Россия высылает пятерых польских дипломатов, - МИД РФ
Россия объявила о высылке пятерых польских дипломатов, поскольку Варшава "подпевала" администрации США. После введения американских санкций в отношении РФ Польша выслала из страны трех российских дипломатов.
Как передает Цензор.НЕТ, о таких шагах сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.
"Обратили внимание, как быстро в Варшаве "подпели" администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. Со своей стороны, из России будут выдворены пять польских дипломатов", - говорится в сообщении.
В МИД Польши уже отреагировали на решение Москвы. Говорят, что ждут официальной информации, а не просто заявления МИД России.
"Мы готовы к российским мер и рассмотрим их, когда получим детали", - сказал заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковський вель Сэнк, передает TVP.INFO.
Напомним, 15 апреля МИД Польши объявило трех российских дипломатов персонами нон грата из-за нарушения "условий дипломатического статуса и совершение действий в ущерб Польше".
Отмечается, что на такие шаги Варшава пошла, выразив солидарность США, которые ввели новые санкции против РФ.
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У них агония, а в этом состоянии они наделают делов, что всему миру аукнется.
Кацапам на історічєскую?
Неужели они так и сказали?
совсем с катушек слетели??
"
Агентів РПЦ відряджають до Німеччини, Іспанії, Португалії, Єгипту. І поруч зі Кокшетауською та Бузулуцькою єпархіями РПЦ згадується якась "Хмельницька єпархія РПЦ".
Стоп! У РПЦ немає Хмельницької єпархії! Хмельницька єпархія є підрозділом так званої самоврядної "Української православної церкви", яку ми знаємо, як "Московський патріархат в Україні".
І долю позаштатного клірика Хмельницької єпархії протоієрея Миколи Єфимчука має вирішувати не Синод РПЦ в Москві, а так званий синод так званої УПЦ (МП) у Києві.https://novynarnia.com/2021/04/17/synod-spalyv/