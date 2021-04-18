Украинского заробитчанина нашли мертвым в Польше, - полиция

Польская полиция сообщила о смерти 41-летнего украинца, который недавно приехал на работу в Польшу и проживал в населенном пункте Езёрна гмины Галевице в Лодзинском воеводстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TV Republika.

Мужчина исчез из дома, где он проживал, 15 апреля после полуночи. В результате организованных полицией и спасателями поисков в тот же день неподалеку в лесу была найдена только обувь мужчины. Уже на следующий день тело гражданина Украины было обнаружено в лесном массиве.

По информации местных СМИ, тело мужчины обнаружили 500 метров от места, где он проживал. Следствие продолжается.

Предварительно, прокуратура исключает участие третьих лиц в смерти мужа.

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