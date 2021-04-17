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Новости Коронавирус и карантин
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Третья волна коронавируса еще далека от завершения, - премьер Франции Кастекс

Третья волна коронавируса еще далека от завершения, - премьер Франции Кастекс

Накрывшая Францию третья волна пандемии коронавируса COVID-19 еще не скоро завершится.

Об этом заявил в пятницу премьер-министр Франции Жан Кастекс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Третья волна еще далека от завершения, хотя, если смотреть по ситуации с заболеваемостью, некоторые показатели улучшаются", - сказал Кастекс, слова которого приводит французское телевидение.

Он указал, что по-прежнему есть "расхождение" в ситуациях с заболеваемостью, которая идет на спад, и с растущим числом госпитализаций.

В настоящее время на всей территории Франции действуют жесткие ограничительные меры, призванные замедлить очередную волну коронавирусной инфекции. В частности, жителям Франции запрещено переезжать из одного региона в другой.

За время пандемии во Франции выявили свыше 5,1 млн случаев COVID-19, около 100 тыс. человек скончались впоследствии заражения коронавирусом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 440 человек, зафиксированы 14 984 новых случая заражения, 9 736 человек выздоровели

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Не знаю как во Франции и в ЕС в целом. Но смотря на диаграмму по росту заболеваемости в Украине, у нас ВТОРАЯ волна... Так что третья у нас еще впереди.
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17.04.2021 09:33 Ответить
А в нас уже горішня зелень завершення святкує. Хех..
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17.04.2021 09:35 Ответить
За восьмою хвилею прийде 9-й вал.
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17.04.2021 09:43 Ответить
После такой дурежки в Европу придет и 135- я волна.Они так лет 50 будут болеть, а мы все уже почти вылечились.Весна пришла с новым годом,с новой природой.
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17.04.2021 11:49 Ответить
Они уже в курсе когда 4ая и 5ая волна будут. Бигборды уже висят, завлекают.
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17.04.2021 14:22 Ответить
Они будут эти волны рисовать до тех пор,пока толпа терпит.
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18.04.2021 09:11 Ответить
Как терпели так и будут терпеть. У толпы нет коллективного мнения. Будет кричать главный, уберут главного. Стадо опять без лидера. Вот так и живем.
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18.04.2021 14:44 Ответить
 
 