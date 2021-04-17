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Россия высылает пятерых польских дипломатов, - МИД РФ

Россия высылает пятерых польских дипломатов, - МИД РФ

Россия объявила о высылке пятерых польских дипломатов, поскольку Варшава "подпевала" администрации США. После введения американских санкций в отношении РФ Польша выслала из страны трех российских дипломатов.

Как передает Цензор.НЕТ,  о таких шагах сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

"Обратили внимание, как быстро в Варшаве "подпели" администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. Со своей стороны, из России будут выдворены пять польских дипломатов", - говорится в сообщении.

В МИД Польши уже отреагировали на решение Москвы. Говорят, что ждут официальной информации, а не просто заявления МИД России.

"Мы готовы к российским мер и рассмотрим их, когда получим детали", - сказал заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковський вель Сэнк, передает TVP.INFO.

Напомним, 15 апреля МИД Польши объявило трех российских дипломатов персонами нон грата из-за нарушения "условий дипломатического статуса и совершение действий в ущерб Польше".

Отмечается, что на такие шаги Варшава пошла, выразив солидарность США, которые ввели новые санкции против РФ.

высылка (104) Польша (8516) дипломаты (639)


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Топ комментарии
+32
Хай ще собі у штани насеруть...
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17.04.2021 16:33 Ответить
+27
Ну, а в ответ поляки вышлют московитов. Ежели и далее так пойдёт, то со всего мира в Расею вернуться все сотрудники ФСБ, СВР и ГРУ. До дому, до дому, в ПАРАШУ!
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17.04.2021 16:41 Ответить
+24
Винтороги совсем с катушек слетели.
У них агония, а в этом состоянии они наделают делов, что всему миру аукнется.
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17.04.2021 16:34 Ответить
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Хай ще собі у штани насеруть...
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17.04.2021 16:33 Ответить
😂😂😂
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17.04.2021 16:47 Ответить
Винтороги совсем с катушек слетели.
У них агония, а в этом состоянии они наделают делов, что всему миру аукнется.
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17.04.2021 16:34 Ответить
ото кого рашка виганяє з тими і треба дружить.
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17.04.2021 17:24 Ответить
Наверное власть Украины вышлет из страны всех служителей РПЦУ,чтобы прикрыть работу ФСБ в Украине в годы вйны
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17.04.2021 16:39 Ответить
наверное,это наша робота."власть" вся 5 колонна.
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17.04.2021 20:25 Ответить
Свинособаки просят отключить им свифт.и ввести эмбарго на нефть.
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17.04.2021 16:40 Ответить
Ну, а в ответ поляки вышлют московитов. Ежели и далее так пойдёт, то со всего мира в Расею вернуться все сотрудники ФСБ, СВР и ГРУ. До дому, до дому, в ПАРАШУ!
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17.04.2021 16:41 Ответить
им не нужен повод, у них шиза с рождения.
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17.04.2021 17:25 Ответить
Я не знаю, кто такие "россияне" и "русские". Ежели вы имеете в виду какой то вид или подотряд животных, то конкретизируйте по классификации.
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17.04.2021 17:27 Ответить
Це зайвохромосомні мутовані потвори кремлівської селекціі,істоти без рода та племені !!!)))
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17.04.2021 17:49 Ответить
мозгов не хватает прочитать ниже заголовка
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17.04.2021 18:19 Ответить
и когда последняя свинособака вернётся в Парашу, ХЛО наконец-то устроит большой бум. Но есть проблема - свинособаки не спешат....
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17.04.2021 19:51 Ответить
Хто в мід ерефії нюхательний порошок доставляє? Хто слідкує за якістю? Вони взагалі з рейок злетіли! "Дебіли .ля!"
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17.04.2021 16:42 Ответить
раньше аргентинское консульство фасовала в пакеты единая расея)) сейчас надо у клоуна спросить, они на одной точке тарятся.
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17.04.2021 16:51 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiwP4GIkm_00&psig=AOvVaw0y37rHiACUzc3vdCy_-Ow3&ust=1618753616912000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCNDGnKe1hfACFQAAAAAdAAAAABAJ Совсем озверел черный Абдулла. Ни своих, ни чужих не жалеет. (с)Росія висилає п'ятьох польських дипломатів, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 9369
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17.04.2021 16:48 Ответить
интересный кадр.... носатые комиссары с помощью тупых иванов делают революцию...
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18.04.2021 00:45 Ответить
Носатые и сейчасу руля. Судя по реальным результатам Майдана, этот кадр и сегодня...
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18.04.2021 08:16 Ответить
Самое интересно что этих черных абдул назначили на должности первых секретарей, а вторыми сначала назначили горбоносых комиссаров, а потом кацапов
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18.04.2021 08:35 Ответить
Как возможно ранее мокша вышлет всех дипломатов, тем скорее престанут официально покупать рашисткую нефть и газ, тем быстрее сдохнет эта бензоколонка.
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17.04.2021 16:51 Ответить
С понедельника будем наблюдать парад выселок мацковских "дипломатов"... и ответные кацаские действия....
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17.04.2021 16:56 Ответить
Чехия уже высылает 18 кацапских "дипломатов"....
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17.04.2021 22:53 Ответить
Все жду, когда же наконец-то Путя наберет в рот говна и с презрением плюнет всему миру за его наглое существование вопреки всяческой "помощи" рашки.
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17.04.2021 16:57 Ответить
Росія висилає п'ятьох польських дипломатів, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 5763
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17.04.2021 17:06 Ответить
Видно в лаптестане зоввсім все кепско що дозвололи своїм ьртам-пропагандонам такен постити! Мітенка ти скажи тобі зарплатню не заплатили що ти таке постиш або товариш мацор дозволил?
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17.04.2021 17:36 Ответить
Росія висилає п'ятьох польських дипломатів, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 8411

