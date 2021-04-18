РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11220 посетителей онлайн
Новости
9 490 35

Хозяйственный суд Киева может отобрать у киевлян парк на Жмаченко, 20

Жители Днепровского района Киева вынуждены самостоятельно бороться с застройщиком, который планирует уничтожить очередную зеленую зону на улице Жмаченко, 20.

Захватить лакомый участок земли компании "Интергал-буд" помогает церковная община "Христианская надежда", сообщают Kyiv LIVE Новини.

Хозяйственный суд Киева может отобрать у киевлян парк на Жмаченко, 20 01

Уже несколько лет местные жители борются с попытками захватить участок соснового леса, который 16 лет находился в аренде у церковной организации, после чего КГГА присвоило ему статус парка.

Активисты объясняют, что представители церкви на словах декларируют самые благие намерения. Дескать, в "благодарность" за передачу участка застройщик поможет им с ремонтом существующего здания, а также рядом построит реабилитационный центр.

"Застройщик подписал договор с пастором Решетинским, в обмен на застройку, хотя целевое назначение земли не позволяет тут строить жилье", – объясняет местный житель Иван.

В действительности же, строительная компания "Итергал-Буд" намерена возвести тут огромный жилой комплекс из восьми (!) высоток. Люди показывают генплан будущего строительство, которое может полностью уничтожить три гектара соснового леса.

Борьба местных жителей за парк в самом разгаре. Когда в минувшие выходные утром люди с детьми вышли на уборку парка, то тут же появились "титушки". Увидев, что убирать сухостой, мусор, упавшие деревья, устанавливать таблички и урну с пакетами для уборки за собаками вышло более ста неравнодушных местных жителей, незваные гости ретировались.

"Как мы не выходим на мероприятия, так обязательно церковь нанимает титушек, которые запугивают людей, мол у вас ничего не получится", – рассказывает Андрей Меженко, руководитель общественной организации "Парк Жмаченко". Ее создали жители ближайших домов для защиты соснового леса.

Пока местным жителям удалось физически отстоять и облагородить парк, но самый главный этап борьбы разворачивается в Хозяйственном суде Киева. Именно через суд представители церкви и застройщика стараются отменить решение КГГА о присвоении зеленой зоне статуса парка. Рассмотрение дела по сути назначено на 28 апреля и люди собираются активно отстаивать свою позицию.

Местные жители говорят, что их ресурсы несопоставимы с возможностями "Интергал-Буда", который может "продавливать" нужное ему решение всеми способами, ведь на кону огромная прибыль.

Киев (25692) застройка (711)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Гниды в мантия идут вабанк!!!
показать весь комментарий
17.04.2021 14:52 Ответить
+13
Пора пастором Решетинским заняться инквизиции. Поклонение золотому тельцу - это опасная ересь... Сухостой из парка далеко не уносите...
показать весь комментарий
17.04.2021 14:57 Ответить
+8
Ви подивіться на храмовий комплекс, розігнати цих глистів суспільства, нормальним попам багато не треба, а це вже бандити на мерсах.
показать весь комментарий
17.04.2021 15:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гниды в мантия идут вабанк!!!
показать весь комментарий
17.04.2021 14:52 Ответить
Пора пастором Решетинским заняться инквизиции. Поклонение золотому тельцу - это опасная ересь... Сухостой из парка далеко не уносите...
показать весь комментарий
17.04.2021 14:57 Ответить
Хозяйственный суд Киева может отобрать у киевлян парк на Жмаченко, 20 - Цензор.НЕТ 9033
показать весь комментарий
17.04.2021 15:18 Ответить
Заказуха от застройщиков
показать весь комментарий
17.04.2021 15:22 Ответить
Ви подивіться на храмовий комплекс, розігнати цих глистів суспільства, нормальним попам багато не треба, а це вже бандити на мерсах.
показать весь комментарий
17.04.2021 15:24 Ответить
Це не попи, це штунди!
показать весь комментарий
18.04.2021 10:13 Ответить
клічко тут непричем
показать весь комментарий
17.04.2021 15:30 Ответить
после чего КГГА присвоило ему статус парка.Источник: https://censor.net/ru/n3260362
показать весь комментарий
18.04.2021 10:29 Ответить
просто боксер в ауте
показать весь комментарий
17.04.2021 15:32 Ответить
нашатирь не действует
показать весь комментарий
17.04.2021 15:33 Ответить
стар, суперстар
показать весь комментарий
17.04.2021 15:34 Ответить
к земле готов
показать весь комментарий
17.04.2021 15:35 Ответить
мешок
показать весь комментарий
17.04.2021 15:41 Ответить
Смердючі сектанти!
показать весь комментарий
17.04.2021 16:57 Ответить
Понаповзало. "Нічего лічного, просто бізнес".
Ще один з "кінцем епохи будіності".
"Владимир Владимирович Зубик - народный депутат Украины 5-8 созывов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Блок Юлии Тимошенко , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Партии регионов , президент некоммерческой организации Ассоциации Предприятий строителей «Интергал-Буд». В 2020 году вошел в рейтинг «100 самых богатых украинцев» (44-я позиция) журнала «Фокус» с оценкой капитала в $ 247 млнhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] ; также вошел в сотню самых богатых украинцев по версии журнала «Forbes Uкraine»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-2 [2] , а также - по версии журнала «Корреспондент»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-2 [2] . В ноябре 2020 компания «Интергал-Буд» одновременно строила 1,13 млн м² жилья и по этому показателю стала лидером строительного рынка Украины."
показать весь комментарий
17.04.2021 17:33 Ответить
Бізнесмени від релігії. Перехрестіться!
показать весь комментарий
17.04.2021 17:48 Ответить
Жители Днепровского района Киева вынуждены самостоятельно бороться с застройщиком, который планирует уничтожить очередную зеленую зону на улице Жмаченко, 20. Источник: https://censor.net/ru/n3260362

