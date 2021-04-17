Росія висилає п'ятьох польських дипломатів, - МЗС РФ

Росія оголосила про висилку п'ятьох польських дипломатів, оскільки Варшава "підспівувала" адміністрації США. Після запровадження американських санкцій щодо РФ Польща вислала з країни трьох російських дипломатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про такі кроки повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ РФ.

"Звернули увагу, як швидко у Варшаві "почали підспівувати" адміністрації США, зажадавши від'їзду з Польщі трьох російських дипломатів. Зі свого боку, з Росії будуть видворені п'ять польських дипломатів", - йдеться в повідомленні.

У МЗС Польщі вже відреагували на рішення Москви. Кажуть, що чекають офіційної інформації, а не просто заяви МЗС Росії.

"Ми готові до російських заходів і розглянемо їх, коли отримаємо деталі", - сказав заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк, передає TVP.INFO.

Нагадаємо, 15 квітня МЗС Польщі оголосило трьох російських дипломатів персонами нон ґрата через порушення "умов дипломатичного статусу і здійснення дій на шкоду Польщі".

Зазначається, що до таких кроків Варшава вдалася, висловивши солідарність США, які запровадили нові санкції проти РФ.