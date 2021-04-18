Господарський суд Києва може відібрати у киян парк на Жмаченка, 20
Жителі Дніпровського району Києва змушені самостійно боротися із забудовником, який планує знищити чергову зелену зону на вулиці Жмаченка, 20.
Захопити ласий шматок землі компанії "Інтергал-буд" допомагає церковна громада "Християнська надія", повідомляють Kyiv LIVE Новини.
Уже кілька років місцеві жителі борються зі спробами захопити ділянку соснового лісу, який 16 років перебував в оренді у церковній організації, після чого КМДА присвоїла йому статус парку.
Активісти пояснюють, що представники церкви на словах декларують самі благі наміри. Мовляв, в "подяку" за передачу ділянки забудовник допоможе їм з ремонтом існуючої будівлі, а також поряд побудує реабілітаційний центр.
"Забудовник підписав договір з пастором Решетинським в обмін на забудову, хоча цільове призначення землі не дозволяє тут будувати житло", - пояснює місцевий житель Іван.
Насправді ж, будівельна компанія "Ітергал-Буд" має намір звести тут величезний житловий комплекс з восьми (!) висоток. Люди показують генплан майбутнього будівництва, яке може повністю знищити три гектари соснового лісу.
Боротьба місцевих жителів за парк в самому розпалі. Коли в минулі вихідні вранці люди з дітьми вийшли на прибирання парку, то тут же з'явилися "тітушки". Побачивши, що прибирати сухостій, сміття, повалені дерева, встановлювати таблички і урну з пакетами для збирання за собаками вийшло понад сто небайдужих місцевих жителів, непрохані гості ретирувалися.
"Як ми не виходимо на заходи, так обов'язково церква наймає тітушок, які залякують людей, мовляв у вас нічого не вийде", - розповідає Андрій Меженко, керівник громадської організації "Парк Жмаченка". Її створили жителі найближчих будинків для захисту соснового лісу.
Поки місцевим жителям вдалося фізично відстояти і облагородити парк, але найголовніший етап боротьби розгортається в Господарському суді Києва. Саме через суд представники церкви і забудовника намагаються скасувати рішення КМДА про присвоєння зеленій зоні статусу парку. Розгляд справи по суті призначено на 28 квітня і люди збираються активно відстоювати свою позицію.
Місцеві жителі кажуть, що їх ресурси непорівнянні з можливостями "Інтергал-Буда", який може "продавлювати" потрібне йому рішення всіма способами, адже на кону величезний прибуток.
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Ще один з "кінцем епохи будіності".
"Владимир Владимирович Зубик - народный депутат Украины 5-8 созывов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Блок Юлии Тимошенко , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Партии регионов , президент некоммерческой организации Ассоциации Предприятий строителей «Интергал-Буд». В 2020 году вошел в рейтинг «100 самых богатых украинцев» (44-я позиция) журнала «Фокус» с оценкой капитала в $ 247 млнhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] ; также вошел в сотню самых богатых украинцев по версии журнала «Forbes Uкraine»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-2 [2] , а также - по версии журнала «Корреспондент»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-2 [2] . В ноябре 2020 компания «Интергал-Буд» одновременно строила 1,13 млн м² жилья и по этому показателю стала лидером строительного рынка Украины."
Гарна ініциатива - в Харкові місцева влада під "шумок" має намір побудувати в
двух парках Харкова "Маяковського" і "Зелений гай" багатоповерхівки, для початку
вони повивозили всі атракціони, чортові колеса і інщі, потім прореділи парки,
залившивши тільки молоді деревця, парк проглядується візуально наскрізь, а далі
вже і недалеко до заливки фундаментів під багатоповерхівки. Кернесовська школа.
Вы здесь никто,вы всего лишь арендаторы!!!