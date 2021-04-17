На Львівщині помер 63-річний чоловік, вакцинований напередодні Covishield, - ОДА

16 квітня на Львівщині помер чоловік, вакцинований напередодні препаратом проти COVID-19 AstraZeneca/Covishield.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава ОДА Максим Козицький, інформуєЦензор.НЕТ.

"Сьогодні (16 квітня) помер чоловік 63 років.

За інформацією департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА, 15 квітня чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield.

Випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19.

Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА", - пише він.

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