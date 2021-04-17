В Украине начали вакцинировать от коронавируса сотрудников системы МВД, - Аваков

Сегодня в Украине начали вакцинацию от COVID-19 сотрудников системы органов МВД.

Первыми будут вакцинированы работники, которые наиболее контактируют с населением: гарнизоны аэропортов Борисполь и Жуляны, подразделения НГУ в зоне ООС, работники общественной безопасности, патрульная полиция. Об этом сообщил министр МВД Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По его словам, далее вакцинируют всех сотрудников системы МВД: Нацполицию, ГСЧС, Нацгвардию, Пограничную службу, Сервисные центры, Экспертную службу, сотрудников МВД.

"На следующем этапе медики МВД будут вакцинировать также семьи наших работников. Всего с семьями планируем охватить около 800 тыс. человек. Это исключительно добровольное дело. Но я уверен, что это необходимая мера для тех, кто находится в зоне риска, выполняя свои профессиональные обязанности", - отметил Аваков.

Подчеркивается также, что вакцинация работников системы МВД будет осуществляться препаратом CoronaVac, разработанным китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, и Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

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