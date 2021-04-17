На Львівщині помер 63-річний чоловік, вакцинований напередодні Covishield, - ОДА
16 квітня на Львівщині помер чоловік, вакцинований напередодні препаратом проти COVID-19 AstraZeneca/Covishield.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава ОДА Максим Козицький, інформуєЦензор.НЕТ.
"Сьогодні (16 квітня) помер чоловік 63 років.
За інформацією департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА, 15 квітня чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield.
Випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19.
Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА", - пише він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А в реальності діагноз "поліоміеліт" в абсолютній більшості випадків не був наслідком зараження вірусом.
Индийским он уже прививался (если не врет ) - но китайское, похоже, круче.
https://censor.net/ru/user/302436
Вакцинуватися потрібно всім. Доведено Ізраїлем. Там відміняють носіння масок і закрили ковідні лікарні. Отож заклики проти вакцинації вважаю дурістю. Інша справа - це вакцинація імені Степанова-Зєлєнского не відомо чим і не відомо як. Це справді лотерея. Степанов ці вакцини схоже сад не з помийок збирав. І це абсолюьютна вина і відповідальність влади - така боротьба з КОВІДом.
https://censor.net/ru/comments/locate/3260319/01921460-a08f-727e-a141-054185850d2a
Таким чином наводити начебто "аргументи" першим почав ти. Що і де доведено Ізраїлем? Де докази? Чи ти свято віруєш, що саме тобі наводити докази не треба?
https://censor.net/ru/comments/locate/3260319/01921460-a09e-728c-a676-69752e9338dd
Тож якщо ти звинувачуєш уряд Ізраїлю, що він подає у ВООЗ недостовірну інформацію про перебіг пандемії, то саме ТИ і маєш доводити свої звинувачення Ізраїля в брехні.
А якщо не можеш свої звинувачення довести, то брехло саме ТИ.
БІЛЬШЕ 50 ВІДСОТКІВ НАСЕЛЕННЯ ВАКЦИНОВАНО...
Смотрим интервью с вирусологом и делаем выводы,правы ли вы в своём заявлении.
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs Кому можно не вакцинироваться - ответ специалиста!
но! но умершему и его родственникам от этого как бы... в 63 еще бы жить и жить...но от коронавируса умирают и молодые и дети...а процент осложнений и летальных исходов имеет любая вакцина (опять жеж, от этого не легче попавшему в этот процент)
поэтому - фиг знает как отреагирует единственный и любимый организм... и возможно что более внимательно надо готовиться - например до этого (кроме измерения температуры и давления) сдать бесплатный (ага!))) экспресс-тест (может твой организм в эту минуту уже борется с "короной" в легкой форме...а тут на те тебе еще и дохлый вирус в поддержку врага...)
Перед щепленням пацієнт заповнює анкету, вказує на хронічні хвороби, алергічні реакції в минулому, на прийом деяких ліків. Проходить огляд лікаря. Там же надають поради, як себе поводити після щеплення, які можуть реакції і що робити.
Все ніби вірно.
Велика ймовірність, що той чоловік, захворівши на ковід, так само його не пережив.
Може він, та не може, а скоріш за все, вже обзавівся серцевими недугами.
От і результат.. І таке може бути.
Я вас спитав про технічне питання.
Який зв'язок між причинами смертей після інфікування і після вакционування?
смерть "з вакциною" (після вакцини) - це смерть від хронічних патологій (бо "після" не означає "внаслідок")
тепер зрозуміло?
Які патології викликає вакцинація?
"В чому полягає патологія при ковід?"
Поняття не маю. Це фальшивий діагноз.
"Які патології викликає вакцинація?"
Відкриваєте, наприклад, систему VAERS та вивчаєте.
https://www.openvaers.com/covid-data
Ваші уявленн полягають в тому, що ковіду нема, а від вакцинації вмирають? Тож вам вакцинація не потрібна, І всі ваші родичі зможуть безпечно перехворіти черговим ОРВІ. Бажаю успіху.
так, ковіду немає: люди хворіють давно відомими хворобами (в першу чергу пневмонією), але фальшиві тести дають змоги без перебільшення на кожного повісити цей фальшивий діагноз
І ЯКИЙСЬ ДЕБІЛЬНИЙ ВИСНОВОК :
ковіду немає
ОЛГАНІЗМИ,"ПРОКАЧАНІ" "БОЯРИШНІКОМ", ЖОДЕН ВІРУС НЕ БЕРЕ
якби погуглив раніше, не писав би маячню про "бояришнік"
НУ ЦЕ ВСІМ ЗРОЗУМІЛО...
вІРУС -ЦЕ ГРИП.
НОВА ...УЙНЯ ВІД ДУРАНТИНОФІЛІВ.
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6239 Вчена-вірусолог Надія Жолобак: "Вірус "не зацікавлений" в смерті людини, його "завдання" - не вбити, а максимально довго існувати в довкіллі"
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6239 "Вірус "не зацікавлений" в смерті людини, його "завдання" - не вбити, а максимально довго існувати в довкіллі" .
ПРАВИЛЬНО
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6239 "Вірус МАЄ ПЕВНУ "ЖИВУЧІСТЬ".важлива для його виживання лише реакція середовища,природнього і "виправленого людиною"(вакцинація).
а ще ВІРУС НЕ МАЄ СВІДОМОСТІ,ІНСТиНКТІВ.
тому https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6239 "завдання" -це щодо його творців..ХОЧА СУМНІВНО,ЩО ЛЮДИНА ВЖЕ ЗДАТНА СТАВИТИ ТАКІ ЗАВДАННЯ ЩОДО ВІРУСІВ.
Если человек начинает умничать по поводу Жолобак-это уже как маркер.
Коронавирус-это разновидность ОРЗ,обнаружен ещё в 60-х годах.Жили мы и раньше чудесно с этим вирусом.А теперь такие как вы и ваши пособники нам впаривают вакцинацию и рассказывают об мифических опасностях..
Вы в курсе что вы преступник?Вы не из тех,кто не смог разобраться в вопросе.Вас многие читают,и вы много читаете.Значит вы знаете корень вопроса.
Хотите,чтоб мир превратился в то,как в фильме https://rezka.ag/films/thriller/36294-ptica-v-kletke-2020.html Птица в клетке. Заражение / Певчая птица
Советую посмотреть.
ПАЗДРАВЛЯЮ!
У ВАС НАСТОЯЩИЙ РЕВОЛЮЦИОННО- ПРОЛЕТАРСКИЙ ПОДХОД,ТОВАРІЩ С ПАРТИЙНОЙ КЛИЧКОЙ "АРАБЄСКА"
Загальна смертність в межах статистичних похибок. Поки є можливість обмежувати права і свободи людей і пилять бабоси на ковідопараної - це шоу буде тривати.
ЛИЧНО в прошлую пятницу привился Алкозельцером. Пока не умер.
ДЛЯ ВаШЕГО ОРГАНІЗМА ПОДХОДІТ ТОЛЬКО СПІРТ,ТОВАРІЩ!
Я вам сочувствую.
Берём смартфон,в который установлен гугл-переводчик,включаем режим фото,направляем на экран ПК и смотрим этот ролик.Это ваше будущее:
https://www.bitchute.com/video/IJIoilKlUk1o/?fbclid=IwAR38bqWtsxbg4wKfI60G-6xNs--V_lNwljD4EjNqwTKk6pt3rlGjF4p8JVE КОРОНАВИРУС И ВАКЦИНАЦИЯ!