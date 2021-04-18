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Українського прикордонника знайшли мертвим на Буковині

Українського прикордонника знайшли мертвим на Буковині

У Чернівецькій області неподалік пункту пропуску "Порубне" прикордонники виявили застреленим свого колегу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомив керівник пресслужби Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

"Сьогодні вранці під час несення служби прикордонний наряд почув постріл на кордоні. Туди негайно виїхала служба реагування, яка й виявила непритомного військовослужбовця із вогнепальним пораненням у ділянку серця. Він також перебував у наряді, а поряд була використана його штатна зброя", - сказав керівник пресслужби загону.

Після виявлення пораненого військовослужбовця на місце події одразу викликали медиків та поліцію. Лікарі констатували смерть від вогнепального поранення в ділянку грудей. У прикордонному загоні зазначають, що військовий щодо служби характеризувався позитивно, йому було 24 роки. Наразі правоохоронці з'ясовують можливі причини цього трагічного випадку.

Читайте також: Військовослужбовця Чернівецького прикордонного загону затримано на хабарі 1050 євро за сприяння контрабанді, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

Буковина (854) прикордонники (1110)


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Топ коментарі
+13
краще мовчіть якщо не знаєте- лишень би язіиком гнилим ляптуни-
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18.04.2021 16:17 Відповісти
+5
Если на западной границе рядом с коробками сигарет находят застреленного пограничника то это исключительно из за несчастной любви.
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18.04.2021 16:24 Відповісти
+2
в статье шота про сигареты было?
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18.04.2021 16:35 Відповісти
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краще мовчіть якщо не знаєте- лишень би язіиком гнилим ляптуни-
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18.04.2021 16:17 Відповісти
Если на западной границе рядом с коробками сигарет находят застреленного пограничника то это исключительно из за несчастной любви.
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18.04.2021 16:24 Відповісти
в статье шота про сигареты было?
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18.04.2021 16:35 Відповісти
Пока не было.
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18.04.2021 16:41 Відповісти
несчастная любовь тебе не грозит...ваще никакая.
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18.04.2021 17:20 Відповісти
Зачем сразу так категорично...я бы не отрицал его вожделение к @уйлу или захаровой, но это уже скорее зоофилия.
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18.04.2021 18:17 Відповісти
Сам или контрабандисты помогли?
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18.04.2021 16:57 Відповісти
Вони по одному не повинні ходити.
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18.04.2021 20:07 Відповісти
13-я застава....Я там служил....В 92-ом там погибло 3 человека
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18.04.2021 20:10 Відповісти
Убили?
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18.04.2021 21:11 Відповісти
Нет.Там на "центре" как раз это КПП "Порубное",а сама застава на 3 км в тылу.Прапор Волков вел 2 наряда с границы на заставу по трассе и сзади влупился поляк на бусе-двое сразу на месте погибли,а Волков умер позже.Привезли в больницу,врач осмотрел и говорит:"Тут безнадежный случай-все расстрощенно,позвоночник в дребезги,органы отбиты или разорваны.Я хз почему он до сих пор живой".Кусок черепа был прямо вырван-мозги торчали...Тупо сидели,ждали,пока умрет.В Черновицком отряде потом гробы выставили-жуткое зрелище.У них-то черепа растрощенные были,так дырки какой-то херней позамазывали,но так бездарно,что капец...А двое выжило.Потом еще и на заставу дослуживать вернулись
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18.04.2021 22:22 Відповісти
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18.04.2021 23:31 Відповісти
Да...Сколько лет прошло,я на 2-х войнах побывал,видел тысячи смертей,но до сих пор в памяти,как то было...Мы потом приехали на заставу и бухать захотелось.А бухла не было.Пили НЕ бухло)))А еще...собаки так скулили,что волосы дыбом вставали...Тяну,***,а она не идет за мной........С детства мечтал о погране....14-й год.По 200 рыл "пограничники" переходили к кацапам...видите ли "ОПАСНОСТЬ" была...Помнишь?С тех пор не праздную День Пограничника...
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19.04.2021 20:05 Відповісти
А до этого тоже 3 человека на том же месте погибли.Короче-мрачное место."Линейка",ловушки еще с 50-х годов,приведения.Я серьезно)Идешь по дозорке,смотришь:а на пээне в тылу фас мелькает.А там даже теоретически никого быть не может...
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18.04.2021 22:27 Відповісти
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18.04.2021 23:31 Відповісти
писдец я ж гречку ем в танки проигрываю без секса и не кидаюся с окна
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18.04.2021 21:47 Відповісти
 
 