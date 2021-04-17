Росія висилає п'ятьох польських дипломатів, - МЗС РФ
Росія оголосила про висилку п'ятьох польських дипломатів, оскільки Варшава "підспівувала" адміністрації США. Після запровадження американських санкцій щодо РФ Польща вислала з країни трьох російських дипломатів.
Як передає Цензор.НЕТ, про такі кроки повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ РФ.
"Звернули увагу, як швидко у Варшаві "почали підспівувати" адміністрації США, зажадавши від'їзду з Польщі трьох російських дипломатів. Зі свого боку, з Росії будуть видворені п'ять польських дипломатів", - йдеться в повідомленні.
У МЗС Польщі вже відреагували на рішення Москви. Кажуть, що чекають офіційної інформації, а не просто заяви МЗС Росії.
"Ми готові до російських заходів і розглянемо їх, коли отримаємо деталі", - сказав заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк, передає TVP.INFO.
Нагадаємо, 15 квітня МЗС Польщі оголосило трьох російських дипломатів персонами нон ґрата через порушення "умов дипломатичного статусу і здійснення дій на шкоду Польщі".
Зазначається, що до таких кроків Варшава вдалася, висловивши солідарність США, які запровадили нові санкції проти РФ.
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У них агония, а в этом состоянии они наделают делов, что всему миру аукнется.
Кацапам на історічєскую?
Неужели они так и сказали?
совсем с катушек слетели??
"
Агентів РПЦ відряджають до Німеччини, Іспанії, Португалії, Єгипту. І поруч зі Кокшетауською та Бузулуцькою єпархіями РПЦ згадується якась "Хмельницька єпархія РПЦ".
Стоп! У РПЦ немає Хмельницької єпархії! Хмельницька єпархія є підрозділом так званої самоврядної "Української православної церкви", яку ми знаємо, як "Московський патріархат в Україні".
І долю позаштатного клірика Хмельницької єпархії протоієрея Миколи Єфимчука має вирішувати не Синод РПЦ в Москві, а так званий синод так званої УПЦ (МП) у Києві.https://novynarnia.com/2021/04/17/synod-spalyv/