2021 23:34 Відповісти
Тебя обучали логике на гранты Сороса? Тогда действительно, проще родить нового.
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17.04.2021 23:01 Відповісти
Нет малыш. Просто дедушка стал офицером еще при Брежневе и к тому моменту, когда Украину разоружали имел неплохие знания в специфических областях обороны, так как служил не в стройбате. Кстати, про стройбаты - на самом деле там были и очень грамотные офицеры, которые легко могли заткнуть за пояс большинство инженеров-строителей (сталкивался и с такими).

К моему глубокому сожалению тогда Кучма не рассказал украинскому народу то, о чем говорили в Украине конгрессмены и представители развед сообщества США, а так же о тех диких ультиматумах, которые выставила РФ.
Вот отсюда и была политика многовекторности. А Сорос тогда еще не грабанул Великобританию на без малого миллиард в долларах США.
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17.04.2021 23:19 Відповісти
Как создать боеголовку за два-три месяца знает любой стройбат. Поэтому для взлома кодов лопатой ему надо 7 лет. А паяльник в штатный комплект там не дают, т.к. эта прорывная технология нарушает баланс сил в переговорах с ультимативными дикарями.
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18.04.2021 00:29 Відповісти
Ваш пост выглядит очень по детски.
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18.04.2021 13:25 Відповісти
Ваши посты выглядят клинически. Создать боеголовку за 3 месяца нереально даже с минимальными мерами безопасности. Замена электроники на действующих экземлярах носителей и боеголовок требовала 1-3 года с испытаниями, в зависимости от качества верхушки госуправления. Тогда Украина обладала необходимыми ресурсами и технологиями кроме моральных качеств управленческой верхушки.
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18.04.2021 14:02 Відповісти
Собственно наша с вами попытка обсуждения, перерастает в вашу попытку переубедить меня в том, о чем мне известно не от бабушек на скамейках.

Япония вполне способна сделать и носители и определенное количество ядерных боеприпасов сегодня даже не за три, а за два месяца.
В Украине оставались учебные устройства, на которых отрабатывались выполнения задач. Фишка в том, что туда оставалось только вложить урановые сферы, что с украинскими технологиями вполне осуществимо в кратчайшие сроки - это просто один из примеров.

Другое дело, что в МИРНОЕ время нам это было не нужно, потому как потом проблемы с хранением и утилизацией.
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18.04.2021 15:44 Відповісти
Так Чернобыль взорвался, от отсутствия полного управления процессами, для которого нужны многочисленные лабораторные и практические испытания.
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18.04.2021 16:32 Відповісти
Фуууу, ну наконец-то вы поняли САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!
Без обслуживания ядерных боеголовок заводом-изготовителем, мы могли получить ДЕСЯТКИ Чернобылей.

Кстати, реакциями на АЭС не управляют, их РЕГУЛИРУЮТ. Технологи понимают в чём разница.
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18.04.2021 17:48 Відповісти
Чернобыль обслуживался заводами-изготовителями и взорвался. Холодная голова важнее.
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18.04.2021 19:46 Відповісти
Обслуживался и всё таки был взрыв. Правда причиною взрыва были массовые нарушения технологий строительства и по тупому проведенный эксперимент, который спровоцировал взрыв четвертого реактора, при том, что третий реактор, по докладам сотрудников КГБ, был в гораздо более аварийном состоянии.
Есть в ядерном заряде один элемент, который со временем "портится".
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19.04.2021 00:21 Відповісти
Факторами стали время и слабая ифраструктура управления.
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19.04.2021 12:45 Відповісти
Нет. И в штатовском фильме про Чернобыль, как раз более менее достоверно.

Вы видимо не читали рассекреченные из архивов, документы чекистов, которые контролировали строительство ЧАЭС.
Вы видимо не знаете, что блок вводил в эксплуатацию в спешке, к очередной дате Октябрьского переворота.
И это еще без версии о том, что взрыв на ЧАЭС был сделан УМЫШЛЕННО, для ослабления Украины, про которую в Кремле уже понимали, что скоро она отделится от Москвы, потому как не объединялась с ней до этого, а была оккупирована в результате большевистской войны против Украины 1918-1921-го годов.
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19.04.2021 17:02 Відповісти
Изучать свойства реактора в отсутствие его проектантов похоже на диверсию. Кстати село, в котором родился Каганович Л. М., находилось в 20 км от реактора.
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19.04.2021 18:03 Відповісти
А вы уверены, что там не было представителей проектного института?

