УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7227 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 127 7

Третя хвиля коронавірусу ще далека від завершення, - прем'єр Франції Кастекс

Третя хвиля коронавірусу ще далека від завершення, - прем'єр Франції Кастекс

Третя хвиля пандемії коронавірусу COVID-19, що накрила Францію, ще не скоро завершиться.

Про це заявив в п'ятницю прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Третя хвиля ще далека від завершення, хоча, якщо дивитися на ситуацію із захворюваністю, деякі показники поліпшуються", - сказав Кастекс, слова якого наводить французьке телебачення.

Він зазначив, що як і раніше, є "розбіжність" у ситуаціях із захворюваністю, яка йде на спад, і з кількістю госпіталізацій, що зростає.

Наразі на всій території Франції діють жорсткі обмежувальні заходи, покликані уповільнити чергову хвилю коронавірусної інфекції. Зокрема, жителям Франції заборонено переїжджати з одного регіону в інший.

За час пандемії у Франції виявили понад 5,1 млн випадків COVID-19, близько 100 тис. людей померли через зараження коронавірусом.

Також читайте: "Ми ніколи не здамося": глава МЗС Кулеба запостив пам'ятник Черчиллю. ФОТО ДНЯ

карантин (18172) Франція (3105) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не знаю как во Франции и в ЕС в целом. Но смотря на диаграмму по росту заболеваемости в Украине, у нас ВТОРАЯ волна... Так что третья у нас еще впереди.
показати весь коментар
17.04.2021 09:33 Відповісти
А в нас уже горішня зелень завершення святкує. Хех..
показати весь коментар
17.04.2021 09:35 Відповісти
За восьмою хвилею прийде 9-й вал.
показати весь коментар
17.04.2021 09:43 Відповісти
После такой дурежки в Европу придет и 135- я волна.Они так лет 50 будут болеть, а мы все уже почти вылечились.Весна пришла с новым годом,с новой природой.
показати весь коментар
17.04.2021 11:49 Відповісти
Они уже в курсе когда 4ая и 5ая волна будут. Бигборды уже висят, завлекают.
показати весь коментар
17.04.2021 14:22 Відповісти
Они будут эти волны рисовать до тех пор,пока толпа терпит.
показати весь коментар
18.04.2021 09:11 Відповісти
Как терпели так и будут терпеть. У толпы нет коллективного мнения. Будет кричать главный, уберут главного. Стадо опять без лидера. Вот так и живем.
показати весь коментар
18.04.2021 14:44 Відповісти
 
 