Замминистра обороны Халимон отчитался на комитете ВР о продуктах в армии: говорит, что на фото из соцсетей был "неликвид", который не приняли в бригаде

Заместитель министра обороны Игорь Халимон, которого обвиняют в снижении качества питания в армии, опровергает обвинения и говорит, что в ВСУ есть работающий механизм замены некачественных продуктов, и следить за этим должны командиры подразделений.

Об этом 14 апреля на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассказал заместитель министра обороны Украины Игорь Халимон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія.Інформ.

Одним из поднятых вопросов на рассмотрении Комитета было обсуждение организации питания в Вооруженных Силах Украины.

"Вопрос питания - это вопрос обороноспособности армии. Если военнослужащий сыт, он имеет возможность выполнять свои обязанности. Именно поэтому качество продуктов питания и организация питания Вооруженных Сил - вопрос, который мы держим на контроле", - отметил Игорь Халимон.

При этом, по словам заместителя министра обороны, вопросами контроля качества продуктов занимаются соответствующие должностные лица как Минобороны, так и Вооруженных Сил. К контролю качества привлекаются Главная инспекция Минобороны, Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, Департамент государственных закупок и поставки материальных средств Минобороны совместно с Центральным управлением контроля качества и командованием Сил логистики ВСУ, подразделениями ветеринарной медицины и тому подобное.

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Кроме этого, с целью оперативного выявления нарушений представители Министерства обороны и заместитель министра лично регулярно осуществляют плановые и внеплановые проверки состояния организации питания. Но первым и главным звеном контроля качества продуктов, попадающих на стол военнослужащих, являются командиры подразделений, которые непосредственно отвечают за подчиненный личный состав. Соответствующие должностные лица воинских частей должны осуществлять контроль количества и качества поставляемых продуктов, а также контролировать условия хранения продуктов и организацию приготовления пищи. В случае доставки некачественных продуктов их должны возвращать поставщику.

По словам Халимона, в Минобороны существует реально работающий механизм по замене некачественных продуктов и ведение претензионной работы. Пока некачественный продукт заменяют, военнослужащим готовят другие блюда, из меню каталога. Стоимость некачественных продуктов вычитают из стоимости привезенных продуктов и не принимают на баланс части. Но если в пассиве компании накапливаются определенные замечания, она рискует быть оштрафованной за ненадлежащее исполнение обязательств. В некоторых случаях может быть расторгнут договор. Поэтому компания заинтересована в поставках качественных продуктов.