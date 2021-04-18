Українського заробітчанина знайшли мертвим у Польщі, - поліція

Польська поліція повідомила про смерть 41-річного українця, який нещодавно приїхав на роботу в Польщу і проживав у населеному пункті Єзьорна гміни Гальовіце в Лодзінському воєводстві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TV Republika.

Чоловік зник з дому, де він проживав, 15 квітня після опівночі. В результаті організованих поліцією і рятувальниками пошуків того ж дня неподалік у лісі було знайдено тільки взуття чоловіка. Вже на наступний день тіло громадянина України було виявлено в лісовому масиві.

За інформацією місцевих ЗМІ, тіло чоловіка виявили за 500 метрів від місця, де він проживав. Слідство триває.

Попередньо, прокуратура виключає участь третіх осіб в смерті чоловіка.

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