Украинский пограничник найден мертвым на Буковине

В Черновицкой области неподалеку пункта пропуска "Порубное" пограничники обнаружили застреленным своего коллегу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил руководитель пресс-службы Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко.

"Сегодня утром во время несения службы пограничный наряд услышал выстрел на границе. Туда немедленно выехала служба реагирования, которая и обнаружила без сознания военного с огнестрельным ранением в области сердца. Он также находился в наряде, а у него было использованное его штатное оружие", - сказал руководитель пресс-службы отряда.

После обнаружения раненого военного на место происшествия сразу вызвали медиков и полицию. Врачи констатировали смерть от огнестрельного ранения в область груди. В пограничном отряде отмечают, что военный по службе характеризовался положительно, ему было 24 года. Сейчас правоохранители выясняют возможные причины этого трагического случая.

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