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Новини Коронавірус і карантин
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На Львівщині помер 63-річний чоловік, вакцинований напередодні Covishield, - ОДА

На Львівщині помер 63-річний чоловік, вакцинований напередодні Covishield, - ОДА

16 квітня на Львівщині помер чоловік, вакцинований напередодні препаратом проти COVID-19 AstraZeneca/Covishield.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава ОДА Максим Козицький, інформуєЦензор.НЕТ.

"Сьогодні (16 квітня) помер чоловік 63 років.

За інформацією департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА, 15 квітня чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield.

Випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19.

Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА", - пише він.

Також читайте: За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 13 044 людини, всього - 445 861, - Степанов

вакцина (4419) карантин (18172) смерть (6779) Козицький Максим (126) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2463)


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Топ коментарі
+18
"после" не значит "вследствие".
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17.04.2021 08:05 Відповісти
+12
Есть вариант смерти от заражения вирусом.. Есть вариант смерти от вакцинации ( так как вакцинацию разрешено проводить только здоровым ( как минимум от ковида) людям. Тогда получается как в той рекламе " Так какая разница" Поэтому каждый сам делает выбор, на удачу как в " русскую рулетку", на " повезет не повезет". Мужику не повезло. Жаль. Соболезнуем семье и близким.
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17.04.2021 08:05 Відповісти
+9
Вакцинуватися потрібно всім. Доведено Ізраїлем. Там відміняють носіння масок і закрили ковідні лікарні. Отож заклики проти вакцинації вважаю дурістю. Інша справа - це вакцинація імені Степанова-Зєлєнского не відомо чим і не відомо як. Це справді лотерея. Степанов ці вакцини схоже сад не з помийок збирав. І це абсолюьютна вина і відповідальність влади - така боротьба з КОВІДом.
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17.04.2021 09:21 Відповісти
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статья не про полиомиелит, не уводите ответ в сторону
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17.04.2021 09:27 Відповісти
И где этим полиомиелитом можно заразиться? В горах Пакистана?
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17.04.2021 10:00 Відповісти
В том то и дело, что полиомиелит победила именно вакцина.
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17.04.2021 10:05 Відповісти
Якщо вірити дебіловізору, то так))
А в реальності діагноз "поліоміеліт" в абсолютній більшості випадків не був наслідком зараження вірусом.
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17.04.2021 10:07 Відповісти
А можно, чтоб ишак тоже привился китайским фуфлом?
Индийским он уже прививался (если не врет ) - но китайское, похоже, круче.
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17.04.2021 08:58 Відповісти
Сначала прививается Юля Мендель - у нее должность такая... Стресс- секретарь!
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17.04.2021 09:01 Відповісти
В Аргентине российский шмурдяк показал 94% эффективности.

