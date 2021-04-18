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Українського заробітчанина знайшли мертвим у Польщі, - поліція

Українського заробітчанина знайшли мертвим у Польщі, - поліція

Польська поліція повідомила про смерть 41-річного українця, який нещодавно приїхав на роботу в Польщу і проживав у населеному пункті Єзьорна гміни Гальовіце в Лодзінському воєводстві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TV Republika.

Чоловік зник з дому, де він проживав, 15 квітня після опівночі. В результаті організованих поліцією і рятувальниками пошуків того ж дня неподалік у лісі було знайдено тільки взуття чоловіка. Вже на наступний день тіло громадянина України було виявлено в лісовому масиві.

За інформацією місцевих ЗМІ, тіло чоловіка виявили за 500 метрів від місця, де він проживав. Слідство триває.

Попередньо, прокуратура виключає участь третіх осіб в смерті чоловіка.

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Польща (8636) смерть (6782) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+10
цензоровские мужи, как гугль с польского им перевёл, так они и вкинули ))
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18.04.2021 12:40 Відповісти
+9
Так может мыслить только ограниченное существо, которое дальше своего болота никогда и никуда не вылазило
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18.04.2021 14:01 Відповісти
+3
Клад нашел? Чтоб не работать, а путешествовать.
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18.04.2021 15:04 Відповісти
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цензоровские мужи, как гугль с польского им перевёл, так они и вкинули ))
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18.04.2021 12:40 Відповісти
Іноді і з української на нарєчіє так перекладають.
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18.04.2021 12:51 Відповісти
та гуголь мог і хлопом обізвать ))
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18.04.2021 13:29 Відповісти
Щиро похер на долю заробітчан у польщі.
Туди їде працювати нікчемна бидлота, яка піднімає там чужу економіку.
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18.04.2021 13:56 Відповісти
Так может мыслить только ограниченное существо, которое дальше своего болота никогда и никуда не вылазило
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18.04.2021 14:01 Відповісти
Істото, я був на усіх континентах та на власні очі бачив понад тисячу міст по усьому світу.
Тільки я подорожую, як господар, а не вбогий злидень.
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18.04.2021 14:25 Відповісти
Клад нашел? Чтоб не работать, а путешествовать.
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18.04.2021 15:04 Відповісти
Просто вмію влаштувати своє життя таким чином, щоб на мене працювали, а я л ще відстежував KPI.
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18.04.2021 15:10 Відповісти
л ще = лише
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18.04.2021 15:11 Відповісти
Ой не пиз..., Сопли жевать ты вмиешь, в дерьме жить, в нищете. А люди стремятся к лучшей жизни, и делают для этого всё. Завидуй, рогуль, молча. Тебя небось никто никуда не впускает, даже на работу.
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18.04.2021 15:17 Відповісти
Істото, кому я можу заздрити? Бидлоті, яка миє дупи дідам?
Пиши ще, я ******** глузувати з різної бидлоти.
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18.04.2021 15:20 Відповісти
Дурачина ты, простофиля, дубина стоеросовая, ты свою хотя бы помой, чмошник.
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18.04.2021 15:27 Відповісти
Мене дуже тішить твоя безсила лють.
Тобі вже час мити дупи, така вже твоя доля.
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18.04.2021 15:55 Відповісти
Это тут ты за 5 коп. облизываешь дупи своего хозяина и олигархов, без прав, без страховки, без нормального к себе отношения, к тебе относятся как к скоту, вот ты и завидуешь людям, с нормальной, хорошо оплачиваемой работой и проживанию их в нормальных, цивилизовпнных странах. Ты жалок и убог.
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18.04.2021 15:32 Відповісти
Істото, це у подібних до тебе є господар, а я сам собі пан.
Якщо тебе мають в усі дірки, то така вже твоя доля. У мене, на щастя, геть інша доля.
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18.04.2021 15:52 Відповісти
Тобто вважаєш людину яка чесно працює,бидлом.Тих хто миє дупи,ти взагалі зневажаєш?Ніколи не цікавився хто миє дупи нашим пораненим бійцям?Соромно пане.
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18.04.2021 16:33 Відповісти
Так, дупи дідам в інших країнах миє лише худоба.
І мені смішно, коли подібна худоба повчає мене життю.
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18.04.2021 17:09 Відповісти
Висловлюють свою думку а не повчають.А як пан відноситься до хірургів,вони і вдупах,і в кишках колупаються,і у цілому світі користуються повагою?
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18.04.2021 17:46 Відповісти
Ніяк, мені щиро похер на хірургів.
Я прожив понад півстоліття й жодного разу не користувався їх послугами. Нехай їм дякують ті, кому вони допомогли.

P.S. Та й безглуздо порівнювати хірургів та бидлоту, яка від злиднів миє дупи дідам десь в італії.
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18.04.2021 19:22 Відповісти
прокуратура исключает участие третьих лиц в смерти мужа.Источник: https://censor.net/ru/n3260432

Убили мужа прокуратуры?? А у них и дети есть??
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18.04.2021 14:39 Відповісти
Это польский король привез на Украину предков Коломойского, Пинчука и Зеленского в 15-м веке.
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18.04.2021 15:02 Відповісти
 
 