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Отделение трансплантации костного мозга откроют на Львовщине, - Шмыгаль

Отделение трансплантации костного мозга откроют на Львовщине, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе рабочей поездки во Львовскую область посетил Западноукраинский специализированный детский медицинский центр, где сейчас начата реализация масштабного проекта по созданию отделения трансплантации костного мозга.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  глава правительства сообщил в  Фейсбуке.

"Центр является самым мощным из региональных учреждений Украины по лечению детской онкологии и гематологии и имеет потенциал стать важным центром трансплантации. На базе центра уже начата реализация масштабного проекта по созданию отделения трансплантации костного мозга. Наша цель, чтобы отделение заработало как можно быстрее и дети, которые нуждаются сложного лечения и трансплантации костного мозга, могли получать соответствующую помощь в украинских больницах. Тем более, мы очень профессиональных врачей, которые могут делать такие сложные операции ", - написал Шмыгаль.

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медицина (2527) Шмыгаль Денис (2726) Львовская область (2937)


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Тобі першому треба пересадити...
Від обіз'яна...
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17.04.2021 16:12 Ответить
Надеемся что без создадут без шмыгаля
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17.04.2021 16:14 Ответить
для трансплантации достаточно одной комнаты в сельской амбулатории. ...
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17.04.2021 16:27 Ответить
и рентгена с УЗИ
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17.04.2021 16:28 Ответить
Промовиста погремуха.
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17.04.2021 16:32 Ответить
Давно пора
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17.04.2021 16:44 Ответить
Уявляю як подібні новини з України подадуть в паРАШІ для аленей: В Україні відкрито відділення транспонтології для забору органів і продажу їх на захід....
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17.04.2021 17:24 Ответить
У Львові такі операції хз скільки років вже роблять. Але наші люди всерівно збирають гроші та їдуть закордон.
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18.04.2021 06:15 Ответить
львів забрав медіків з ковеля на волині..начав робить пересадки..от тіки яким боком тут шмигло геть понятія не маю...скоро скаже що і на марс полетять бо зелені дали добро...
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18.04.2021 11:35 Ответить
 
 