На Львовщине умер 63-летний мужчина, вакцинированный накануне Covishield, - ОГА - Цензор.НЕТ 6674
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17.04.2021 09:10 Відповісти
Вакцинуватися потрібно всім. Доведено Ізраїлем. Там відміняють носіння масок і закрили ковідні лікарні. Отож заклики проти вакцинації вважаю дурістю. Інша справа - це вакцинація імені Степанова-Зєлєнского не відомо чим і не відомо як. Це справді лотерея. Степанов ці вакцини схоже сад не з помийок збирав. І це абсолюьютна вина і відповідальність влади - така боротьба з КОВІДом.
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17.04.2021 09:21 Відповісти
Начал читать ваш пост-на общем фоне просто приятно читать умные мысли. Но начали за здравие...Как бы не относились к Зеленскому и "зеленой дичи", того факта, что Covishield-нормальная вакцина, это не отменяет.
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17.04.2021 09:37 Відповісти
Ви ж розумієте, що я взагалі не згадую жодної з вакцин. Я згадую одного міністра, який забрехався так, що я наприклад не впевнений, що ТЕ, що потрапило в Україну справді є вакциною, а не якимось шмурдяком, перекупленим не відомо у кого. Не має значення, яка наклейка на цьому флаконі - КОВІШІЛД, Астра-Зенека, чи Пфайзер. І знову ж таки я не стверджуючи, що все, що тут з'явилася завдяки Степанову є шмурдяком. Я прост констатую ситуацію, яка склалася завдяки діям і бездіяльності того ж Степанова і загалом зеленої влади.
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17.04.2021 10:02 Відповісти
Вынужден согласиться, что такой темп вакцинации, который сейчас в Украине, по другому, как провальный, назвать нельзя, и ответственность за это, безусловно, на нынешнем руководстве страны.
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17.04.2021 10:17 Відповісти
Не робіть наклепів на майстрів спорту в боротьбі з коронавірусом!
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17.04.2021 22:28 Відповісти
чим вакцинувався Ізраїль і якою саме лабораторією виготовлена? давайте цю вакцину - в Україну, і все з вакцинацією буде гаразд. А то для чого прийняли закон наперед, що "виробник ні за що не відповідає"" -- знали наперед, що привезли??
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17.04.2021 09:38 Відповісти
Вивчіть СПРАВЖНЮ статистику по Ізраїлю. А те, що там щось (чи все) відкривають, це просто спектакль від Нетаньяху.
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17.04.2021 09:59 Відповісти
А справжня статистика - це де?
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17.04.2021 10:04 Відповісти
Не в зомбоящику.
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17.04.2021 10:09 Відповісти
Пяме запитання - пруф на "справжню статистику".
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17.04.2021 10:11 Відповісти
Могу поспорить, что пруфа не будет . Тролли не про это.
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17.04.2021 10:19 Відповісти
Справа в тому, що в Ізраїлі працють однокласниця моєї сестри і ще одна моя сусідка. Пості заробітчанки. Тому про те, що там робиться, я знаю не з сайтів. І підстав не вірити реальним людям, яких знаю особисто, у мене немає. 😊 До речі, хороша країна для заробітків. 😊
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17.04.2021 10:40 Відповісти
І що там робиться? Нетаньяху, зі штанів вистрибуючи, заробляє собі бали на вибори?
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17.04.2021 10:51 Відповісти
пряме питання: дайте "пруф", що "офіційна статистика", на яку Ви посилаєтесь, відповідає дійсності
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17.04.2021 10:50 Відповісти
Одним словом, звіздун ти. 😁
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17.04.2021 11:25 Відповісти
як скажеш, раб зомбоящика
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17.04.2021 11:45 Відповісти
😁 Де пруфи, нераб щомбящика? От дай пруфи, і питання про брехло буде зняте. Просто пруф. Ну? 😁Чи знову будеш про зомбі і ящики? Ти справді вважаєш, що я д влюся ізраїльська ТБ? 😂 Чи ти вважаєш, що по українському ТБ поксщують Ізраїль? 🤣 Який ти.... смішний!
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17.04.2021 11:50 Відповісти
Дивимося хронологію повідомлень.

https://censor.net/ru/user/302436

Вакцинуватися потрібно всім. Доведено Ізраїлем. Там відміняють носіння масок і закрили ковідні лікарні. Отож заклики проти вакцинації вважаю дурістю. Інша справа - це вакцинація імені Степанова-Зєлєнского не відомо чим і не відомо як. Це справді лотерея. Степанов ці вакцини схоже сад не з помийок збирав. І це абсолюьютна вина і відповідальність влади - така боротьба з КОВІДом.
https://censor.net/ru/comments/locate/3260319/01921460-a08f-727e-a141-054185850d2a

Таким чином наводити начебто "аргументи" першим почав ти. Що і де доведено Ізраїлем? Де докази? Чи ти свято віруєш, що саме тобі наводити докази не треба?
https://censor.net/ru/comments/locate/3260319/01921460-a09e-728c-a676-69752e9338dd
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17.04.2021 11:55 Відповісти
Де пруфи? 😁 Щасравсяти, одним словом. Я написав саювою власну думку. Тому і пишу "я ввадаб", а ти що писало, брехливе:"Вивчіть СПРАВЖНЮ статистику по Ізраїлю. А те, що там щось (чи все) відкривають, це просто спектакль від Нетаньяху." от і дай пруф на справжню статистику. Або щнини з горизонту. 😁
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17.04.2021 12:36 Відповісти
Та ти що???!!! 😲 Аааааа! Дохтура!!!! Брехло ти погане!. От цікаво лише, чи то просто ідейне, чи таки за бабло? 😁 Ви, троляки здогадкєтеся, що пишете фігню, тому і поганяла собі придумуєте такі фігові. За цими поганялами вас і вичисляють. 😊
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17.04.2021 12:57 Відповісти
Одним з базових принципів права є поняття презумпції невинуватості. Воно значить, що провину має доводити сторона звинувачення, а звинувачений не має доводити нічого.
Тож якщо ти звинувачуєш уряд Ізраїлю, що він подає у ВООЗ недостовірну інформацію про перебіг пандемії, то саме ТИ і маєш доводити свої звинувачення Ізраїля в брехні.
А якщо не можеш свої звинувачення довести, то брехло саме ТИ.
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17.04.2021 13:34 Відповісти
А навіщо тобі про це питати? Вимоги носити маску, як і вимоги переходити вулицю на пішохідному переході на зелене світло стосується лише здорових людей. Пацієнти психлікарень можуть нічого того не дотримувати, бо чекати від них відповідальності за свої дії (не кажучі вже про відповідальність за інших) - це абсолютне безглуздя.
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17.04.2021 13:53 Відповісти
Є ІНШИЙ https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/ ПОЗИТИВНИЙ ПРИКЛАД-БРИТАНІЯ. ,

