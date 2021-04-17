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Новини Коронавірус і карантин
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Україна має терміново налагодити власне виробництво вакцин, - Порошенко

Україна має терміново налагодити власне виробництво вакцин, - Порошенко

Україна має терміново налагодити власне виробництво вакцин. Фінансування такого виробництва повинно відбуватися за принципом державно-приватного партнерства.

У цьому переконаний п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Презентуючи медикам у Черкасах свій антиковідний план, Порошенко розповів, що фінансування такого виробництва має відбуватися за принципом державно-приватного партнерства.

"Один з ключовим елементів нашого антиковідного плану є початок роботи із розробки потужностей для українського виробництва вакцин", – зазначив Порошенко. Він повідомив, що необхідні початкові інвестиції складають не менше 15-20 мільйонів доларів США.

"Після проведення мною переговорів з українськими фармакологічними компаніями, після проведення переговорів з всесвітніми виробниками вакцин ми б зробили таку модель фінансування. Виробник інвестує не менше 50% коштів у початок виробництва. Інвестор – у світі це називається "ангел-інвестор", людина, яка інвестує не тільки і не стільки, щоб мати прибуток, а тому, що прагне вирішити проблему. Я впевнений, що ми в Україні зберемо декілька мільйонів доларів, щоб налагодити вітчизняне виробництво вакцин. І держава дасть не бюджетні кошти, а бюджетне кредитування", – пояснює Порошенко.

"Якщо вона дасть декілька мільйонів доларів бюджетного кредитування, з нею розрахуються вакциною. Для чого? Щоб потім не опинилися в ситуації, коли знову будуть корумповано завозити вакцини з-за кордону", – пояснює лідер "Європейської Солідарності".

"Бо йдеться не лише про ковідні вакцини. Від сказу до грипу – будь що", – говорить Порошенко.

"Що відбулося в світі за останній рік? Був продемонстрований жорсткий ковідний націоналізм. Ось останній випадок – це CoviShield в Індії. Спалах хвороби – і місцевий уряд прийняв рішення про заборону експорту вакцини. Тобто уряд індії зобов’язав тримати 80 мільйонів доз резерву, вони скотилися до 35 і поки не був відновлений резерв експорт був заборонений. І зараз Україні не надходить CoviShield через подібні позиції", – нагадав Петро Порошенко.

Також читайте: За пів року влада знайшла вакцини лише для 2% українців, - Порошенко

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Топ коментарі
+21
Та що ж без тебе обійдеться....
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17.04.2021 10:28 Відповісти
+19
Этот потужный всхрюк значит, что вчера на РНБО вчера было принято решение срочно наладить производство собственных вакцин
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17.04.2021 10:27 Відповісти
+17
Весна, а воно "порохозалжне".
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17.04.2021 10:29 Відповісти
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накупуєшся*
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17.04.2021 14:36 Відповісти
Гарна ідея але запізніла у часі. Так треба просто взагалі мати який небудь інститут і спеціалістів які в любий момент можуть це зробити.
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17.04.2021 15:35 Відповісти
Этот деятель привык решать дела за бюджетные деньги , а не свои . Либо за счет других ( помните "Коля-хороший парень . Я подумаю , что можно сделать ") О его щедрости легенды ходят .
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17.04.2021 16:47 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

Состоялся (вчера) интересный диалог с хорошим человеком из BioNTech SE, мы интересовались вопросами объемов произвоlства планируемых на второй квартал 2021 года.
Он - нам "Так ваши представители ведут уже переговоры с компанией о начале производства вакцин в Украине по лицензии "

Мы: "Кто ?????????????"
Он :"Так ваш бывший президент, Петр Порошенко "
Мы не знали ....
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17.04.2021 20:24 Відповісти
Порошенко горить бажанням в будь-який спосіб попилять держбюджет...
Гнидна натура не дає спокою...
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17.04.2021 20:37 Відповісти
Зеленый ватник, ты можешь отказаться от концентраторов,от помощи медикам, от вакцины Пороха и гордо сдохнуть от ковида)))
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17.04.2021 20:52 Відповісти
Ты хоть знаешь, убогое, что зеленые запретили использовать плазму крови переболевших ковидом--единственное, что 100% помогает, на полгода, т.к. цена на нее растет и нужно купить не одну курточку за 20 000 баксов?
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17.04.2021 21:10 Відповісти
Плазма не помогает. Долго пробовали, долго тестировали - не помогает.
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17.04.2021 21:26 Відповісти
И у нас это реально может быть опасно. Я не удивлюсь, если начнут вливать людям плазму с вирусами гепатита или ВИЧ. А так как никакой ответственности врачи у нас не несут, то лучше не стоит.
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17.04.2021 21:29 Відповісти
Кровь вроде проверяют, ведь раненным ее вливают.
А про плазму недавно кто-то из врачей-инфекционистов говорил.
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17.04.2021 22:47 Відповісти
Интервью врача, который это говорил (вроде как кто-то из наших светил медицины) я слышал. Но это не отменяет того, что в мире реконвалесцентную плазму пытались использовать с весны 2020 года на десятках тысяч пациентов. Проводили официальные испытания. Вердикт - не влияет на частоту развития осложнений и летальность. Так что мнение наших врачей по этому вопросу не особо интересует. Она может быть эффективной только на начальном этапе заболевания.
Кровь действительно проверяют, но если у нас дадут задание собрать много крови, то на все меры предосторожности могут плюнуть. Тем более, что проверка тоже денег стоит.
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18.04.2021 19:12 Відповісти
15-20 млн... Вот для чего он налом "вынужденно хранит" 50 млн долл и 400 млн грн.
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18.04.2021 08:20 Відповісти
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