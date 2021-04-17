Третья волна коронавируса еще далека от завершения, - премьер Франции Кастекс

Накрывшая Францию третья волна пандемии коронавируса COVID-19 еще не скоро завершится.

Об этом заявил в пятницу премьер-министр Франции Жан Кастекс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Третья волна еще далека от завершения, хотя, если смотреть по ситуации с заболеваемостью, некоторые показатели улучшаются", - сказал Кастекс, слова которого приводит французское телевидение.

Он указал, что по-прежнему есть "расхождение" в ситуациях с заболеваемостью, которая идет на спад, и с растущим числом госпитализаций.

В настоящее время на всей территории Франции действуют жесткие ограничительные меры, призванные замедлить очередную волну коронавирусной инфекции. В частности, жителям Франции запрещено переезжать из одного региона в другой.

За время пандемии во Франции выявили свыше 5,1 млн случаев COVID-19, около 100 тыс. человек скончались впоследствии заражения коронавирусом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 440 человек, зафиксированы 14 984 новых случая заражения, 9 736 человек выздоровели