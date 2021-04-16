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Новости Борьба с коронавирусом
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За полгода власть нашла вакцины лишь для 2% украинцев, - Порошенко

За полгода власть нашла вакцины лишь для 2% украинцев, - Порошенко

Украина нуждается до июня как минимум в 3 млн доз вакцин от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины, лидер политсилы Петр Порошенко.

"Нечем вакцинировать. То, что по программе COVAХ - это полмиллиона CoviShield, и сейчас 200 тыс. китайской вакцины, плюс сегодня 117 тыс. Pfizer. На 40-миллионную страну - 800 тыс. вакцин за полгода. За полгода нашли вакцин на 2 процента населения", - возмутился Порошенко.

По его словам, когда в июне прошлого года надо было встать в очередь, - Украина не записалась ни в июне, ни в июле, ни в августе, ни в сентябре, ни в октябре, ни в ноябре.

"Проснулась Украина в декабре и не смогла ничего сделать", - подчеркнул лидер "ЕС".

"За 53 дня вакцинации в среднем вакцинировали менее 8 тыс. 500 пациентов. Если вы возьмете 40-миллионное население Украины, это будет означать, что полный период вакцинации до коллективного иммунитета будет составлять более 7 лет с такими темпами", - объяснил пятый президент.

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В то же время Порошенко отметил, что прилагает усилия, чтобы до июня в Украину поступило более 3 млн доз вакцины, а также отметил необходимость широкого развертывания сети вакцинации.

"Представьте себе, поступит 3-4 млн доз вакцины до июня. Где их хранить? А где мобильные группы? В США за сутки вакцинируется более 4 млн пациентов. Знаете, кто вакцинирует людей в США, кому президент доверил вакцинацию? Армии. И мобильные бригады развернуты везде - от аптек до церкви. И тому есть цифра 4-5 млн в сутки. Так же в церквях, аптеках и на армейских базах прививаются в Великобритании. И премьер Борис Джонсон, мой большой друг, своим личным примером беспокоился и заботился о каждой дозе", - отметил пятый президент.

"Украина теряет ежедневно от 400-500 украинцев. Каждый месяц Украина теряет такой город, как Чигирин. Это слишком высокая цена, которую Украина и украинцы платят за некомпетентность власти. На этой неделе, к сожалению, будет достигнут печальный рубеж в 40 тыс. украинцев, которые умерли. И в ближайшее время будет достигнут рубеж 2 миллиона украинцев, которые переболели", - констатирует Порошенко.

По словам лидера "ЕС" , политсила собирается помочь Украине договориться о поставках, получить лекарства от коронавируса, как только закончится их испытание.

Также читайте: Порошенко предложил шаги для деэскалации ситуации на Донбассе и границах Украины: Реформы, пересмотр переговорных позиций и возврат войск на переднюю линию

Автор: 

вакцина (3815) Порошенко Петр (19618) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+28
зебилы, давайте. Вы ж хотите это сказать: порох виноват в том, что зелупа и степашка не купили вакцины!
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16.04.2021 17:39 Ответить
+25
...так ведь у зебильного населения мозг как у рыбки гуппи - к арифметике они непривычны, потому им и нужно все разжевывать и в рот класть А ты сам посчитал или...?
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16.04.2021 17:44 Ответить
+13
Та фіг там. 73% часи Порошенка уже згадує з невимовною ностальгією в очах.
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16.04.2021 17:43 Ответить
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Особисто платила?
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16.04.2021 18:33 Ответить
Ні, моїх родичів ковідних в лікарнях просто обідрали, як липок, ні за шо. Могли б і вдома так перележати, та лікарів не докликались.
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16.04.2021 18:43 Ответить
А на фіга їм лікарі, якщо ковіду не існує?
Я ж кажу- насрано.
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16.04.2021 18:46 Ответить
А шоб інші хвороби пошукали. Це ж не складно. Було. Колись.
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16.04.2021 18:49 Ответить
Що цікаво, зебілам похрін на повний провал вакцинації, на схеми та багатомільйонні відкати на вакцині.
Вони подохнути ладні, аби правди не чути про те, що це не вони "зробили разом!", а їх, ВАЗЕленський з хазяями та любими друзями, "отімелі іх в ізвращенной форме" і продовжують це робити.
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16.04.2021 17:58 Ответить
Та фіг там. Вимагають концентратори, аж шибки бряжчать.
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16.04.2021 18:19 Ответить
Вот в чем то вы правы, пять лет страну имели в извращенной форме,но находяться еще извращенцы, которым этого оказалось мало.
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16.04.2021 18:25 Ответить
Приведете приклали, чи аби ..?
І я приведу за два дні.
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- https://censor.net/ru/news/3259899/****************************************************************************************************

