Замминистра обороны Халимон отчитался на комитете ВР о продуктах в армии: говорит, что на фото из соцсетей был "неликвид", который не приняли в бригаде
Заместитель министра обороны Игорь Халимон, которого обвиняют в снижении качества питания в армии, опровергает обвинения и говорит, что в ВСУ есть работающий механизм замены некачественных продуктов, и следить за этим должны командиры подразделений.
Об этом 14 апреля на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассказал заместитель министра обороны Украины Игорь Халимон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія.Інформ.
Одним из поднятых вопросов на рассмотрении Комитета было обсуждение организации питания в Вооруженных Силах Украины.
"Вопрос питания - это вопрос обороноспособности армии. Если военнослужащий сыт, он имеет возможность выполнять свои обязанности. Именно поэтому качество продуктов питания и организация питания Вооруженных Сил - вопрос, который мы держим на контроле", - отметил Игорь Халимон.
При этом, по словам заместителя министра обороны, вопросами контроля качества продуктов занимаются соответствующие должностные лица как Минобороны, так и Вооруженных Сил. К контролю качества привлекаются Главная инспекция Минобороны, Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, Департамент государственных закупок и поставки материальных средств Минобороны совместно с Центральным управлением контроля качества и командованием Сил логистики ВСУ, подразделениями ветеринарной медицины и тому подобное.
Кроме этого, с целью оперативного выявления нарушений представители Министерства обороны и заместитель министра лично регулярно осуществляют плановые и внеплановые проверки состояния организации питания. Но первым и главным звеном контроля качества продуктов, попадающих на стол военнослужащих, являются командиры подразделений, которые непосредственно отвечают за подчиненный личный состав. Соответствующие должностные лица воинских частей должны осуществлять контроль количества и качества поставляемых продуктов, а также контролировать условия хранения продуктов и организацию приготовления пищи. В случае доставки некачественных продуктов их должны возвращать поставщику.
По словам Халимона, в Минобороны существует реально работающий механизм по замене некачественных продуктов и ведение претензионной работы. Пока некачественный продукт заменяют, военнослужащим готовят другие блюда, из меню каталога. Стоимость некачественных продуктов вычитают из стоимости привезенных продуктов и не принимают на баланс части. Но если в пассиве компании накапливаются определенные замечания, она рискует быть оштрафованной за ненадлежащее исполнение обязательств. В некоторых случаях может быть расторгнут договор. Поэтому компания заинтересована в поставках качественных продуктов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
JAS 39 Gripen створювався у Швеції, яка не є членом НАТО та у випадку війни ризикує розраховувати виключно на свої сили. Тому Saab створив літак, який якнайкраще підходить до умов власного поля бою проти противника, який для Швеції та України - один. І саме Gripen в Україні розглядається суспільством, як один з найбільш вдалих варіантів для оновлення Повітряних сил, які мають "відправити на пенсію" МіГ-29 та Су-27. На користь шведського літака "записують" малу ціну, невибагливість, а також широкий спектр озброєння та можливостей бойового застосування.Одним з найперших пунктів щодо переваг JAS 39 йде ціна. Мовляв - це найдешевший винищувач покоління 4+, який у Стокгольмі навіть пропонують брати у лізинг..
JAS 39E/F отримав новий двигун F414 від General Electric, який забезпечує безфорсажний політ на надзвуковій швидкості 1,25 Маха. Окрім того, був у 1,5 раза збільшений об'єм палива, який тепер дозволяє досягти бойового радіуса у 1300 км проти 800 км у JAS 39C/D. Також було збільшено і максимальну злітну вагу - до 16,5 тонн та кількість точок підвіски озброєння - з 8 до 10.
А головне, звісно, нове комп'ютеризоване обладнання з модульним програмним забезпеченням, електродистацнійна система керування, широке використання радіопоглинальних матеріалів та новий радар з активною фазованою решіткою.
Саме такі літаки у 2014 році закупила Бразилія: 36 машин (28 в одномісній версії JAS 39E та 8 у двомісній F), із правом виробництва на своїх потужностях 15 літаків, обійшлися у 5,4 млрд доларів.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jas_39_gripen_dlja_povitrjanih_sil_ukrajini_chi_najkraschij_tse_variant-3271.html