БІЛЬШЕ 50 ВІДСОТКІВ НАСЕЛЕННЯ ВАКЦИНОВАНО...
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17.04.2021 13:37 Відповісти
ЦЕ ДАНІ ВВС.
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17.04.2021 13:44 Відповісти
НЕ ХЛЄБАЙ ПАЦЮЧЕ З ДЖЕРЕЛЬЦЯ РПЦ..КОЗЛЬОНОЧЬКОМ СТАНЕШЬ
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17.04.2021 13:45 Відповісти
я лише воду фільтровану п'ю, не переймайся так моїм здоров'ям)
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17.04.2021 13:47 Відповісти
Там відміняють носіння масок НА ВУЛИЦІ!!!
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17.04.2021 18:29 Відповісти
Вакцинуватися потрібно всім. Доведено Ізраїлем.

Смотрим интервью с вирусологом и делаем выводы,правы ли вы в своём заявлении.
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs Кому можно не вакцинироваться - ответ специалиста!
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18.04.2021 06:42 Відповісти
Коли я пишу "всім", то маю на увазі всіх, хто не має для цього протипоказівті і у кого відсутні антитіла. Є люди, які зовсім недавно перезворіли на КОВІД і отримали природний імунітет завдяки виробленим організмом антитілам.
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18.04.2021 09:25 Відповісти
и все таки...после вакцины и в следствии вакцины - это утешительно-оправдательные понятия для медиков скорее чем для умершего...но и заставляющее подумать скептиков и фанатов.. например, после - это именно аллергии и анафилактический шок - т.е. почти мгновенные реакции или суточной давности...а вот в следствии - это уже тромбозы (на что уже все адекватные указывают) и обострение "букетов" болезней, которые до этого вяло протекали...
но! но умершему и его родственникам от этого как бы... в 63 еще бы жить и жить...но от коронавируса умирают и молодые и дети...а процент осложнений и летальных исходов имеет любая вакцина (опять жеж, от этого не легче попавшему в этот процент)
поэтому - фиг знает как отреагирует единственный и любимый организм... и возможно что более внимательно надо готовиться - например до этого (кроме измерения температуры и давления) сдать бесплатный (ага!))) экспресс-тест (может твой организм в эту минуту уже борется с "короной" в легкой форме...а тут на те тебе еще и дохлый вирус в поддержку врага...)
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17.04.2021 09:25 Відповісти
Тест на антитіла бажано робити.
Перед щепленням пацієнт заповнює анкету, вказує на хронічні хвороби, алергічні реакції в минулому, на прийом деяких ліків. Проходить огляд лікаря. Там же надають поради, як себе поводити після щеплення, які можуть реакції і що робити.
Все ніби вірно.
Велика ймовірність, що той чоловік, захворівши на ковід, так само його не пережив.
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17.04.2021 09:30 Відповісти
Або це співпадіння.
Може він, та не може, а скоріш за все, вже обзавівся серцевими недугами.
От і результат.. І таке може бути.
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17.04.2021 09:31 Відповісти
Ще більша ймовірність, що він не захворівив би і, якби не вакцина, жив би ще довго і щасливо.
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17.04.2021 09:58 Відповісти
Хто сказав ? Він мік померти на кілька тижнів пізніше, просто тому, що мав високий тиск і атеросклероз.
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17.04.2021 10:02 Відповісти
А чому, коли помирають "від ковіда" на фоні діабета, серцево-судинних та інших хронічних, то такі, як Ви, стверджують, що "з цими патологіями роками живуть, якби ж не ковід"?
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17.04.2021 10:05 Відповісти
Яке відношення смерті від ускладнень при ковід мають до уявленої вами шкоди вакцинації?
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17.04.2021 11:49 Відповісти
Це називається подвійні стандарти.
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17.04.2021 11:52 Відповісти
Про які стандарти йде мова?
Я вас спитав про технічне питання.
Який зв'язок між причинами смертей після інфікування і після вакционування?
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17.04.2021 12:01 Відповісти
смерть "з ковід" (з позитивним результатов фальшивого тесту) - це смерть від ковід
смерть "з вакциною" (після вакцини) - це смерть від хронічних патологій (бо "після" не означає "внаслідок")

тепер зрозуміло?
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17.04.2021 12:05 Відповісти
В чому полягає патологія при ковід?

