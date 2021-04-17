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Новости Коронавирус и карантин
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Украина должна срочно наладить собственное производство вакцин, - Порошенко

Украина должна срочно наладить собственное производство вакцин, - Порошенко

Украина должна срочно наладить собственное производство вакцин. Финансирование такого производства должно происходить по принципу государственно-частного партнерства.

В этом убежден пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Представляя медикам в Черкассах свой антиковидный план, Порошенко рассказал, что финансирование такого производства должно происходить по принципу государственно-частного партнерства.

"Одним из ключевым элементов нашего антиковидного плана является начало работы по разработке мощностей для украинского производства вакцин", - отметил Порошенко. Он сообщил, что необходимые начальные инвестиции составляют не менее 15-20 миллионов долларов США.

"После проведения мной переговоров с украинскими фармакологическими компаниями, после проведения переговоров со всемирными производителями вакцин мы бы сделали такую ​​модель финансирования. Производитель инвестирует не менее 50% средств на начало производства. Инвестор - в мире это называется "ангел-инвестор", человек, который инвестирует не только и не столько, чтобы иметь прибыль, а потому, что стремится решить проблему. Я уверен, что мы в Украине соберем несколько миллионов долларов, чтобы наладить отечественное производство вакцин. И государство даст не бюджетные средства, а бюджетное кредитование ", - объясняет Порошенко.

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"Если государство даст несколько миллионов долларов бюджетного кредитования, с ним рассчитаются вакциной. Для чего? Чтобы потом не оказались в ситуации, когда снова будут коррумпировано завозить вакцины из-за рубежа ", - объясняет лидер" Европейской Солидарности ". "Ведь речь идет не только о ковидной вакцинк. От бешенства до гриппа - будь-чего ", - говорит Порошенко.

"Что произошло в мире за последний год? Был продемонстрирован жесткий ковидный национализм. Вот последний случай - это CoviShield в Индии. Вспышка болезни - и местное правительство приняло решение о запрете экспорта вакцины. То есть правительство Индии обязало держать 80 млн доз резерва, они скатились до 35 и пока не был восстановлен резерв, экспорт был запрещен. И сейчас в Украину не поступает CoviShield из-за подобной позиции", - напомнил Петр Порошенко.

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Топ комментарии
+21
Та що ж без тебе обійдеться....
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17.04.2021 10:28 Ответить
+19
Этот потужный всхрюк значит, что вчера на РНБО вчера было принято решение срочно наладить производство собственных вакцин
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17.04.2021 10:27 Ответить
+17
Весна, а воно "порохозалжне".
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17.04.2021 10:29 Ответить
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накупуєшся*
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17.04.2021 14:36 Ответить
Гарна ідея але запізніла у часі. Так треба просто взагалі мати який небудь інститут і спеціалістів які в любий момент можуть це зробити.
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17.04.2021 15:35 Ответить
Этот деятель привык решать дела за бюджетные деньги , а не свои . Либо за счет других ( помните "Коля-хороший парень . Я подумаю , что можно сделать ") О его щедрости легенды ходят .
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17.04.2021 16:47 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

Состоялся (вчера) интересный диалог с хорошим человеком из BioNTech SE, мы интересовались вопросами объемов произвоlства планируемых на второй квартал 2021 года.
Он - нам "Так ваши представители ведут уже переговоры с компанией о начале производства вакцин в Украине по лицензии "

Мы: "Кто ?????????????"
Он :"Так ваш бывший президент, Петр Порошенко "
Мы не знали ....
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17.04.2021 20:24 Ответить
Порошенко горить бажанням в будь-який спосіб попилять держбюджет...
Гнидна натура не дає спокою...
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17.04.2021 20:37 Ответить
Зеленый ватник, ты можешь отказаться от концентраторов,от помощи медикам, от вакцины Пороха и гордо сдохнуть от ковида)))
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17.04.2021 20:52 Ответить
Ты хоть знаешь, убогое, что зеленые запретили использовать плазму крови переболевших ковидом--единственное, что 100% помогает, на полгода, т.к. цена на нее растет и нужно купить не одну курточку за 20 000 баксов?
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17.04.2021 21:10 Ответить
Плазма не помогает. Долго пробовали, долго тестировали - не помогает.
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17.04.2021 21:26 Ответить
И у нас это реально может быть опасно. Я не удивлюсь, если начнут вливать людям плазму с вирусами гепатита или ВИЧ. А так как никакой ответственности врачи у нас не несут, то лучше не стоит.
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17.04.2021 21:29 Ответить
Кровь вроде проверяют, ведь раненным ее вливают.
А про плазму недавно кто-то из врачей-инфекционистов говорил.
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17.04.2021 22:47 Ответить
Интервью врача, который это говорил (вроде как кто-то из наших светил медицины) я слышал. Но это не отменяет того, что в мире реконвалесцентную плазму пытались использовать с весны 2020 года на десятках тысяч пациентов. Проводили официальные испытания. Вердикт - не влияет на частоту развития осложнений и летальность. Так что мнение наших врачей по этому вопросу не особо интересует. Она может быть эффективной только на начальном этапе заболевания.
Кровь действительно проверяют, но если у нас дадут задание собрать много крови, то на все меры предосторожности могут плюнуть. Тем более, что проверка тоже денег стоит.
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18.04.2021 19:12 Ответить
15-20 млн... Вот для чего он налом "вынужденно хранит" 50 млн долл и 400 млн грн.
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18.04.2021 08:20 Ответить
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