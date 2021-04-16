За полгода власть нашла вакцины лишь для 2% украинцев, - Порошенко
Украина нуждается до июня как минимум в 3 млн доз вакцин от коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины, лидер политсилы Петр Порошенко.
"Нечем вакцинировать. То, что по программе COVAХ - это полмиллиона CoviShield, и сейчас 200 тыс. китайской вакцины, плюс сегодня 117 тыс. Pfizer. На 40-миллионную страну - 800 тыс. вакцин за полгода. За полгода нашли вакцин на 2 процента населения", - возмутился Порошенко.
По его словам, когда в июне прошлого года надо было встать в очередь, - Украина не записалась ни в июне, ни в июле, ни в августе, ни в сентябре, ни в октябре, ни в ноябре.
"Проснулась Украина в декабре и не смогла ничего сделать", - подчеркнул лидер "ЕС".
"За 53 дня вакцинации в среднем вакцинировали менее 8 тыс. 500 пациентов. Если вы возьмете 40-миллионное население Украины, это будет означать, что полный период вакцинации до коллективного иммунитета будет составлять более 7 лет с такими темпами", - объяснил пятый президент.
В то же время Порошенко отметил, что прилагает усилия, чтобы до июня в Украину поступило более 3 млн доз вакцины, а также отметил необходимость широкого развертывания сети вакцинации.
"Представьте себе, поступит 3-4 млн доз вакцины до июня. Где их хранить? А где мобильные группы? В США за сутки вакцинируется более 4 млн пациентов. Знаете, кто вакцинирует людей в США, кому президент доверил вакцинацию? Армии. И мобильные бригады развернуты везде - от аптек до церкви. И тому есть цифра 4-5 млн в сутки. Так же в церквях, аптеках и на армейских базах прививаются в Великобритании. И премьер Борис Джонсон, мой большой друг, своим личным примером беспокоился и заботился о каждой дозе", - отметил пятый президент.
"Украина теряет ежедневно от 400-500 украинцев. Каждый месяц Украина теряет такой город, как Чигирин. Это слишком высокая цена, которую Украина и украинцы платят за некомпетентность власти. На этой неделе, к сожалению, будет достигнут печальный рубеж в 40 тыс. украинцев, которые умерли. И в ближайшее время будет достигнут рубеж 2 миллиона украинцев, которые переболели", - констатирует Порошенко.
По словам лидера "ЕС" , политсила собирается помочь Украине договориться о поставках, получить лекарства от коронавируса, как только закончится их испытание.
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Я ж кажу- насрано.
Вони подохнути ладні, аби правди не чути про те, що це не вони "зробили разом!", а їх, ВАЗЕленський з хазяями та любими друзями, "отімелі іх в ізвращенной форме" і продовжують це робити.
І я приведу за два дні.
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Що зі "свинарчуками", про який так репетував "Ц.Н". перед виборами? Бігус вибачився за брехню, чи вас це не цікавить?
Ви прихилькин кацапського фуфла про поцілунки від підсанкційного деркача.
Это вам ответ по поводу кто брешет. Даже специально для вас скрин-шот сделал,могу продемонстрировать.
И да,не может быть у демократического инет издания понятия "неугодные" в нормальных странах и изданиях это называется словом Цензура. Правда это слово что то сильно напоминает?
" Ти йому хоч сци межіочі, а він каже дощ іде!"
Хай для вас буде що то дощ іде.
Правду неможливо затерти чи заспамити , тому що вона на поверхні нашого життя !!
не хворай , синку 🤣
Вот над такой.
не бачила тих коментів.
Окончательные итоги использования предыдущего финансирования вакцинации в размере 4.456 млрд. гривен - закуплено 2.480 млн. доз вакцин двух типов. Средняя цена закупленных вакцин - около 60 $ Состоянием на 01.04. 2021 доставлено в Украину 860 тысяч доз.