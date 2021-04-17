Украина должна срочно наладить собственное производство вакцин, - Порошенко

Украина должна срочно наладить собственное производство вакцин. Финансирование такого производства должно происходить по принципу государственно-частного партнерства.

В этом убежден пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Представляя медикам в Черкассах свой антиковидный план, Порошенко рассказал, что финансирование такого производства должно происходить по принципу государственно-частного партнерства.

"Одним из ключевым элементов нашего антиковидного плана является начало работы по разработке мощностей для украинского производства вакцин", - отметил Порошенко. Он сообщил, что необходимые начальные инвестиции составляют не менее 15-20 миллионов долларов США.

"После проведения мной переговоров с украинскими фармакологическими компаниями, после проведения переговоров со всемирными производителями вакцин мы бы сделали такую ​​модель финансирования. Производитель инвестирует не менее 50% средств на начало производства. Инвестор - в мире это называется "ангел-инвестор", человек, который инвестирует не только и не столько, чтобы иметь прибыль, а потому, что стремится решить проблему. Я уверен, что мы в Украине соберем несколько миллионов долларов, чтобы наладить отечественное производство вакцин. И государство даст не бюджетные средства, а бюджетное кредитование ", - объясняет Порошенко.

Читайте также: За полгода власть нашла вакцины лишь для 2% украинцев, - Порошенко

"Если государство даст несколько миллионов долларов бюджетного кредитования, с ним рассчитаются вакциной. Для чего? Чтобы потом не оказались в ситуации, когда снова будут коррумпировано завозить вакцины из-за рубежа ", - объясняет лидер" Европейской Солидарности ". "Ведь речь идет не только о ковидной вакцинк. От бешенства до гриппа - будь-чего ", - говорит Порошенко.

"Что произошло в мире за последний год? Был продемонстрирован жесткий ковидный национализм. Вот последний случай - это CoviShield в Индии. Вспышка болезни - и местное правительство приняло решение о запрете экспорта вакцины. То есть правительство Индии обязало держать 80 млн доз резерва, они скатились до 35 и пока не был восстановлен резерв, экспорт был запрещен. И сейчас в Украину не поступает CoviShield из-за подобной позиции", - напомнил Петр Порошенко.