https://www.com/watch?v=lVjsSM9NPD0
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16.04.2021 18:56 Ответить
Вы же лучше меня знаете,что на этом сайте приклади против Петра Алексеевича тут же банятся и удаляются. Попробуйте спросить у Свинарчуков,а я вам жму руку и крепко обнимаю!
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16.04.2021 19:04 Ответить
Інтернет великий, приведіть факти, використовуючи інші, не ватні, сайти.
Що зі "свинарчуками", про який так репетував "Ц.Н". перед виборами? Бігус вибачився за брехню, чи вас це не цікавить?
Ви прихилькин кацапського фуфла про поцілунки від підсанкційного деркача.
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16.04.2021 19:15 Ответить
Що за брехня про бани, розмовляйте виховано і ніхто вас не забанить. Але краще йдіть звідси ніж писати на російській різну брехню.
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17.04.2021 00:39 Ответить
Брехню вы пишите, на форуме можете писать любые гадости,оскорбления о Зеленском,и со щинячьим визгом вам будуть лайкать. Попробуй те написать о Порошенко то же самое,вас тут же забанят.
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17.04.2021 10:45 Ответить
Знову повторена вами брехня, за образи Зеленського і Порошенка не банять. На форумі цензора банять за те що прописано в правилах, і інколи неугодних як один раз мене (мотивуючи це повідомленнями не по темі). Доказами моєї правоти статті зі згадкою Порошенка. До того ж все що ви можете вважати образами допустимі в сторону одного і не допустимі для іншого, тому що один себе веде гідно виховано а інший сам ображає людей (що посієш те й пожнеш). А ще не банять за вирази вживані в народі і всім відомі, наприклад що Зеленський нелох, зебіл, наркоман, зебрехло і іншими що характеризує персону за її справи.
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17.04.2021 20:41 Ответить
Знаете чего я вам только сейчас пишу? Когда я вам решил дать ответ,у меня при его публикации высветилось интерестное извещение примерно такого содержания : Вы заблокированны администрацией за нарушения правил форума.
Это вам ответ по поводу кто брешет. Даже специально для вас скрин-шот сделал,могу продемонстрировать.
И да,не может быть у демократического инет издания понятия "неугодные" в нормальных странах и изданиях это называется словом Цензура. Правда это слово что то сильно напоминает?
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21.04.2021 23:16 Ответить
Я повірю лише відповіді з пошти від цензора, коли там вкажуть на причину вашого блокування.
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22.04.2021 11:15 Ответить
Есть хорошая украинская поговорка:
" Ти йому хоч сци межіочі, а він каже дощ іде!"
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22.04.2021 17:42 Ответить
Слухай но, ви брехун в моїх очах тому що розповідаєте про те чого не існує. Замість того щоб отримати і надати докази своєї правоти ви цього не робите а пишете невдалу для цієї ситуації приказку. Ви можете і надалі пробувати брехати і крутитися але це нічого не змінить, а можете отримати докази, якщо те про що ви кажете мало місце, і надати їх, зберігши свою гідність.
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23.04.2021 10:10 Ответить
Що ви про мене думаєте, і хто я в ваших очах мене турбує так, як приблизно інформація про те,скільки снігу випало в Карпатах 29го лютого 1857го року.
Хай для вас буде що то дощ іде.
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26.04.2021 11:19 Ответить
Тоді я буду вважати - хто гідність не мав тому нема що захищати.
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26.04.2021 14:56 Ответить
1 процент. Потому что колоть два раза надо. Уничтожают людей, очень успешно
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16.04.2021 17:59 Ответить
Зебіли затирають всі правдиві коментарі про Порошенка 😁
Правду неможливо затерти чи заспамити , тому що вона на поверхні нашого життя !!
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16.04.2021 18:00 Ответить
Ага, почитай " затэрти коментари", точно правдыви!
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16.04.2021 18:06 Ответить
Абсолютно правдиві ,якщо ні , доведи зворотнє , ватан!
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16.04.2021 18:14 Ответить
жиди пилят бабло
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16.04.2021 18:09 Ответить
Забороніть взагалі до лікарів звертатись, шо ж ви тіки за маски штрафи схвалили?
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16.04.2021 18:09 Ответить
Вночі померла пацієнтка, її чоловік зараз під концентратором. Шанси мінімальні. Ковід-дисидентів, як адептів кремлівської пропаганди, потрібно відловлювати і відправляти на примусові роботи в ковідні відділення. А що, їм ні маски ні костюми не потрібні.
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16.04.2021 18:11 Ответить
Ваш из бункера не вылазиет.
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16.04.2021 18:20 Ответить
Разве что такое как ты к подошве прилипнуть может.
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16.04.2021 18:21 Ответить
Порошенко вже хворів на Ковід, а от у тебе Коля , ще все попереду ,
не хворай , синку 🤣
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16.04.2021 18:23 Ответить
щас бум строительства многоєтажек.**** , на кого оно расчитано, хто там купит себе квартиру?
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16.04.2021 18:22 Ответить
багатій також не придбає, ***** в курнику мешкати
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16.04.2021 18:24 Ответить
Коля не дерзи , а то точно подхватишь ковид 😅
