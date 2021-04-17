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Відділення трансплантації кісткового мозку відкриють на Львівщині, - Шмигаль

Відділення трансплантації кісткового мозку відкриють на Львівщині, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Львівської області відвідав Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, де зараз розпочато реалізацію масштабного проєкту зі створення відділення трансплантації кісткового мозку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду повідомив у фейсбуці.

"Центр є найпотужнішим із регіональних закладів України з лікування дитячої онкології та гематології та має потенціал стати важливим центром трансплантації. На базі центру вже розпочато реалізацію масштабного проєкту зі створення відділення трансплантації кісткового мозку. Наша мета, щоб відділення запрацювало якнайшвидше і діти, які потребують складного лікування та трансплантації кісткового мозку, могли отримувати відповідну допомогу в українських лікарнях. Адже ми маємо дуже професійних лікарів, які можуть робити такі складні операції", - написав Шмигаль.

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Автор: 

медицина (2136) Шмигаль Денис (4648) Львівська область (2465)


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Тобі першому треба пересадити...
Від обіз'яна...
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17.04.2021 16:12 Відповісти
Надеемся что без создадут без шмыгаля
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17.04.2021 16:14 Відповісти
для трансплантации достаточно одной комнаты в сельской амбулатории. ...
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17.04.2021 16:27 Відповісти
и рентгена с УЗИ
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17.04.2021 16:28 Відповісти
Промовиста погремуха.
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17.04.2021 16:32 Відповісти
Давно пора
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17.04.2021 16:44 Відповісти
Уявляю як подібні новини з України подадуть в паРАШІ для аленей: В Україні відкрито відділення транспонтології для забору органів і продажу їх на захід....
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17.04.2021 17:24 Відповісти
У Львові такі операції хз скільки років вже роблять. Але наші люди всерівно збирають гроші та їдуть закордон.
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18.04.2021 06:15 Відповісти
львів забрав медіків з ковеля на волині..начав робить пересадки..от тіки яким боком тут шмигло геть понятія не маю...скоро скаже що і на марс полетять бо зелені дали добро...
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18.04.2021 11:35 Відповісти
 
 