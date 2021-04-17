В Україні почали вакцинувати проти коронавірусу співробітників системи МВС, - Аваков

Сьогодні в Україні почали вакцинацію проти COVID-19 співробітників системи органів МВС.

Першими вакцинуємо працівників, які найбільш контактують з населенням: гарнізони аеропортів Бориспіль та Жуляни, підрозділи НГУ у зоні ООС, працівники громадської безпеки, підрозділи патрульної поліції. Про це повідомив міністр МВС Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За йог словами, далі вакцинують усіх співробітників системи МВС: Нацполіцію, ДСНС, Нацгвардію, Прикордонну службу, Сервісні центри, вищі навчальні заклади, Експертну службу, співробітників МВС

"Наступним етапом медики МВС будуть вакцинувати також родини наших робітників. Загалом з родинами плануємо охопити близько 800 тисяч осіб. Це виключно добровільна справа. Але я впевнений, що це необхідна міра для тих, хто перебуває у зоні ризику, виконуючи свої професійні обов’язки", - зазначив Аваков.

Підкреслюється також, що вакцинація працівників системи МВС буде здійснюватися препаратом CoronaVac, розробленим китайською фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, і Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

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