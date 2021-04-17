Отделение трансплантации костного мозга откроют на Львовщине, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе рабочей поездки во Львовскую область посетил Западноукраинский специализированный детский медицинский центр, где сейчас начата реализация масштабного проекта по созданию отделения трансплантации костного мозга.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства сообщил в Фейсбуке.

"Центр является самым мощным из региональных учреждений Украины по лечению детской онкологии и гематологии и имеет потенциал стать важным центром трансплантации. На базе центра уже начата реализация масштабного проекта по созданию отделения трансплантации костного мозга. Наша цель, чтобы отделение заработало как можно быстрее и дети, которые нуждаются сложного лечения и трансплантации костного мозга, могли получать соответствующую помощь в украинских больницах. Тем более, мы очень профессиональных врачей, которые могут делать такие сложные операции ", - написал Шмыгаль.

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