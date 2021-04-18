"Сложившаяся ситуация - недопустимая. Россия должна провести деэскалацию", - Макрон о скоплении российских войск на границе с Украиной

России следует обеспечить деэскалацию напряженности близ своих границ с Украиной, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Сложившаяся ситуация - недопустимая. Россия должна провести деэскалацию, это ясно", - сказал он в интервью CBS, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Макрон напомнил, что выступает "за спокойный и открытый диалог с Россией". В то же время, он считает, что Запад должен четко объяснять Москве, какие ее действия будет считать совершенно недопустимыми. Говоря о санкциях против России, Макрон заявил, что считает их порой необходимым инструментом, однако отметил, что сами по себе они - не решение всех проблем.

"В том, что касается Украины, нам нужно искроить политический диалог. И Европа, США - все мы - должны ясно дать понять России, что мы не хотим видеть ещё одну военную операцию на украинской территории", - добавил Макрон.

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