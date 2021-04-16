За полгода власть нашла вакцины лишь для 2% украинцев, - Порошенко

Украина нуждается до июня как минимум в 3 млн доз вакцин от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины, лидер политсилы Петр Порошенко.

"Нечем вакцинировать. То, что по программе COVAХ - это полмиллиона CoviShield, и сейчас 200 тыс. китайской вакцины, плюс сегодня 117 тыс. Pfizer. На 40-миллионную страну - 800 тыс. вакцин за полгода. За полгода нашли вакцин на 2 процента населения", - возмутился Порошенко.

По его словам, когда в июне прошлого года надо было встать в очередь, - Украина не записалась ни в июне, ни в июле, ни в августе, ни в сентябре, ни в октябре, ни в ноябре.

"Проснулась Украина в декабре и не смогла ничего сделать", - подчеркнул лидер "ЕС".

"За 53 дня вакцинации в среднем вакцинировали менее 8 тыс. 500 пациентов. Если вы возьмете 40-миллионное население Украины, это будет означать, что полный период вакцинации до коллективного иммунитета будет составлять более 7 лет с такими темпами", - объяснил пятый президент.

Читайте также: Не надо заглядывать в глаза Путину-убийце и обманываться "режимом тишины", - Порошенко

В то же время Порошенко отметил, что прилагает усилия, чтобы до июня в Украину поступило более 3 млн доз вакцины, а также отметил необходимость широкого развертывания сети вакцинации.

"Представьте себе, поступит 3-4 млн доз вакцины до июня. Где их хранить? А где мобильные группы? В США за сутки вакцинируется более 4 млн пациентов. Знаете, кто вакцинирует людей в США, кому президент доверил вакцинацию? Армии. И мобильные бригады развернуты везде - от аптек до церкви. И тому есть цифра 4-5 млн в сутки. Так же в церквях, аптеках и на армейских базах прививаются в Великобритании. И премьер Борис Джонсон, мой большой друг, своим личным примером беспокоился и заботился о каждой дозе", - отметил пятый президент.

"Украина теряет ежедневно от 400-500 украинцев. Каждый месяц Украина теряет такой город, как Чигирин. Это слишком высокая цена, которую Украина и украинцы платят за некомпетентность власти. На этой неделе, к сожалению, будет достигнут печальный рубеж в 40 тыс. украинцев, которые умерли. И в ближайшее время будет достигнут рубеж 2 миллиона украинцев, которые переболели", - констатирует Порошенко.

По словам лидера "ЕС" , политсила собирается помочь Украине договориться о поставках, получить лекарства от коронавируса, как только закончится их испытание.

Также читайте: Порошенко предложил шаги для деэскалации ситуации на Донбассе и границах Украины: Реформы, пересмотр переговорных позиций и возврат войск на переднюю линию