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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні почали вакцинувати проти коронавірусу співробітників системи МВС, - Аваков

В Україні почали вакцинувати проти коронавірусу співробітників системи МВС, - Аваков

Сьогодні в Україні почали вакцинацію проти COVID-19 співробітників системи органів МВС.

Першими вакцинуємо працівників, які найбільш контактують з населенням: гарнізони аеропортів Бориспіль та Жуляни, підрозділи НГУ у зоні ООС, працівники громадської безпеки, підрозділи патрульної поліції. Про це повідомив міністр МВС Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За йог словами, далі вакцинують усіх співробітників системи МВС: Нацполіцію, ДСНС, Нацгвардію, Прикордонну службу, Сервісні центри, вищі навчальні заклади, Експертну службу, співробітників МВС

"Наступним етапом медики МВС будуть вакцинувати також родини наших робітників. Загалом з родинами плануємо охопити близько 800 тисяч осіб. Це виключно добровільна справа. Але я впевнений, що це необхідна міра для тих, хто перебуває у зоні ризику, виконуючи свої професійні обов’язки", - зазначив Аваков.

Підкреслюється також, що вакцинація працівників системи МВС буде здійснюватися препаратом CoronaVac, розробленим китайською фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, і Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

Також читайте: Епідзонування України: в "червоній" зоні Київ і 12 областей, у 18 областях перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Аваков Арсен (2191) вакцина (4419) карантин (18172) МВС (3512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Хтось може пояснити, чому ментів, в тилу, вакцинують Pfizer-BioNTech.
Хлопців, які захищають Україну, медиків, фуфломіцином, який викликає тромбози?
Альо, зебіли, ви де?
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17.04.2021 12:28 Відповісти
+7
Вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech мають вакцинуватися лише наші військові та медики!
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17.04.2021 12:18 Відповісти
+7
А ВСУ почему не вакцинируют ? Это сейчас - щит Европы
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17.04.2021 12:28 Відповісти
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Аваков ты их от бешенства сначала вакционируй.
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17.04.2021 12:07 Відповісти
може вона подіє комбіновано.
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17.04.2021 13:16 Відповісти
Рік тому. Людина померла від ковід: "Так з хронічними патологіями люди десятками років ще живуть".
Тепер. Людина померла після вакцини: "З такими хронічними патологіями довго не живуть".
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17.04.2021 12:07 Відповісти
Вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech мають вакцинуватися лише наші військові та медики!
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17.04.2021 12:18 Відповісти
але вона лише поставляється, якщо у Києві, то може і кольнуть пфайзером. подивмось, як вона дійде у області до понеділка, на який назначили початок нею колоти.
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17.04.2021 13:10 Відповісти
Хтось може пояснити, чому ментів, в тилу, вакцинують Pfizer-BioNTech.
Хлопців, які захищають Україну, медиків, фуфломіцином, який викликає тромбози?
Альо, зебіли, ви де?
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17.04.2021 12:28 Відповісти
А ВСУ почему не вакцинируют ? Это сейчас - щит Европы
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17.04.2021 12:28 Відповісти
хто сказав, що ні? наче вже.
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17.04.2021 13:17 Відповісти
Не выгодно "щит" вакцинировать, те через год болеть все начнут, не будет кому защищать нас. Вакцинация должна очистить мир от неугодных и дать возможность заработать бабло.
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17.04.2021 14:19 Відповісти
Чому мєнти-в зоні ризику,а якісь продавці і водії маршруток-ні ????
Та ще й мєнтовських родичів !!!
Да-а-а... Такому хазяїну собачки добре служитимуть. будуть розказувати "у мєня бил пріказ".
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17.04.2021 12:46 Відповісти
прімічательно, що аваков заявив про вакцинацію по прибуттю пфайзера.
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17.04.2021 13:18 Відповісти
Ого 800 тысяч, то рак свиснет пока дойдет очередь
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17.04.2021 12:58 Відповісти
к концу лета платных вакцин будет на рынке, хоть *опой жри. Но сейчас первыми нужно конечно вакцинировать медиков и солдат на фронте
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17.04.2021 13:29 Відповісти
мне пох что к концу лета, когда жена болеет
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17.04.2021 22:37 Відповісти
Так Пфайзер для мусоров и их семей привезли?
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17.04.2021 13:11 Відповісти
схоже на те.
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17.04.2021 13:20 Відповісти
Мусора - золотая каста..., гєбня наверняка уже вакцинировалась...
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17.04.2021 13:31 Відповісти
Олімпійців, паралімпійців - китайським фуфлом, а от пфайзером тільки вибраних та їх родичів, шкода, що такий скрізь бардак.
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17.04.2021 13:35 Відповісти
В случае большой войны, все 150тыс мусоров нифига не будут защищать страну с оружием в руках. Как показывает опыт Донбасса, с приходом окупантов, большая часть из них перейдет на обслугу врагов. Если учесть, что сейчас изо дня на день может быть вторжение, то вакцинация нормальной вакциной боевой части ВСУ - является вопросом банального выжывания страны. И зеленое мудачье игнорирующее эту проблему - занимаются пособничеством для врага. К слову, я не против вакцинации полиции, как и пожарных, но только после ВСУ и медиков.
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17.04.2021 14:01 Відповісти
КУда нам,простым смертным,нам можно умирать,и чем по больше.А я бы в первую очередь вакцинировал народ Украины,и тех, у кого средств для сущетсвования почти нет!Ах да,я понимаю где мы....
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17.04.2021 14:59 Відповісти
 
 