Які патології викликає вакцинація?
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17.04.2021 12:10 Відповісти
Це допит? Гугл вимкнено за борги?

"В чому полягає патологія при ковід?"

Поняття не маю. Це фальшивий діагноз.

"Які патології викликає вакцинація?"

Відкриваєте, наприклад, систему VAERS та вивчаєте.
https://www.openvaers.com/covid-data
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17.04.2021 12:13 Відповісти
Гугл потрібен вам, бо ви не маєте зеленого поняття ані про характер хвороби, ані про ускладнення і їх причини, ані про склад і дію вакцин.
Ваші уявленн полягають в тому, що ковіду нема, а від вакцинації вмирають? Тож вам вакцинація не потрібна, І всі ваші родичі зможуть безпечно перехворіти черговим ОРВІ. Бажаю успіху.
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17.04.2021 12:53 Відповісти
моя родина не хворіє на ГРВІ вже 15 років, чого й Вам бажаю, але не з Вашим способом життя

так, ковіду немає: люди хворіють давно відомими хворобами (в першу чергу пневмонією), але фальшиві тести дають змоги без перебільшення на кожного повісити цей фальшивий діагноз
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17.04.2021 13:01 Відповісти
люди хворіють давно відомими хворобами

І ЯКИЙСЬ ДЕБІЛЬНИЙ ВИСНОВОК :
ковіду немає
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17.04.2021 13:26 Відповісти
моя родина не хворіє на ГРВІ вже 15 років

ОЛГАНІЗМИ,"ПРОКАЧАНІ" "БОЯРИШНІКОМ", ЖОДЕН ВІРУС НЕ БЕРЕ
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17.04.2021 13:31 Відповісти
ОСОБЛИВО ТУПИМ ..Клітинний імунітет (англ. Cell-mediated immunity) - це такий тип імунної відповіді, в якому не беруть участь ні антитіла, ні система комплементу. У процесі клітинного імунітету активуються макрофаги, натуральні кілери, антиген-специфічні цитотоксичні Т-лімфоцити, і у відповідь на антиген виділяються цитокіни.
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17.04.2021 13:42 Відповісти
молодець, що погуглив
якби погуглив раніше, не писав би маячню про "бояришнік"
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17.04.2021 13:43 Відповісти
https://censor.net/ua/user/483340:Поняття не маю.

НУ ЦЕ ВСІМ ЗРОЗУМІЛО...
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17.04.2021 13:28 Відповісти
ПОЧИНАЄ ЧЕСАТИСЬ ЛІВА П"ЯТКА.
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17.04.2021 13:43 Відповісти
В реальності з високим тиском і атеросклерозом люди по 30-40 років живуть.
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17.04.2021 10:06 Відповісти
КОВІД -ЦЕ ВІРУС.
вІРУС -ЦЕ ГРИП.
На Львівщині помер 63-річний чоловік, вакцинований напередодні Covishield, - ОДА - Цензор.НЕТ 4010
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17.04.2021 13:20 Відповісти
Не спреречайтеся - не варто. Цей пан буде звинувачувати вакцинацію навіть у тому випадку, якщо вакцинована людина, вийшовши з клініки потрапить під колеса автомобіля. Аргумент - якби не вакцинуватися, то не потрапив би в той час у те не щасливе місце і був би живий. Унюе секта, яка вірить у те, що якісь світові сили винищують зайвих людей. А КОВІД - то придуманий ними привід для умертвління - роблення бещплідними всіх, хто вакцинується. Клініка. І такого лайна у інтернеті є дуже багато.
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17.04.2021 10:17 Відповісти
побачимо, що ти будеш белькотіти через рік, фанат дебіловізору
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17.04.2021 10:52 Відповісти
На Львівщині помер 63-річний чоловік, вакцинований напередодні Covishield, - ОДА - Цензор.НЕТ 1876
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17.04.2021 13:22 Відповісти
Ковид- безобидный вирус из которого умышленно-неправильным лечением ВОЗ сделало смертельным.