Кацапам на історічєскую?
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17.04.2021 17:05 Ответить
Перед війною?
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17.04.2021 17:17 Ответить
Заметьте Польша выслала 3 х россиян, а Раша пятерых поляков. По логике ( если поляки себя уважают) то должны вдогонку выслать еще двух россиян. ( иначе будет выглядеть как то унизительно). Обычно тут должно быть баш на баш. Но Раша видно Польшу не считает ровней. Посмотрим на реакцию Польши. и их славетный гонор.
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17.04.2021 17:31 Ответить
ну и формулировочки в раше, "подпевали"....
Неужели они так и сказали?
совсем с катушек слетели??
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17.04.2021 17:39 Ответить
интересные оккупанты, со всеми успели перес..ться
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17.04.2021 17:40 Ответить
одних висилають, інших засилають.
Росія висилає п'ятьох польських дипломатів, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 3573"

Агентів РПЦ відряджають до Німеччини, Іспанії, Португалії, Єгипту. І поруч зі Кокшетауською та Бузулуцькою єпархіями РПЦ згадується якась "Хмельницька єпархія РПЦ".
Стоп! У РПЦ немає Хмельницької єпархії! Хмельницька єпархія є підрозділом так званої самоврядної "Української православної церкви", яку ми знаємо, як "Московський патріархат в Україні".
І долю позаштатного клірика Хмельницької єпархії протоієрея Миколи Єфимчука має вирішувати не Синод РПЦ в Москві, а так званий синод так званої УПЦ (МП) у Києві.https://novynarnia.com/2021/04/17/synod-spalyv/
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17.04.2021 17:58 Ответить
...кремлевские идиоты решили со всем миром бороться.....ню-ню, ню-ню....
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17.04.2021 18:25 Ответить
Поляки отмучались.
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17.04.2021 20:11 Ответить
Дипломаты похожи на теннисные воланчики)))
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17.04.2021 20:45 Ответить
 
 