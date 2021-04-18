Українського заробітчанина знайшли мертвим у Польщі, - поліція
Польська поліція повідомила про смерть 41-річного українця, який нещодавно приїхав на роботу в Польщу і проживав у населеному пункті Єзьорна гміни Гальовіце в Лодзінському воєводстві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TV Republika.
Чоловік зник з дому, де він проживав, 15 квітня після опівночі. В результаті організованих поліцією і рятувальниками пошуків того ж дня неподалік у лісі було знайдено тільки взуття чоловіка. Вже на наступний день тіло громадянина України було виявлено в лісовому масиві.
За інформацією місцевих ЗМІ, тіло чоловіка виявили за 500 метрів від місця, де він проживав. Слідство триває.
Попередньо, прокуратура виключає участь третіх осіб в смерті чоловіка.
Топ коментарі
+10 Fjall_Raven
показати весь коментар18.04.2021 12:40 Відповісти Посилання
+9 V Malina
показати весь коментар18.04.2021 14:01 Відповісти Посилання
+3 kisutwo
показати весь коментар18.04.2021 15:04 Відповісти Посилання
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Туди їде працювати нікчемна бидлота, яка піднімає там чужу економіку.
Тільки я подорожую, як господар, а не вбогий злидень.
Пиши ще, я ******** глузувати з різної бидлоти.
Тобі вже час мити дупи, така вже твоя доля.
Якщо тебе мають в усі дірки, то така вже твоя доля. У мене, на щастя, геть інша доля.
І мені смішно, коли подібна худоба повчає мене життю.
Я прожив понад півстоліття й жодного разу не користувався їх послугами. Нехай їм дякують ті, кому вони допомогли.
P.S. Та й безглуздо порівнювати хірургів та бидлоту, яка від злиднів миє дупи дідам десь в італії.
Убили мужа прокуратуры?? А у них и дети есть??