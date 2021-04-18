Украинского заробитчанина нашли мертвым в Польше, - полиция
Польская полиция сообщила о смерти 41-летнего украинца, который недавно приехал на работу в Польшу и проживал в населенном пункте Езёрна гмины Галевице в Лодзинском воеводстве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TV Republika.
Мужчина исчез из дома, где он проживал, 15 апреля после полуночи. В результате организованных полицией и спасателями поисков в тот же день неподалеку в лесу была найдена только обувь мужчины. Уже на следующий день тело гражданина Украины было обнаружено в лесном массиве.
По информации местных СМИ, тело мужчины обнаружили 500 метров от места, где он проживал. Следствие продолжается.
Предварительно, прокуратура исключает участие третьих лиц в смерти мужа.
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+10 Fjall_Raven
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показать весь комментарий18.04.2021 15:04 Ответить Ссылка
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Туди їде працювати нікчемна бидлота, яка піднімає там чужу економіку.
Тільки я подорожую, як господар, а не вбогий злидень.
Пиши ще, я ******** глузувати з різної бидлоти.
Тобі вже час мити дупи, така вже твоя доля.
Якщо тебе мають в усі дірки, то така вже твоя доля. У мене, на щастя, геть інша доля.
І мені смішно, коли подібна худоба повчає мене життю.
Я прожив понад півстоліття й жодного разу не користувався їх послугами. Нехай їм дякують ті, кому вони допомогли.
P.S. Та й безглуздо порівнювати хірургів та бидлоту, яка від злиднів миє дупи дідам десь в італії.
Убили мужа прокуратуры?? А у них и дети есть??