Американцы показали в художественном фильме, что был эксперимент, вот только мягко обошли настоящую тему эксперимента.
Ходили упорные разговоры, что в результате эксперимента разработчики хотели получить оружейный плутоний, которого, для создания ядерного боеприпаса. надо примерно в четыре раза меньше, чем урана.

Ну евреи то тут рождались и жили, а потом пожелали захватить нашу землю...
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19.04.2021 19:46 Відповісти
7 лет, это если их пытаться вскрыть. А если просто заменить блоки управления, так 1 месяц.
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18.04.2021 00:07 Відповісти
Как вы думаете, а в боеголовках не было ПРЕДУСМОТРЕНО защиты, от именно такого варианта?
Был во времена СССР один такой умник, что на занятии сказал - "если тут перемычку поставить. то можно обойти четыре системы предохранения от несанкционированного подрыва". Что интересно, уже утром сослуживцы не нашли ни его, ни его семьи, а командование объекта мгновенно пресекала любые разговоры о них.
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18.04.2021 13:05 Відповісти
Какого вида защита? Самоподрыв?
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18.04.2021 14:45 Відповісти
Вполне возможно. Какого типа, ядерный или разлом боеголовки с загрязнением окружающей местности? А знают лишь на заводе-изготовителе.
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18.04.2021 15:48 Відповісти
Ракеты можно было запускать и без Москвы. В условиях потери связи с Центром, командир КП мог принимать решение самостоятельно. Коды были - простые конверты с цифрами. Это координаты целей, а не коды запуска. Их выдавал особист. Никакой больше защиты кроме конвертов не существовало. Никакой руки Москвы. Никаких самоуничтожений при неверном вводе кода. Более того, можно было запустить ракеты, управляемые соседними КП при их уничтожении, потере связи. Пуск ракеты, это, фактически, нажатие двух кнопок двумя офицерами одновременно. Ракеты авиационного базирования также можно было запустить без кода нажатием кнопок командира и штурмана. В случае угрозы захвата самолета. Но куда она летела - неизвестно. Секрет. Факт в том, что она не взрывалась там, куда летела. Неужели вы думаете, что нельзя было заменить блоки управления?
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18.04.2021 17:46 Відповісти
Думаю, что невозможно.
Да и рисковать никто не хотел.
Но главное - нас бы просто уничтожили экономически, начни мы такие эксперименты. Полное прекращение поставок газа, нефти, топливных элементов для АЭС, а чуть позднее, когда народ с остановленных без электроэнергии заводов и хрущевок, переселился бы в землянки, то еще и продовольствие могли бы не поставлять, а без топлива для тракторов, много не вырастили бы. А при этом и тогда в стране действовала пятая колонна из тех же Медведчуков, Суркисов, Марчуков, Азаровых, Тигипках...
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18.04.2021 17:53 Відповісти
Да, пропустил.
Конечно не было самоуничтожения при неверно набранном коде. Но вот то, что он был установлен на случай несанкционированного разбора ядерного боеприпаса, то тут вероятность в 95%, не меньше.
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18.04.2021 17:55 Відповісти
Еще раз. Коды запуска особистам не присылали из Москвы. Максимум, из штаба 43-й ракетной армии в Виннице.
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18.04.2021 18:41 Відповісти
Ну тогда вы должны знать, что сразу после объявления независимости Украиной, 43-я армия и все РТБР, ПРТБР и "С" получили приказы о немедленном уничтожении секретной документации. Этими в/ч руководили россияне до середины 1993-го года, но этот приказ был массово выполнен сразу, так что их реально не было.
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18.04.2021 18:48 Відповісти
Ракеты и так были твердотопливные и соответственно заряженные топливом.
А насчет стратегической авиации, то есть самолетов марки ТУ. А вы думаете, что Москва их все эти годы обслуживала бы????? Конечно нет. Ни обслуживания, ни запчастей. Это Украина при Ющенко обслужила почти все ракеты, производства Южмаша, которые стояли на дежурстве в РФ.
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17.04.2021 21:14 Відповісти
Макарыч- глыба
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17.04.2021 20:06 Відповісти
А КРАВЧУКУ ПІД ДИХ МОЖНА ДАТИ ?

Кравчук: Путіну можна дати під дихало - Цензор.НЕТ 980
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17.04.2021 21:26 Відповісти
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