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16.04.2021 18:25 Ответить
обрубок 1.7 штоли в шнурках запутався
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16.04.2021 18:27 Ответить
Политический Гигант.Взял бы помог.А так и я могу.
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16.04.2021 18:24 Ответить
Порошенко якраз і допомагає.
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16.04.2021 18:31 Ответить
жидозеля прокрался огородами
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16.04.2021 18:30 Ответить
Ок , а кого виберуть ?
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16.04.2021 18:31 Ответить
я за Бутусова Юрия, пусть собирает подписи!)
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16.04.2021 18:35 Ответить
Немцы заказали 94 млн. доз Пфайзера(поставили 15), 56 млн. Астразенеки (поставили 5,5), 50 млн. Модерны(поставили 1,7), и 37 млн. Джонсон и Джонсон(поставки ещё не было). Население Германии 83 млн., включая младенцев. Может Петр Алексеевич сначала поедет в Германию , порядок наведет?
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16.04.2021 18:29 Ответить
Это никому не интересно, все верят главсектанту. Уже ж весь мир вакцинировался, ни у кого проблем нет, только Зеленский все самолёты с вакциной не пускает в Украину.
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16.04.2021 18:36 Ответить
угу .. причем блокирует все границы стран производителей вакцины одновременно
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16.04.2021 18:38 Ответить
Я тебе больше скажу, Зеленский запрещает производителям вакцины производить ее больше и тем более продавать Украине.
Вот над такой.
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16.04.2021 18:46 Ответить
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16.04.2021 18:47 Ответить
Если б такое было при Порошенко ты б первый уже бы усерался визжал про зраду и как бирга мародьор ничего не делает...
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16.04.2021 19:41 Ответить
предложи альтернативу
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16.04.2021 18:34 Ответить
Кому?
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16.04.2021 18:37 Ответить
себе
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16.04.2021 18:57 Ответить
А хто ж мегаособистість , ти чи може потерпілий 🤣🤣🤣
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16.04.2021 18:34 Ответить
Порошенко всі роки допомагає Украінцям , тільки декому повилазило , а можливо і не все видно із Магадану 🤣
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16.04.2021 18:33 Ответить
я українець, чекаю
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16.04.2021 18:36 Ответить
Зебот https://censor.net/ru/user/454300, читати не вмієш? Мова йшла про Українців...
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16.04.2021 19:18 Ответить
На уколы иди, у тебя проблемы
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16.04.2021 18:38 Ответить
Судячи з усього для неповносправних зебілів не тільки вакцини, а й психотропів не закупили...
За полгода власть нашла вакцины лишь для 2% украинцев, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7870
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16.04.2021 19:20 Ответить
Зачем постоянно перепечатывать, что сказал нафталин? Кто он сегодня? Разве лидеров рядовых фракций цитируют каждый день? НЕТ!
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16.04.2021 18:53 Ответить
ты слуга? народа
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16.04.2021 18:56 Ответить
..А як це баризі та про себе не заявити !?
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16.04.2021 19:11 Ответить
Ты ЗЕбил забыл ещё свою традиционую картинку с Однокласников или вконтактика прицепить...
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16.04.2021 19:45 Ответить
О, Єлєна італійка з Ростова реінкарнулася. Шалом, Єлєна!
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17.04.2021 08:32 Ответить
я так і не зрозуміла, за що вона заробила деактив.
не бачила тих коментів.
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17.04.2021 09:34 Ответить
За скандали. Вона не коментувала- просто всіх ображала.
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17.04.2021 12:56 Ответить
У зеботів - криза з "кадрами" - 11 штук сьогоднішній максимум на темі з Порошенком...
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16.04.2021 19:14 Ответить
винторогий распространитель кремлёвской пропаганды..
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16.04.2021 20:53 Ответить
Ещё ватное чучело само себя лайкнуло....
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16.04.2021 20:54 Ответить
Все правильно каже наш Президент України - Петро Олексійович Порошенко! зеЛантуху з його степашками та єрмаками - не довго лишилося падлам зеленим та мерзотам!
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16.04.2021 22:34 Ответить
Решением Кабинета министров . № 338 от 14.04.2021 г. выделено 6,5 млрд. гривен на вакцинацию населения (2301270). Необходимая сумма изъяты с финансирования Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення" (2308060).

Окончательные итоги использования предыдущего финансирования вакцинации в размере 4.456 млрд. гривен - закуплено 2.480 млн. доз вакцин двух типов. Средняя цена закупленных вакцин - около 60 $ Состоянием на 01.04. 2021 доставлено в Украину 860 тысяч доз.
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16.04.2021 22:58 Ответить
Ай , да молодец ! Знатно ..... , громко .
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16.04.2021 23:19 Ответить
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