Україна має терміново налагодити власне виробництво вакцин, - Порошенко

Україна має терміново налагодити власне виробництво вакцин. Фінансування такого виробництва повинно відбуватися за принципом державно-приватного партнерства.

У цьому переконаний п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Презентуючи медикам у Черкасах свій антиковідний план, Порошенко розповів, що фінансування такого виробництва має відбуватися за принципом державно-приватного партнерства.

"Один з ключовим елементів нашого антиковідного плану є початок роботи із розробки потужностей для українського виробництва вакцин", – зазначив Порошенко. Він повідомив, що необхідні початкові інвестиції складають не менше 15-20 мільйонів доларів США.

"Після проведення мною переговорів з українськими фармакологічними компаніями, після проведення переговорів з всесвітніми виробниками вакцин ми б зробили таку модель фінансування. Виробник інвестує не менше 50% коштів у початок виробництва. Інвестор – у світі це називається "ангел-інвестор", людина, яка інвестує не тільки і не стільки, щоб мати прибуток, а тому, що прагне вирішити проблему. Я впевнений, що ми в Україні зберемо декілька мільйонів доларів, щоб налагодити вітчизняне виробництво вакцин. І держава дасть не бюджетні кошти, а бюджетне кредитування", – пояснює Порошенко.

"Якщо вона дасть декілька мільйонів доларів бюджетного кредитування, з нею розрахуються вакциною. Для чого? Щоб потім не опинилися в ситуації, коли знову будуть корумповано завозити вакцини з-за кордону", – пояснює лідер "Європейської Солідарності".

"Бо йдеться не лише про ковідні вакцини. Від сказу до грипу – будь що", – говорить Порошенко.

"Що відбулося в світі за останній рік? Був продемонстрований жорсткий ковідний націоналізм. Ось останній випадок – це CoviShield в Індії. Спалах хвороби – і місцевий уряд прийняв рішення про заборону експорту вакцини. Тобто уряд індії зобов’язав тримати 80 мільйонів доз резерву, вони скотилися до 35 і поки не був відновлений резерв експорт був заборонений. І зараз Україні не надходить CoviShield через подібні позиції", – нагадав Петро Порошенко.

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