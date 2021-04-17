Відділення трансплантації кісткового мозку відкриють на Львівщині, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Львівської області відвідав Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, де зараз розпочато реалізацію масштабного проєкту зі створення відділення трансплантації кісткового мозку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду повідомив у фейсбуці.

"Центр є найпотужнішим із регіональних закладів України з лікування дитячої онкології та гематології та має потенціал стати важливим центром трансплантації. На базі центру вже розпочато реалізацію масштабного проєкту зі створення відділення трансплантації кісткового мозку. Наша мета, щоб відділення запрацювало якнайшвидше і діти, які потребують складного лікування та трансплантації кісткового мозку, могли отримувати відповідну допомогу в українських лікарнях. Адже ми маємо дуже професійних лікарів, які можуть робити такі складні операції", - написав Шмигаль.

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