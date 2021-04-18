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Новости Агрессия России против Украины
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"Сложившаяся ситуация - недопустимая. Россия должна провести деэскалацию", - Макрон о скоплении российских войск на границе с Украиной

России следует обеспечить деэскалацию напряженности близ своих границ с Украиной, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Сложившаяся ситуация - недопустимая. Россия должна провести деэскалацию, это ясно", - сказал он в интервью CBS, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Макрон напомнил, что выступает "за спокойный и открытый диалог с Россией". В то же время, он считает, что Запад должен четко объяснять Москве, какие ее действия будет считать совершенно недопустимыми. Говоря о санкциях против России, Макрон заявил, что считает их порой необходимым инструментом, однако отметил, что сами по себе они - не решение всех проблем.

"В том, что касается Украины, нам нужно искроить политический диалог. И Европа, США - все мы - должны ясно дать понять России, что мы не хотим видеть ещё одну военную операцию на украинской территории", - добавил Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией, - Макрон

агрессия (1705) россия (96279) Макрон Эмманюэль (1362)


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Топ комментарии
+10
бла-бла-бла....как всегда
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18.04.2021 19:11 Ответить
+6
Сдадут нас эти французко-немецкие друзья тамбовского волка и не почешутся.
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18.04.2021 19:16 Ответить
+4
Это дельный,а не хамский совет, почему вы сидя на диване ждете дураков, которые должны приехать и воевать за вас, учитесь это делать сами, и замечу что не плохо было начать со своего дома, так как у вас в стране прокацапского врага на столько много, что и внешнего не надо.
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18.04.2021 19:49 Ответить
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бла-бла-бла....как всегда
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18.04.2021 19:11 Ответить
Женя,бросай комп и записывайся в добровольцы, иначе будеш ботинки плешивому чистить, Макрон не должен думать за тебя.
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18.04.2021 19:17 Ответить
Предлагаешь закидають рашку трупами добровольцем? К чему твой хамский "совет"?
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18.04.2021 19:32 Ответить
Это дельный,а не хамский совет, почему вы сидя на диване ждете дураков, которые должны приехать и воевать за вас, учитесь это делать сами, и замечу что не плохо было начать со своего дома, так как у вас в стране прокацапского врага на столько много, что и внешнего не надо.
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18.04.2021 19:49 Ответить
100000000000000000000000000000000000...% в яблучко!!!!!!!!!...
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18.04.2021 19:55 Ответить
Тебе видно, где я сижу? И в кудой тебе это видно?
Ты "советчик"? Бо я их сильно не люблю. Как и их подгавкивателей.
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18.04.2021 20:04 Ответить
А ты, видимо, прямо из окопа строчишь?
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18.04.2021 19:36 Ответить
МИакс, а ты шо думал? Он уже окоп полного профиля заколпашил, траншейную. обвязку провел, блиндажи перекрыл.
Угу, осталось ему отхожий ровик выкопать - сесть и обоср... я. Как меня такие воЕны бесят. Советчики мать его тудой.
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18.04.2021 19:44 Ответить
Только есть подозрение, шо окоп тот с восточной стороны линии фронта.
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18.04.2021 20:37 Ответить
А ты шо уже в окопах? Чи как та барса в гиспании)))
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18.04.2021 21:25 Ответить
Политики такого ранга по другому не говорять, кроме *****.
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18.04.2021 19:31 Ответить
Заявил и топнул ножкой.
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18.04.2021 19:16 Ответить
Сдадут нас эти французко-немецкие друзья тамбовского волка и не почешутся.
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18.04.2021 19:16 Ответить
Уже. Но! Украина может и не соглашаться со сдающими.
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18.04.2021 19:46 Ответить
Загострення неминуче - військова розвідка США
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18.04.2021 19:17 Ответить
Макрон выразил беспокойство Ху*ло скопил ху*лаков у границ Украины.

Так и Я выражаю каждый день беспокойство , что Ху*ло окуел.
И соседи мои тоже обеспокоены, друзья тоже..
Нужны важные шаги движения не беспокойство и печаль .
Ляпнул микрофон и пошел Фантомаса досматривать....
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18.04.2021 19:19 Ответить
не нравится все м не это. не спроста и не к добру все это. странно запел макарон. всзамен чего хотят от нас?
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18.04.2021 19:23 Ответить
Вот так они и будут высказывать обеспокоенность. Им шо, у них есть ядерное оружие. И воевать с Макшанией не будут ни Франция, ни США. Мы одни.
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18.04.2021 19:24 Ответить
Учитель:
- Вовочка, какая страна готовится к войне ?
Вовочка :

- ? ... А я знаю країну яка не готується ...
Учитель:
- Ну это наверное потому, что она - "усегдаготова" да, Вовочка ?...
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18.04.2021 19:25 Ответить
Отправит ли Макрон корабли в Чёрное море ?
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18.04.2021 20:25 Ответить
Высокотехнологичное Вооружение и вся рухлядь изьеденная ржавчиной из Прошлого пойдет в Утиль и бравада кончится , а вместе с ней и россия как страна и впосле не давать вылезать из 18 века , а швейпром доручит шить Лапти , а из высокой технологии , - делать лошки и вырезать из дерева Крушки.
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18.04.2021 20:26 Ответить
Нє, з дерева лоШки, а з гівна круШки
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18.04.2021 21:37 Ответить
Вечером того же дня "визнаному поціновувачу грудей стареньких бабусь"® Макрону любимая школьная учительница Брижит Жановна надавала по жопе и при этом по-матерински заботливо наставляла: "Эмманюэльчик, ты уже взрослый мальчик - соображать должен - не связывайся с хулиганом Путиным, вы очень разные: он - педофил, ты - геронтофил, никогда вы не поймёте друг друга".
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18.04.2021 20:44 Ответить
От підарас, даруйте за мою французьку.
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18.04.2021 22:44 Ответить
Вот же жабья лапка ! А в прошедшие до этого семь лет ситуация значить была допустимая ! Матахари, твою мать !
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19.04.2021 04:19 Ответить
 
 