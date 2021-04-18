Хозяйственный суд Киева может отобрать у киевлян парк на Жмаченко, 20
Жители Днепровского района Киева вынуждены самостоятельно бороться с застройщиком, который планирует уничтожить очередную зеленую зону на улице Жмаченко, 20.
Захватить лакомый участок земли компании "Интергал-буд" помогает церковная община "Христианская надежда", сообщают Kyiv LIVE Новини.
Уже несколько лет местные жители борются с попытками захватить участок соснового леса, который 16 лет находился в аренде у церковной организации, после чего КГГА присвоило ему статус парка.
Активисты объясняют, что представители церкви на словах декларируют самые благие намерения. Дескать, в "благодарность" за передачу участка застройщик поможет им с ремонтом существующего здания, а также рядом построит реабилитационный центр.
"Застройщик подписал договор с пастором Решетинским, в обмен на застройку, хотя целевое назначение земли не позволяет тут строить жилье", – объясняет местный житель Иван.
В действительности же, строительная компания "Итергал-Буд" намерена возвести тут огромный жилой комплекс из восьми (!) высоток. Люди показывают генплан будущего строительство, которое может полностью уничтожить три гектара соснового леса.
Борьба местных жителей за парк в самом разгаре. Когда в минувшие выходные утром люди с детьми вышли на уборку парка, то тут же появились "титушки". Увидев, что убирать сухостой, мусор, упавшие деревья, устанавливать таблички и урну с пакетами для уборки за собаками вышло более ста неравнодушных местных жителей, незваные гости ретировались.
"Как мы не выходим на мероприятия, так обязательно церковь нанимает титушек, которые запугивают людей, мол у вас ничего не получится", – рассказывает Андрей Меженко, руководитель общественной организации "Парк Жмаченко". Ее создали жители ближайших домов для защиты соснового леса.
Пока местным жителям удалось физически отстоять и облагородить парк, но самый главный этап борьбы разворачивается в Хозяйственном суде Киева. Именно через суд представители церкви и застройщика стараются отменить решение КГГА о присвоении зеленой зоне статуса парка. Рассмотрение дела по сути назначено на 28 апреля и люди собираются активно отстаивать свою позицию.
Местные жители говорят, что их ресурсы несопоставимы с возможностями "Интергал-Буда", который может "продавливать" нужное ему решение всеми способами, ведь на кону огромная прибыль.
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Ще один з "кінцем епохи будіності".
"Владимир Владимирович Зубик - народный депутат Украины 5-8 созывов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Блок Юлии Тимошенко , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Партии регионов , президент некоммерческой организации Ассоциации Предприятий строителей «Интергал-Буд». В 2020 году вошел в рейтинг «100 самых богатых украинцев» (44-я позиция) журнала «Фокус» с оценкой капитала в $ 247 млнhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] ; также вошел в сотню самых богатых украинцев по версии журнала «Forbes Uкraine»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-2 [2] , а также - по версии журнала «Корреспондент»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-2 [2] . В ноябре 2020 компания «Интергал-Буд» одновременно строила 1,13 млн м² жилья и по этому показателю стала лидером строительного рынка Украины."
Гарна ініциатива - в Харкові місцева влада під "шумок" має намір побудувати в
двух парках Харкова "Маяковського" і "Зелений гай" багатоповерхівки, для початку
вони повивозили всі атракціони, чортові колеса і інщі, потім прореділи парки,
залившивши тільки молоді деревця, парк проглядується візуально наскрізь, а далі
вже і недалеко до заливки фундаментів під багатоповерхівки. Кернесовська школа.
Вы здесь никто,вы всего лишь арендаторы!!!