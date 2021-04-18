Українського прикордонника знайшли мертвим на Буковині

У Чернівецькій області неподалік пункту пропуску "Порубне" прикордонники виявили застреленим свого колегу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомив керівник пресслужби Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

"Сьогодні вранці під час несення служби прикордонний наряд почув постріл на кордоні. Туди негайно виїхала служба реагування, яка й виявила непритомного військовослужбовця із вогнепальним пораненням у ділянку серця. Він також перебував у наряді, а поряд була використана його штатна зброя", - сказав керівник пресслужби загону.

Після виявлення пораненого військовослужбовця на місце події одразу викликали медиків та поліцію. Лікарі констатували смерть від вогнепального поранення в ділянку грудей. У прикордонному загоні зазначають, що військовий щодо служби характеризувався позитивно, йому було 24 роки. Наразі правоохоронці з'ясовують можливі причини цього трагічного випадку.

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