НОВА ...УЙНЯ ВІД ДУРАНТИНОФІЛІВ.
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17.04.2021 13:39 Відповісти
Что вы на это ответите...тоже фуйня?
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6239 Вчена-вірусолог Надія Жолобак: "Вірус "не зацікавлений" в смерті людини, його "завдання" - не вбити, а максимально довго існувати в довкіллі"
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18.04.2021 06:52 Відповісти
у Жолобок перепутані причинно-наслідкові зв"язки.

https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6239 "Вірус "не зацікавлений" в смерті людини, його "завдання" - не вбити, а максимально довго існувати в довкіллі" .
ПРАВИЛЬНО
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6239 "Вірус МАЄ ПЕВНУ "ЖИВУЧІСТЬ".важлива для його виживання лише реакція середовища,природнього і "виправленого людиною"(вакцинація).

а ще ВІРУС НЕ МАЄ СВІДОМОСТІ,ІНСТиНКТІВ.
тому https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6239 "завдання" -це щодо його творців..ХОЧА СУМНІВНО,ЩО ЛЮДИНА ВЖЕ ЗДАТНА СТАВИТИ ТАКІ ЗАВДАННЯ ЩОДО ВІРУСІВ.
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18.04.2021 08:51 Відповісти
у Жолобок перепутані причинно-наслідкові зв"язки.

Если человек начинает умничать по поводу Жолобак-это уже как маркер.
Коронавирус-это разновидность ОРЗ,обнаружен ещё в 60-х годах.Жили мы и раньше чудесно с этим вирусом.А теперь такие как вы и ваши пособники нам впаривают вакцинацию и рассказывают об мифических опасностях..
Вы в курсе что вы преступник?Вы не из тех,кто не смог разобраться в вопросе.Вас многие читают,и вы много читаете.Значит вы знаете корень вопроса.
Хотите,чтоб мир превратился в то,как в фильме https://rezka.ag/films/thriller/36294-ptica-v-kletke-2020.html Птица в клетке. Заражение / Певчая птица
Советую посмотреть.
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18.04.2021 09:09 Відповісти
Если человек начинает умничать ..

ПАЗДРАВЛЯЮ!
У ВАС НАСТОЯЩИЙ РЕВОЛЮЦИОННО- ПРОЛЕТАРСКИЙ ПОДХОД,ТОВАРІЩ С ПАРТИЙНОЙ КЛИЧКОЙ "АРАБЄСКА"
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18.04.2021 12:27 Відповісти
Якби з такою ретельністю з якою перевіряють зв'язок вакцини з смертю людини, перевіряли зв'язок короновіруса зі смертню людини - рахунок був би не на десятки тисяч, а просто на десятки.
Загальна смертність в межах статистичних похибок. Поки є можливість обмежувати права і свободи людей і пилять бабоси на ковідопараної - це шоу буде тривати.
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17.04.2021 10:55 Відповісти
..УЙНЯ ВІД ДУРАНТИНОФІЛІВ
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17.04.2021 13:39 Відповісти
в общем - сначала завещание, страховку, все убрать, выбрать место на кладбище, а потом уже к уколам.
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17.04.2021 11:17 Відповісти
Так, всем заткнуться и слушать!
ЛИЧНО в прошлую пятницу привился Алкозельцером. Пока не умер.
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17.04.2021 11:22 Відповісти
а я лично вчера карпа на 46 кг вытащил, на яичницу клюнул
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17.04.2021 12:15 Відповісти
СКАЖУ ВАМ,КАК ПРОЛЄТАРСКІЙ ДОКТОР
ДЛЯ ВаШЕГО ОРГАНІЗМА ПОДХОДІТ ТОЛЬКО СПІРТ,ТОВАРІЩ!
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18.04.2021 12:30 Відповісти
Я вакцинувався Астразенек десь місяць тому, коли перехворіли мої добрі друзі і розповіли мені про всі муки аду, коли хворієш і не знаєш чи виживеш, потім вакцинуваляся моя дружина, а за пару тижнів і мама, коли дозволили вакцинувати старших людей за 70. Поки кращого нічого немає від ковіду.
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17.04.2021 13:51 Відповісти
Я вакцинувався Астразенек

Я вам сочувствую.
Берём смартфон,в который установлен гугл-переводчик,включаем режим фото,направляем на экран ПК и смотрим этот ролик.Это ваше будущее:
https://www.bitchute.com/video/IJIoilKlUk1o/?fbclid=IwAR38bqWtsxbg4wKfI60G-6xNs--V_lNwljD4EjNqwTKk6pt3rlGjF4p8JVE КОРОНАВИРУС И ВАКЦИНАЦИЯ!
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18.04.2021 08:51 Відповісти
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