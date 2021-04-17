Россия высылает пятерых польских дипломатов, - МИД РФ

Россия объявила о высылке пятерых польских дипломатов, поскольку Варшава "подпевала" администрации США. После введения американских санкций в отношении РФ Польша выслала из страны трех российских дипломатов.

Как передает Цензор.НЕТ, о таких шагах сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

"Обратили внимание, как быстро в Варшаве "подпели" администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. Со своей стороны, из России будут выдворены пять польских дипломатов", - говорится в сообщении.

В МИД Польши уже отреагировали на решение Москвы. Говорят, что ждут официальной информации, а не просто заявления МИД России.

"Мы готовы к российским мер и рассмотрим их, когда получим детали", - сказал заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковський вель Сэнк, передает TVP.INFO.

Напомним, 15 апреля МИД Польши объявило трех российских дипломатов персонами нон грата из-за нарушения "условий дипломатического статуса и совершение действий в ущерб Польше".

Отмечается, что на такие шаги Варшава пошла, выразив солидарность США, которые ввели новые санкции против РФ.