Кравчук: Путіну можна дати під дихало

Президенту Росії Володимиру Путіну можна "дати під дихало".

Про це перший президент України Леонід Кравчук заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

На запитання Шустера "Який може бути компроміс? Що можна дати Путіну?" Леонід Кравчук відповів:

"Треба тверезо дивитися на ситуацію. Якщо ми будемо шукати "що Путіну треба дати", то він захоче всю Україну, найменше. Дати йому можна тільки силою. І дати під дихало. Тому що він не піде на жодні компроміси".

"Приводжу вам приклад. Ми перебуваємо на засіданні тристоронньої контактної групи. Я чую зауваження Гризлова, представника Росії і представників ОРДЛО. На ці зауваження я готую відповідний документ і подаю його для розгляду. Просто документ, який має завдання відпрацювати координаційний механізм за порушенням тиші і відповідальність, відповідні дисциплінарні заходи.

Подивилися документ: "Не треба, ми вже такі документи приймали". Ну кажу: "Ви ж тільки що говорили, що треба. Тепер вже не треба, як подали". Це означає - у них позиція ні з чим не погоджуватися. У них позиція - нічого не слухати", - розповів Кравчук.

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Також перший президент заявив: "Хоч раз я хотів би почути від деяких лідерів нашої "опозиції", що в чомусь винувата Росія і делегація Росії. А то весь час "Ми не можемо", "Влада не хоче", "Було краще, стало гірше". Невже справді на нашій території - люди, які хочуть будувати російську Україну в Україні. Ну не дозволимо ми цього робити нікому".