Третя хвиля коронавірусу ще далека від завершення, - прем'єр Франції Кастекс

Третя хвиля пандемії коронавірусу COVID-19, що накрила Францію, ще не скоро завершиться.

Про це заявив в п'ятницю прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Третя хвиля ще далека від завершення, хоча, якщо дивитися на ситуацію із захворюваністю, деякі показники поліпшуються", - сказав Кастекс, слова якого наводить французьке телебачення.

Він зазначив, що як і раніше, є "розбіжність" у ситуаціях із захворюваністю, яка йде на спад, і з кількістю госпіталізацій, що зростає.

Наразі на всій території Франції діють жорсткі обмежувальні заходи, покликані уповільнити чергову хвилю коронавірусної інфекції. Зокрема, жителям Франції заборонено переїжджати з одного регіону в інший.

За час пандемії у Франції виявили понад 5,1 млн випадків COVID-19, близько 100 тис. людей померли через зараження коронавірусом.

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