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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине начали вакцинировать от коронавируса сотрудников системы МВД, - Аваков

В Украине начали вакцинировать от коронавируса сотрудников системы МВД, - Аваков

Сегодня в Украине начали вакцинацию от COVID-19 сотрудников системы органов МВД.

Первыми будут вакцинированы работники, которые наиболее контактируют с населением: гарнизоны аэропортов Борисполь и Жуляны, подразделения НГУ в зоне ООС, работники общественной безопасности, патрульная полиция. Об этом сообщил министр МВД Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По его словам, далее вакцинируют всех сотрудников системы МВД: Нацполицию, ГСЧС, Нацгвардию, Пограничную службу, Сервисные центры,  Экспертную службу, сотрудников МВД.

"На следующем этапе медики МВД будут вакцинировать также семьи наших работников. Всего с семьями планируем охватить около 800 тыс. человек. Это исключительно добровольное дело. Но я уверен, что это необходимая мера для тех, кто находится в зоне риска, выполняя свои профессиональные обязанности", - отметил Аваков.

Подчеркивается также, что вакцинация работников системы МВД будет осуществляться препаратом CoronaVac, разработанным китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, и Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Читайте также: За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 13 044 человека, всего - 445 861, - Степанов

Автор: 

Аваков Арсен (3445) вакцина (3815) карантин (16729) МВД (9327) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Хтось може пояснити, чому ментів, в тилу, вакцинують Pfizer-BioNTech.
Хлопців, які захищають Україну, медиків, фуфломіцином, який викликає тромбози?
Альо, зебіли, ви де?
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17.04.2021 12:28 Ответить
+7
Вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech мають вакцинуватися лише наші військові та медики!
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17.04.2021 12:18 Ответить
+7
А ВСУ почему не вакцинируют ? Это сейчас - щит Европы
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17.04.2021 12:28 Ответить
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Аваков ты их от бешенства сначала вакционируй.
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17.04.2021 12:07 Ответить
може вона подіє комбіновано.
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17.04.2021 13:16 Ответить
Рік тому. Людина померла від ковід: "Так з хронічними патологіями люди десятками років ще живуть".
Тепер. Людина померла після вакцини: "З такими хронічними патологіями довго не живуть".
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17.04.2021 12:07 Ответить
Вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech мають вакцинуватися лише наші військові та медики!
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17.04.2021 12:18 Ответить
але вона лише поставляється, якщо у Києві, то може і кольнуть пфайзером. подивмось, як вона дійде у області до понеділка, на який назначили початок нею колоти.
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17.04.2021 13:10 Ответить
Хтось може пояснити, чому ментів, в тилу, вакцинують Pfizer-BioNTech.
Хлопців, які захищають Україну, медиків, фуфломіцином, який викликає тромбози?
Альо, зебіли, ви де?
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17.04.2021 12:28 Ответить
А ВСУ почему не вакцинируют ? Это сейчас - щит Европы
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17.04.2021 12:28 Ответить
хто сказав, що ні? наче вже.
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17.04.2021 13:17 Ответить
Не выгодно "щит" вакцинировать, те через год болеть все начнут, не будет кому защищать нас. Вакцинация должна очистить мир от неугодных и дать возможность заработать бабло.
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17.04.2021 14:19 Ответить
Чому мєнти-в зоні ризику,а якісь продавці і водії маршруток-ні ????
Та ще й мєнтовських родичів !!!
Да-а-а... Такому хазяїну собачки добре служитимуть. будуть розказувати "у мєня бил пріказ".
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17.04.2021 12:46 Ответить
прімічательно, що аваков заявив про вакцинацію по прибуттю пфайзера.
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17.04.2021 13:18 Ответить
Ого 800 тысяч, то рак свиснет пока дойдет очередь
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17.04.2021 12:58 Ответить
к концу лета платных вакцин будет на рынке, хоть *опой жри. Но сейчас первыми нужно конечно вакцинировать медиков и солдат на фронте
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17.04.2021 13:29 Ответить
мне пох что к концу лета, когда жена болеет
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17.04.2021 22:37 Ответить
Так Пфайзер для мусоров и их семей привезли?
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17.04.2021 13:11 Ответить
схоже на те.
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17.04.2021 13:20 Ответить
Мусора - золотая каста..., гєбня наверняка уже вакцинировалась...
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17.04.2021 13:31 Ответить
Олімпійців, паралімпійців - китайським фуфлом, а от пфайзером тільки вибраних та їх родичів, шкода, що такий скрізь бардак.
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17.04.2021 13:35 Ответить
В случае большой войны, все 150тыс мусоров нифига не будут защищать страну с оружием в руках. Как показывает опыт Донбасса, с приходом окупантов, большая часть из них перейдет на обслугу врагов. Если учесть, что сейчас изо дня на день может быть вторжение, то вакцинация нормальной вакциной боевой части ВСУ - является вопросом банального выжывания страны. И зеленое мудачье игнорирующее эту проблему - занимаются пособничеством для врага. К слову, я не против вакцинации полиции, как и пожарных, но только после ВСУ и медиков.
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17.04.2021 14:01 Ответить
КУда нам,простым смертным,нам можно умирать,и чем по больше.А я бы в первую очередь вакцинировал народ Украины,и тех, у кого средств для сущетсвования почти нет!Ах да,я понимаю где мы....
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17.04.2021 14:59 Ответить
 
 