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Украинского заробитчанина нашли мертвым в Польше, - полиция

Украинского заробитчанина нашли мертвым в Польше, - полиция

Польская полиция сообщила о смерти 41-летнего украинца, который недавно приехал на работу в Польшу и проживал в населенном пункте Езёрна гмины Галевице в Лодзинском воеводстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TV Republika.

Мужчина исчез из дома, где он проживал, 15 апреля после полуночи. В результате организованных полицией и спасателями поисков в тот же день неподалеку в лесу была найдена только обувь мужчины. Уже на следующий день тело гражданина Украины было обнаружено в лесном массиве.

По информации местных СМИ, тело мужчины обнаружили 500 метров от места, где он проживал. Следствие продолжается.

Предварительно, прокуратура исключает участие третьих лиц в смерти мужа.

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Польша (8518) смерть (9251) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+10
цензоровские мужи, как гугль с польского им перевёл, так они и вкинули ))
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18.04.2021 12:40 Ответить
+9
Так может мыслить только ограниченное существо, которое дальше своего болота никогда и никуда не вылазило
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18.04.2021 14:01 Ответить
+3
Клад нашел? Чтоб не работать, а путешествовать.
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18.04.2021 15:04 Ответить
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цензоровские мужи, как гугль с польского им перевёл, так они и вкинули ))
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18.04.2021 12:40 Ответить
Іноді і з української на нарєчіє так перекладають.
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18.04.2021 12:51 Ответить
та гуголь мог і хлопом обізвать ))
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18.04.2021 13:29 Ответить
Щиро похер на долю заробітчан у польщі.
Туди їде працювати нікчемна бидлота, яка піднімає там чужу економіку.
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18.04.2021 13:56 Ответить
Так может мыслить только ограниченное существо, которое дальше своего болота никогда и никуда не вылазило
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18.04.2021 14:01 Ответить
Істото, я був на усіх континентах та на власні очі бачив понад тисячу міст по усьому світу.
Тільки я подорожую, як господар, а не вбогий злидень.
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18.04.2021 14:25 Ответить
Клад нашел? Чтоб не работать, а путешествовать.
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18.04.2021 15:04 Ответить
Просто вмію влаштувати своє життя таким чином, щоб на мене працювали, а я л ще відстежував KPI.
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18.04.2021 15:10 Ответить
л ще = лише
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18.04.2021 15:11 Ответить
Ой не пиз..., Сопли жевать ты вмиешь, в дерьме жить, в нищете. А люди стремятся к лучшей жизни, и делают для этого всё. Завидуй, рогуль, молча. Тебя небось никто никуда не впускает, даже на работу.
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18.04.2021 15:17 Ответить
Істото, кому я можу заздрити? Бидлоті, яка миє дупи дідам?
Пиши ще, я ******** глузувати з різної бидлоти.
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18.04.2021 15:20 Ответить
Дурачина ты, простофиля, дубина стоеросовая, ты свою хотя бы помой, чмошник.
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18.04.2021 15:27 Ответить
Мене дуже тішить твоя безсила лють.
Тобі вже час мити дупи, така вже твоя доля.
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18.04.2021 15:55 Ответить
Это тут ты за 5 коп. облизываешь дупи своего хозяина и олигархов, без прав, без страховки, без нормального к себе отношения, к тебе относятся как к скоту, вот ты и завидуешь людям, с нормальной, хорошо оплачиваемой работой и проживанию их в нормальных, цивилизовпнных странах. Ты жалок и убог.
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18.04.2021 15:32 Ответить
Істото, це у подібних до тебе є господар, а я сам собі пан.
Якщо тебе мають в усі дірки, то така вже твоя доля. У мене, на щастя, геть інша доля.
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18.04.2021 15:52 Ответить
Тобто вважаєш людину яка чесно працює,бидлом.Тих хто миє дупи,ти взагалі зневажаєш?Ніколи не цікавився хто миє дупи нашим пораненим бійцям?Соромно пане.
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18.04.2021 16:33 Ответить
Так, дупи дідам в інших країнах миє лише худоба.
І мені смішно, коли подібна худоба повчає мене життю.
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18.04.2021 17:09 Ответить
Висловлюють свою думку а не повчають.А як пан відноситься до хірургів,вони і вдупах,і в кишках колупаються,і у цілому світі користуються повагою?
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18.04.2021 17:46 Ответить
Ніяк, мені щиро похер на хірургів.
Я прожив понад півстоліття й жодного разу не користувався їх послугами. Нехай їм дякують ті, кому вони допомогли.

P.S. Та й безглуздо порівнювати хірургів та бидлоту, яка від злиднів миє дупи дідам десь в італії.
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18.04.2021 19:22 Ответить
прокуратура исключает участие третьих лиц в смерти мужа.Источник: https://censor.net/ru/n3260432

Убили мужа прокуратуры?? А у них и дети есть??
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18.04.2021 14:39 Ответить
Это польский король привез на Украину предков Коломойского, Пинчука и Зеленского в 15-м веке.
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18.04.2021 15:02 Ответить
 
 