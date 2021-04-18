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Новини
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Господарський суд Києва може відібрати у киян парк на Жмаченка, 20

Жителі Дніпровського району Києва змушені самостійно боротися із забудовником, який планує знищити чергову зелену зону на вулиці Жмаченка, 20.

Захопити ласий шматок землі компанії "Інтергал-буд" допомагає церковна громада "Християнська надія", повідомляють Kyiv LIVE Новини.

Господарський суд Києва може відібрати у киян парк на Жмаченка, 20 01

Уже кілька років місцеві жителі борються зі спробами захопити ділянку соснового лісу, який 16 років перебував в оренді у церковній організації, після чого КМДА присвоїла йому статус парку.

Активісти пояснюють, що представники церкви на словах декларують самі благі наміри. Мовляв, в "подяку" за передачу ділянки забудовник допоможе їм з ремонтом існуючої будівлі, а також поряд побудує реабілітаційний центр.

"Забудовник підписав договір з пастором Решетинським в обмін на забудову, хоча цільове призначення землі не дозволяє тут будувати житло", - пояснює місцевий житель Іван.

Насправді ж, будівельна компанія "Ітергал-Буд" має намір звести тут величезний житловий комплекс з восьми (!) висоток. Люди показують генплан майбутнього будівництва, яке може повністю знищити три гектари соснового лісу.

Також читайте: Кияни вийшли наводити порядок в парку на Жмаченка, який відвоювали у забудовника. ФОТОрепортаж

Боротьба місцевих жителів за парк в самому розпалі. Коли в минулі вихідні вранці люди з дітьми вийшли на прибирання парку, то тут же з'явилися "тітушки". Побачивши, що прибирати сухостій, сміття, повалені дерева, встановлювати таблички і урну з пакетами для збирання за собаками вийшло понад сто небайдужих місцевих жителів, непрохані гості ретирувалися.

"Як ми не виходимо на заходи, так обов'язково церква наймає тітушок, які залякують людей, мовляв у вас нічого не вийде", - розповідає Андрій Меженко, керівник громадської організації "Парк Жмаченка". Її створили жителі найближчих будинків для захисту соснового лісу.

Поки місцевим жителям вдалося фізично відстояти і облагородити парк, але найголовніший етап боротьби розгортається в Господарському суді Києва. Саме через суд представники церкви і забудовника намагаються скасувати рішення КМДА про присвоєння зеленій зоні статусу парку. Розгляд справи по суті призначено на 28 квітня і люди збираються активно відстоювати свою позицію.

Також читайте: Ткаченко вимагає розслідувати знесення будинку Уткіна в Києві: "Це варварство! Мінкульт не давав жодних дозволів на забудову"

Місцеві жителі кажуть, що їх ресурси непорівнянні з можливостями "Інтергал-Буда", який може "продавлювати" потрібне йому рішення всіма способами, адже на кону величезний прибуток.

Київ (19683) забудова (580)


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Топ коментарі
+14
Гниды в мантия идут вабанк!!!
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17.04.2021 14:52 Відповісти
+13
Пора пастором Решетинским заняться инквизиции. Поклонение золотому тельцу - это опасная ересь... Сухостой из парка далеко не уносите...
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17.04.2021 14:57 Відповісти
+8
Ви подивіться на храмовий комплекс, розігнати цих глистів суспільства, нормальним попам багато не треба, а це вже бандити на мерсах.
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17.04.2021 15:24 Відповісти
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Гниды в мантия идут вабанк!!!
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17.04.2021 14:52 Відповісти
Пора пастором Решетинским заняться инквизиции. Поклонение золотому тельцу - это опасная ересь... Сухостой из парка далеко не уносите...
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17.04.2021 14:57 Відповісти
Хозяйственный суд Киева может отобрать у киевлян парк на Жмаченко, 20 - Цензор.НЕТ 9033
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17.04.2021 15:18 Відповісти
Заказуха от застройщиков
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17.04.2021 15:22 Відповісти
Ви подивіться на храмовий комплекс, розігнати цих глистів суспільства, нормальним попам багато не треба, а це вже бандити на мерсах.
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17.04.2021 15:24 Відповісти
Це не попи, це штунди!
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18.04.2021 10:13 Відповісти
клічко тут непричем
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17.04.2021 15:30 Відповісти
после чего КГГА присвоило ему статус парка.Источник: https://censor.net/ru/n3260362
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18.04.2021 10:29 Відповісти
просто боксер в ауте
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17.04.2021 15:32 Відповісти
нашатирь не действует
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17.04.2021 15:33 Відповісти
стар, суперстар
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17.04.2021 15:34 Відповісти
к земле готов
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17.04.2021 15:35 Відповісти
мешок
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17.04.2021 15:41 Відповісти
Смердючі сектанти!
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17.04.2021 16:57 Відповісти
Понаповзало. "Нічего лічного, просто бізнес".
Ще один з "кінцем епохи будіності".
"Владимир Владимирович Зубик - народный депутат Украины 5-8 созывов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Блок Юлии Тимошенко , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Партии регионов , президент некоммерческой организации Ассоциации Предприятий строителей «Интергал-Буд». В 2020 году вошел в рейтинг «100 самых богатых украинцев» (44-я позиция) журнала «Фокус» с оценкой капитала в $ 247 млнhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] ; также вошел в сотню самых богатых украинцев по версии журнала «Forbes Uкraine»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-2 [2] , а также - по версии журнала «Корреспондент»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-2 [2] . В ноябре 2020 компания «Интергал-Буд» одновременно строила 1,13 млн м² жилья и по этому показателю стала лидером строительного рынка Украины."
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17.04.2021 17:33 Відповісти
Бізнесмени від релігії. Перехрестіться!
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17.04.2021 17:48 Відповісти
Жители Днепровского района Киева вынуждены самостоятельно бороться с застройщиком, который планирует уничтожить очередную зеленую зону на улице Жмаченко, 20. Источник: https://censor.net/ru/n3260362

