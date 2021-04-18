Господарський суд Києва може відібрати у киян парк на Жмаченка, 20

Жителі Дніпровського району Києва змушені самостійно боротися із забудовником, який планує знищити чергову зелену зону на вулиці Жмаченка, 20.

Захопити ласий шматок землі компанії "Інтергал-буд" допомагає церковна громада "Християнська надія", повідомляють Kyiv LIVE Новини.

Уже кілька років місцеві жителі борються зі спробами захопити ділянку соснового лісу, який 16 років перебував в оренді у церковній організації, після чого КМДА присвоїла йому статус парку.

Активісти пояснюють, що представники церкви на словах декларують самі благі наміри. Мовляв, в "подяку" за передачу ділянки забудовник допоможе їм з ремонтом існуючої будівлі, а також поряд побудує реабілітаційний центр.

"Забудовник підписав договір з пастором Решетинським в обмін на забудову, хоча цільове призначення землі не дозволяє тут будувати житло", - пояснює місцевий житель Іван.

Насправді ж, будівельна компанія "Ітергал-Буд" має намір звести тут величезний житловий комплекс з восьми (!) висоток. Люди показують генплан майбутнього будівництва, яке може повністю знищити три гектари соснового лісу.

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Боротьба місцевих жителів за парк в самому розпалі. Коли в минулі вихідні вранці люди з дітьми вийшли на прибирання парку, то тут же з'явилися "тітушки". Побачивши, що прибирати сухостій, сміття, повалені дерева, встановлювати таблички і урну з пакетами для збирання за собаками вийшло понад сто небайдужих місцевих жителів, непрохані гості ретирувалися.

"Як ми не виходимо на заходи, так обов'язково церква наймає тітушок, які залякують людей, мовляв у вас нічого не вийде", - розповідає Андрій Меженко, керівник громадської організації "Парк Жмаченка". Її створили жителі найближчих будинків для захисту соснового лісу.

Поки місцевим жителям вдалося фізично відстояти і облагородити парк, але найголовніший етап боротьби розгортається в Господарському суді Києва. Саме через суд представники церкви і забудовника намагаються скасувати рішення КМДА про присвоєння зеленій зоні статусу парку. Розгляд справи по суті призначено на 28 квітня і люди збираються активно відстоювати свою позицію.

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Місцеві жителі кажуть, що їх ресурси непорівнянні з можливостями "Інтергал-Буда", який може "продавлювати" потрібне йому рішення всіма способами, адже на кону величезний прибуток.