На Львовщине умер 63-летний мужчина, вакцинированный накануне Covishield, - ОГА

16 апреля во Львовской области умер мужчина, вакцинированный накануне препаратом против COVID-19 AstraZeneca / Covishield.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава ОГА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня (16 апреля. – Ред.) умер мужчина 63 лет. По информации департамента здравоохранения Львовской ОГА, 15 апреля 2021 года мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca / Covishield", - написал Козицкий накануне вечером.

Он уточнил, что случай смерти зарегистрирован как "неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19".

По его словам, в настоящее время этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации / туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Львовской ОГА.

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