Гарна ініциатива - в Харкові місцева влада під "шумок" має намір побудувати в
двух парках Харкова "Маяковського" і "Зелений гай" багатоповерхівки, для початку
вони повивозили всі атракціони, чортові колеса і інщі, потім прореділи парки,

залившивши тільки молоді деревця, парк проглядується візуально наскрізь, а далі
вже і недалеко до заливки фундаментів під багатоповерхівки. Кернесовська школа.
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17.04.2021 21:07 Відповісти
Таким был когда-то Киев, теперь это свалка.

Господарський суд Києва може відібрати у киян парк на Жмаченка, 20 - Цензор.НЕТ 2406
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18.04.2021 10:14 Відповісти
Зеленую зону мешают застраивать те люди которые до этого купили квартиры в новых домах на месте предыдущих зелёных зон...
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18.04.2021 10:18 Відповісти
Если хотите что бы не застраивали парки то не покупайте там квартиры
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18.04.2021 10:21 Відповісти
Так понаїхавші купують, їм не байдуже що там до того було
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18.04.2021 10:48 Відповісти
А шо разве в киеве есть коренные киевляне потомки кия и либиди? Сегодняшний понаехавший завтра будет орать как коренной
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18.04.2021 10:57 Відповісти
Полно.Заблуждение думать,что Киев состоит из понаехов.Их кстати легко вычислить.
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18.04.2021 13:49 Відповісти
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Так каже Конституція України а продажний суд плює на ту Конституцію бо вважає себе джерелом влади ,тому що народ йому це дозволяє..
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18.04.2021 10:24 Відповісти
А какааааа разницааа ...? Рейдерське захоплення, чи рішення суду, що вступило в силу....?
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18.04.2021 10:26 Відповісти
А может, отобрать у киевлян такой хозяйственный суд ?
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18.04.2021 11:03 Відповісти
Пора поднимать общественные организации и собирать деньги на подкуп "судьи"! Иначе, ни как...
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18.04.2021 11:30 Відповісти
Бронебойным его подкупить. Одно ухо тут, другое ещё летает.
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18.04.2021 12:43 Відповісти
Сволочи!
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18.04.2021 12:12 Відповісти
А может отобрать Хозяйственный суд у киевлян? Я умаю они не сильно расстроятся )))
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18.04.2021 13:34 Відповісти
Сектанты Решетинского это здание арендуют по договору,уже много лет.С ними расторгают договор и тут у них истерика "у нас проект социального центра,мы его хотим строить".....ахуе....)))
Вы здесь никто,вы всего лишь арендаторы!!!
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18.04.2021 13:48 Відповісти
Парк и улицы, это не собственность согласно рассуждения судей. Все это собственность государства. Если ты чиновник или судья, стало быть ты и есть государство, можешь забрать и поделить. Толпа на улице, теперь просто толпа, не отражающая мнение общества.
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18.04.2021 15:02 Відповісти
ТОГДА ОН СТАНОВИТЬСЯ НЕХОЗЯЙСТВЕННЫМ !!!
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18.04.2021 17:13 Відповісти
 
 