Гарна ініциатива - в Харкові місцева влада під "шумок" має намір побудувати в
двух парках Харкова "Маяковського" і "Зелений гай" багатоповерхівки, для початку
вони повивозили всі атракціони, чортові колеса і інщі, потім прореділи парки,

залившивши тільки молоді деревця, парк проглядується візуально наскрізь, а далі
вже і недалеко до заливки фундаментів під багатоповерхівки. Кернесовська школа.
показать весь комментарий
17.04.2021 21:07 Ответить
Таким был когда-то Киев, теперь это свалка.

Господарський суд Києва може відібрати у киян парк на Жмаченка, 20 - Цензор.НЕТ 2406
показать весь комментарий
18.04.2021 10:14 Ответить
Зеленую зону мешают застраивать те люди которые до этого купили квартиры в новых домах на месте предыдущих зелёных зон...
показать весь комментарий
18.04.2021 10:18 Ответить
Если хотите что бы не застраивали парки то не покупайте там квартиры
показать весь комментарий
18.04.2021 10:21 Ответить
Так понаїхавші купують, їм не байдуже що там до того було
показать весь комментарий
18.04.2021 10:48 Ответить
А шо разве в киеве есть коренные киевляне потомки кия и либиди? Сегодняшний понаехавший завтра будет орать как коренной
показать весь комментарий
18.04.2021 10:57 Ответить
Полно.Заблуждение думать,что Киев состоит из понаехов.Их кстати легко вычислить.
показать весь комментарий
18.04.2021 13:49 Ответить
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Так каже Конституція України а продажний суд плює на ту Конституцію бо вважає себе джерелом влади ,тому що народ йому це дозволяє..
показать весь комментарий
18.04.2021 10:24 Ответить
А какааааа разницааа ...? Рейдерське захоплення, чи рішення суду, що вступило в силу....?
показать весь комментарий
18.04.2021 10:26 Ответить
А может, отобрать у киевлян такой хозяйственный суд ?
показать весь комментарий
18.04.2021 11:03 Ответить
Пора поднимать общественные организации и собирать деньги на подкуп "судьи"! Иначе, ни как...
показать весь комментарий
18.04.2021 11:30 Ответить
Бронебойным его подкупить. Одно ухо тут, другое ещё летает.
показать весь комментарий
18.04.2021 12:43 Ответить
Сволочи!
показать весь комментарий
18.04.2021 12:12 Ответить
А может отобрать Хозяйственный суд у киевлян? Я умаю они не сильно расстроятся )))
показать весь комментарий
18.04.2021 13:34 Ответить
Сектанты Решетинского это здание арендуют по договору,уже много лет.С ними расторгают договор и тут у них истерика "у нас проект социального центра,мы его хотим строить".....ахуе....)))
Вы здесь никто,вы всего лишь арендаторы!!!
показать весь комментарий
18.04.2021 13:48 Ответить
Парк и улицы, это не собственность согласно рассуждения судей. Все это собственность государства. Если ты чиновник или судья, стало быть ты и есть государство, можешь забрать и поделить. Толпа на улице, теперь просто толпа, не отражающая мнение общества.
показать весь комментарий
18.04.2021 15:02 Ответить
ТОГДА ОН СТАНОВИТЬСЯ НЕХОЗЯЙСТВЕННЫМ !!!
показать весь комментарий
18.04.2021 17:13 Ответить
 
 