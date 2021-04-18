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Украинский пограничник найден мертвым на Буковине

Украинский пограничник найден мертвым на Буковине

В Черновицкой области неподалеку пункта пропуска "Порубное" пограничники обнаружили застреленным своего коллегу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил руководитель пресс-службы Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко.

"Сегодня утром во время несения службы пограничный наряд услышал выстрел на границе. Туда немедленно выехала служба реагирования, которая и обнаружила без сознания военного с огнестрельным ранением в области сердца. Он также находился в наряде, а у него было использованное его штатное оружие", - сказал руководитель пресс-службы отряда.

После обнаружения раненого военного на место происшествия сразу вызвали медиков и полицию. Врачи констатировали смерть от огнестрельного ранения в область груди. В пограничном отряде отмечают, что военный по службе характеризовался положительно, ему было 24 года. Сейчас правоохранители выясняют возможные причины этого трагического случая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий Черновицкого погранотряда задержан на взятке 1050 евро за содействие контрабанде, - прокуратура. ФОТО

Буковина (901) пограничники (1584)


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Топ комментарии
+13
краще мовчіть якщо не знаєте- лишень би язіиком гнилим ляптуни-
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18.04.2021 16:17 Ответить
+5
Если на западной границе рядом с коробками сигарет находят застреленного пограничника то это исключительно из за несчастной любви.
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18.04.2021 16:24 Ответить
+2
в статье шота про сигареты было?
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18.04.2021 16:35 Ответить
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краще мовчіть якщо не знаєте- лишень би язіиком гнилим ляптуни-
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18.04.2021 16:17 Ответить
Если на западной границе рядом с коробками сигарет находят застреленного пограничника то это исключительно из за несчастной любви.
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18.04.2021 16:24 Ответить
в статье шота про сигареты было?
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18.04.2021 16:35 Ответить
Пока не было.
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18.04.2021 16:41 Ответить
несчастная любовь тебе не грозит...ваще никакая.
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18.04.2021 17:20 Ответить
Зачем сразу так категорично...я бы не отрицал его вожделение к @уйлу или захаровой, но это уже скорее зоофилия.
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18.04.2021 18:17 Ответить
Сам или контрабандисты помогли?
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18.04.2021 16:57 Ответить
Вони по одному не повинні ходити.
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18.04.2021 20:07 Ответить
13-я застава....Я там служил....В 92-ом там погибло 3 человека
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18.04.2021 20:10 Ответить
Убили?
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18.04.2021 21:11 Ответить
Нет.Там на "центре" как раз это КПП "Порубное",а сама застава на 3 км в тылу.Прапор Волков вел 2 наряда с границы на заставу по трассе и сзади влупился поляк на бусе-двое сразу на месте погибли,а Волков умер позже.Привезли в больницу,врач осмотрел и говорит:"Тут безнадежный случай-все расстрощенно,позвоночник в дребезги,органы отбиты или разорваны.Я хз почему он до сих пор живой".Кусок черепа был прямо вырван-мозги торчали...Тупо сидели,ждали,пока умрет.В Черновицком отряде потом гробы выставили-жуткое зрелище.У них-то черепа растрощенные были,так дырки какой-то херней позамазывали,но так бездарно,что капец...А двое выжило.Потом еще и на заставу дослуживать вернулись
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18.04.2021 22:22 Ответить
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18.04.2021 23:31 Ответить
Да...Сколько лет прошло,я на 2-х войнах побывал,видел тысячи смертей,но до сих пор в памяти,как то было...Мы потом приехали на заставу и бухать захотелось.А бухла не было.Пили НЕ бухло)))А еще...собаки так скулили,что волосы дыбом вставали...Тяну,***,а она не идет за мной........С детства мечтал о погране....14-й год.По 200 рыл "пограничники" переходили к кацапам...видите ли "ОПАСНОСТЬ" была...Помнишь?С тех пор не праздную День Пограничника...
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19.04.2021 20:05 Ответить
А до этого тоже 3 человека на том же месте погибли.Короче-мрачное место."Линейка",ловушки еще с 50-х годов,приведения.Я серьезно)Идешь по дозорке,смотришь:а на пээне в тылу фас мелькает.А там даже теоретически никого быть не может...
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18.04.2021 22:27 Ответить
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18.04.2021 23:31 Ответить
писдец я ж гречку ем в танки проигрываю без секса и не кидаюся с окна
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18.04.2021 21:47 Ответить
 
 